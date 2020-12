Orlenys Ortiz, communicateur digitale vénézuélien : «Ce cliché selon lequel les élections sont frauduleuses a pour objectif politique d’attaquer le Venezuela»

Orlenys Ortiz, communicateur numérique vénézuélien, a analysé dans une interview à Voces Sin Fronteras, menée par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk, le scénario que vit le Venezuela face aux élections législatives qui auront lieu le 6 décembre.

«Ce cliché selon lequel les élections sont frauduleuses est simplement une construction qui part du cadre médiatique, mais avec l’objectif politique toujours permanent d’attaquer le Venezuela», a-t-elle déclaré.

Elle a également souligné qu’avant le processus, pendant et même après, il y a un ensemble de 17 audits qui sont menés avec un contrôle international. «Le système électoral vénézuélien est vérifiable à 100%», a-t-elle déclaré.

Par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk

Il y a un contexte préalable à analyser, une question importante à discuter et c’est ainsi que ces derniers événements se sont déroulés ici, nous savons que le Venezuela est un pays qui tient des élections à tout moment, c’est le numéro 25 et l’environnement est perçu, Mais avant ce vote que nous allons exercer, il est bon de contraster.

J’en donne deux exemples clés : le premier en 2015, lorsque l’opposition vénézuélienne a remporté le Parlement National, lors des élections législatives du 15 décembre de cette année-là. Il y avait là tout un scénario composite. Ce n’était pas une question spontanée que la population a soudainement décidé de voter contre le gouvernement, mais il y avait une préparation préalable pour pouvoir produire ce résultat et il faut beaucoup insister là-dessus. Cela s’est passé il y a cinq ans et même aujourd’hui beaucoup de gens dans le monde ne savent pas ce qui est arrivé à ces élections, je vais les décrire très brièvement, ici le pouvoir économique, en particulier privé, a toujours eu, disons, un contrôle important sur l’économie du pays et à ce moment-là, précisément avec des objectifs politiques, ils ont commencé à générer un climat hostile, en matière économique, d’approvisionnement et ils ont commencé à générer de la rareté et induit une hyperinflation, une thésaurisation, une simplification de la production c’est-à-dire qu’ils ont réduit au lieu de produire, pour Par exemple, beaucoup de produits individuels n’ont fait que les plus grandes présentations, c’était une catastrophe à ce moment-là, ils ont caché les médicaments, des tonnes de lait ont été enterrées, des médicaments périmés dans les hangars, un ensemble de situations qui ont généré ces files d’attente capitalisé sur ce 15 décembre car il était très facile pour eux de se cacher derrière la carte de l’unité démocratique sans mo Afficher les visages, sans campagne, sans afficher les noms.

Ils se sont cachés derrière le mécontentement qu’ils ont créé et ont marqué une seule canalisation: ‘Regardez tout cela est la faute du gouvernement, votez contre’, ce qu’ils ont appelé alors le vote punitif, et sous cette manipulation, tout ce qui a provoqué la crise, le innommable (Juan Guaidó) s’est autoproclamé, mais même ceux qui ont voté pour lui ne savaient pas qu’ils le faisaient, il y avait simplement les gens qui ont voté pour l’Assemblée nationale qui a gagné et les gens qui n’ont pas voté, après tout, précisément à cause de ce mécontentement, Ils l’ont fait précisément parce qu’ils avaient été manipulés à travers la situation qu’ils avaient créée.

Donc, ce premier moment est essentiel pour être clair à ce sujet parce que ces mêmes personnes sont celles qui sont venues au cours des cinq dernières années pour demander des sanctions économiques, exigeant beaucoup plus de blocus, d’intervention et ont généré une affirmation de cette crise, elles l’ont beaucoup plus approfondie et essaient de faites de même maintenant à la différence que les gens sont déjà plus clairs sur ce qu’ils ont fait, qui sont ceux qui ont appelé à une intervention.

Le Venezuela a tenu des élections législatives ce dimanche 6 décembre

Quelles sont les principales forces d’opposition en conflit pour les sièges de l’AN et pourquoi le Parlement a-t-il été condamné pour outrage.

