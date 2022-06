Un Chile con tradición institucional: Conoce las nuevas y antiguas instituciones que plantea el borrador de Nueva Constitución

El borrador de nueva Constitución ha sido blanco de muchas críticas desde sectores conservadores, en parte porque establece una serie de nuevas instituciones para el ejercicio de la política y la democracia para el nuevo Chile.

La eliminación del Senado luego de 200 años de funcionamiento alarmó a algunos sectores. Sin embargo, la verdad es que tanto las nuevas instituciones levantadas en la Convención Constitucional, así como las antiguas que se mantuvieron, consagra un Chile con amplia tradición institucional, pero ahora mucho más diverso, representativo y democrático.

Instituciones para el nuevo Chile

La propuesta de nueva Constitución establece que el Poder Ejecutivo estará en manos de la Presidenta

o Presidente de la República y el Poder Legislativo estará conformado por el Congreso de Diputadas

y Diputados y la nueva Cámara de las Regiones.

Adicionalmente, se contemplan las entidades territoriales, los Sistemas de Justicia y los órganos autónomos constitucionales, entre otras importantes instituciones.

Poder Legislativo

Compuesto por dos cámaras paritarias y plurinacionales.

El Congreso de Diputadas y Diputados: su principal función es debatir y representar al pueblo en el proceso de creación de leyes. Estará conformado, al menos, por 155 personas electas democráticamente.

La Cámara de las Regiones: compuesta por un número de integrantes que deberá ser determinado por ley. Todas las regiones contarán con la misma cantidad de representantes —mínimo 3— electos democráticamente.

Poder Ejecutivo

La Presidenta o Presidente de la República será el jefe de gobierno y de Estado, es decir, conducirá la política interna del país y será el representante de Chile en instancias internacionales. Durará 4 años en el cargo con posibilidad de reelección inmediata o no y solo por una vez. (Esta regla no aplicará para el actual Presidente Gabriel Boric Font, quien no podrá ser reelegido de forma inmediata).

Sistemas de Justicia

Encargados de la resolución de conflictos, estará integrado por los Tribunales de Instancia (civiles,

penales, de ejecución de penas, de familia, laborales, etc.), las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema. El Consejo de la Justicia, estará encargado del nombramiento, el gobierno, la gestión, la formación y la disciplina de los jueces.



El Estado reconocerá los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia. La Corte Suprema conocerá y resolverá de las impugnaciones de sus decisiones, para velar

porque se respeten los derechos fundamentales que establece la Constitución y los tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los que Chile es parte, y mantener la unidad y uniformidad estando sujetos al mismo estatuto jurídico y los mismos principios.

Policías

Serán instituciones no militares, de carácter centralizado y con competencias en todo el territorio nacional. Su función es garantizar la seguridad pública y resguardar los derechos fundamentales. El ingreso a estas instituciones será un proceso gratuito y no discriminatorio. La educación y formación policial se fundará en el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Fuerzas Armadas

Integradas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Estarán a cargo del ministerio de defensa nacional y serán instituciones destinadas a resguardar la soberanía, independencia e integridad territorial de la República, ante agresiones externas.

Probidad

No podrán optar a cargos públicos o de elección popular las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, delitos sexuales y violencia intrafamiliar, ni aquellas vinculadas a delitos de corrupción.

Corrupción

El borrador de nueva Constitución plantea además que la corrupción se declara como contraria al bien común y atenta contra la democracia. El Estado debe estudiar, prevenir, investigar, perseguir y sancionar estos actos.

Para conocer el contenido completo de la guía práctica que permite entender el borrador de nueva Constitución haz click en este enlace.

