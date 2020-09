Clés pour éviter d’attraper le COVID-19 avec l’air que vous respirez

Les infections au COVID-19 augmentent dans le monde, même neuf mois après la découverte du premier cas. Et maintenant, il montre un comportement virulent avec des pointes, même dans les zones où le coronavirus semblait déjà sous contrôle.

Au fil du temps que la pandémie a été active, non seulement les effets secondaires de la maladie, ses différents symptômes et répercussions, mais aussi de nouvelles formes de contagion ont été découvertes.

Récemment, David Shukman – rédacteur en chef de BBC Science – a écrit un article sur le danger que courent les gens d’être contaminés par le COVID-19 dans des endroits à mauvaise circulation d’air, car ils sont potentiellement à risque d’infections.

«Rester longtemps dans un endroit avec une mauvaise circulation de l’air peut être risqué. Avec le retour aux classes et aux bureaux dans de nombreux pays, empêcher la propagation du coronavirus à l’intérieur des bâtiments est devenu un enjeu majeur», explique Shukman.

Se laver les mains, porter un masque et maintenir la distance sociale sont les principales règles pour réduire le risque d’être infecté par le coronavirus SARS-CoV-2 qui cause le COVID-19.

«Mais les scientifiques et les ingénieurs disent qu’il faut aussi penser à l’air que nous respirons », explique Shukman, d’autant plus que de nombreux pays commencent à «normaliser» leurs routines quotidiennes au travail et à l’école, qui commencent à intégrer des millions d’enfants qui Ils ont été mis à l’abri pendant des mois et commencent maintenant à vivre le retour en classe au milieu de la pandémie.

Clés pour éviter les infections aéroportées

Dans son rapport, Shukman énumère cinq aspects essentiels pour éviter d’être infecté par les courants d’air et être testé positif au COVID-19.

Si c’est étouffant, reste à l’écart

Lorsque vous entrez dans une pièce et que l’air est vicié ou étouffant, il y a un problème avec la ventilation. Il n’y a pas assez d’air frais qui entre et cela augmente les chances d’être infecté par un coronavirus.

Des recherches récentes montrent que dans les espaces confinés, il peut y avoir une «transmission aérienne» du virus, car de petites particules du pathogène restent dans l’air.

Par conséquent, il est important d’être conscient de la qualité de l’air que vous respirez à l’intérieur.

Donc, si un endroit est étouffant, faites demi-tour et partez, explique le Dr Hywel Davies, directeur technique de l’Institution Collégiale des Ingénieurs du Services de Construction au Royaume-Uni.

Pour cette raison, dit Davies, une circulation d’air propre est vitale. «Si quelqu’un est infecté dans un bâtiment et que suffisamment d’air entre de l’extérieur, tout matériel infectieux qui se propage est dilué. Le risque que d’autres personnes soient infectées est réduit.

Gardez un œil sur la climatisation

Des bureaux aux magasins, la climatisation est la bienvenue par temps chaud, mais il est important de savoir quel type d’appareil nous avons.

Le plus simple, connu sous le nom de climatiseur Split, prend l’air d’une pièce, le refroidit puis l’expulse à nouveau, c’est-à-dire qu’ils ne recyclent que l’air à l’intérieur.

En d’autres termes, il fait recirculer l’air. Ce n’est pas un problème si vous visitez un endroit rapidement. Mais cela peut être un risque si vous êtes en place pendant plusieurs heures», ajoute Shukman.

Une étude d’un restaurant en Chine, publiée par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, a montré que ce type de climatisation joue un rôle clé dans la propagation du coronavirus.

Il y avait un client «présymptomatique» dans l’établissement, c’est-à-dire quelqu’un qui était infecté mais qui ne s’en était pas rendu compte parce qu’il n’avait pas encore développé de symptômes.

