C’est ainsi que se déroule le complot médiatique contre le Venezuela financé par le Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a saisi plus de 30 tonnes d’or appartenant au peuple et à l’État vénézuéliens. De même, il a dépensé quelque 760.000 livres sterling – plus d’un million de dollars – dans une opération médiatique contre le Venezuela. Le siège opérationnel de cette parcelle se trouve à Bogotá, la capitale colombienne.

Cela a été révélé ce mercredi par les journalistes Matt Kennard et John McEvoy, pour le média britannique Declassified UK. Selon les documents, le plan consiste en «un projet de journalisme» dont l’objectif est «d’influencer» «l’agenda médiatique» vénézuélien.

Le rapport a été diffusé par le ministre vénézuélien des Affaires Étrangères, Jorge Arreaza, à travers ses réseaux sociaux. Il n’est détaillé qu’une fondation financée par la chancellerie britannique «dépense 750.000 livres sterling pour un programme secret de «promotion de la démocratie» au Venezuela. «La Grande-Bretagne semble intensifier ses efforts pour éliminer le gouvernement Maduro», indique le texte.

Quel est le projet controversé ?

«Le Royaume-Uni lance un projet qui promeut le journalisme d’investigation en Amérique latine et qui couvre furtivement le Venezuela. Lancé l’été dernier, il est destiné à ‘influencer’ l’agenda des médias vénézuéliens», souligne Declassified.

En outre, «il fait suite à une longue histoire du gouvernement britannique utilisant le journalisme comme outil d’influence. Il soulève des soupçons sur le fait que son objectif est d’aider à destituer le président du gouvernement de gauche du Venezuela, Nicolás Maduro».

Declassified explique que la fondation susmentionnée est Westminster for Democracy (WFD). Cette organisation est principalement financée par le gouvernement britannique et prétend agir pour «renforcer la démocratie» au Venezuela depuis 2016.

«Les programmes de la WFD au Venezuela sont entourés de secret, en raison de préoccupations apparentes concernant la sécurité de son personnel. Cependant, son représentant dans le pays annonce son adhésion à l’organisation en ligne. Le gouvernement britannique reconnaît de manière controversée la figure de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó en tant que président. On gère également des programmes anti-gouvernementaux utilisant le Fonds pour le Conflit, la Stabilité et la Sécurité (CSSF). Cette initiative soutient des projets visant à remédier à l’instabilité et à prévenir les conflits d’intérêts au Royaume-Uni», ajoute Declassified.

«Une plateforme pour organiser les médias»

Le rapport souligne également l’objectif du nouveau projet basé sur le «journalisme». L’objectif est de créer une «nouvelle plateforme qui renforce l’organisation des médias [sic] dans la région». En outre, on «cherche à fournir aux journalistes une plate-forme où ils peuvent collaborer et construire des histoires régionales».

Le programme ajoute que les personnes sélectionnées doivent démontrer «une capacité à créer des liens avec et finalement influencer les agendas des médias locaux et nationaux».

Mais, ils sont avertis que «le gouvernement britannique et ses ressources pour le projet ne doivent pas être expressément mentionnés ou liés aux résultats individuels du projet».

Tout est géré par l’ambassade britannique de Bogotá, qui à l’époque avait noté que les offres réussies avaient commencé en août 2020. Depuis, aucune mise à jour publique n’a été connue. Cependant, le Ministère des Affaires Étrangères a déclaré à Declassified qu’il y avait des ‘retards’ dus à la pandémie.

Dans l’annonce publique, les candidats sont invités à budgéter jusqu’à 250.000 £ pour leurs projets. Cependant, le Ministère des Affaires Étrangères a déclaré à Declassified «qu’il n’est actuellement pas possible de confirmer quel budget sera disponible pour ce projet».

En outre, un porte-parole du Ministère a déclaré «qu’il est inexact de combiner cet appel d’offres avec la position du Royaume-Uni sur le Venezuela, qui n’a pas changé. Nous voulons voir une transition démocratique avec des élections libres et équitables».

