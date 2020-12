John Ackerman, journaliste mexicain : «Les pinochétistes mexicains ont peur de l’avancée de la quatrième transformation»

John Ackerman, l’un des journalistes mexicains les plus en vue et directeur éditorial de la Mexican Law Review, a souligné que le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, était un stratège, depuis le premier jour, dans ses relations avec les États-Unis.

Dans une interview à Voces Sin Fronteras, dirigée par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk, également directeur du Programme Universitaire d’Études sur la Démocratie, la Justice et la Société (PUEDJS) de l’Université Nationale Autonome du Mexique, a souligné que le projet de quatrième transformation développé par AMLO c’est une réponse au système néolibéral.

«Ce sont précisément les pinochétistes mexicains qui ont peur de l’avancée de la Quatrième Transformation, à la fin de leurs privilèges», a-t-il déclaré en commentant la campagne «México Sí», menée par le chef de Coparmex, dont le logo est très similaire qui a été utilisé dans la campagne d’Augusto Pinochet pour le référendum de 1988.

Par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk

Compte tenu du triomphe de Joe Biden aux États-Unis, quels seront selon vous les prochains mouvements de López Obrador au conseil des relations internationales et que pouvons-nous attendre de Donald Trump ?

Tout d’abord, je pense que cela pourrait s’étendre au-delà du 14 décembre aux États-Unis. J’ai publié quelques articles dans La Jornada de México analysant la scène politique aux États-Unis. La qualification finale de l’élection, l’annonce officielle du vainqueur, n’aura lieu que la première semaine de janvier.

Une fois le nouveau Congrès installé, à partir de janvier, ce sera le 5 ou le 6 de ce mois de 2021, une session conjointe du Congrès, le Sénat et la Chambre des députés aura lieu, et elle est présidée par l’actuel vice-président de la République, Mike Pence, il a la responsabilité, selon la Constitution Américaine, de chanter, d’annoncer les votes électoraux pour chacun des États qui ont été exprimés le 14 décembre, qui sont exprimés ce jour-là mais pas sont validés par cette session du Congrès Américain conjoint.

Le vice-président, en tant que fonctionnaire qui préside cette session, a, dans le cadre de ses pouvoirs constitutionnels, de remettre en question la validité de certains de ces votes clés de l’État, par exemple, s’il existe des doutes motivés quant à la propreté du décompte sur le processus de sélection des électeurs. Dans certains États, le vice-président pourrait simplement, maintenant comme on dit au Mexique ‘par ses armes’, dire «eh bien, je ne vais pas compter les électeurs de Pennsylvanie, ou de Géorgie, ou du Nevada, ou d’Arizona, car il y a un nuage de incertitude sur le processus électoral, alors comme il n’y a aucune certitude, ils ne compteront pas pour le président de la République et nous rejetons cela et passons à autre chose».

De cette manière, le vice-président Pence a entre les mains la possibilité de donner la victoire à Trump, non seulement en annulant la victoire de Biden, mais en remettant littéralement la présidence à Trump. Le vote final de cette session, approuvant le décompte total ou partiel, est un vote qui est fait nominalement par les États de la République des États-Unis, c’est-à-dire que chaque délégation d’État, chaque groupe de députés de chaque État, n’a qu’une voix lors du vote final, et il s’avère que Trump a gagné plus d’États que Biden, au-delà du fait qu’il a perdu le vote populaire et que, apparemment, il a également perdu au collège électoral, il a toujours une majorité, il a environ 28 des 50 États qui ont voté pour lui, beaucoup de petits, bien sûr, mais dans cette formule constitutionnelle américaine, ils pourraient enfin voter pour approuver le décompte truqué de Pence et nous aurions déjà un deuxième mandat de Trump.

Cela semble incroyable, mais en réalité ce n’est pas le cas, cela reflète à quel point le système politico-électoral américain est dépassé, qu’il n’a pas été fondamentalement mis à jour depuis le 18ème siècle, il y a eu des réformes, des ajustements. Maintenant, en général, la Cour suprême de justice a statué, a statué, qu’il n’est pas correct pour un électeur de ces États, par exemple, de trahir le mandat populaire de son État, car c’est un autre risque qui a été mis sur la table car comme il n’y a pas de vote direct et populaire pour le Président de la République, mais plutôt indirectement à travers ces électeurs qui sont choisis par les Congrès de l’État, nous avons des élections populaires indicatives mais à proprement parler il n’y a aucune obligation pour le Congrès de respecter que le vote populaire et nomme les électeurs qui correspondent à ce vote et, deuxièmement, dans les électeurs choisis par le Congrès d’État correspondant, il n’y a aucune obligation stricte de se conformer au mandat que le Congrès leur donne.

