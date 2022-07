«La Libre Arte»: Dónde encontrar la opción más barata del texto de Nueva Constitución

La propuesta de Nueva Constitución ha comenzado a difundirse y comercializarse en diferentes puntos de nuestro país, escapándose, sin embargo, algunas veces del bolsillo.

En sus diversos formatos, en diferentes lugares, el precio por un ejemplar físico oscila entre los tres mil y los cinco mil pesos, generalmente en el comercio.

Llegamos hasta el local n°3 de San Antonio 468, «La Libre Arte», lugar donde se encuentra la versión más barata de la propuesta de carta magna.

Y es que en un formato tipo revista, se puede encontrar el texto constitucional a tan solo $990 con sus 388 artículos y 77 transitorios completos.

Conversamos con César Padilla, quien es el dueño del local, y que nos contó la historia de cómo llegó a comercializar la propuesta.

«Lo que hice fue imprimir los borradores para que la gente tuviera acceso, porque en ese momento nadie tenía el borrador como libro. Imprimí sesenta, los corchete a mano y los puse, no a la venta, sino para que la gente donara, si alguien podía por $500, alguien por mil, otros por dos mil, y un señor pagó $20 mil, y dijo «yo quiero pagar esto, pero por la gente que no puede», relata.

Luego nos comenta que «un señor vino a comprar la Constitución que valía $6 mil, me preguntó si se la podía vender a $5 mil, le dije que sí, volvió en la tarde con una bolsa con monedas, no tenía toda la plata pero me dijo que hacía calugas para vender, y me dejó sus calugas».

«En la noche me di cuenta que había gente que no podía comprar por cinco lucas, porque es caro, es un libro, no es pan, así que ahí decidí hacer el documento a menos de mil pesos», afirma César.

Nos dice, por otra parte, que algo que le motivó a hacer esto fue que más gente pudiera acceder al libro, para «que más lo tengan».

Por último, nos indica que «emblemáticamente vale $990, y si los territorios lo quieren, se los vendo a $800».

Informados

La concejala de Santiago, Virginia Palma, junto al dueño de «La Libre Arte», Cesar Padilla. FOTO: Jesús Martínez/El Ciudadano

Desde «La Libre Arte», pudimos hablar con la concejala de la comuna de Santiago, Virginia Palma, quien invitó a la ciudadanía a acercarse a estos comercios para adquirir su ejemplar de la Nueva Constitución.

«El 4 de septiembre tenemos que votar obligatoriamente y la idea es que lo hagamos sabiendo por qué votamos, no se dejen llevar simplemente por las noticias que salen por televisión (…) yo les invito a que la lean, entiendan, se informen, y por supuesto que nos acerquemos todos a votar«, destaca la concejala.

