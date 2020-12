Ingrid Gómez : chronique du fémicide frustré qui secoue le Venezuela

Ingrid Gómez est une jeune étudiante de 20 ans qui a été brutalement agressée et abusée sexuellement par son ex-petit ami, José Luis Da Silva. Après un an de relation, ils se sont quittés en ‘bons termes’ et ont accepté de rester amis.

En se remettant au lit, Ingrid a avoué les violences qu’elle a subies aux mains de ce criminel, aujourd’hui privé de liberté. Da Silva a été capturé en flagrant délit par des membres de la Garde Nationale, une composante militaire des Forces Armées vénézuéliennes.

La jeune femme a été victime d’agressions physiques, psychologiques et verbales de Da Silva. En convalescence, elle a offert une interview à Impacto Venezuela, pour raconter tout ce que son ex-petit ami lui avait fait. Bien que la relation ait pris fin il y a deux ans, elle a noté que Da Silva n’avait jamais accepté cette décision.

Ingrid est en convalescence au lit à la suite de coups violents, de fractures à la jambe et de brûlures aux fesses. Ces dommages physiques ne reflètent guère ‘une partie de la souffrance’ portant en elle, après la terrible scène de terreur qu’elle a été forcée de vivre. Elle a même admis que ne pouvait toujours pas dormir en paix.

«Il est mon ex-petit ami depuis deux ans. Finalement, il m’a écrit et a voulu me parler», a avoué Ingrid. Dans l’interview, elle a commenté que les deux étaient «dans le plan des amis», après avoir rompu une relation d’un an.

Le jour du fémicide frustré a commencé quand Ingrid a eu l’envie d’aller dans une pharmacie à Caracas. Tout en discutant avec son ex-petit ami au téléphone, il a proposé de la conduire dans sa voiture. Elle avait confiance en qui son amie croyait et a accepté le transfert.

Jose Luis avait tout planifié

«Je suis juste allé. Lorsque nous étions en route pour Farmatodo (une chaîne de pharmacies), il m’a dit : «Tu ne vas pas rentrer chez toi, tu vas rester avec moi». Avec cette phrase menaçante commença le jour fatidique d’Ingrid. Aujourd’hui, elle dit qu’elle n’a jamais imaginé la brutalité qui l’attendait entre les mains de quelqu’un qui prétendait autrefois l’aimer.

Ingrid a immédiatement refusé. «Non, je dois travailler, je dois rentrer chez moi, je n’ai pas demandé la permission à la maison», a-t-elle répondu. Mais, José Luis était déterminé à tout faire pour remplir sa mission.

Au milieu de la discussion, la jeune étudiante a affirmé qu’elle n’avait pas le droit de faire une telle proposition ou de décider à sa place. Cependant, l’agresseur a insisté : «Il doit en être ainsi parce que tu dois être avec moi», a-t-il répondu de manière obsessionnelle et compulsive.

José Luis avait tout prévu. Il allait abuser d’Ingrid dans la nuit du dimanche 13 décembre, si elle n’accordait pas ses vœux. Il a profité de l’urgence de son ex-petite amie pour lui proposer un transfert dont il savait qu’il se terminerait par autre chose.

Le moment de l’abus sexuel

C’est ainsi qu’au milieu de la discussion, avec une préméditation et une psychopathie claire, José Luis a exhorté Ingrid à se calmer. Il lui a dit de boire de l’eau parce qu’elle était «fortement accéléré».

«Eh bien, je l’ai pris. Au bout d’un moment, je ne sais pas quand, je me suis endormi. Quand je me réveille, je ne sens ni mes mains ni mes pieds et je commence à voir tout flou», a déclaré la victime. Malheureusement, à ce moment-là, elle avait déjà été abusée sexuellement par son «ami».

«J’ai fait tout ce que j’avais à faire pour que tu sois avec moi», a avoué José Luis à propos de l’atrocité qu’il venait de commettre. En bref : il l’avait violée.

Au milieu de la confession abominable, Ingrid dit qu’elle n’a même pas été capable de raviver sa conscience. Cependant, la peur l’a aidée à trouver la force de résister aux tentatives de l’homme de continuer à la toucher. Pour cette raison, l’agresseur a décidé de la battre et de l’étouffer pour tenter de la maîtriser.

«Ingrid, si tu réponds à ta mère, nous nous tuerons»

À ce moment-là, le téléphone portable d’Ingrid a sonné. C’était sa mère, qui, sûrement inquiète de l’absence de sa fille, a commencé à essayer de la localiser. «Si tu réponds à ta mère, nous nous tuerons», a menacé le violeur de devenir homicide. Pendant ce temps, il a continué à conduire sur la nouvelle autoroute en direction d’El Junquito, une ville montagneuse de Caracas.

Ingrid ne répondit pas. Bien qu’elle ait été dopée par l’eau que José Luis lui a donnée, elle est restée alerte. Au bout d’un moment, il a vu une sortie lorsqu’il a localisé un point de contrôle de la Garde Nationale qui se trouvait sur la route.

La jeune femme raconte que lorsqu’elle était près d’un point de contrôle, elle a décidé de demander de l’aide et même de faire autre chose. «Quand je vois les gardes, je demande d’abord de l’aide et, comme je ne vois pas qu’ils sont très conscients, je me lance».

José Luis a vu l’action évasive d’Ingrid et pendant qu’il conduisait, il a réussi à l’attraper par les cheveux et à accélérer le véhicule à toute vitesse. Mais, Ingrid avait la plupart de son corps sur le trottoir et était coincée entre la porte de la voiture et l’asphalte.

«Je roulais partout sur l’asphalte, je perds connaissance et je ne me souviens pas de ce qui s’est passé», a-t-elle déclaré. La colère de José Luis était incontrôlable et comme il ne pouvait pas continuer à conduire, il est sorti de la voiture. Immédiatement après, il a cassé une bouteille et s’est mis à tuer la femme qu’il prétendait aimer. Il a commencé à poignarder Ingrid dans le cou avec le morceau de bouteille cassé.

Pris en “flagrant délit”

Au milieu de cette scène terrifiante-heureusement pour Ingrid-les membres de la Garde Nationale sont arrivés. Ses actions ont empêché cet homme, déguisé en ami et qui lui avait gentiment offert son aide, de la tuer.

Après avoir été pris en flagrant délit, Da Silva a été accusé de crime de fémicide avec un certain degré de frustration. Le Bureau du Procureur l’a envoyé au Centre Pénitentiaire d’Aragua, un endroit populairement connu sous le nom de prison de Tocorón. L’affaire est toujours en cours d’instruction par le Ministère Public, organe qui doit déterminer l’imputation des autres charges d’accusation, après les déclarations de sa victime.

«Je n’y croyais pas, je ne pensais pas que cela allait arriver, ça m’a fait très mal», a avoué Ingrid à propos du sentiment qu’elle porte en elle. Ce qui lui fait le plus mal, c’est qu’il n’a jamais pensé ou imaginé jusqu’où une personne qu’elle pensait connaître et à qui un lien de beaux sentiments pourrait aller. Au milieu du tourment, elle remercie Dieu d’être en vie et, surtout, parce qu’elle espère que justice sera faite.

