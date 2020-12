De la fraude au ridicule : des morts et des prisonniers aux memes et Papa Schtroumpf a voté en consultation avec Guaidó

Par Leo Robles

L’initiative de vote électronique Consultation populaire pour le Venezuela organisée par Juan Guaidó, le président par intérim autoproclamé de la nation des Caraïbes et promue par le gouvernement de Donald Trump, comme une supposée alternative «démocratique» pour les Vénézuéliens à manifester principalement s’ils sont d’accord avec Maduro, s’ils croyaient en la légitimité des élections et s’ils estimaient que davantage de sanctions étaient nécessaires contre l’actuel gouvernement chaviste ratifié par l’ONU, cela s’est avéré être une fraude totale. Voici tous les détails.

Grâce à cette enquête d’El Ciudadano, nous avons pu démontrer comment il est possible pour une seule personne de voter plusieurs fois, en contournant la sécurité de la plateforme, que les personnes qui sont actuellement en prison peuvent voter, mais nous avons également fait voter les morts, Papa Schtroumpf, le adorable chiot Cheems, l’ancien président Hugo Chávez et même un drôle de chaton. Cela semble incroyable et complètement fou, mais ici nous le vérifions avec des vidéos et avec une analyse complète de la façon dont l’application Web et le bot Telegram sont programmés pour générer une fraude complète qui n’est pas vérifiable.

Le slogan était de détruire la légitimité des élections chavistes mais …

Sur un total de 277 députés, “Chavismo” a obtenu 253

La discussion actuelle sur le Venezuela tourne autour de la légitimité des élections organisées le 6 décembre, marquées par les multiples plaintes internationales pour fraude présumée, brandies uniquement sous l’argument de la «faible participation» et menées par les États-Unis. Cette fois, il n’a pas été question de falsification des cartes d’identité, ni de vote des morts ou des prisonniers, seulement que les élections n’étaient pas très représentatives.

En bref, une opposition profondément divisée d’un côté et une autre obstinément abstentionniste, n’ont pas été en mesure de faire face à une large victoire chaviste aux urnes et les candidats officiels de l’Alianza del Gran Polo Patriótico Simon Bolívar, composé principalement du PSUV fondé par le commandant Hugo Chávez, les a balayés dans le vote en obtenant 253 sièges sur un total de 277.

Bien que le pourcentage de vote de ces femmes parlementaires soit inférieur à celui des autres années (31%), il peut être comparé au pourcentage récemment obtenu par 9 pays de l’Union Européenne qui ont enregistré une participation de moins de 40% aux élections au Parlement Européen 2019 et 4 de moins que 30,50% qui – jusqu’à il y a quelques jours – ont enregistré des élections : République Tchèque 28,72%, Slovénie 28,89%, Slovaquie 22,74% et Croatie 22,85%. Aucun de ces pays n’a été accusé de fraude en raison d’une faible fréquentation.

Nous devons considérer que des observateurs sont également venus au Venezuela de plus de 34 pays qui ont certifié le triomphe retentissant de Chavista, ce qui signifie que le parti au pouvoir aura le parlement sous son contrôle pendant encore 5 ans. Si l’on ajoute à cela que le poste de député actuellement occupé par Juan Guaidó – et qui lui permet d’attribuer cette «présidence intérimaire» irrégulière, expire le 5 janvier (ainsi que celui du reste des députés de l’opposition qui sont la majorité dans cette assemblée) la base même de son auto-proclamation expire également. S’il n’est pas député, il ne peut pas être président. C’est simple

C’est pour cette raison que pour prolonger son agonie politique annoncée, Juan Guaidó, qui depuis ces derniers mois surtout, suscite des soupçons répétés de la part des pays qui l’avaient initialement soutenu aveuglément, convoque une Consultation Populaire après le triomphe du chavisme pour le Venezuela, accusant avec véhémence à travers la presse internationale et leurs réseaux sociaux les récentes élections parlementaires de fraude, avec un discours plein de mots tels que «farce», «légitimité», «transparence», mais il n’a jamais pensé qu’il creusait sa propre tombe.

Le récit de Guaidó ?

La consultation promue par le leader de la Voluntad Popular se compose de trois questions, la première est de demander la cessation du mandat de Nicolás Maduro, la seconde est d’exprimer le rejet des récentes élections législatives et la troisième de demander une augmentation des sanctions en plus d’augmenter les mesures de pression internationales contre le Venezuela.