La Colombie se prête au rôle d’articulateur

L’article explique que le Fonds pour le Conflit, la Stabilité et la Sécurité (CSSF) a lancé un appel public, en juin 2020. Le but était de répondre aux demandes des journalistes qui cherchaient à couvrir la criminalité et la corruption en Colombie, au Pérou et au Panama.

Il a ajouté qu’il y avait «le potentiel de couvrir des événements connexes dans d’autres pays voisins». Le mot Venezuela n’apparaît pas. Cependant, la documentation de la CSSF – publiée trois jours avant l’annonce – décrit le même programme avec l’ajout du Venezuela dans son titre.

L’inclusion furtive du Venezuela semble refléter la réticence du Ministère britannique des Affaires Étrangères à faire connaître son implication accrue au Venezuela.

Le résumé d’un autre programme, toujours en Colombie, comprend la recommandation «d’impliquer» les fonctionnaires du Ministère des Affaires Étrangères «sur les options pour développer les programmes de la CSSF au Venezuela».

Une annonce d’emploi de septembre 2019 pour un responsable de programme CSSF à Lima, au Pérou, indique que le candidat retenu travaillera «avec des collègues de Colombie, du Panama et potentiellement du Venezuela».

À cet égard, Declassified a révélé que la CSSF avait dépensé 450.000 livres dans la création d’une coalition anti-gouvernementale contre le Venezuela. Une fois de plus, le projet se concentre sur la Colombie et a démarré en 2019.

Le Royaume-Uni a saisi plus de 30 tonnes d’or au Venezuela

Médias et institutions financés

Declassified décrit que le Royaume-Uni utilise depuis longtemps les médias pour saper les dirigeants étrangers. Aussi, aux mouvements politiques qu’on perçoit comme une menace pour ses intérêts commerciaux.

Le média ajoute qu’une unité secrète de propagande de la Guerre Froide, appelée Département de la Recherche sur l’Information (IRD), a récemment fait l’objet d’une enquête. De là, une tentative a été faite pour empêcher le socialiste chilien Salvador Allende de remporter les élections présidentielles de 1964 et 1970.

Les dossiers déclassifiés révèlent également que pendant la dictature brésilienne (1964-1985), l’IRD a «cultivé assidûment» l’un des principaux éditeurs de gauche, Samuel Wainer. Bien que l’unité ait été fermée en 1977, la Grande – Bretagne a continué à parrainer des projets journalistiques en Amérique Latine.

Même en réponse à une demande de liberté d’information, le Ministère des Affaires Étrangères a révélé qu’entre 2016 et 2018 il avait financé plusieurs médias vénézuéliens. Parmi eux figurent la Fondation Efecto Cocuyo, l’Institut de la Radiophonique Fe y Alegría et le Syndicat National des Travailleurs de la Presse.

Tout en recevant ces fonds, Efecto Cocuyo s’est associé à deux organisations britanniques : Bellingcat et Forensic Architecture. Le but était de «demander plus de preuves» sur la confrontation au cours de laquelle Óscar Pérez a été tué alors qu’il était un fugitif de la justice vénézuélienne.

En outre, ils soulignent qu’en juillet 2019, la rédactrice en chef d’Efecto Cocuyo, Luz Mely Reyes, a pris la parole lors de l’événement «Global Conference for Media Freedom», à Londres. Le ministre des Affaires Étrangères de l’époque, Jeremy Hunt, a déclaré à l’époque que Reyes «avait défié le régime de Maduro». Bien sûr, il n’a jamais mentionné les liens du site web vers le Gouvernement britannique.

Le Premier ministre Boris Johnson se prête au vol de Juan Guaidó

Le lien du Royaume-Uni avec la Colombie

Ce complot médiatique londonien semble imiter celui du Fonds national pour la démocratie aux États-Unis (NED). Selon leurs comptes, le NED finance des projets de «liberté de l’information» au Venezuela. Son objectif est de promouvoir «une meilleure compréhension des effets secondaires de la corruption et des activités criminelles vénézuéliennes». Pour ce faire, ils assurent qu’ils travailleront avec «des journalistes d’investigation et des organisations associées».

