COVID-19 et le Changement Climatique : l’étrange relation entre deux phénomènes d’origine humaine

«Nous envahissons les forêts tropicales et d’autres terres sauvages qui abritent tant d’espèces animales et végétales, et dans ces créatures se trouvent des virus inconnus. On coupe les arbres, on tue les animaux ou on les met en cage et on les échange. Nous dévorons leurs écosystèmes et libérons les virus de leurs hôtes naturels. Quand cela arrive, ils ont besoin d’un nouvel hôte, et souvent nous sommes là».

Cette déclaration appartient à David Quammen, l’un des plus grands chercheurs et rédacteurs scientifiques au monde. Il a écrit 15 livres, dont «Contagion : les infections animales et la prochaine pandémie humaine (2012)» ; « Ébola : L’histoire naturelle et humaine d’un virus mortel» (2014) ; et «Le chimpanzé et le fleuve : comment le sida a émergé d’une forêt africaine» (2015).

Pour écrire «Contagion», il a parcouru le monde pendant plusieurs années pour enquêter sur les virus zoonotiques, ceux qui passent des animaux aux humains. Son travail est pratiquement une prémonition de la pandémie de COVID-19, une maladie causée par le nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

Depuis que l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a décrété la pandémie, Quammen est une «personne d’intérêt» pour les médias. Sa théorie est la suivante : «Le coronavirus peut provenir d’une chauve-souris, mais c’est l’homme qui a déclenché la folie».

David Quammen dénonce un “commerce dangereux d’espèces sauvages contre de la nourriture”

Pourquoi COVID-19 est la faute de l’homme

Quammen a expliqué – dans une interview avec El País – que des études scientifiques ont montré que les chauves-souris ont un système immunitaire qui a évolué pour être plus hospitalier envers les corps étrangers tels que les virus. Cependant, ces animaux vivent en marge de la civilisation et ne seraient pas un problème dans une société moins arrogante.

«Nous détruisons leurs habitats et ils (les chauves-souris) sont obligés de fourrager dans les zones urbaines où il y a des vergers et des arbres fruitiers. Cela les rapproche de nous et nous sommes plus susceptibles d’être infectés par leurs fèces et leur urine. Ils peuvent même infecter les animaux domestiques», a-t-il déclaré.

Dans un article publié dans The New York Times, Quammen dénonce un «commerce dangereux des animaux sauvages pour l’alimentation». On se répand en Asie, en Afrique et, dans une moindre mesure, aux États-Unis et dans d’autres régions. (…) Des chauves-souris, des civettes, des porcs épics, des tortues, des rats de bambou, des oiseaux et d’autres animaux sont vendus sur des marchés comme celui de Wuhan, en Chine.

Ses mots révèlent comment l’homme offre plus de possibilités que jamais aux virus. Pire, il le fait sans se rendre compte qu’il offre plus de 7 milliards d’hôtes potentiels hyper-connectés. Quammen explique : «La peste bubonique a tué un tiers de la population européenne, mais au XIVe siècle, elle ne pouvait pas se rendre en Amérique ou en Australie. Ce coronavirus est l’un des plus performants, avec la souche pandémique du VIH, et c’est nous qui l’aidons à être aussi performant».

Ce que nous faisons pour l’empêcher

«La science savait que cela allait arriver. Les Gouvernements savaient que cela pouvait arriver, mais ils n’ont pas pris la peine de s’y préparer», a déclaré Quammen. Il ajoute que les excuses des politiciens ont toujours été : «Je ne dépenserai pas l’argent pour quelque chose qui pourrait ne pas se produire sous ma surveillance… Eh bien, s’ils pensaient que le financement de la préparation à la pandémie était coûteux, attendez de voir le coût final de COVID-19».

En ce sens, il est incroyable que, connaissant les graves conséquences de cette action humaine et de l’inaction dans certains cas, il y ait encore des dirigeants politiques qui mentent et ferment les yeux sur la dévastation de l’environnement.

Le monde est témoin de la manière dont plusieurs gouvernements se vantent de l’exploitation et de la déforestation des forêts au profit d’oligopoles du bois et de l’agriculture, dont la finalité est très éloignée du bien social. Et pire encore, ils donnent même la priorité à ces activités par rapport aux budgets de la santé publique, de l’éducation et de la recherche.

