Borrell se lave les mains comme Pilate : «Pas de dialogue au Venezuela à cause de Trump».

Le haut représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell, maintient son ignorance de l’institutionnalité au Venezuela. Dans une interview avec l’agence de presse EFE et plusieurs médias latino-américains, il a tenté de se dissocier du boycott contre Caracas. Il y souligne que c’est l’administration de Donald Trump qui a saboté le processus de dialogue tenu en Norvège. Selon lui, tout cela est dû au «manque de flexibilité» de l’ancien président américain dans l’affaire vénézuélienne.

Borrell a souligné que le dialogue à Oslo n’avait pas abouti «parce qu’à l’époque, il y avait un manque de flexibilité, en particulier de la part de l’administration (américaine)». Aujourd’hui encore, il considère que cette situation n’a pas changé et qu’une nouvelle négociation entre le gouvernement de Nicolás Maduro et le secteur le plus extrémiste de l’opposition dirigée par Juan Guaidó n’est donc pas envisageable dans un délai aussi court. Cela, bien que ce dernier ne soit pas celui qui rassemble actuellement le plus de soutien et de leadership au sein de ce secteur politique vénézuélien.

Le représentant de l’UE a laissé entendre que l’opposition vénézuélienne n’a pas de liberté d’opinion. Afin d’entamer un nouveau dialogue, a-t-il dit, ils veulent avoir «plus de clarté sur la position du gouvernement de Joe Biden» aux États-Unis.

À cet égard, il a déclaré qu’il n’y a aucun signe que les négociations entre les deux parties seront ouvertes «à une date fixe». «L’opposition s’adapte à la nouvelle situation et tout le monde attend également l’attitude de la nouvelle administration américaine. Cela sera sans aucun doute décisif», a déclaré Borrell à propos des perspectives pour les mois à venir.

Il a également ajouté que, pour l’instant, la Norvège ne considère pas que les conditions existent pour relancer un autre processus de négociation. «Nous devrons attendre que tout le monde se remette sur pied», a-t-il déclaré.

Le haut représentant de l’Union Européenne pour les affaires étrangères, Josep Borrell

Borrell admet qu’il ne collabore pas

Borrell a également admis qu’il n’a pas convoqué le Groupe de Contact International pour le Venezuela. Cette «alliance» est composée de plusieurs États membres de l’UE et d’un groupe de gouvernements latino-américains favorables à Washington.

«On ne peut pas les appeler toutes les semaines. Nous devons attendre, pour avoir plus de clarté et une meilleure connaissance des positions des différents acteurs. Parmi eux se trouve l’administration (américaine)», a-t-il déclaré.

Borrell a également rappelé que pour l’UE, la solution à la situation politique au Venezuela passe par la négociation. Il a même insisté sur le fait que pour réussir, «la volonté de parvenir à un accord» et des «concessions» sont nécessaires de la part de toutes les parties concernées.

«Jusqu’à présent, malheureusement, toutes les tentatives de négociation ont échoué», a souligné le représentant de l’UE dans l’interview.

Juan Guaidó et le président colombien, Iván Duque

Sur Guaidó : «Nous ne pouvons pas le reconnaître»

Pendant ce temps, Borrell a réitéré la décision des 27 États de ne plus reconnaître Guaidó comme «président intérimaire». Toutefois, il a exclu qu’il s’agisse d’une concession pour faciliter l’ouverture des négociations, car il a précisé à contrecœur qu’il s’agit d’une situation juridique.

«Ce n’est pas une concession. Il s’agit d’une considération des États membres de l’Union Européenne basée sur l’analyse juridique de la situation créée après les élections», a-t-il admis. Cependant, sa déclaration est loin de la position antérieure sur la prétendue «légitimité» du Guaidó et – plutôt – donne une reconnaissance au nouveau pouvoir législatif vénézuélien.

Précisément, Borrell a rappelé que l’UE ne reconnaît pas l’Assemblée Nationale élue le 6 décembre dernier au Venezuela. Ces élections font partie du mandat constitutionnel vénézuélien et l’UE a pu y assister en tant qu’observateur. Malheureusement, ils n’ont pas voulu participer, arguant qu’ils «n’ont pas été tenus comme ils auraient dû l’être». De façon contradictoire, Borrell reconnaît que l’ancienne Assemblée Nationale présidée par Guaidó a déjà terminé son mandat constitutionnel.

«Nous considérons Juan Guaidó comme le leader de l’opposition vénézuélienne, car c’est ce que l’opposition vénézuélienne voulait. (…) Mais, nous ne pouvons pas le reconnaître comme quelque chose d’autre qui entraverait l’approche juridique que les États membres envisagent», a-t-il assuré. Cependant, il n’a pas précisé à quelle «opposition vénézuélienne» il se référait : l’extrémiste ou la démocratique ? Car, en réalité, un bon secteur de l’opposition vénézuélienne ne veut pas – ni ne reconnaît- le Guaidó comme son «leader».

Cela peut vous intéresser …