Lorsque l’opposition est arrivée à l’Assemblée le 5 janvier 2016, une fois qu’elle avait gagné, la première chose qu’elle a faite a été de retirer le tableau de Bolívar et Hugo Chávez, et la première chose que le premier président de l’Assemblée a dite, c’était Henry Ramos Allup, du parti Acción Democrática, est qu’ils ont donné six mois au président de la République, une question qui ne relève pas de la compétence du Parlement National et qu’ils se sont consacrés à l’instrumentaliser comme un coup d’État, alors ils ont oublié la construction législative en tant que telle et Ils se sont simplement consacrés à pervertir un pouvoir d’État pour effectuer un coup d’État et renverser le président Nicolás Maduro.

Ces personnages changeaient leur situation, au fil des années, ils ont également changé de président en raison d’un accord qu’ils ont conclu, Julio Borges est également passé par là et est actuellement en Colombie en train de conspirer contre le Venezuela, et tous ces gens, puis le Juan Guaidó susmentionné émerge et de là a commencé une série de choses négatives pour le pays mais aussi un déclin pour l’opposition vénézuélienne en général.

En particulier, à partir de ce moment, un ensemble de Tables de Dialogue a également été généré, il y en avait en Norvège, et un ensemble de tables nationales auquel cette autre partie de l’opposition, disons démocratique, qui ne croit pas à l’intervention ou à la violence, Et qu’il souhaite que les Vénézuéliens résolvent leurs problèmes par des moyens pacifiques, il a décidé de faire partie de cette table de dialogue et ce sont eux qui participent aujourd’hui à ces élections du 6 décembre.

L’Assemblée précédente est entrée dans le mépris car mettant l’accent sur un pouvoir simplement pour faire un coup d’État, sans reconnaissance du reste des puissances, sans reconnaissance du Pouvoir Exécutif en tant que tel, il y a cinq puissances au Venezuela et chacune agit de manière autonome, et simplement là sur la base du fait que l’Assemblée Nationale prenait des attributions qui ne lui correspondaient pas, puisque la Cour Suprême de Justice y exécute simplement, attachées à la Constitution, une série de procédures pour plus ou moins canaliser la question législative.

OO: Il y a quelques conseils informatifs que nous pouvons donner concernant la nouvelle structuration du système électoral vénézuélien, basé sur un acte terroriste, et c’est que l’extrême droite vénézuélienne a brûlé plus de 70% des machines à voter au Venezuela dans l’entrepôt de Mariches ( État de Miranda) où ils se trouvaient, croyant qu’avec cela ils empêcheraient l’exécution des élections législatives, ils ont plutôt rendu service au système électoral vénézuélien car avant c’était une machine à voter où il y avait une carte où on marquait et à côté se trouvait le machine qui imprimait le morceau de papier, maintenant le système est beaucoup plus sophistiqué, maintenant la machine est unique, elle est intégrée à un système de son, par exemple, pour servir les personnes malentendantes, elle est complètement tactile, c’est super rapide, simple et une clé du processus électoral vénézuélien est qu’avant le processus, pendant et même après, il y a une série de 17 audits qui sont menés sous contrôle international et cela ne se produit pas dans le reste du monde.

Le système électoral vénézuélien est 100% vérifiable et ces audits précédents qui sont également transmis en streaming, sur la page du Conseil National Électoral (CNE), peuvent être vus par des gens du monde entier, des techniciens électoraux appartenant aux organisations y participent également. À des fins politiques, qui sont les partis qui participent et aussi le contrôle international de l’Afrique du Sud, de l’Iran, de la Chine, de la Russie, de la Turquie, il y a aussi le Conseil Latino-Américain des Experts Électoraux qui a accompagné le processus tout ce temps et a compte tenu de ses déclarations à ce sujet.

Si jusqu’à présent toutes les parties qui participent, qui sont plus de 105 organisations présentes, n’ont pas levé la main pour dire «objecter à ce sujet», elles ont approuvé, elles ont signé une minute après chacun des audits.

Donc, ce cliché selon lequel les élections sont frauduleuses est simplement une construction qui part du cadre médiatique, mais avec l’objectif politique, toujours, permanent, d’attaquer le Venezuela comme complètement insubordonné.

