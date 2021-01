Affaire Alex Saab : les vidéos inédites qui prouvent son immunité diplomatique

La défense de l’agent diplomatique vénézuélien Alex Saab a publié quatre vidéos inédites pour montrer la vérité d’un processus plein d’irrégularités. Ils montrent des photos de sa famille, de la prison où il se trouve, des témoignages de son médecin et des preuves de ses problèmes de santé. Tout est fait au milieu des enlèvements et de la torture du régime de Cabo Verde, à la demande du Gouvernement américain.

Les vidéos, obtenues par le média colombien El Tiempo, font partie de la défense du groupe d’avocats de Saab. Son but est de montrer la vérité de l’agent spécial vénézuélien, après que la Cour d’Appel du Cabo Verde a approuvé le 4 janvier dernier son extradition vers les États-Unis.

Saab est inculpé sans aucune preuve par un tribunal fédéral de Miami. Ils l’accusent d’une supposée «méga-opération de blanchiment d’argent de plus de 350 millions de dollars », liée au gouvernement vénézuélien. Cependant, la défense de Saab insiste sur le fait qu’il s’agit de représailles politiques.

Depuis décembre, Saab est un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, représentant permanent suppléant du Venezuela auprès de l’Union Africaine. Sa persécution politique est également subie par les vénézuéliens à travers le blocus total imposé par Washington. Dans son cas, les représailles sont dues au fait qu’il est chargé de rechercher des options pour contourner le blocus et accéder aux médicaments et à la nourriture.

Quel est le contenu des vidéos

Dans la première vidéo, Saab apparaît aux côtés de sa femme, l’Italienne Camila Fabbri, avec qui il a deux filles. Là, ils expliquent pourquoi leur capture est illégale et comment 200 jours se sont écoulés sans que leur situation juridique ne soit résolue.

Dans les images, ils insistent sur leur statut diplomatique et le témoignage d’un expert oncologue est enregistré. Ce médecin dit que Saab souffre d’un cancer de l’estomac, a perdu 26 kilos et est en mauvaise condition physique.

«Les prisonniers, même les condamnés, et Alex Saab ne l’est pas, ont droit à des soins médicaux. Saab a besoin de soins médicaux. Je suis allé au Cabo Verde et il est clair que cela ne fait pas de prises de sang, ni d’endoscopies, ni de consulter un oncologue ou, plus pertinemment, un gastro-entérologue. Rien de tout cela ne lui a été fait», a-t-il dénoncé.

En fait, une partie de sa défense présente un habeas corpus, des appels et des demandes de mise en liberté à domicile. D’autres demandent également un permis humanitaire au Cabo Verde pour Saab, pour des raisons médicales.

Saab est persécuté pour avoir apporté de la nourriture et des médicaments

Russell Martha, ancien directeur des affaires juridiques d’Interpol, fait partie de l’équipe de défense de Saab. Dans une autre vidéo, il dénonce que sa capture est sans précédent. Rappelez-vous que cela a été fait pendant qu’il était en mission de recherche de nourriture et de médicaments au Venezuela.

«Vous avez un envoyé spécial d’un État souverain en mission diplomatique dans un pays tiers. Il fait une halte technique au Cabo Verde pour faire le plein et est arrêté. C’est sans précédent. Il n’y a aucun exemple dans l’histoire où cela s’est produit», dénonce Martha.

De même, il qualifie d’irrégulière la circulaire rouge ordonnant l’arrestation internationale de Saab. «Je suis surpris que les autorités du Cabo Verde aient fait cela. La circulaire rouge est datée du 13 juin, Saab a été arrêté le 12 juin. En d’autres termes, il a été arrêté sur la base d’une circulaire rouge qui n’existait pas».

L’avocat envoie également un avertissement clair au Cabo Verde. «Les petits pays ont besoin du droit international. Ils ont besoin de tribunaux pour les protéger, car ils n’ont aucun pouvoir économique, militaire ou politique pour se protéger. Le Cabo Verde, en tant que petit pays, devrait réfléchir à deux fois avant de violer ces principes fondamentaux du droit international ».

Inviolabilité diplomatique Saab

Pendant ce temps, l’ancien juge espagnol et avocat de Saab, Baltasar Garzón, insiste sur la manière récurrente dont l’immunité de son client a été violée.

«Alex Saab avait et jouit de l’immunité diplomatique et de l’inviolabilité. Au moment de sa capture, il était un agent diplomatique nommé par un gouvernement souverain comme celui du Venezuela», a-t-il déclaré.

Le juriste espagnol Baltasar Garzón mène la défense de Saab

Il a ajouté que «Saab est un citoyen vénézuélien en mission spéciale. Nous l’avons démontré avec la documentation que, curieusement, la police l’a saisi».

À cet égard, il ajoute que son immunité diplomatique n’a été prise en compte «par aucune autorité du Cabo Verde. Cette décision est très grave et confronte le Cabo Verde à une violation internationale qui, à un moment donné, peut se retourner contre lui».

Que se passe-t-il après ?

Dans une autre vidéo, l’avocate et militante des Droits Humains Femi Falana prend la parole. «Ni les États-Unis ni le Cabo Verde ne peuvent décider qui est envoyé comme diplomate par le Gouvernement du Venezuela», car c’est un droit souverain de chaque pays, a-t-il déclaré.

Pour Falana, les États-Unis et le Cabo Verde «ignorent le statut diplomatique de Saab». Tout cela, assure-t-il, pourrait générer une lourde punition pour le Cabo Verde dans les semaines à venir, avec des amendes millionnaires pour l’avoir gardé kidnappé.

Les vidéos sont connues au moment où la Cour Suprême du Cabo Verde examine le dossier de Saab. Cette instance décidera de l’extrader ou non vers les États-Unis. À Washington le considèrent comme un élément clé pour atteindre les prétendues «fortunes cachées» des «dirigeants du régime». Ils veulent également obtenir des informations sur les accords du Venezuela avec l’Iran, la Turquie et la Russie.

Bien que de Washington ils considèrent un fait que Saab sera extradé, la défense du diplomate prévient que le processus n’est pas achevé. De plus, il qualifie de tabloïd les informations selon lesquelles les États-Unis ont déjà un avion prêt à l’emmener en prison à Miami.