Par exemple, un projet NED 2017, doté d’un budget de 60.000 dollars, visait à «accroître la transparence et la responsabilité dans les processus de passation des marchés publics au Venezuela. Cela, en plus de favoriser la collaboration avec des journalistes de toute la région». Parmi ses bénéficiaires, Reporters Sans Frontières se distingue, un groupe qui se qualifie de combattant «pour la liberté des médias».

Declassified ajoute que l’un des deux points de contact à l’ambassade britannique à Bogotá est Claudia Castilla. Ce citoyen colombien était un scholar de Chevening, Londres, financé par le Gouvernement du Royaume-Uni entre 2017 et 2018.

«Castilla semble être un fervent partisan de l’opposition vénézuélienne. En février 2014, il a écrit : ‘Je pense que je suis tombé amoureux de Leopoldo López’», se référant au chef de la droite. À cette époque, López, formé à Harvard, a promu des manifestations de rue dans son pays (…), après que Maduro ait remporté les élections présidentielles d’avril 2013».

«De 2014 à 2015, Castilla a travaillé comme assistant de recherche pour la section colombienne de Transparencia International. Là, il a formulé des recommandations de politique publique», explique Declassified. Récemment encore, le chapitre vénézuélien de Transparencia – financé par le Royaume-Uni – a créé une coalition «anti-corruption» au Venezuela.

De 2012 à 2013, Castilla a travaillé pour la Fondation Cerrejón, une branche caritative de la mine de charbon controversée de Cerrejón. Trois sociétés minières multinationales cotées à Londres y participent. Durant la dernière période de son emploi, Castilla était le «conseiller en contrôle social» de la fondation.

Dépenses détaillées du régime britannique

Des documents obtenus par Declassified montrent également que la Westminster Foundation for Democracy, le bras britannique de «promotion de la démocratie», a mené des programmes au Venezuela.

La WFD prétend être «l’organisation la plus efficace partageant l’expérience démocratique du Royaume-Uni», mais ses opérations sont entourées de secret. Le Venezuela abrite le seul programme à grande échelle et le seul bureau permanent de la DCE en Amérique latine dans le cadre d’un projet qui a débuté en 2016.

Depuis lors, la WFD a dépensé 760.680 £ (1.035.814,15 $), selon les chiffres obtenus par Declassified. Le plus gros décaissement a été de 248 725 £ en 2017-2018, alors que l’UE a annoncé un régime de sanctions contre le Venezuela et que les responsables britanniques ont intensifié les appels de «différentes personnes aux commandes» du gouvernement vénézuélien.

Alan Duncan, alors ministre d’État pour les Amériques, a avoué en 2018 – après avoir attaqué Maduro – que l’intérêt du Royaume-Uni est «la réactivation de l’industrie pétrolière [au Venezuela]», qui sera un élément essentiel de toute reprise, et J’imagine que des entreprises britanniques comme Shell et BP voudront en faire partie ».

En 2020, la WFD a dépensé, ajoute Declassified, 113.193 £ pour ses opérations au Venezuela. Il ajoute que 27.500 livres supplémentaires devraient être dépensées en 2021.

En outre, il indique que la DCE a deux employés à temps plein au Venezuela, alors que – contradictoirement – le même organisme omet d’appliquer des programmes similaires dans les dictatures alliées au gouvernement du Royaume-Uni telles que l’Arabie Saoudite, Oman, Bahreïn ou les Émirats Arabes Unis.

La WFD a déclaré à Declassified qu’elle travaillait «pour renforcer la démocratie dans le monde. «Nous sommes financés par le Royaume-Uni, ainsi que par d’autres gouvernements (y compris le Canada, l’Allemagne, la Norvège et la Suisse) et des organisations internationales (comme le Programme des Nations Unies pour le Développement) et nous sommes indépendants sur le plan opérationnel».