Contrairement à ce qui s’est passé avec Jair Bolsonaro, qui recevait cinq mille messages par jour sur WhatsApp, tout le monde avec de la pure propagande et de fausses nouvelles et cela n’a pas transcendé beaucoup plus, disons au physique, ici nous avons donné le contexte précédent, compte tenu des intentions manifestes parce qu’ils ne sont pas cachés et que tous les problèmes qu’ils utilisent toujours pour faire par des moyens violents, nous nous attendons ici à ce que tout se passe pacifiquement, mais étant clair qu’il est très probable que ces personnes génèrent des sources de violence , semé bien sûr, mélangé au paramilitarisme colombien financé par Washington, parce que ce genre de choses est ce qu’ils utilisent pour pouvoir conquérir le pouvoir, ils ne participent pas, ils appellent depuis de nombreux mois pour dire qu’ils ne reconnaîtront pas, ils font le lobby international pour que certaines organisations internationales ne reconnaissent pas non plus, en fait l’Union Européenne est l’un d’entre eux qui a manifesté, là-bas, même si nous savons qu’elle est l’hôte du chef du coup d’État Leopoldo López, un fugitif de la justice vénézuélienne, et toute cette situation ne freine pas la volonté démocratique du peuple de toute façon.

Nous avons vu lorsque les électeurs, en 2017, prétendaient à la frontière colombo-vénézuélienne que les gens n’allaient pas voter, qu’ils y mettaient des paramilitaires pour même menacer les gens dans les endroits les plus reculés afin qu’ils ne se rendent pas à leur centre de vote et les gens, dans leur ensemble, ont emprunté les routes vertes, comme on dit ici, ils ont traversé des rivières, pour pouvoir se rendre à leur centre.

Ainsi, la vocation démocratique des vénézuéliens est également un facteur fondamental qui fera sans aucun doute une différence en ce sens. Indépendamment de ce qu’ils veulent à travers les médias, la reconnaissance internationale ou non ou l’ignorance de la question, ou par des moyens violents sur le territoire, je crois que la population vénézuélienne est préparée compte tenu des circonstances et compte tenu du bilan que les personnes susmentionnées ont.

Quels sont les impacts les plus durs du blocus que vous avez observés dans le pays cette année ?

Dans un contexte de pandémie, un pays sanctionné qui est incapable d’acheter ses médicaments, toutes les fournitures nécessaires à des soins efficaces ou à la plus grande optimisation possible avec la pandémie, qui est un problème qui n’est pas seulement au Venezuela mais dans le monde entier, une impossibilité de pouvoir acheter de la nourriture compte tenu des informations dont nous disposons en termes de production, la question de l’essence où ils viennent de détourner les navires avec de l’essence en provenance d’Iran et des États-Unis les saisit simplement et en fait ce qu’ils veulent parce que ce sont les policiers du monde auxquels personne ne dit rien et pour cela il y a une approbation de la soi-disant communauté internationale, pour cela il y a le silence des médias, mais si c’est le Venezuela qui va voler un bateau à essence un autre pays alors si c’est le régime de drogue de Maduro qui viole un certain nombre de choses.

L’impact a été écrasant en termes de capacité à faire face pleinement à la crise en général, mais il existe un ensemble d’outils qui nous ont aidés à contenir cette situation et certains sont des outils créés précisément par le modèle économique proposé par la Revolución Bolivariana et son gouvernement et d’autre part qui sont nés de la crise, qui font par exemple l’objet de la Mision Barrio Adentro en matière de santé, depuis 2003 nous avons un accord avec Cuba qui a réussi à mettre en place un système de santé communautaire où un médecin cubain ou vénézuélien est dans le quartier le plus vulnérable qui y fréquente et y vit avec la communauté, c’est un problème qui a ajouté à ce contexte de pandémie, il a également bien sûr ajouté l’aide internationale de la Russie et de la Chine, fondamentalement, en termes de question des fournitures pour faire face à la pandémie.

