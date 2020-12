Comment la Chine a-t-elle vaincu le coronavirus alors que le monde continue de souffrir?

Quelque chose d’inattendu et de mortel est apparue il y a un peu moins d’un an en Chine: les autorités sanitaires ont détecté un nouveau coronavirus. Ils l’ont appelé SARS-CoV-2 et les premiers cas de la maladie COVID-19 ont été enregistrés dans la ville de Wuhan. En trois mois, ils dénombrèrent environ 80 000 infectés et 3 000 décédés.

Oui, la Chine a perdu la première bataille, tandis que les responsables hésitaient sur les mesures sanitaires. Cela a permis au virus de s’échapper de Wuhan et de propager une pandémie mondiale. Mais, une fois qu’ils ont compris qu’ils faisaient face à une crise grave, la vaste bureaucratie chinoise s’est redressée et s’est mobilisée.

Au cours des sept derniers mois, la Chine a confirmé environ 9 100 cas et environ 1 400 décès. Mais déjà l’effet du coronavirus est pratiquement nul. Les gens sortent, mangent au restaurant, vont au théâtre, les enfants à l’école, le tout sans trop se soucier de leur santé. Comment l’ont-ils fait? Si le reste du monde vit une seconde vague.

Fin janvier, le gouvernement central a décidé de bloquer Wuhan, où vivent 11 millions de personnes. Tous les transports vers et depuis la ville étaient paralysés. Quelques jours plus tard, ils bloquaient d’autres villes de la province du Hubei, mettant finalement en quarantaine plus de 50 millions de personnes. Dès avril, ils avaient limité la propagation du virus.

Le président Xi Jinping

Le visage de la lutte contre la pandémie

Mais était-ce tout le travail d’un gouvernement dictatorial et autoritaire? Non, le visage du contrôle de l’épidémie n’est pas le président Xi Jinping. Au contraire, c’est l’échelon le plus bas de la bureaucratie: les comités de quartier. À partir de cet exemple, ils ont assuré le respect des mesures de contrôle de la pandémie, et ils l’ont fait en atteignant la porte de chaque maison.

Les membres du comité vivent dans les complexes résidentiels qu’ils gèrent. Ils ont suivi les allées et venues, imposé la détention et même vérifié la température des habitants. Donc, s’ils détectaient un cas, ils fermaient immédiatement la porte d’entrée de l’immeuble.

Les comités de quartier ont également retrouvé ceux qui ne voulaient pas se mettre en quarantaine. Dans ces situations, un voisin curieux était plus efficace que n’importe quelle notification technique. Ils ont également organisé des livraisons d’épicerie pour que les gens puissent rester tranquilles à la maison.

Wuhan a subi des tests massifs pour s’assurer que tout le monde était exempt du virus. Ainsi, ils ont éliminé la transmission locale du COVID-19. La Chine n’a signalé aucun nouveau cas le 29 mai, pas un seul cas de transmission locale ou de cas importés. Depuis, des cas ont été détectés à Pékin, dans la ville portuaire de Qingdao et dans la région de Kashgar. Mais, les dossiers ont montré que – dans les pires cas – le nombre d’infections dépassait à peine trois chiffres.

Le portail Wired a cité un employé du Centre Chinois de Contrôle et de Prévention des Maladies comme ayant demandé l’anonymat. Ce travailleur a expliqué que ceux qui arrivent dans le pays doivent s’isoler pour «devenir un citoyen ordinaire». C’est obligatoire, ce n’est qu’alors qu’ils pourront rejoindre la société. En d’autres termes, chaque «étranger» est infecté jusqu’à ce qu’il soit prouvé en bonne santé.

Les citoyens chinois et étrangers volent chaque jour d’autres pays, il y en a toujours qui souffrent du COVID-19. L’autorité de l’aviation réglemente les vols pour contrôler le nombre de personnes entrant. Ceux des pays à haut risque doivent avoir un test d’acide nucléique négatif et un test d’anticorps. Et cela, ils doivent le faire avant de monter à bord de l’avion.

