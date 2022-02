Rodrigo Rojas Vade retomará sus funciones este martes en la Convención luego de que el Congreso incumpliera compromiso de facilitar su renuncia y reemplazo

La presidenta de la Convención Constitucional, María Elisa Quinteros, anunció que Rodrigo Rojas Vade retomará sus funciones como constituyente mañana martes 29 de febrero.

“El día de hoy en la madrugada hemos recibido un mail del convencional Rodrigo Rojas Vade, quien anuncia que regresa a cumplir con sus obligaciones como constituyente a partir del día de mañana“, dijo Quinteros.

El convencional del Distrito 13 permanecía inactivo desde principios de septiembre de 2021, cuando confesó haber mentido sobre tener el cáncer linfático que le ayudó a promocionar su candidatura.

“Efectivamente, mi enfermedad de base no es cáncer (…). Siento que me tengo que retirar. No tengo nada más que hacer en la Convención (…) “Es el peor error que cometí en mi vida”, reconoció Rojas Vade, el 4 de septiembre quien el día después anunció que renunciaba a la vicepresidencia adjunta del órgano.

Luego de la confesión, la Convención debió enfrentarse a un problema político sin precedentes y se abrió un debate sobre su salida y reemplazo, ya que en la Constitución se señala que los convencionales se rigen por las mismas normas que los parlamentarios pero este no contempla la sustitución en caso de un independiente electo en lista no partidaria.

La situación se complicó aún más, luego de que Rojas Vade anunciara este lunes que volverá a la instancia que redacta la nueva Carta Magna mientras no se resuelva el vacío legal.

Rodrigo Rojas "Pelao" Vade señaló a través de un video en sus redes sociales, que volverá a la Convención si no lo dejan renunciar:



"Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retornar a mis funciones".

"Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retornar a mis funciones".

«Si no se me permite renunciar, estoy obligado a retornar a mis funciones (…) Yo mantengo mi compromiso de renuncia, pero también tengo un compromiso con mis electores del distrito 13”, señaló.

La Convención no tiene atribuciones para impedir retorno de Vade Rojas

Ante este anuncio, María Elisa Quinteros, aclaró que no tienen atribuciones para impedir el retorno de Rojas Vade y reiteró su emplazamiento al Senado para aprobar el mecanismo que permitirá la renuncia.

“Desde la Convención Constitucional, la mesa anterior en septiembre recibió la renuncia a la mesa del señor Rojas Vade y luego desde el Congreso se inició una serie de intervenciones para levantar proyectos de ley que permitieran la renuncia del convencional“, recordó.

“Esos proyectos siguieron los cursos correspondientes dentro del Congreso y, según la información que tenemos del boletín 14589, ha tenido distintas etapas (…) y, básicamente, hasta ahora no ha habido avance“, agregó.

Por tal motivo, fue enfática en aclarar que no cuentan con las atribuciones para impedir que Vade Rojas regrese al órgano redactor.

«Desde las atribuciones que tenemos en la Convención Constitucional, no podemos impedir su retorno. Eso es claro, porque fue electo democráticamente y no tenemos mecanismos, las facultades, para diseñar mecanismos sin que pasen por el Congreso las modificaciones», explicó Quinteros.

Aclaró que «si bien desde el reglamento de la Convención dejamos algunos mecanismos de reemplazo, esto tiene que ser primero modificado por el Congreso, y esto tras cuatro meses lamentablemente no ha sido realizado».

«Reiteramos la solicitud al Senado, que por favor resuelva esto dada la contingencia en que estamos, daña nuevamente a la Convención Constitucional y por supuesto a la transparencia, la fe pública, porque este proceso lo estamos llevando los 154 de muy buena manera, con diferencias políticas, pero contra el tiempo», agregó la timonel de la Convención, afirmando que la situación «nos daña nuevamente y nos hiere profundamente».

Al ser consultada sobre como se llevará a cabo el regreso del Rojas Vade, Quinteros señaló que «tenemos que reunirnos formalmente para ver todas estas cosas técnicas, detalles. Esto ocurrió a las 04:00 horas de la mañana, ahora están todos sesionando y es complejo reunirnos. Apenas tengamos la oportunidad, vamos a resolver estos detalles».

«Yo como convencional, esperaría que (el regreso) fuera online», añadió la integrante de Movimientos Sociales Constituyentes.