Eh bien, la Cour Suprême de Justice est intervenue, elle a dit oui, bien sûr, mais le système est totalement dépassé, ils n’ont pas d’institut électoral national aux États-Unis, il n’y a pas de vote direct et populaire pour le président de la République, il n’y a pas de réelles limites concernant l’argent qui est dépensé pour les campagnes, il y a environ 18 milliards qui ont été dépensés pour cette campagne, l’élection la plus chère de l’histoire de l’humanité, plus de 5 millions d’électeurs ont été exclus de leur droit de vote pour avoir purgé une peine de prison, la majorité de ces Afro-Américains, Latinos, les soi-disant minorités, n’ont tout simplement pas le droit de vote aux États-Unis, 10 millions de Mexicains en particulier, bien qu’il y ait une communauté plus large de Latino-Américains qui vivent et travaillent là-bas mais n’ont pas de papiers, ils ne sont pas documentés, donc ils ne pouvaient pas voter non plus.

Je ne suis pas fan de Trump, en aucun cas, mais il est important de voir cette crise politique électorale que les États-Unis vivent aujourd’hui, pas seulement en raison de l’irresponsabilité de Trump, il est responsable que nous ne pouvons pas ignorer, mais ce n’est pas seulement votre irresponsabilité personnelle. Ce qui permet à son irresponsabilité personnelle de générer cette crise systémique, c’est parce que le système lui-même présente des fissures très profondes, qui font réfléchir les Américains eux-mêmes et tous ceux qui, à un moment donné, ont vu les États-Unis comme un modèle de système démocratique. .

Nous verrons. Une détermination très importante de López Obrador à ce stade a été de ne pas envoyer un tweet célébrant la victoire de Biden, comme l’ont fait un grand nombre de dirigeants mondiaux, mais de réserver prudemment, en espérant que les institutions publiques, électorales et juridiques du Ce sont les États-Unis qui déterminent qui est vraiment le président élu, et à ce moment-là, eh bien, félicitez-le, mais ne partez pas avec la feinte en suivant les médias qui annoncent déjà un président élu, ou les autres dirigeants mondiaux qui annoncent également leur président élu, qui est en fait le style des États-Unis, alors qu’ils interviennent dans le monde.

Si vous vous souvenez, avec le coup d’État contre Evo Morales c’était aussi la même chose, les médias et les autres dirigeants internationaux ont dit qu’il y avait une fraude, qu’ils ne reconnaissaient pas Evo Morales, ils ont fait pression sur les militaires pour qu’ils exercent eux-mêmes des pressions sur Evo pour que il a dû démissionner. Ou Juan Guaidó, qui était un clown, mais précisément à cause de sa grossièreté, il rend la manière dont le processus électoral en général est vu de la logique américaine est très transparente. Les institutions et les lois doivent être respectées, mais l’important est ce que disent les médias d’entreprise et la communauté internationale des dirigeants, qui, à leur tour, sont dans de nombreux cas des représentants de ces circuits financiers du capital, donc là nous avons la même chose, Comme tout le monde au lendemain du jour où Guaidó s’est nommé président en charge du Venezuela, aujourd’hui Biden a également été nommé vainqueur par CNN et Twitter et maintenant tous les dirigeants du monde disant que «Biden President».

López Obrador a déjà vécu lui-même cette situation, en 2006 une fraude lui a été commise, les dirigeants internationaux félicitant Felipe Calderón avant qu’il n’ait terminé le processus de décision et d’évaluation de l’élection qui prend deux mois. Alors, avec beaucoup de dignité et de respect pour la souveraineté des États-Unis et pour la souveraineté populaire en général, il dit : «Je vais attendre qu’il y ait une décision formelle, je ne crois pas CNN, je crois les institutions». C’est très important.

Maintenant, aux États-Unis et au Mexique, de nombreux commentateurs disent que cela va coûter à López Obrador dans sa relation avec Biden, ce qui en fin de compte est très probable que Biden restera parce que qui est en charge aux États-Unis. Les États – Unis ne sont pas de la politique mais Wall Street et cela ne leur convient pas, peu importe à quel point Trump est pro-entreprise et ces choses, Wall Street a déjà décidé, ils veulent que Biden soit stable et, à la fin, Biden restera pour cela, pour aucune autre raison.