Même ainsi, lorsqu’ils arrivent en Chine, ils sont à nouveau testés. Par exemple, chaque personne qui arrive se voit attribuer un groupe de trois personnes: un médecin, un policier et un membre du comité de quartier. La quarantaine est obligatoire, à domicile ou dans un hôtel, et en aucun cas ils ne peuvent s’aventurer à l’étranger.

Ceux qui choisissent une maison trouveront un appareil monté sur leur porte d’entrée. A l’intérieur, à chaque ouverture, le médecin et les membres du comité reçoivent une alerte. Même un appel arrive dans la maison pour demander pourquoi la porte a été ouverte.

«Nous ne pouvons pas rester tout le temps devant votre porte», a déclaré Wu Yongxu, un médecin affecté à la patrouille des communautés résidentielles à Shanghai. Cité par Wired, il affirme qu’«une fois, quelqu’un a quitté les lieux pour marcher. Nous avons donc commencé à utiliser des appareils électroniques».

Quelle est la rigueur du contrôle sur cette quarantaine

Wu rend visite à ses patients tous les jours pour prendre leur température et s’enquérir de leur santé. Entre les visites, il faut se désinfecter sans faute. Au total, chaque visite dure environ une demi- heure. «La plupart des gens se conforment aux mesures», dit-il, «même si certains ne l’ont pas fait au début. Peut-être qu’ils pensaient que c’était ennuyeux ou qu’ils pensaient être en bonne santé».

Dans ces cas, le policier désigné vient à leur porte et leur fait des conférences sur leurs responsabilités légales. «Il n’y a aucune raison pour que les personnes en quarantaine quittent votre appartement. Le membre du comité est responsable de tous leurs besoins quotidiens, y compris la collecte des ordures et la livraison de nourriture, si demandé », explique Wu.

Maintenant, il est important de préciser que ceux qui choisissent de rester chez eux le font seuls. Dans ces cas, s’ils vivent avec des proches, ils doivent partir et rester dans un autre endroit pendant que la personne se conforme à la quarantaine. De même, la mesure est obligatoire et ne comporte aucune exception.

De la même manière, ils ont toujours le soutien d’un psychiatre. En effet, de nombreux «étrangers» viennent de pays où le virus n’est pas contrôlé et ont été isolés pendant de longues périodes. Le psychiatre passe donc des appels vidéo avec les personnes qui peuvent souffrir de problèmes de sommeil ou d’anxiété.

Parfois, il est même nécessaire de leur rendre visite personnellement s’ils ont un problème plus grave. Toutes ces visites, comme celles des médecins, se font dans des combinaisons de biosécurité qui sont changées entre une personne mise en quarantaine et une autre.

Puis, le douzième jour de quarantaine, le médecin a fait un test d’acide nucléique. S’ils sont positifs, ils en avertissent la Commission de la Santé et ils sont envoyés à l’hôpital pour surveillance. S’ils sont négatifs, «ils deviennent des citoyens ordinaires».

Mesures mises en œuvre depuis Pékin

Le gouvernement a progressivement intensifié d’autres fronts pour contrôler la pandémie. Par exemple, il a augmenté la capacité de test, au point qu’aujourd’hui, ils peuvent analyser jusqu’à 3,8 millions d’échantillons par jour. «Le coût économique des tests de masse est élevé», déclare Shengjie Lai, chercheur principal de WorldPop à l’Université de Southampton».

Mais alors ajoutez; «Il faut tenir compte du coût énorme des fermetures et de la distanciation sociale, ainsi que des avantages indirects». Ainsi, dans les communautés à haut risque de transmission, les tests de masse peuvent aider à contrôler l’épidémie et permettre aux gens de reprendre rapidement une vie normale.

Au début de la pandémie, la pénurie d’outils a été résolue en tirant parti des chaînes d’approvisionnement chinoises. En deux semaines, le constructeur de véhicules électriques BYD a déjà produit des millions de skins, qu’il expédie désormais à l’étranger également.