Mais fondamentalement là-bas, dans le domaine de l’alimentation et de la médecine, c’est un crime contre l’humanité, et nous devons répéter que c’est encore et encore pour que la communauté internationale dans toutes les régions du monde comprenne et mesure que précisément ce qu’elle fait est projet tout le temps, ils accusent les autres de trafiquants de drogue, de génocide, de violateurs des Droits de l’Homme et ce sont eux-mêmes qui violent les droits de l’homme de tout le peuple vénézuélien.

La question de l’or volé par le gouvernement du Royaume-Uni a également été très importante, bien que la procédure judiciaire soit en cours…

Là, les responsables de cela ont eu un revers récemment devant les tribunaux du Royaume-Uni où tout simplement alors que le discours de non-reconnaissance du gouvernement du président Maduro et la reconnaissance de Guaidó et qu’il administrerait ces ressources cool les a servis dans les médias.

Le Venezuela a fait appel à cette mesure absurde, car il faut vraiment être ignorant pour ne pas se rendre compte de ce qu’ils font, c’est-à-dire qu’il s’agit de piraterie moderne ou postmoderne et heureusement nous y sommes, nous ne sommes pas seuls, au niveau international nous avons un mouvement diplomatique exemplaire que nous exécutons constamment, tout le temps, et c’est aussi la clé, pour pouvoir y faire pression, pour pouvoir tenir ferme dans ces scénarios où il n’est pas seulement destiné à nous attaquer par des moyens violents, par des moyens non conventionnels et c’est pourquoi beaucoup de gens ne le perçoivent pas, mais aussi intégrer la partie judiciaire qui est à la mode.

Combien de millions sont les membres du PSUV et qu’est-ce qui en fait une fête si réussie ?

Lors de la dernière inscription qui a été effectuée, il y avait plus de 6 millions d’inscrits dans le jeu, c’est une question sans précédent qui n’a cessé de croître, car en fait un nouveau jour d’inscription avait été incorporé et la pandémie est venue et qui a également cessé, mais il y avait des jours d’identification nationale où cela allait monter en flèche et ils dépasseraient sûrement même les 7 millions. C’est une question extraordinaire et assez surprenante qui a été renforcée pendant la période de crise, qui est une question quelque peu paradoxale, que peut-être les gens pensent que dans un contexte de crise une organisation de ce type peut être affaiblie et plutôt ce qu’il fait, c’est se renforcer, car le parti, au-delà d’être un instrument politique pour participer aux élections et conquérir des espaces de pouvoir dans l’État, se constitue aussi comme un mouvement, comme une organisation dans les moindres détails, c’est-à-dire ici des dizaines de milliers de les chefs de rue, les chefs de communauté, l’ensemble de l’UBCH (Unidades de Batalla Bolívar Chávez), il y a donc une structure territoriale qui a été très façonnée depuis longtemps mais qui, ces derniers temps dans la crise, a vu le besoin d’unifier, de solidifier et de bien là, les fruits sont condensés dans une plus grande organisation.

La question de la cartographie du territoire est importante, donc les gens font ces modèles où ils identifient chacune des maisons dans chacune des communautés, à ce niveau de détail, il y a l’organisation au sein d’une structure de parti qui a bien sûr un leadership politique concret mais c’est dans l’organisation et dans la participation massive dans le plus petit espace qui lui assure à plusieurs reprises ce succès et dans ce processus électoral je garantis que l’organisation est encore plus grande.

Bien sûr, ce dont ils ne profitent pas est rare, et ils cherchent toujours un moyen, pas seulement d’essayer parce qu’ils ne réussissent pas non plus parce qu’ils sont vraiment médiocres, de capitaliser sur un certain équilibre politique mais d’attaquer toujours le contraire, mais cela ressort comme on dit le Je me suis retourné contre moi parce que le succès de la gestion de la pandémie ici au Venezuela est évident.

