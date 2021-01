Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle souche dangereuse de coronavirus

En quelques jours, le monde est passé de la célébration de la distribution des premiers vaccins contre les coronavirus à vivre un film d’horreur. Tout cela est dû à l’émergence d’une nouvelle souche plus dangereuse de SRAS-CoV-2. Les premiers cas ont été détectés au Royaume-Uni, mais d’autres sont déjà apparus en Europe, en Inde et au Canada.

Il y a quelques semaines, le Gouvernement britannique a annoncé avoir détecté une «nouvelle variante hautement contagieuse du virus» circulant en Angleterre. Sa propagation rapide à Londres et dans les environs a incité le Premier ministre Boris Johnson à imposer un blocus plus strict.

La variante a été nommée ‘VUI – 202012/01’. Selon les chercheurs, il a au moins 17 changements de mutation. Plus précisément, les modifications de la «protéine de pointe» peuvent rendre le virus plus infectieux et se propager plus facilement entre les personnes.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson

Il y a des doutes sur son origine. La BBC dit que certains pensent que la variante est apparue chez un patient du Royaume-Uni. Pendant ce temps, d’autres assurent qu’il a été importé d’un pays avec moins de capacité à contrôler les mutations du coronavirus.

En fin de compte, la réalité est qu’aujourd’hui la variante peut être trouvée en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Ce n’est qu’en Irlande du Nord qu’il n’y a pas de cas enregistrés. Aujourd’hui, la grande majorité réside à Londres, dans le sud-est et dans l’est de l’Angleterre.

Que se passe-t-il avec cette nouvelle souche

Les virus mutent tout le temps. Par conséquent, il est essentiel de rester concentré sur le fait que le comportement du virus change. Pourquoi cette variante est-elle préoccupante ? Selon l’agence BBC, trois aspects qui attirent l’attention se rejoignent :

Il remplace rapidement les autres versions du virus.

Il a des mutations qui affectent une partie très importante du virus.

Certaines mutations augmentent la capacité du virus à infecter les cellules.

Les trois ensembles créent une variante qui peut être diffusée plus facilement. Cependant, les scientifiques cherchent à déterminer si le fait que Londres n’ait pas de mesures restrictives fortes a influencé de manière significative cette propagation.

«Des expériences en laboratoire sont nécessaires. Voulez-vous attendre des semaines ou des mois (pour voir les résultats et prendre des mesures pour limiter la propagation) ? Probablement pas dans ces circonstances», a déclaré le professeur Nick Loman, du Covid-19 Genomics UK Consortium.

La nouvelle souche a été détectée pour la première fois en septembre. En novembre, environ un quart des cas à Londres étaient de la nouvelle variante. Ensuite, le pourcentage a atteint près des deux tiers des cas à la mi-décembre.

Selon le Premier Ministre Boris Johnson, la variante peut être jusqu’à 70% plus transmissible. Cela a été déterminé en augmentant le facteur R-qui indique si une épidémie est en croissance ou en diminution – de 0,4.

Le Dr Erik Volz de l’Imperial College de Londres a témoigné cette semaine. «Il est trop tôt pour le dire. Mais, d’ après ce que nous voyons jusqu’à présent, il se développe très vite, plus vite qu’une variante précédente a grandi».

«Il n’y a pas de chiffre précis pour savoir à quel point la variante peut être plus infectieuse. Les scientifiques, dont les travaux ne sont pas encore publics, m’ont indiqué des chiffres bien supérieurs et bien inférieurs à 70%», a- t-il déclaré.

Jusqu’où s’est-elle développée

Les données de Nextstrain, qui surveille les codes génétiques d’échantillons viraux dans le monde, suggèrent que les cas australiens proviennent du Royaume-Uni. En Europe, la variante est apparue au Danemark, en Belgique et aux Pays-Bas, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Pendant ce temps, en Afrique du Sud, une variante similaire a également été identifiée qui partage certaines des mêmes mutations. Cependant, on pourrait ne pas être lié à celui britannique. Mais maintenant que le monde sait comment chercher la variante, elle peut apparaître dans plus de pays.

En Inde, les autorités ont confirmé mardi les six premiers cas de la nouvelle souche britannique de coronavirus. Ils l’ont fait après avoir analysé quelque 33.000 passagers en provenance du Royaume-Uni entre le 25 novembre et le 23 décembre. Ce jour-là, les vols avec ce pays ont été annulés.

Un jour plus tôt, lundi, trois cas de cette souche ont été enregistrés en Corée du Sud, ont annoncé les autorités sanitaires. Les trois personnes infectées appartiennent à la même famille, vivant à Londres, arrivée dans le pays asiatique le 22 décembre, a indiqué l’Agence Coréenne de Contrôle et de Prévention des Maladies (KDCA).

Au Canada, le samedi 26 décembre, deux cas ont été confirmés, au moment même où un verrouillage commençait à arrêter l’avancée de la pandémie. Les personnes touchées sont un couple de Durham, dans le sud de l’Ontario, qui n’a pas voyagé ni été exposé à des porteurs du virus. Ce cas particulier déclenche des alarmes car il suggère que la nouvelle souche circule déjà largement dans différents pays.

À quel point cette variante est-elle dangereuse ?

Le virus qui a été détecté pour la première fois à Wuhan, en Chine, n’est pas le même que celui trouvé dans la plupart des coins du monde. La mutation D614G est apparue en Europe en février et est devenue la forme dominante mondiale du virus.