Mais ils disent que Biden va être en colère contre López Obrador, qu’il va collecter la facture à son arrivée, et il est probable qu’un secteur des Bidenistas essaiera de le faire, c’est ainsi que le goût de la politique aux États-Unis, Ils ne sont pas très institutionnels, c’est un mythe que la politique aux États-Unis est très institutionnelle, au contraire, ce sont des hypocrites oui mais très passionnés, et oui sûrement un secteur de l’équipe de Biden voudra se mettre de manière digne devant López Obrador pendant les premières semaines, mais en fin de compte peu importe, López Obrador est parfaitement clair que les États-Unis n’ont pas d’ amis, ils ont des partenaires, des complices, des adversaires, mais au final la relation entre le Mexique et les États-Unis. Les États-Unis doivent marcher par la diplomatie, la loi, mais cela n’a pas d’importance de l’aimer ou non.

Avec Trump, une bonne relation a été établie, mais ce n’était pas la chose importante, ce qui a été vraiment établi, c’est que López Obrador a mis les pieds sur terre et a négocié une issue à divers problèmes et aux relations intenses que le Mexique entretient avec les États-Unis. En partageant cette immense frontière

De la même manière qu’il en sera avec Biden, il y aura sûrement un autre style public, mais ce n’est pas ce qui est pertinent, ce qui est important c’est la relation sous-jacente et López Obrador continuera avec sa défense de la souveraineté et avec son respect des relations avec les États-Unis. .

L’opposition mexicaine a constamment essayé de dépeindre AMLO comme le Trump du Mexique ou de suggérer qu’il agit de manière soumise à Trump. Vont-ils essayer de s’aligner davantage avec le Gouvernement Américain contre AMLO ?

Ce sont deux récits que l’opposition au Mexique cherche à générer. La première est la comparaison Trump-López Obrador, les deux sont supposément populistes, de droite et de gauche, mais ils sont les mêmes antidémocratiques, autoritaires. Et l’autre récit est que López Obrador a souscrit aux diktats de Trump, et avec López Obrador, il y a une perte de souveraineté.

Les deux thèses sont totalement à l’envers, c’est-à-dire que ce qui pourrait être à un moment donné, du point de vue d’une analyse politique externe similaire entre López Obrador et Trump, c’est leur intérêt pour la sphère politique.

Pendant de nombreuses décennies, la politique est devenue un agent de gestion des intérêts économiques, nationaux et internationaux, et cela a été appelé la bonne politique du consensus, la politique du centre ou de la social-démocratie, ou de la droite responsable, que la politique La sphère économique a été subsumée, et Trump et López Obrador défendent et exercent le leadership politique en tant que tel, mais cela ne les rend pas identiques et dans de nombreux moments ils vont même au-delà et, au moins, séparés des pouvoirs économiques. . Cela semble paradoxal de parler en ce sens de Trump, car c’est un grand homme d’affaires, il défend les intérêts de la grande entreprise, les transnationales. Bien sûr, ce n’est pas pour justifier ou légitimer leur approche mais au final ils la voient, c’est profondément irresponsable du point de vue de Wall Street, ceux qui veulent toujours la stabilité. López Obrador défend la bonne politique, la mauvaise politique de Trump, mais en fin de compte, c’est la politique.

En ce sens, on pourrait y avoir un lien historique entre les deux, car les deux sont des symboles de l’épuisement de l’ancien système mais rien à voir avec lui, en réalité López Obrador est un démocrate profondément attaché aux libertés démocratiques, à la justice sociale, avec les pauvres, avec l’égalité des sexes, l’autonomie du pouvoir judiciaire, la liberté d’expression est l’un de ses axes centraux, des élections non frauduleuses, il est un démocrate convaincu, et son style de leadership a un grand leadership, une force morale, mais pas vraiment c’est une direction techniquement populiste, elle ne crie pas, n’insulte ni ne divise, en fait son discours du matin est chaque jour un discours de conciliation, d’unité et en faveur des pauvres.

Maintenant, sa visite à Washington, dans la relation concrète avec Trump, a été fascinante, depuis le premier jour où López Obrador remporte le 1er juillet 2018, la droite libérale et néolibérale du Mexique aux États-Unis salivait la bouche, voulant désespérément un conflit, un accident de train entre Trump et López Obrador, ils voulaient que ces deux acteurs se fassent exploser dans un conflit stérile et Trump a fait sa part, il a toujours mis ses provocations, ses tweets, mais López Obrador depuis le premier jour a Il a été un grand stratège, il n’est pas tombé dans cette provocation, mais il a toujours parié de manière très pragmatique pour générer des accords qui profitent au Mexique en premier lieu, mais qui ne nuisent pas nécessairement aux États-Unis.