De este modo, Rodrigo Rojas Vade se conectaría vía telemática para trabajar en el órgano redactor. Además, Quinteros indicó que de momento no se ha definido en qué comisión participará el convencional.

Vocería Mesa Directiva CC ante posible retorno de Rojas Vade:



"Pedimos al Senado, por favor tramiten el proyecto de ley que habilita la posibilidad de renuncia del convencional, porque esto nos perjudica como Convención"

Vía @T13 #rojasvade pic.twitter.com/BPFz1mPiBB — El Ciudadano (@El_Ciudadano) February 28, 2022

Por su parte, el vicepresidente de la mesa directiva, Gaspar Domínguez, acusó que «estamos votando materias y discutiendo aspectos fundamentales del proyecto de Constitución. En ese sentido, como mesa, condenamos profundamente el actuar del convencional aludido y consideramos que en este momento no nos favorece».

Además, Domínguez se sumó en el emplazamiento al Senado: «Somos 154 convencionales trabajando juntos, con diferencias políticas, pero trabajando juntos y responsablemente para sacar esto adelante. Y queremos ratificar y recordar que la posibilidad de renuncia de este convencional a su cargo no depende de esta Convención Constitucional. Existe, en este momento, un proyecto de ley que comenzó su tramitación en el Senado, y está suspendido, y no se está discutiendo».

Incumplimiento del Congreso

Cabe recordar que el 21 de septiembre de 2021, luego de que Rodrigo Rojas Vade confesara que había mentido sobre tener el cáncer linfático , se ingresó un proyecto de ley en el Senado. Se trataba de poder establecer un mecanismo de renuncia y de reemplazo de un covencional, un aspecto que no estaba regulado por ley.

La reforma constitucional propone la incorporación de un artículo que permita establecer una renuncia formal para Rojas Vade, quien a pesar de haber presentado el cese de sus funciones a través de redes sociales y haber participado de la discusión en la Convención, sigue recibiendo sueldo como convencional.

El proyecto se mantuvo durante más de dos meses en la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado, posteriormente fue discutido el 1° de diciembre en la sala del Senado. Len una sesión que apenas duró 20 minutos y que no contaba con el quórum necesario en el caso de que se votara la iniciativa por lo que finalmente, la discusión en general quedó pendiente.

El proyecto de ley, fue presentado por los senadores Ximena Rincón (DC) , Carlos Bianchi (IND), Francisco Huenchumilla (DC), Carlos Montes (PS) y David Sandoval (UDI), y propone que los convencionales puedan renunciar y ser reemplazados, consignó Ex Ante.

En este caso, el reemplazo de Rojas Vade sería Andrés Cuevas, quien obtuvo la segunda mayoría en el Distrito 13, en el que ambos compitieron durante los comicios del 15 y 16 de mayo de 2021.

Presiones al Senado

Pese a que la discusión del proyecto dentro del Congreso no se ha concretado, las presiones desde la opinión públicas y diversos sectores de la Convención no han cesado.

El pasado 10 de noviembre, la Mesa directiva, liderada en ese entonces por Elisa Loncon y Jaime Bassa envió un oficio al Congreso para solicitar que se gestionara la reforma constitucional, que permitiría tener un mecanismo legal para que el convencional Rojas Vade pueda abandonar la asamblea y ser reemplazado.

Loncon y Bassa también presentaron denuncia ante la Fiscalía para pedir una investigación en este caso, para detectar si hubo delito, luego de que Rojas indicara en su Declaración de Intereses y Patrimonio una deuda por $27.000.000 derivada de su supuesto tratamiento contra el cáncer.

Casi de forma paralela, el 2 de noviembre, la Segpres a través de un oficio le solicitó a la Contraloría una respuesta con respecto al sueldo de Rojas Vade.

Desde el organismo respondieron al Ministerio que pronunciarse con respecto al tema del sueldo del convencional “implica incidir en la autonomía” del órgano redactor de la nueva Carta Magna.

La Contraloría indicó que no es responsabilidad de la Segpres “afectar la autonomía de la Convención Constitucional, debiendo limitarse a dar estricto cumplimiento de la labor encomendada”.

El subsecretario de la Segpres, Máximo Pavez, respondió a la resolución del organismo y afirmó que «“Mientras el señor Rojas Vade siga siendo convencional aunque no esté yendo a trabajar tenemos que pagar sus remuneraciones y lo vamos a seguir haciendo”.