Une autre variante, appelée A222V, s’est répandue dans toute l’Europe et était liée aux vacances d’été des gens en Espagne.

Mais que savons-nous de cette nouvelle variété ? L’agence BBC déclare que la nouvelle variante du SARS-COV-2 pourrait être jusqu’à 70% plus transmissible que la précédente. De plus, dans cette première phase d’apparition, affecte principalement les personnes âgées de 30 à 60 ans.

Une première analyse de la nouvelle variante identifie 17 modifications potentiellement importantes. Une mutation appelée N501Y modifie la partie la plus importante du pic, connue sous le nom de «domaine de liaison au récepteur».

L’autre mutation, une délétion H69 / V70, dans laquelle une petite partie de l’oreille est enlevée, est apparue à plusieurs reprises auparavant, dont la célèbre chez le vison infecté.

Le professeur Ravi Gupta, de l’Université de Cambridge, s’est entretenu avec la BBC. L’expert a suggéré que cette mutation doublait l’infectivité dans les expériences de laboratoire. De plus, cela rend les anticorps dans le sang des survivants moins efficaces pour attaquer le virus.

D’où elle vient ? Gupta soutient que l’explication la plus probable est que la variante est apparue chez un patient dont le système immunitaire était affaibli et incapable de vaincre le virus. Son corps est donc devenu un terreau fertile pour la mutation du virus.

Les vaccins actuels fonctionneront-ils ?

Les trois principaux vaccins développent une réponse immunitaire contre le pic existant, c’est pourquoi la question se pose. Ces vaccins entraînent le système immunitaire à attaquer plusieurs parties différentes du virus, donc même si une partie du bec a muté, les vaccins devraient toujours fonctionner.

Maintenant, Gupta dit aussi clairement : «Ce virus est potentiellement en passe d’échapper au vaccin, il a fait les premiers pas dans ce sens (…) Si nous le laissons ajouter plus de mutations, alors nous devrions commencer à nous inquiéter».

Précisément, cela peut être l’élément le plus inquiétant de ce qui se passe avec le virus. La nouvelle variante n’est que la dernière à montrer que le virus continue de s’adapter à mesure qu’il infecte davantage de personnes.

L’agence britannique également au professeur David Robertson, de l’Université de Glasgow. «Le virus sera probablement capable de générer des mutations pour échapper aux effets et à la portée du vaccin», a- t-il déclaré.

Donc, si cela se produit, cela mettrait l’humanité dans une position similaire à celle de la grippe commune. Contre la grippe, les vaccins doivent être mis à jour régulièrement, chaque année dans la plupart des cas.

La souche atteindra-t-elle le pays le plus touché ?

Mardi, la souche «n’a pas été identifiée grâce aux efforts de séquençage aux États-Unis. Cependant, seuls environ 51.000 des 17 millions de cas américains ont été séquencés», ont rapporté les Centers for Disease Control (CDC).

«Compte tenu de la petite fraction d’infections américaines séquencées, la variante pourrait déjà se trouver aux États-Unis sans être détectée», a ajouté l’institution.

À cet égard, l’épidémiologiste Céline Gounder assure que cette nouvelle souche est déjà aux États-Unis, parce qu’elle circule au Royaume-Uni depuis des mois. «Le chat est sorti du sac. Il s’est propagé à d’autres endroits».

A des effets «asymptomatiques»

De son côté, l’OMS a émis une alerte rappelant que «la plupart des cas de COVID-19 dans lesquels cette variante a été identifiée sont survenus chez des personnes de moins de 60 ans».

L’entité met en garde à quel point la situation est dangereuse, car lorsque les gens sont asymptomatiques, ils ont généralement moins de 60 ans. C’est peut-être la raison de sa propagation rapide, que ceux qui l’ont ne le savent pas, ils le courent et le répandent.

Entre-temps, il a également évoqué la possibilité qu’il infecte les enfants. «Il y a une indication que (la nouvelle souche) a une plus grande propension à infecter les enfants», a déclaré le scientifique Neil Ferguson, membre du Groupe Consultatif sur les Menaces de Virus respiratoires Nouveaux et Émergents (NERVTAG).

Compte tenu de cela, Gounder a émis une recommandation. «Nous devons nous concentrer sur les choses dont nous savons qu’elles empêcheront la diffusion de cette nouvelle variante. C’est simple, je veux dire tout ce qui fonctionne contre la propagation du coronavirus. C’est des masques, de la distanciation sociale».

Quel est l’impact de cette souche sur les voyages ?

Jusqu’à mardi, au moins 24 pays ont suspendu tous les vols de Royaume-Uni. Parmi les pays les plus touchés figurent le Canada, la Russie, le Chili, l’Italie, l’Iran et la Suède.

«Jusqu’à présent, les États-Unis ne prévoient pas de promulguer une interdiction de voyager contre le Royaume-Uni». C’est ce qu’a déclaré lundi le secrétaire adjoint à la Santé des États-Unis, l’amiral Brett Giroir.

En ce qui concerne les compagnies aériennes, British Airways, Delta Airlines et Virgin Atlantic ont accepté d’exiger que les passagers soient testés pour COVID-19. Ils doivent le faire avant d’embarquer dans des avions du Royaume-Uni à New York.

Cependant, les experts en santé du pays nord-américain préviennent que les Américains ne devraient pas voyager. La raison qu’ils invoquent est simple : les nouvelles hospitalisations et les décès dus au COVID-19 sont en augmentation et avec cette nouvelle souche, il est très facile d’infecter des êtres chers sans s’en rendre compte.