Cette visite à la Maison Blanche était incroyable, parce que tout le monde pariait que ce serait un échec, que Trump humilierait Lopez Obrador, mais en réalité il était comme un des grands toreros, littéralement bien que nous ne soutenions pas la tauromachie à cause de son agression contre les animaux mais le symbole est très beau, parce que c’est ce qu’il a fait, il a réussi à dompter la situation, à éviter le conflit et à sortir gagnant en défendant la souveraineté du Mexique dans de nombreux domaines.

Il est absolument faux que López Obrador sacrifie la souveraineté nationale contre Trump, mais bien au contraire, nous sommes pour la première fois depuis des décennies à récupérer une politique étrangère souveraine, une politique souveraine de sécurité publique, une politique souveraine de sécurité économique, sans combattre avec les États-Unis, mais il y a des avancées très concrètes.

Il y a des gens en Amérique latine qui ne connaissent toujours pas le contexte de la soi-disant quatrième transformation du Mexique. Quels sont les piliers et quelles sont les colonnes qui le soutiennent ? Quel est le degré d’avancement à ce jour et quelles sont, à votre avis, les colonnes les plus faibles qui devraient être renforcées ?

Il est très important de réfléchir à ce qui se passe au Mexique, car c’est symboliquement et historiquement très important pour le monde entier. En fait, la semaine dernière ici à l’UNAM, du centre de recherche que je dirige, nous avons eu un forum pendant toute la semaine pour parler de cette question, non seulement du Mexique mais du monde en général, de la façon de surmonter le néolibéralisme dans ce qui serait nous avons proposé l’ère post-pandémique, même si je crois que cela n’arrivera jamais, nous serons toujours sur le point de sortir de la pandémie, mais au Mexique, nous vivons beaucoup de choses très intéressantes, qui ne sont pas seulement importantes pour les Mexicains mais pour le monde.

Les axes centraux du 4T, comme on dit, sont en général une réponse au système néolibéral. Le Mexique n’a pas réussi à rejoindre cette vague rose qui a traversé toute l’Amérique Latine avec des gouvernements progressistes de nombreux styles, couleurs et saveurs, du Brésil à l’Amérique centrale, au Venezuela, même au Chili, ils expérimentaient des efforts plus progressistes, l’Équateur, la Bolivie, tout le continent, A part la Colombie et le Mexique, c’étaient eux qui avaient été coincés dans cette longue nuit néolibérale, comme le dit notre ami Rafael Correa, et nous avons finalement réussi à renverser la vapeur. On l’aurait fait avant, en 1988 on aurait été les premiers à donner l’exemple en la matière, il y a eu une fraude électorale en 88 qui ne l’a pas permis, il y a eu une autre fraude électorale en 2006, puis je pense qu’il y a eu aussi une troisième fraude en 2012, En d’autres termes, ce n’était plus une fraude aux urnes mais une fraude financière avec Odebrecht et d’autres puissances financières internationales et un achat massif de voix.

Enfin, après de nombreuses tentatives, en 2018 nous avons rompu avec le système néolibéral, il y a une réelle alternance politique et cela implique, tout d’abord, ce que disait López Obrador, lutter contre la corruption car le néolibéralisme n’est pas un système, ce n’est pas seulement une théorie économique, une focalisation sur le marché, la privatisation, la concurrence supposée, cette utopie dont Karl Polanyi a parlé de l’économie de marché autorégulatrice, c’est aussi toute une logique de pillage et de corruption, les privatisations des années 90 en tous Les pays d’ Amérique latine en sont un exemple très clair, ces privatisations ont été vendues avec l’idée qu’il s’agissait de nettoyer, d’éviter la corruption des États encombrants pour déplacer les industries vers le marché propre et compétitif alors qu’en réalité ce qui s’est passé était le contraire, Ils ont remis ces entreprises à de grandes familles riches et ces processus de privatisation étaient profondément corrompus qui ont enrichi une petite oligarchie et, à partir de ce moment, Le pouvoir économique, déjà renforcé, corrompt de plus en plus l’État avec des contrats truqués, des accords dans le noir, avec plus de dette publique, tout le contraire de l’austérité néolibérale, l’achat de voix, la corruption de bas en haut dans tout le système politique .

