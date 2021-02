Military Watch Magazine : Le Venezuela possède-t-il la plus puissante Force Aérienne d’Amérique Latine ?

Depuis au moins 20 ans, le Venezuela est directement menacé par le régime américain. Au fil du temps, la menace est passée d’un coup d’État à une possible invasion militaire. Ce dernier provoquerait un conflit militaire sans précédent dans la région.

Face à ce scénario, l’ancien président Hugo Chávez a décidé que les Forces Armées Nationales bolivariennes (FANB) devaient mettre à jour leur arsenal d’armes. Avec sa vision stratégique, il a même réussi à la renforcer afin que le Venezuela ait les moyens de se défendre en cas d’une éventuelle attaque militaire.

Les menaces contre le Venezuela ont été continuées et se sont aggravées au cours des deux dernières années. Le dernier président américain, Donald Trump, n’a cessé de répéter que «tous les scénarios étaient sur la table». Cela inclut une éventuelle intervention militaire pour s’emparer du pouvoir politique dans le pays sud-américain. De cette façon, ils pouvaient contrôler leur richesse pétrolière, une aspiration qu’ils ont eue pendant plus de deux décennies lorsque Chavez a mis fin aux privilèges qu’ils avaient sur le territoire vénézuélien.

Au milieu de ce scénario, une question se pose : Pourquoi les États-Unis n’ont-ils pas procédé à une intervention militaire et n’ont-ils pas libéré toute leur puissance de guerre, comme ils l’ont fait au Moyen-Orient, pour citer un exemple ?

Le bouclier antiaérien russe

Les États-Unis savent que le Venezuela possède l’un des plus grands boucliers antiaériens de la région. Cela, en plus d’une flotte aérienne avancée pour contrer et attaquer toute menace contre sa souveraineté. Il est également nécessaire de mentionner d’autres éléments tels que ses troupes, sa flotte marine et terrestre et ses chasseurs de réserve. Une bonne partie de ces derniers sont formés aux tactiques de guerre pour affronter la «supériorité» militaire américaine. C’est pourquoi Washington préfère employer des tactiques séditieuses et terroristes sur le sol vénézuélien.

Récemment, le magazine Military Watch a rapporté que le Venezuela possède «la Force Aérienne la plus puissante d’Amérique Latine». Le pays possède une combinaison de 23 chasseurs multi-rôles russes Su-30MK2, plus le puissant système de missiles S-300VM.

À tout cela, il faut ajouter le S-300VM, le Buk-M2 et les systèmes de défense aérienne à moyenne portée Pechora-2M. Elle possède également un grand nombre de chars T-72B1V, de BMP-3, de BTR-80A, de SAU Msta-S, de canons automoteurs Noah-SVK, de MLRS Grad et Smerch. Parallèlement, les forces terrestres sont équipées de MANPADS Igla-S et de systèmes ZU-23 / 30m1-4, de bazookas et de missiles, qui peuvent être lancés par les soldats en combat sol-air.

Le Venezuela et son bouclier antiaérien

Les États-Unis et leurs alliés savent que le Venezuela possède ce que l’on appelle le «Bouclier Bolivarien», toujours évoqué par le président Nicolas Maduro. Ce système représente un obstacle de taille lors d’une attaque frontale contre le pays sud-américain.

Le bouclier antiaérien vénézuélien est si puissant qu’il est fréquemment utilisé dans la lutte contre le trafic de drogue colombien. Ces dernières années, elle a abattu au moins 200 avions, avec d’importantes saisies de tonnes de drogue. Depuis la Colombie, ils ont l’intention d’utiliser l’espace aérien vénézuélien pour exporter de la drogue vers l’Europe et les États-Unis.

En 2019, le FANB a détecté – par le biais du système radar du Commandement de la Défense de l’Espace – 76 incursions aériennes illégales. Tous ont violé l’espace aérien vénézuélien et ont constitué – selon le Ministre de la Défense Vladimir Padrino López – «une menace sérieuse pour la sécurité nationale».

Souvent, des avions américains violent l’espace aérien vénézuélien, alléguant de prétendues actions anti-narcotiques ou de «surveillance». Dans ces cas, le Venezuela a agi immédiatement contre ces incursions illégales, en les expulsant immédiatement, en vertu du droit international.

Quelles attaques le Venezuela attend

Les États-Unis ont subi deux défaites récentes au Venezuela. Le premier est le démantèlement du plan séditieux qui tourne autour de la figure de Juan Guaidó depuis deux ans. La seconde est l’impossibilité d’organiser de violentes manifestations de masse dans les rues du Venezuela. Par conséquent, cette année 2021 pourrait être marquée par de nouvelles provocations militaires contre le territoire vénézuélien. Caracas prévoit également d’éventuelles opérations terroristes et de sabotage à ses frontières, en particulier à la frontière entre la Colombie et le Venezuela.

À cet égard, le président Maduro est attentif à défendre à tout prix le territoire, la souveraineté et l’indépendance du Venezuela. Comme l’a déclaré le président, avec des «nerfs d’acier» pour ne pas prendre l’appât de la guerre que le Pentagone entend provoquer par ses actions avec le Commandement Sud.