Il est donc regrettable que, parce qu’il est «le phénomène du moment», le coronavirus laisse en arrière-plan la plus grande menace pour la planète. Il s’agit du changement climatique ou du réchauffement de la planète.

Peut-être que la principale différence entre COVID-19 et le Changement Climatique est que le premier tue plus vite. Mais, c’est aussi la plus grande faiblesse : la première peut tuer des millions de personnes aujourd’hui, tandis que la seconde consomme la planète entière au ralenti.

COVID-19 vs. Changement climatique

Les causes du réchauffement climatique continu et accéléré ont été expliquées et il a été démontré que l’homme en est responsable. Le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en évidence le besoin urgent d’évoluer vers une économie durable, solidaire et à faible émission de carbone.

Pourquoi est-ce difficile à réaliser ? Parce que l’humanité s’est habituée au consumérisme comme mode de vie. Il est utopique de penser à une économie verte qui protège la biodiversité, favorise les écosystèmes durables, le commerce équitable et l’utilisation des énergies renouvelables.

Des vêtements que nous portons, des produits électroniques que nous achetons, de la nourriture que nous consommons, des voyages que nous faisons – en moto, en voiture, en bus, en train ou en avion de l’énergie que nous dépensons à la maison ; tout implique que le marché mondial ne peut pas s’arrêter parce que chaque jour il a une demande plus importante.

Précisément, chacun de ces aspects a été affecté par le confinement de la pandémie. La réduction des émissions de CO2 répond à la diminution drastique des voitures dans les rues et des avions dans le ciel. Aussi à la paralysie de la production industrielle et du tourisme. De même, à l’interdiction des grandes concentrations de personnes dans les événements de toute nature.

Aujourd’hui, la pollution de l’air a été réduite et les eaux sont plus propres. Les gens sont chez eux et non dans des centres commerciaux pour dépenser de l’argent, et on voit même des animaux sauvages dans les quartiers. Cependant, bien que la nature semble faire la paix avec l’homme, tout cela n’est qu’une «bulle».

L’homme détruit les habitats de millions d’animaux, puis se plaint des effets que cela génère dans le monde

L’effet de rebond du Changement Climatique

Greenpeace a émis un avertissement qui a été repris par l’ONG Aide à l’Action : «Le coronavirus ne nous apportera pas une planète plus verte». Bien que les émissions de gaz à effet de serre diminuent, la concentration de CO2 dans l’atmosphère continue d’augmenter.

La question est de savoir ce qui se passera lorsque l’enfermement prendra fin. «Les mesures prises par les gouvernements pour stimuler l’économie pourraient avoir un effet de rebond. Mais cela pourrait aussi être une conséquence du comportement des consommateurs. Si, après des mois d’enfermement, nous consommons ou voyageons excessivement, par exemple, les usines devront augmenter leur production pour répondre à notre demande». C’est ainsi que l’ONG explique cette situation, lorsqu’elle aborde la relation entre COVID-19 et le Changement Climatique.

Une autre question demeure. Une fois la pandémie terminée, les gouvernements et les êtres humains auront-ils pris pleinement conscience de la nécessité de suspendre les actions qui ont conduit à la propagation du virus ? Ou peut-être qu’ils agiront de la même manière qu’avec le Changement Climatique et qu’ils deviendront aveugles, sourds et muets. Tout cela, alors qu’ils contribuent à laisser à leurs petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants un monde en flammes.

Comment les gouvernements vont-ils réagir à l’échelle industrielle une fois la pandémie terminée ?

C’est ici qu’une autre déclaration de Quammen devient pertinente. «Cette pandémie n’est pas un événement nouveau. On fait partie d’une série d’événements connexes qui remontent au passé et s’étendront à l’avenir, tant que les circonstances actuelles persisteront. Donc, quand on a fini de vous inquiéter de cette épidémie, préoccupez-vous de la prochaine, ou faites quelque chose pour changer ces circonstances».

En fin de compte, c’est la vérité. COVID-19 et le Changement Climatique sont simplement les effets d’un ensemble de choix que font les humains.