Donc, ce que dit López Obrador, c’est que son gouvernement parvient à séparer le public du privé, de la même manière qu’il le dit comme Benito Juárez, le Benemérito de las Américas, grand président mexicain du XIXe siècle, qui a réussi à séparer l’État et l’Église. Aujourd’hui, López Obrador veut répéter cet effort, séparant le public du privé, le gouvernement des grands entrepreneurs, et cela n’implique pas une guerre contre la propriété privée, le secteur privé, mais plutôt que chacun a sa propre sphère.

Cela ressemble au premier abord à une idéologie, une approche très réformiste, très social-démocrate, et cela pourrait l’être si vous la voyez dans une approche strictement théorique, mais en réalité, cela implique une reprise de vastes zones de l’État mexicain, l’État n’a pas compris. seulement en tant qu’institutions gouvernementales mais en général la relation de l’État avec la société, la récupération de vastes zones qui étaient des territoires perdus pour les trafiquants de drogue, pour les oligarques, pour le capital financier, pour le crime de droit commun, récupérer ces sphères pour le public, Pour l’espace public, l’ensemble de la justice, la police, l’économie elle-même, mettre un terme à la perturbation de la compagnie pétrolière nationale, Pemex, récupérer les petits marchés publics, c’est plus de la politique locale, mais ne pas s’arrêter de manière agressive, mais simplement en appliquant la loi, la Walmartisation, par exemple, du Mexique, en maintenant nos traditions de marchés locaux, tout cela pour défendre le public en M Le Mexique est très profond et révolutionnaire et c’est parce que notre Constitution est une Constitution révolutionnaire, nous continuons aujourd’hui avec la Constitution de 1917, qui a émergé de la Révolution Mexicaine qui était avant même la Révolution russe et toutes les révolutions du XXe siècle, qui était le siècle des révolutions. La première était celle du Mexique et notre Constitution continue d’être révolutionnaire avec des concepts très avancés à l’époque, mais aujourd’hui ils sont toujours super pertinents et sont encore avancés, de nombreuses constitutions dans le monde n’atteignent toujours pas, après cent ans, les progrès que nous avons sur tout en termes de droits sociaux, le droit à la terre, au travail, à la santé, à l’éducation, à l’eau, à la culture, à l’information.

Ainsi, récupérer cet esprit révolutionnaire de la Constitution Mexicaine à partir d’une séparation du public et du privé implique une guerre frontale contre le système néolibéral. Nous avons à peine deux ans, oui il y a des avancées très concrètes même s’il y a évidemment des frustrations, les gens en veulent plus et c’est bien, que les gens réclament et que López Obrador lui-même reconnaisse qu’il y a plus à faire.

Il est évident que l’ancien régime néolibéral reconnaît sa faiblesse, sa division, et c’est pourquoi nous observons également la nouvelle tentative d’unification électorale pour les prochaines élections étatiques de 2021. Pensez-vous que c’est une menace puissante pour ce projet politique de la quatrième transformation ?

Il y a une très forte escalade contre le gouvernement, en particulier de la part de certains médias, les soi-disant médias d’entreprise, qui dominent la plupart des médias au Mexique. Depuis le premier jour, ils inventent de fausses nouvelles, frappant, voulant générer le chaos, l’hystérie contre le gouvernement, en contrepartie des mobilisations de rue comme celles de Gilberto Lozano et Frena (Front National Anti-AMLO) qui ont complètement échoué, ils ont occupé une partie de la Zócalo avec des tentes, mais très vite, il est devenu clair qu’ils ne dormaient pas eux-mêmes dans ces tentes, car ils sont précisément habitués au confort, ils ont dormi dans des hôtels et pendant la journée, ils ont fait leur spectacle dans la tente, ils ont loué, payé dans de nombreux cas aux migrants d’Amérique centrale qui passaient par là, qui étaient dans le besoin, pour qu’ils puissent dormir dans ces tentes afin que cela donne l’impression qu’il y avait beaucoup de gens qui protestaient contre le gouvernement, mais finalement dimanche dernier, ils ont déjà enlevé leur camp et l’échec de la partie, dans la couche donc réelle, de cette stratégie était clair.

Suivez le barrage dans les médias, sur les réseaux sociaux, Twitter en particulier a été terriblement empoisonné, avec une coûteuse campagne de tapotements, de cette stratégie de coup d’État doux, dont parlait Gene Sharp, ce même Gilberto Lozano cite Sharp dans un une grande partie de ses conférences.

