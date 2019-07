Trump inventa enemigos para desviarnos de los problemas que hay en EE. UU.

Aunque parezca impensable, en Estados Unidos existe el Partido por el Socialismo y Liberación. Elizabeth Birriel, una de sus integrantes, compartió sus experiencias con las organizaciones y movimientos de izquierda que participan en el Foro de Sao Paulo que se desarrolla en Caracas, Venezuela.

En entrevista con El Ciudadano, contó cómo una gran cantidad de ciudadanos estadounidenses viven sin acceder al sistema de salud ni a los alimentos y aseguró que el presidente Donald Trump inventa enemigos en todas partes del mundo para distraerlos de los problemas que hay en su país.

¿Cuáles son las expectativas que tiene sobre el foro?

Birriel: Es muy importante estar aquí y conversar de lo que está pasando en Latinoamérica, porque lo que nos dicen en los Estados Unidos es que aquí todo es un desastre, que no hay apoyo del pueblo y aquí se ve lo contrario y es importante tener esos medios para poder comunicarlo al pueblo estadounidense y que sepa la verdad de lo que está pasando aquí.

Es bien impresionante ver la juventud cómo se moviliza y está integrada en todo lo que está pasando en las comunidades y en el Gobierno. Conocí a un joven que tiene 20 años y es el presidente de una organización de jóvenes, me quedé muy impresionada, porque en los Estados Unido la juventud se está levantando y tener esos ejemplos es excelente.

¿Cómo es la lucha de ustedes desde la trinchera que es su partido en los EE. UU?

Birriel: Nosotros estamos luchando en todas las cosas que podemos y es más importante que nunca tener la solidaridad de los pueblos de Latinoamérica y poder observar que estamos sufriendo por las mismas causas y que tenemos el mismo enemigo, que es el imperialismo. Nosotros tenemos una tarea muy importante, porque si podemos destruir el imperialismo desde los Estados Unidos, se le hará más fácil al resto del mundo poder ser libres y tener los Gobiernos que quieran los pueblos.

Nosotros, por ejemplo, en Nueva York estamos peleando para tener viviendas para la gente y para tener comida y sueldos. Yo vi aquí la Misión Vivienda y me quedé muy impresionada, porque se parece a los condominios que hacen para los ricos en Nueva York, mientras que el pueblo de los EE. UU. está sufriendo una crisis porque no puede acceder a las viviendas y hay mucha gente que no tiene hogar.

Por años, los medios han vendido la idea del sueño americano, ¿qué es lo que pasa realmente con ese sueño americano?

Birriel: A lo mejor en una época era más accesible, pero en estos días hay mucha gente que no tiene acceso al trabajo, que no tiene acceso a comida segura, hay muchos niños que solo pueden comer en la escuela porque no hay mucho acceso a la comida en sus casas. También hay mucha gente que está en necesidad, al menos en Nueva York todo el mundo vive en un apartamento chiquito y vive mucha gente en un apartamento porque las rentas son muy caras.

Cuéntanos cuál es esa realidad de esa economía y ese sistema de salud que impera en Estados Unidos

Birriel: El sistema de salud es una barbaridad porque, por ejemplo, mi mamá se tiene que arreglar una muela y el seguro no se lo cubre y vale 800 dólares, que es bastante. Entonces la gente que sí tiene acceso al seguro que cubre el Gobierno lo está perdiendo, porque el señor Donald Trump está cortando todos los recursos que se le estaban dando al pueblo y es más difícil ir al médico. Bastante gente no puede ir al médico y la primera pregunta que te hacen es qué seguro tienes no qué enfermedad tienes ni en qué pueden ayudar.

Entonces, es impresionante ver distintos países que no tienen la riqueza de EE. UU. que ponen al pueblo y la salud primero y nosotros que tenemos un país con tantos recursos, al gobierno no le importa la salud de la gente.

Canciller Jorge Arreaza @jaarreaza Este Foro es una señal clara de la necesidad de una agenda común para la izquierda, con unos acuerdos mínimos que cada uno irá desarrollando según su realidad concreta. Para nosotros es una señal de claridad ideológica en el mundo. pic.twitter.com/tuxixwdDGY — Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) July 26, 2019

¿Cuál es el contraste que ves entre las políticas venezolanas y las estadounidenses?

Birriel: Los Estados Unidos nada más los ricos gobiernan, aquí es al contrario, aquí es el pueblo el que está en la política y en el Gobierno, es el pueblo el que está haciendo las leyes para mejorar el pueblo.

Allá se hace bien difícil para poner a un candidato socialista, porque solo está el Partido Republicano y el Demócrata, entonces se hace muy difícil meterse en las elecciones y tener un programa para el pueblo, porque se hace muy difícil integrarse en ese sistema. Y es a propósito para que la gente no pueda tener otras opciones.

¿Cuáles son tus impresiones en torno a las políticas de Trump?

Birriel: El señor Trump es un desastre, porque pone a todo el mundo de enemigos. Venezuela es un enemigo, Irán es un enemigo, los inmigrantes que van cruzando la frontera son nuestros enemigos, todo el mundo es nuestro enemigo, pero es para desviarnos de los problemas que existen en el país.

No quieren hablar de que las viviendas son inaccesibles para uno, no quieren hablar de tener educación gratis en los EE. UU., no quieren hablar de tener acceso a los servicios de salud gratis, no quieren hablar de que la gente no tiene dinero y que los ricos se están haciendo más ricos y los pobres más pobres.

Quieren desviar a uno de lo que nos está afectando para tener un enemigo que no es un enemigo, pero nosotros tenemos que hablar del sistema, porque es importante entender que lo que está pasando en los pueblos latinoamericanos y en todo el mundo tiene que ver bastante con las intervenciones que está haciendo EE. UU. en esos pueblos.