En outre, lorsqu’il a été découvert que des patients présentant des symptômes bénins infectaient leurs proches, le gouvernement a modifié sa politique. Au lieu de permettre aux gens de rester chez eux, les personnes infectées ont été transférées dans des hôpitaux refuges, séparées de leurs familles.

Ces hôpitaux refuges sont essentiellement de grands centres de congrès avec des rangées de lits. Les médias chinois décrivent ces hôpitaux comme des dortoirs pour 600 personnes où les lumières sont toujours allumés.

Par la suite, les cas asymptomatiques ont reçu le même traitement. Les seuls patients pouvaient quitter ces hôpitaux après avoir donné deux fois un négatif, puis rester en salle de quarantaine pendant deux semaines.

En outre, sur le plan juridique: échapper à la quarantaine, cacher des symptômes ou cacher des contacts avec un hotspot viral étaient considérés comme des crimes. C’est pourquoi les gens ont largement adhéré à des fermetures strictes.

Bataille technologique au milieu de la pandémie

Dans de nombreuses régions du monde, on pense que la lutte de la Chine contre le virus a été dominée par une surveillance de haute technologie. Cependant, ceux qui vivent l’expérience de l’intérieur nient ces affirmations.

Il y a des mois, le chef de l’Académie Chinoise des Sciences Médicales, Wang Chen, a expliqué la nouvelle réalité aux médias. «Prévenir les épidémies en Chine est une question d’organisation sociale, pas de technologie».

Désormais, il est vrai que le big data a été utilisé pour faciliter la recherche des contacts. Par exemple, en février, les gens ont reçu un message texte leur rappelant qu’ils pouvaient autoriser les opérateurs de télécommunications à accéder aux provinces et aux villes où ils s’étaient rendus au cours des 15 à 30 derniers jours.

Et, pour l’épidémie du marché Xinfadi à Pékin, les autorités ont utilisé des signaux enregistrés sur les bases radio locales des opérateurs de téléphonie mobile pour envoyer des SMS aux personnes qui étaient passées à quelques kilomètres du marché.

Mais, lorsqu’un cas est découvert, le processus de contrôle qui commence est humain. Les unités locales de contrôle des maladies interrogent le patient pour localiser les contacts étroits. Puis aux contacts étroits de ces contacts et ainsi de suite. Tout pour faire les tests et exiger qu’ils s’isolent.

Un effort humain monumental

Les efforts pour contrôler le coronavirus en Chine ont atteint l’objectif principal: l’éradication. De nombreux responsables ont été licenciés pour négligence dans l’exercice de leurs fonctions, tandis que d’autres ont reçu des promotions pour avoir réussi à contrôler le virus.

Contrairement à d’autres pays d’Europe et d’Amérique, en Chine, il n’y a jamais eu de débat à grande échelle sur l’efficacité des masques. Ni si seules les personnes vulnérables devaient se réfugier, ou s’il y avait un compromis entre sauver l’économie et sauver des vies, ou si le coût l’emportait sur le remède.

Et oui, tout cela était très cher. Wired note qu’au moins 25 millions de travailleurs migrants peuvent être sans travail et qu’il n’existe aucun plan de licence connu pour eux. Comme dans d’autres pays, la pandémie a révélé des inégalités sociales. Ce n’est pas un hasard si les foyers détectés se sont généralement produits sur des marchés, des quais et des usines populaires.

Mais, en fin de compte, il n’y avait pas de formule magique unique dans la façon dont la Chine a réussi à vaincre le coronavirus et le COVID-19. C’était un travail humain, à travers des communautés résidentielles, des bureaux et des espaces publics. Il y avait une prise de conscience et un sentiment général que le contrôle de la pandémie dépendait de faire beaucoup de choses ensemble et en même temps.

Aujourd’hui, près d’un an après la détection du premier cas, une grande partie du monde reste paralysée. De nombreux pays connaissent une deuxième ou troisième vague de virus et les populations – même ainsi – continuent de remettre en question l’efficacité des mesures d’hygiène et de confinement. Pendant ce temps, l’approche intensive de la Chine continue de se révéler d’une efficacité dévastatrice.