Alors que des cadavres ont été vus dans les rues de l’Équateur, ce qui est un problème qui ne peut être caché en cas de catastrophe pandémique, à ce moment-là, ici au Venezuela, il y avait comme un gel du défunt, nous avons duré deux mois, plus vers les premiers mois de la pandémie, sans rapporter les décès, elle stagnait à ce moment-là comme en 10 et puis c’est qu’elle a progressivement augmenté mais ce résultat positif d’ici évidemment nous n’allons pas le trouver dans la presse hégémonique nationale et encore moins dans la presse internationale. être reconnu par ces facteurs d’opposition qui ne reconnaîtront jamais rien, quelle que soit la bonne gestion de quoi que ce soit, car le but est simplement de renverser le gouvernement national pour qu’il prenne le pouvoir, mais pas de travailler pour le peuple mais pour enrichir leurs poches, ce qui les a historiquement blessés que la Revolución Bolivariana leur a enlevé cette possibilité de s’enrichir aux dépens de les ressources d’État, c’est leur coutume, leur habitude, et quand elles sont incapables d’exploiter, d’extraire nos ressources comme elles l’ont fait de la colonie, car maintenant leur nord consiste simplement à renverser le gouvernement qui les empêche d’obtenir cela.

Telle est sa logique installée, non seulement en blâmant l’autre, mais en partant d’une telle dissociation qu’elle nourrit cette aliénation que les gens en général ont depuis si longtemps à travers l’industrie du divertissement que c’est celle qui a limité la capacité de de discerner, surtout, des jeunes qui se laissent manipuler par les réseaux sociaux, par des campagnes publicitaires, par un ensemble de choses, qui les empêche de se remettre un peu plus en question.

Cependant, nous avons gagné du terrain, avec la gestion que certains gouvernements ont eue de la pandémie, avec le désastre politique que la droite ici, l’opposition, a connu au niveau national et international, avec ce déclin honteux qu’ils ont connu, tant d’échecs, d’échecs, de tant de coup d’État raté, et que nous sommes toujours là, le président Maduro continue de résister, le peuple vénézuélien continue de résister, que nous continuons à tenir nos élections, quoi que dise l’Union Européenne, les États-Unis, quoi qu’il en dise, parce que nous sommes un pays indépendant.

Alors ici, la situation continue de marcher, les gens continuent leur chemin, il y a une opposition démocratique qui participe, qui a ouvertement une place dans le système national des médias publics, qui fait campagne dans leurs territoires, sans aucune sorte d’intimidation, parce que c’est ce qu’on croit ici, pas dans la folie de ces gens que ce qu’ils veulent, c’est la manière violente.

Au Venezuela, une année d’événements politiques équivaut à 10 ans dans n’importe quel autre pays.

Sur la direction du président Maduro, contre toute attente pour beaucoup de gens qui est déjà incontestable, qu’un président a non seulement la volonté d’être là pour résister sur la base de l’engagement qu’il a non seulement avec le peuple mais avec Chávez qui était celui qui Il a légué cette tâche, mais aussi une question de capacité, heureusement le président a la capacité de le faire, il continue de résister, c’est une personne qui, bien qu’elle essaie constamment de faire la campagne qui lui donne l’air grossière, ce qu’elle veut, c’est le seul gouvernement contre lequel ils n’ont pas pu, contre tout ce qu’ils peuvent dire sur le Président, est là, ferme, sans aucune intention de démissionner ou qu’il peut abandonner à distance, mais bien au contraire. Nous, c’est quelque chose comme un gentilice, plus ils nous attaquent, plus nous devenons forts.

Et la reconnaissance qui a été gagnée sur cette base, non seulement du Chavisme mais aussi des secteurs de l’opposition, car il y a eu une période où le président n’a pas été reconnu sur un coup de tête, parce qu’il n’est pas venu précisément avec cette préparation pour être président mais qu’il a assumé la tâche à la dernière minute et, étant donné les circonstances et son tempérament, les facteurs d’opposition l’ont reconnu, ils sont passés du côté de ceux qui réclament les sanctions à être contre, en le rejetant et en défendant les voies démocratiques.

Un espace comme celui-ci est vital, car ce sont ces espaces qui semblent petits au final finissent par être énormes parce que ce sont ces fissures que nous faisons pour que l’information pénètre.