Le vote a commencé lundi via un site Web et les applications mobiles Telegram et Voatz et les deux premiers jours ont connu de multiples échecs techniques qui sont censés s’améliorer avec le temps.

Le site Web ainsi que l’une des applications ont été développés par la société nord-américaine Voatz, et que selon eux ils utilisent la technologie de la «blockchain», la même derrière les crypto-monnaies, pour certifier leur transparence. Alors que le bot Telegram a été développé par la firme colombienne Asistencia Ciudadana. Non seulement les deux plates-formes n’échoueraient pas, mais personne ne penserait jamais qu’elles échoueraient si lamentablement.

Immédiatement après le lancement de l’appel à la consultation, les États-Unis ont déclaré par l’intermédiaire de Mike Pompeo, le chef de son département d’État : «Les États-Unis continuent de soutenir le président par intérim Juan Guaidó, l’Assemblée Nationale et le peuple vénézuélien dans leur lutte pour restaurer la démocratie dans son pays. Du 7 au 12 décembre, le peuple vénézuélien aura l’occasion d’exprimer son opinion sur le régime illégitime de Maduro à travers la Consultation Populaire, ajoutant que «les États-Unis applaudissent la Consultation Populaire du gouvernement intérimaire».

Ajoutant également que : «La Consultation se tient sous l’autorité de l’Assemblée Nationale légitime et conformément à la Constitution vénézuélienne. Il fournit une plate-forme aux Vénézuéliens, y compris ceux qui sont contraints de fuir à l’étranger sous des menaces de persécution, de torture ou de mort, pour exiger des élections présidentielles et législatives libres et régulières. C’est l’occasion d’exprimer votre soutien à la transition vers la démocratie au Venezuela et de rejeter les élections législatives frauduleuses du régime», a déclaré Pompeo.

Comme on le sait déjà à cet appel, l’Union Européenne et le Groupe de Lima ont été rejoints par le Brésil, le Canada, le Chili, la Colombie, le Costa Rica, l’Équateur, El Salvador, le Guatemala, le Guyana, Haïti, le Honduras, le Panama, le Paraguay, le Pérou, la République Dominicaine, Sainte-Lucie, qui a également annoncé lundi ne pas reconnaître les élections législatives du 6 décembre au Venezuela.

Alors que dans tous ces pays une marche massive est appelée aujourd’hui avec des étals de rue et des militants itinérants au Venezuela et dans 300 villes à l’étranger. Horacio Medina, membre du Comité d’Organisation de la consultation, a estimé qu’il y aurait «un plancher de 7 millions» de participants dans un pays de 30 millions d’habitants. Un objectif plutôt ambitieux, puisque Juan Guaidó lui-même avait précédemment déclaré à ABC que seuls 8 Vénézuéliens sur 100 ont Internet chaque jour et la bonne chose ne convient plus pour commencer, à moins qu’ils n’aient un autre plan dans sa manche.

La fraude étape par étape

De nombreux doutes sont apparus lors de l’étude des plateformes de vote électronique pour la consultation de l’opposition, pour laquelle nous avons procédé à tester la supposée transparence du système de vote numérique, en prenant une capture d’écran vidéo afin qu’ils puissent comprendre nos soupçons et comment ils ont été confirmés.

Tout le monde peut voter avec la carte d’identité d’une autre personne :

Que nous ouvrions la plateforme web ou les applications, la première chose qui nous sera demandée est de saisir un numéro de carte d’identité du pays des Caraïbes. Nous avons pu vérifier que lors de sa saisie, la plateforme a comparé le chiffre avec une base de données où se trouvent les numéros uniques de chaque Vénézuélien.

Nous avons donc procédé à google : «cédules vénézuéliennes» et nous en avons entré une au hasard sur le site, en vérifiant que nous pouvions voter pour n’importe quelle autre personne et autant de fois que possible. Tout mal. Voici la vidéo :

Les prétendus guérilleros emprisonnés par l’ELN aiment aussi Guaidó :

Nous avons entré les données de Luis Felipe Ortega Bernal, qui selon les médias Infobae était connu sous le nom de «Garganta», désigné comme commandant de l’ELN, un groupe qui, dans le secteur Picatonal, municipalité d’Átures de l’État d’Amazonas, a assassiné trois sergents de la Garde Nationale : Alfredo Antonio Zolano Guevara, Robert José Artahona Díaz et José Jean Pierre Martínez Bolívar. Garganta a été capturé lors d’une opération militaire planifiée par ZODI 63 Amazonas, dirigée par le GB Luis Eduardo Bustamante Pernía.