Dans la sphère politique, l’opposition est également cassée, il y a des élections intermédiaires en 2021 et ils n’obtiennent pas d’élections intermédiaires pour le Congrès et 15 gouverneurs et de nombreux législateurs locaux et l’opposition ne parvient pas à un accord, l’ancien PRI (Partido Revolucionario Institucional) s’allie dans certains états avec le PRD (Partido de la Revolución Democrática), qui était la gauche précédente qui est devenue plus tard la social-démocratie puis s’est vendue au PRI lui-même dans le gouvernement, le PAN (Partido Acción Nacional) lui-même a été divisé entre les Calderonistas (de ancien président) et le plus pur, plus strictement PAN, et maintenant ils négocient précisément des reconfigurations entre cette opposition.

S’ils parviennent à générer un seul bloc d’opposition, ils pourraient contester certains gouvernorats, une partie de la législature fédérale l’année prochaine, mais cela semble difficile, il est fort probable qu’ils continueront à être divisés entre eux et ce Morena, qui est le parti de López Obrador. et cela continue avec une grande légitimité et le président avec un taux d’approbation de 70%, le plus probable est que Morena va détruire l’année prochaine lors des élections de mi-mandat et là, la turbulence politique la plus importante se trouve au sein de Morena elle-même, tout comme Un parti aussi large qu’un arc-en-ciel incorpore de nombreuses figures très différentes et de nombreux mouvements et intérêts très différents, et ce qui unit tout, c’est la figure présidentielle, mais les contradictions sont si fortes qu’il sera difficile de maintenir l’unité dans le parti est l’un des grands défis pour le nouveau président du parti, Mario Delgado, qui a été sélectionné par un sondage national récemment, mais il arrive avec ce mandat, cet objectif, de Unissez le parti, nous verrons si cela se produit, car sinon, si Morena est fragmentée de l’intérieur, cela pourrait générer une grande instabilité et des problèmes politiques pour López Obrador et pour tout le pays.

Si l’opposition parvient à s’unir par pur pragmatisme, cela rendra plus clair que jamais qu’ils sont les mêmes et obligera les gens à choisir López Obrador ou l’autre, ce sont eux qui vont polariser le pays et cela pourrait même aider le même projet politique de López Obrador.

Nous sommes préoccupés par l’oligarchie mexicaine et plus particulièrement par la campagne «Oui pour le Mexique», menée par le chef de Coparmex, le logo de la campagne est très inquiétant et est très similaire à celui utilisé lors de la campagne de Pinochet pour le référendum de 1988. Sur quoi porte cette campagne, que recherchez-vous ?

C’est un excellent point. Voilà le contexte, il ne faut pas faire trop de détour pour comprendre ce qui se passe, ce sont justement les pinochetistas mexicains qui ont peur de l’avancée de la Quatrième Transformation, à la fin de leurs privilèges, car le secteur privé au Mexique pendant l’ère néolibérale n’a pas accumulé sa richesse basée sur le talent, l’effort, l’innovation, l’oligarchie mexicaine a accumulé sa richesse, qui est énorme, sous la protection de l’État, grâce aux privilèges fiscaux, contractuels, et la corruption ouverte, le protectionnisme sur le marché intérieur, même à l’étranger, pour eux.

Donc, toute leur force économique dépend du gouvernement paternel, ils ne sont pas en faveur du marché privé, ils manquent à cet ogre philanthropique, qui a appelé l’ancien État néolibéral PRI au Mexique, maintenant qu’avec López Obrador, il est sorti du Un nid pour eux de voler par eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire, ils n’ont pas fait pousser d’ailes, ils ne savent pas voler seuls sur le marché, ils ne savent pas rivaliser et ils réagissent avec une colère et un ressentiment très forts, mais la belle chose est que le peuple mexicain est habitué à ces stratégies de tapotement médiatique, c’est ce qui explique l’arrivée de López Obrador à la présidence en 2018. Il y a des attaques très fortes et brutales contre lui, mais ce n’est pas nouveau, depuis des décennies López Obrador fait l’objet de la dérision, la moquerie, l’agression des médias et les oligarques veulent en finir avec lui, après chaque campagne en 2006, 2012, ils l’ont déjà laissé pour mort politiquement et il a toujours refait surface, ils me voulaient même Terlo en prison, comme Dilma Rousseff, Luiz Inácio Lula Da Silva, Cristina Fernández, Rafael Correa, ce lawfare a déjà été jugé contre López Obrador depuis avant, en 2004, 2005, quand il était le patron du gouvernement de Mexico et des marches massives de millions de personnes, ont mis fin à cette tentative de le mettre en prison.