Le fait n’est pas que le Venezuela soit celui qui souffre du siège médiatique, c’est le reste du monde qui souffre du siège médiatique basé sur ce qui se passe au Venezuela et chez tout autre peuple qui est révélé. Dans le cas de l’Espagne où j’étais, ils ne permettent pas aux espagnols de savoir autre chose, c’est-à-dire que si ce n’était pas via les réseaux sociaux, ils ne découvrent pas autant de réalités qui existent ici, elles coexistent, car il ne s’agit pas de nier les difficultés, nous traversons une grave crise multifactorielle mais elle est multifactorielle, qui n’est pas non plus humanitaire.

Nous avons la tâche d’insister constamment sur ces espaces, où nous pouvons dire des vérités et inviter d’autres personnes à enquêter, à ne pas se laisser berner, à ne pas croire aux médias traditionnels qui appartiennent historiquement à des groupes économiques ayant des intérêts des politiciens très clairs, et qu’ils deviennent aussi des communicateurs. Une personne avec un téléphone peut apporter d’énormes contributions à ce combat qui profite non seulement au Venezuela, mais à tout le monde.

Et nous voyons aussi qu’un soulèvement populaire qui porte ses fruits est aussi une inspiration pour d’autres peuples qui veulent revendiquer leurs droits. Cette question est fondamentale, l’écho mobilisateur pour que les peuples se réveillent.

Pensez-vous qu’avec Joe Biden, il y aura un changement dans la relation du Venezuela avec les États-Unis ?

OO : Premièrement, pour souligner l’autoritarisme là-bas, ils n’acceptent pas les observateurs internationaux et ils ont le point de signaler le Venezuela parce qu’il ne le permet pas, soi-disant parce que c’est absolument faux. Là, si vous êtes journaliste et que vous voulez voir comment ça se passe, ils vous mettront en prison. Et cela ne se produit pas au Venezuela, c’est donc un ensemble de choses à changer, car le système électoral américain n’est ni démocratique ni transparent, car celui qui a le plus de voix n’est pas celui qui gagne, tout est un complot super fou, le Les gens ne participent pas vraiment pleinement, ils ont un ensemble d’éléments discutables, ils réclament et vilipendent le CNE vénézuélien et ils ont eu deux semaines sans donner de résultats quant au Venezuela, par exemple, on donne les résultats le même soir.

J’insiste, ce sont les peuples du monde qui assiègent les médias sur ce qui se passe réellement au Venezuela et c’est pourquoi ces espaces sont fondamentaux.

Concernant Biden, on peut dire le même miasme, beaucoup de gens étaient confus parce qu’ils se laissent manipuler justement par l’échafaudage médiatique et tout le bombardement médiatique qu’il y a, ils tombent dans le sentiment que «ce gars est de gauche, maintenant on va conquérir nos droits», par le discours conservateur de Biden, thème de l’amélioration des services publics, de l’accès à certains droits qui relèvent du bon sens, mais ce sont les mêmes personnes, en fin de compte qui gouverne les États-Unis, c’est qui est derrière, C’est Washington, c’est le pouvoir lui-même, ce n’est pas le peuple.

Une des choses que j’ai soulignées était l’accent mis dans certaines campagnes sur la figure de Trump et non, je considère que là ce qu’il faut attaquer c’est le fond de la chose, pas la personnalisation parce que les présidents passent, un autre arrive et fait de même ou pire. Dans le cas de Biden, c’est lui qui a approuvé la guerre contre l’Irak, il était là pour endosser n’importe quel génocide et c’est le même gars qui avec un visage prétendument lavé par les médias vient baiser de bonnes personnes. Donc ce que je pense, c’est que Biden va utiliser le discours interne pour améliorer certaines conditions de vie des Américains mais sa politique étrangère va être guerrière, c’est dans son essence, ce n’est pas lui qui va venir avec quoi maintenant Nous sommes des amis du Venezuela, de Cuba, du Nicaragua, de l’Équateur, non, c’est faux, les gens doivent retirer cette puce qui a été installée via les médias et les réseaux sociaux, et réaliser vraiment qui est ce personnage.

Il y a des médias militants qui sont toujours à la disposition des gens pour connaître la vérité et pour offrir cette petite fenêtre qu’ils n’auront bien sûr pas sur la proie traditionnelle.