Bien qu’elles ne l’aient pas identifié comme un guérillero, les autorités colombiennes indiquent que Garganta est un commandant de l’ELN recherché pour divers crimes et ont demandé son extradition. Il se trouve maintenant dans la prison à sécurité minimale de la police militaire de Fuerte Tiuna et, comme Infobae l’assure, avec accès à des privilèges, il reçoit des colis et de la nourriture qu’il partage avec les militaires et les chefs de prison, comme l’a récemment déclaré le capitaine Juan Carlos Nieto Quintero à sa sortie de la prison.

La fraude photo, les morts et Papa Schtroumpf :

Pour nous assurer que la plate-forme n’avait pas passé le premier test de fiabilité et de transparence, nous avons voulu la mettre aux enchères et nous avons décidé de saisir la carte d’identité d’une personne décédée et bien sûr, comme prévu, la plate-forme nous a laissé entrer sans problème. Cependant, nous avons décidé de profiter de tester si la deuxième étape de la vérification photographique était également une imposture ou une fraude pour reprendre les mots du chef de l’opposition.

Puis nous avons eu l’idée d’éditer la carte d’identité du jeune homme décédé, en superposant un dessin de Papa Schtroumpf, le personnage de la célèbre animation pour enfants. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l’image de Papa Schtroumpf sur la carte d’identité d’une personne décédée est acceptée sans problème par le système. Et de plus, même Papa Schtroumpf vote et obtient son bulletin de vote qui vérifie l’ensemble du processus, car la photo est la dernière étape qui vérifie le système avec toute sa technologie blockchain.

Après vérification de ce qui précède, nous avons pu comprendre que la plateforme avait été conçue avant son lancement pour commettre une fraude, car il leur était impossible de vérifier automatiquement ou manuellement que la photo de la pièce d’identité correspondait bien au numéro d’identification. Si nous ajoutons à cela que dans le didacticiel de l’application, il y a un avertissement indiquant qu’aucun enregistrement d’une image ne sera enregistré ni ne sera stocké après avoir été vérifié, nous comprenons que le système n’est pas auditable dans la deuxième étape.

Par conséquent, avec la base de données des cédules vénézuéliennes que l’opposition a pour cette requête, (le piratage ou le filtrage de Saime?), Les organisateurs peuvent télécharger les numéros uniques de ceux qui le jugent approprié pour atteindre leurs chiffres de masse attendus et eux-mêmes sont ceux qui décident si la photo correspond ou non à cette pièce d’identité, photo dont il ne sera jamais possible de savoir si c’est ou non celle demandée.

Si l’on ajoute à cela que quitter le bulletin de vote en personne est facultatif, on peut dire que les deux plateformes favorisent la fraude.

Le chien Cheems, Hugo Chavez et le memes des chats ne voulaient pas non plus être absents

Il convient de rappeler qu’un autre qui a été brûlé par la Consultation pour le Venezuela était Leopoldo López, qui a invité les Vénézuéliens à apporter leur soutien à l’initiative proposée par Guaidó et a encouragé les gens à voter et à participer aux manifestations prévues ce samedi personne ne s’attendait vraiment à ce qu’ils finissent de cette façon.

Alors pour montrer que Papa Schtroumpf n’avait pas été une simple exception, une erreur isolée du système, nous avons décidé de télécharger d’autres images sur les cartes qui forceraient leur crédibilité, et nous avons mis le meme chiot mignon Cheems, un autre meme d’un chat drôle et même une photographie du commandant Hugo Chávez Frías lui-même.

Hugo Chávez.

memes.

Dire que tous ces fichiers images ont été approuvés par la plateforme sans aucun problème et ici nous vous laissons la preuve du peu de sérieux de ne pas dire directement fraude dans une requête qu’après ce qui a été vérifié, au lieu d’enterrer la légitimité des élections législatives du 6 décembre ne finissent que par détruire le peu de soutien que Guaidó avait encore grâce au travail et à la grâce de la pression des États-Unis sur le reste du monde, en essayant d’imposer un système électronique criblé d’erreurs sans possibilité d’être audité, ce qui complique encore une fois toute la crédibilité de l’opposition vénézuélienne dans son intégralité et la plonge cette fois dans la honte la plus absolue.

Et en prime nous vous laissons une vidéo du site officiel vérifié de Juan Guaidó sur Facebook :

Captures et montage vidéo pour le reportage et les réseaux sociaux par Reinaldo Cortéz et Bruno Sommer.