Les scientifiques pensent qu’il a libéré le virus en respirant et en parlant. L’agent pathogène s’est propagé par les courants d’air provenant des Split. Le résultat a été que neuf autres personnes ont été infectées.

C’est pourquoi Davies insiste sur l’importance de l’air frais : «S’il y avait eu un bon apport d’air extérieur, il est très probable que moins de personnes auraient été infectées».

Découvrez le ‘ratio d’air frais’

Dans un bâtiment moderne où les fenêtres sont scellées, comment obtenir suffisamment d’air frais ?

Le plus courant est d’avoir un système de ventilation dans lequel l’air vicié est extrait des pièces et acheminé vers une unité de traitement, souvent située au plafond.

Dans ces endroits, l’air frais extérieur est amené à l’intérieur et se combine avec l’air de l’intérieur. Ce que vous respirez est un mélange de cela. Ainsi, étant donné le risque d’infection à coronavirus, le conseil professionnel est de maximiser l’apport d’air extérieur frais.

«Avoir 100% d’air extérieur ou près de 100% est une bonne chose», déclare le professeur Cath Noakes de l’Université de Leeds au Royaume-Uni. «L’air est beaucoup plus frais, plus le risque de retour du virus dans le bâtiment est faible», ajoute-t-il.

La combinaison précise est souvent entre les mains des gestionnaires d’immeubles, et un inconvénient du fonctionnement à 100% d’air frais est le coût, car l’air entrant doit être chauffé en hiver et refroidi en été, processus qui nécessitent des coûts énergétiques.

Vérifiez les filtres

Bien qu’un système de ventilation moderne doive avoir des filtres, ils ne sont pas infaillibles. Des chercheurs américains ont étudié quelque chose qui s’est passé à l’Hôpital Universitaire de la Santé et des Sciences de l’Oregon. Là, ils ont constaté que les filtres avaient attrapé des traces de coronavirus, mais certains ont pu y échapper.

Le professeur Kevin van den Wymelenberg, qui a dirigé le projet, estime que le nettoyage des filtres pourrait révéler si quelqu’un est infecté de travail dans un bâtiment.

En Corée du Sud, une société d’opérateur téléphonique située dans un immeuble de bureaux a détecté qu’une personne pouvait infecter plus de 90 personnes par ce détail. Si les filtres avaient été vérifiés plus fréquemment, la présence du virus aurait pu être détectée plus tôt.

Van den Wymelenberg dit que les informations contenues dans les filtres peuvent «nous montrer où attaquer et quand» pour combattre les infections.

Soyez prudent avec les brouillons

Tout expert dans le domaine le dit : l’air frais est la clé. Mais un spécialiste de la modélisation du mouvement de l’air ajoute que «ce n’est pas si simple».

Nick Wirth travaillait auparavant sur la conception de voitures de Formule 1 et conseille désormais les supermarchés et les entreprises de transformation des aliments sur la façon de gérer le flux d’air pour protéger les gens du COVID-19.

Il avertit que si quelqu’un est assis à côté d’une fenêtre ouverte et qui est infecté, pourrait transmettre le virus à d’autres personnes dans la direction du vent.

«Si vous ouvrez une fenêtre, où ira l’air? Vous ne voulez pas que les gens soient directement liés à ce flux d’air», explique Wirth.

«Plus d’air frais est généralement meilleur, mais si circule horizontalement et est plein de virus, cela pourrait avoir des conséquences inattendues», ajoute-t-il.

À cet égard, le professeur Cath Noakes dit que les avantages d’une grande quantité d’air frais qui dilue la présence du virus l’emporteront sur tous les risques.

À son avis, une fenêtre ouverte pourrait amener plus de personnes à contracter le virus, mais en quantités plus petites et moins risquées.

«Il n’est pas étonnant qu’il y ait des désaccords : il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur ce coronavirus. Mais l’air que nous respirons fera partie de tout effort visant à rendre les bâtiments plus sûrs», souligne Shukman.