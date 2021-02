Vaccins anti-COVID-19 : tout ce que vous devez savoir sur les 4 antidotes les plus avancés

La lutte contre la pandémie de COVID-19 est maintenant plus d’un an d’études et de recherches scientifiques. Depuis lors, au moins quatre grands vaccins ont été créés et produits, qui pourraient mettre fin à l’ère pandémique du coronavirus SARS-CoV-2.

La chaîne Russia Today a publié une analyse des quatre principaux vaccins créés à ce jour. L’ouvrage compare des aspects tels que l’efficacité, le prix, le stockage et la distribution de ces médicaments essentiels pour l’humanité.

Dans le même temps, la prestigieuse revue médicale The Lancet a publié mardi les résultats préliminaires de l’essai de phase III du vaccin russe Sputnik. La publication a constaté que cet antidote contre le coronavirus a une efficacité de plus de 91%.

Quelle est l’efficacité des principaux vaccins contre le COVID-19 ?

À la suite de cette étude, le diffuseur russe a décidé de comparer Sputnik V à trois autres vaccins. Dans le cas de ces trois autres vaccins, les résultats de leurs essais cliniques de phase III ont été publiés dans les principales revues médicales. Il s’agit des vaccins Pfizer, Moderna et AstraZeneca.

Selon les analyses de phase III publiées, trois des quatre antidotes présentent une efficacité globale supérieure à 90 %. Il s’agit du Sputnik V (91,6 %), du vaccin de Pfizer (95 %) et du vaccin de Moderna (94,1 %).

Entre-temps, l’efficacité estimée du médicament d’AstraZeneca n’est que de 62,1 %. Cependant, une étude récente affirme que si la deuxième dose de ce médicament est administrée 12 semaines plus tard, son efficacité peut atteindre 86%.

En revanche, Sputnik V, Moderna et AstraZeneca sont efficaces à 100 % contre les cas graves. En comparaison, le vaccin de Pfizer n’est efficace qu’à 75% dans ces cas.

À quelle température les principaux vaccins doivent-ils être conservés ?

Stockage et prix des vaccins

L’un des principaux avantages de Sputnik dans la lutte contre la pandémie est sa température de stockage et de transport favorable. Cela se situe entre 2 et 8 degrés Celsius. Les trois autres vaccins nécessitent des températures beaucoup plus extrêmes : entre -70 et -20 degrés Celsius.

Plus précisément, le médicament de Pfizer peut être conservé entre -80ºC et -60ºC. Dans le cas de Moderna, il peut être conservé entre -25ºC et -15ºC. En attendant, le vaccin d’AstraZeneca a besoin d’une température -comme le Sputnik V- comprise entre 2ºC et 8ºC.

Quel est le prix des principaux vaccins ?

Le vaccin russe se distingue également par son prix abordable, moins de 10 dollars par injection. Ainsi, il est deux, voire trois fois moins cher que d’autres vaccins avec une efficacité de plus de 90%. Cette aide a été offerte par le Fonds d’Investissement Direct Russe (RDIF), qui a parrainé le développement du médicament.

Parmi les trois autres immunisateurs, seul celui d’AstraZeneca coûte moins de 10 dollars par dose. D’autre part, le prix de l’antidote développé par Pfizer est de 19,5 dollars et celui de Moderna est de 37 dollars.

Haute fiabilité de Sputnik V

Le vaccin Sputnik V se distingue également par sa grande sécurité, car il n’a pas été associé à des effets secondaires graves. En outre, il n’a pas provoqué d’allergies significatives ni de choc anaphylactique.

Ses concepteurs ont expliqué que l’antidote russe est basé sur une plateforme éprouvée et bien étudiée de vecteurs adénoviraux humains qui causent le rhume et existent depuis des milliers d’années.

En outre, deux vecteurs différents, dans deux injections distinctes, génèrent une réponse immunitaire plus durable. Par comparaison, d’autres vaccins utilisent le même mécanisme d’administration pour les deux injections.

Quant aux trois autres vaccins testés, les essais cliniques de phase III ont montré qu’ils étaient sûrs. Toutefois, leur sécurité à long terme sera déterminée au fil du temps.

Cela peut vous intéresser …