Puis il vient, comme on dit au Mexique, guéri de santé face à ces stratégies. Soudain, il donne l’impression d’être même trop confiant parce qu’il est très sûr, précisément à cause de cette longue lutte, pour ces 12 années de savoir, et maintenant il a un pouvoir énorme sur les affaires publiques, le gouvernement, beaucoup plus de pouvoir qu’avant, nous sommes dans des conditions imbattables par rapport à avant, quand il était un leader social et le plus qu’il pouvait faire, ce qui était beaucoup, était de convoquer des marches massives et des millions de personnes ont répondu, c’était une force, mais maintenant qu’il a le pouvoir de l’État, en fait, ces campagnes «México Sí», également tous les mois, deux mois, ils inventent un nouveau terme, «México Sí» je ne pense pas que cela durera plus de deux mois, au début de 2021, ils inventeront un nouveau logo, une nouvelle expression, un nouveau hashtag pour articuler l’opposition, mais en réalité chacun de ces efforts est tombé sous son propre poids et l’élection de l’année à venir sera fondamentale, ce sera un thermomètre très central, s’il y en a un référendum contre ou faveur de la continuité du projet du président.

C’est ce qui les rend plus en colère, car dans tous les mandats de six ans précédents, il y a une courbe naturelle, un président entre, a sa lune de miel, une grande approbation, et avec l’usure du temps, l’exercice du pouvoir est toujours épuisant. , la popularité diminue lentement, et cela se produisait, car López Obrador a commencé à un niveau très élevé, 75%, et au fil du temps, il a diminué petit à petit, et avec l’arrivée du COVID-19, il y a eu un premier ralentissement naturel. pas tellement à cause de lui mais parce que nous étions tous déprimés, tristes, désespérés, alors l’opposition a été lancée comme des chiens d’attaque, quelque chose de similaire s’est produit avec Peña Nieto au milieu de la deuxième année de gouvernement, la légitimité a chuté et elle ne s’est jamais rétablie, C’était le knock-out, et c’est ce qu’ils voulaient faire avec López Obrador, même en copiant nos slogans, pratiques et discours que nous avons utilisés de l’opposition de gauche, ils de l’opposition de droite voulaient assommer López Obrador mais ils n’ont pas réussi.

Il y a eu un rebond ces derniers mois au milieu du COVID-19 parce que précisément, bien qu’il y ait eu un premier moment de crise, de chaos, à partir de cette vulnérabilité, ils ont commencé à réévaluer le leadership politique très humaniste de López Obrador et sa réponse à la pandémie, qui Ils ont critiqué parce qu’il n’a pas utilisé de masque, ils sont désespérés de couvrir la bouche de López Obrador, c’est très symbolique, pour des raisons de santé publique, il devrait donner l’exemple, mais il regarde plus loin, en tant que joueur d’échecs, et c’est aussi factuellement vrai, Les Mexicains portent beaucoup plus de masques que dans d’autres pays, ils sont très disciplinés et ordonnés, alors il va plus loin et dit: «Je vais continuer à parler, je vais continuer à être présent et avec des actions très stratégiques et pragmatiques pour résoudre les problèmes».

Il n’y a pas eu de débordement du plafond dans les hôpitaux, il n’y a pas de scènes comme en Italie ou en Équateur où les gens sont dans la rue, en aucun cas, le nombre de lits disponibles dans le pays a triplé pendant une période de deux mois, ils ont été embauchés des milliers de nouveaux médecins, les salaires des médecins ont été augmentés, les dépenses publiques excédentaires ont été réduites dans la bureaucratie et tout a été investi dans les bourses et le soutien aux plus vulnérables, nous n’avons pas assez de ressources au Mexique pour un revenu citoyen universel mais nous sommes dans une stratégie parallèle similaire de bourses d’études et d’aide sociale pour les étudiants, les personnes âgées, les personnes handicapées, les autochtones, les paysans et pour tous les vulnérables du pays. Tout l’appareil d’État s’est tourné vers le soutien du peuple et les gens le voient, ils le ressentent, évidemment, nous n’avons pas surmonté la crise du COVID-19 au Chili, en Ukraine, au Mexique ou dans le monde, mais avec le peu que nous avons de l’État mexicain, ce qui est beaucoup, tout a été mis en place pour le peuple, les gens le voient et le ressentent à la fois en termes de discours et en pratique, donc cela bénéficie déjà de la confiance en le Président, non pas de manière populiste et en utilisant la pandémie pour lutter, mais simplement en répondant de manière humaniste à cette crise.