«La grande majorité du financement de la WFD provient du gouvernement britannique. Jusqu’en mars 2020, il a fourni 11,4 millions de livres sterling à la Fondation, tandis que toutes les autres sources de revenus ont ajouté 1,5 million de livres sterling», explique le rapport.

Boris Johnson et Donald Trump

La WFD a déclaré qu’au Venezuela, on travaillait «avec une variété de parlementaires, du personnel de l’Assemblée Nationale, de la société civile et d’universitaires», mais a refusé de divulguer des informations sur qui sont ces partenaires «pour éviter de mettre en danger la santé physique ou la sécurité de ces partenaires».

Cependant, le représentant du pays de la WFD au Venezuela – non identifié dans le rapport – annonce publiquement sa position sur sa page Linkedin publique, ainsi que son adresse e-mail et son numéro de téléphone sont disponibles via les offres d’emploi de la WFD. .

Lorsqu’elle a commencé son programme au Venezuela en 2016, la WFD a publié un article sur le site d’information indépendant OpenDemocracy en association avec Daniel Fermín, un chercheur vénézuélien.

L’article demandait : «Le président du Venezuela (Nicolás Maduro) peut-il être expulsé pacifiquement ?” Au cours des deux années suivantes, OpenDemocracy a reçu 99.661 $, ou 74.131 £, qui ont été fournis par l’analogue américain de la DCE, le National Endowment for Democracy (NED).

Selon un poste WFD 2018 pour un emploi à Caracas, son représentant au Venezuela devrait travailler avec l’ambassade britannique et devrait «contribuer au développement de futures opportunités commerciales au Venezuela».

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il a porté sur le Venezuela, la fondation a dit déclassifié le suivant : «Les programmes ont WFD été actifs dans d’autres pays d’Amérique Latine. Nous sommes prêts à lancer de nouveaux programmes et bureaux de pays lorsque l’occasion se présentera».

La WFD a soutenu Guaidó et a qualifié le président Maduro d’«usurpateur»

Declassified explique que la WFD dit qu’on «travaille sur une base multipartite» au Venezuela, «cherchant à impliquer toutes les parties de la division politique tout en soutenant les institutions démocratiques du pays».

En janvier 2019, peu de temps après que Guaidó a été proclamé président, le représentant de la WFD au Venezuela a écrit que «les élections de l’année dernière [sic] étaient une imposture et que Maduro est donc un usurpateur».

Le mois suivant, après que des camions de l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) aient tenté de pénétrer sur le territoire vénézuélien dans une prétendue aide humanitaire qui était vraiment des armes de guerre, on a déclaré : «La non-intervention ne peut pas être un principe absolu que ne tenez pas compte d’autres facteurs».

Le 30 avril 2019, lorsque Guaidó a lancé une tentative de coup d’État armé à Caracas, le représentant de la WFD a annoncé que les actions de Guaidó «n’étaient pas une attaque contre la démocratie, mais l’inverse». Ailleurs, il a décrit le Chavisme, faisant référence à l’ancien président Hugo Chávez, comme un ‘fléau’.

Les députés britanniques qui supervisent les opérations de la WFD ont également discrédité le gouvernement vénézuélien. Le député conservateur Richard Graham, président du conseil des gouverneurs de la WFD pendant la durée de son projet au Venezuela, a déclaré en décembre 2019 que «Islington Corbynsistas [sic] ne comprend pas que les idées d’extrême gauche ne fonctionnent jamais, que ce soit en Venezuela en 2019 ou Liverpool dans les années 80».

Le conseil d’administration de la WFD est nommé par le Ministre Britannique des Affaires étrangères et s’inspire du NED, qui a été décrit par le Washington Post comme «le père des opérations [américaines] ouvertes».

Depuis l’élection de Chávez en 1998, le NED a été le moteur d’une série d’efforts pour renverser le gouvernement du Venezuela. Alors que les opérations à l’étranger de la NED ont fait l’objet d’un examen indépendant, la DCE, qui a reçu 10 millions de livres sterling de fonds publics l’année dernière, a fonctionné en grande partie sous le silence des médias.