Il y a un problème personnel de votre part, qui a à voir avec la fin d’un programme que vous avez fait à la télévision publique avec Sabina Berman qui ne s’est pas terminé de la meilleure façon, avec une série d’accusations dont il n’y a aucune preuve. Évaluez-vous un retour prochain à la télévision et qu’est-ce qui se cache derrière ce lynchage ?

Je n’aimerais pas trop parler du cas spécifique, je veux le laisser dans le passé, ce programme est terminé car il n’y avait pas une bonne relation entre nous, les accusations de machisme sont absurdes, en réalité tout le monde peut voir l’histoire du programme, je mets un fil sur Twitter et un post sur Facebook pour tous ceux qui veulent connaître ma version de l’histoire.

L’important est vers l’avenir, il y a un engagement de la part de Canal Once de faire un nouveau programme avec moi l’année prochaine, maintenant je serai plus prudent dans la façon dont je compose l’équipe du programme, car ce programme John and Sabina était aussi un programme que j’ai conçu. Maintenant, nous allons en concevoir un nouveau qui, je l’espère, sera plus long dans le temps, qui peut durer de nombreuses années, qui aussi comme le programme précédent, c’est à cause de la controverse, du dialogue, de la participation de la société parce qu’une chose terrible de la pandémie, c’est qu’elle ne nous a pas permis de faire des choses en face à face, j’ai conçu ce programme non seulement avec un coanimateur fort, clair et intelligent, avec une idéologie très différente de la mienne, mais aussi avec la présence d’un public, dans le style des discours gringo montrer si vous voulez, mais en fait la comparaison que je faisais dans mon esprit était avec le Parlement anglais, où le premier ministre, le chef de l’État anglais, doit rester au milieu et ne pas être dans une tribune au- dessus mais au- dessous, entouré à cause des parlementaires qui lui crient même dessus, l’interrogent, c’est un débat très humoristique et intense, dans lequel le pouvoir s’est mis en scène dans le cadre de cette discussion publique et c’était un peu mon intention.

Depuis la télévision, les annonceurs ont l’habitude de dicter, de débattre, mais toujours de haut en bas, et ce que nous voulions avec ce programme était d’impliquer les jeunes, notamment des universités publiques, pour qu’ils puissent eux-mêmes interroger, poser et débattre avec l’invité, et nous avons réussi, ce programme a été très réussi. Avec la pandémie, nous ne pouvions plus avoir d’audience.

Nous poursuivons également le programme hebdomadaire le dimanche à la télévision UNAM, qui est une télévision nationale ouverte. J’invite le public à suivre ce programme.

La dernière chose est que je suis absolument féministe, dans ma pratique, dans mes écrits, dans ma vie personnelle, ma femme est une personnalité publique très importante, nos filles sont très libérées, dans ma pratique professionnelle aussi, avec mes collègues, Je suis absolument féministe, ici nous avons un usage très digne de cette cause pour essayer de me discréditer, la bonne chose est que des amis sont sortis pour défendre non seulement ma cause mais aussi parce que cela fait vraiment mal à la vraie cause féministe, de l’utiliser à des fins politiques. Je ne veux plus être en conflit, mais avancer.

Je ne sais pas si cela influence directement le Mexique, mais évidemment c’est une inspiration générale pour les peuples du monde, je crois que le fait qu’au Chili, berceau, origine du néolibéralisme mondial, et d’une manière très particulière en Amérique latine, ouvre la porte à un avenir différent est très excitant et nous fait sentir au Mexique que nous ne sommes pas seuls, car lorsque AMLO est arrivé, nous étions seuls dans une mer de réaction, puis Alberto Fernández est arrivé en Argentine, Luis Arce est maintenant en Bolivie, et ce que même le Chili tremble et aller de l’avant est une grande inspiration.

Espérons qu’il parviendra à maintenir la mobilisation pour profiter de ce moment pour donner un tournant historique à un nouveau régime post-néolibéral au Chili et que cette Assemblée Constituante ne soit pas utilisée par les mêmes forces oligarchiques et autoritaires comme toujours, pour simplement changer de vue, d’apparence, et ne pas changer l’arrière – plan, je l’espère qu’ils seront en mesure de profiter de ce moment pour qu’il y ait vraiment une transformation, je crois que le Chili et les États-Unis sont connaissent des moments similaires, avec le Black Lives Matter aux États-Unis. Cela n’atteint toujours pas l’heure de pointe pour faire demi-tour, mais cela peut se produire à tout moment, et cette victoire du mouvement constitutionnel au Chili est une indication qu’on doit peut-être y aller à fond.

Cela peut vous intéresser …