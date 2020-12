Le temps de Trump et Guaidó est compté : Une résolution désespérée de l’OEA promeut un coup d’État au Venezuela

Donald Trump quitte la Maison Blanche le 20 janvier 2021, peu importe qui l’aime. Ce jour-là, Joe Biden assumera la présidence des États-Unis. Cela doit être frustrant pour Trump d’être le premier président à perdre une réélection depuis George Bush en 1992. C’est simplement le reflet de son échec à la tête du pays nord-américain. Au Venezuela, il a sa plus grande frustration

En Amérique latine, il n’y a pas de grandes réalisations concrètes à souligner. La Russie et la Chine ont profité des quatre dernières années pour accroître leurs investissements dans la région. Il a promis son mur avec le Mexique et n’a construit – dit-il – que 480 kilomètres sur une frontière qui dépasse 3 000 kilomètres.

Cependant, son plus grand échec – et il ne devrait y avoir aucun doute – est le Venezuela. Depuis janvier 2019, lorsqu’il a proclamé Juan Guaidó ‘président par intérim’ du pays, il a promis de renverser Nicolás Maduro. Eh bien, il ne reste qu’un peu plus d’un mois à Trump pour perdre son investiture et Maduro a maintenant le soutien de tous les Pouvoirs Publics de son pays.

Ainsi, contrairement à ce que voulait le magnat, le président vénézuélien est désormais plus consolidé en tant que chef de l’État. Cet objectif a été atteint avec les récentes élections législatives tenues ce dimanche 6 décembre. La coalition du gouvernement a obtenu plus de 69% des voix et 165 des 277 sièges du Parlement.

Ce résultat fut l’enterrement politique de Juan Guaidó. Le chef d’extrême droite perdra également son investiture le 5 janvier, lors de l’entrée en fonction de la nouvelle Assemblée Nationale. Et, face à l’échec mutuel et annoncé, Trump donne un ‘coup d’étranglement’ et se tourne vers son agent du coup d’État dans la région : l’Organisation des États Américains (OEA).

L’appel du coup d’État de l’OEA

L’ambassadeur du Venezuela auprès des Nations Unies (ONU), Samuel Moncada, a anticipé les événements. Ce mardi, il a dénoncé que l’OEA soutiendrait les États-Unis dans une nouvelle tentative de «coup d’État» contre le Venezuela. Sa dernière ruse anti-démocratique a été subie par le peuple bolivien en 2019.

Mañana la OEA apoyará a EEUU en golpe de Estado contra Venezuela cómo lo hizo en Bolivia.

Rechazará resultados electorales pero “saludará” consulta hecha por Telegram para invadir a Venezuela.

La obediencia ciega a Trump arrastra a la OEA a la humillación.

Vea cita de resolución: pic.twitter.com/Vk0DtJiGeh December 8, 2020

Moncada a anticipé et assuré que ce mercredi l’organe publierait une résolution pour ignorer les résultats des élections législatives vénézuéliennes. En outre, il «saluerait» également la «Consultation Populaire» inventée et fictive de Guaidó qui entend appeler à la désobéissance civile et à un coup d’État.

Trump intenta dos golpes de Estado simultáneos: uno en EEUU y otro en Venezuela. Así ordena a su títere local amenazar con invasión militar para destruir la Asamblea Nacional que los venezolanos eligieron en paz.



¡El fascismo solo acepta elecciones si las gana! pic.twitter.com/F3ZyNYexAn — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) December 8, 2020

Le diplomate soutient sa plainte en citant la résolution qui, à l’époque, n’avait pas été rendue publique. Pour l’OEA, les élections vénézuéliennes ont manqué «d’impartialité et de transparence» parce que «les prisonniers politiques n’avaient pas été libérés» et que «tous les acteurs politiques n’avaient pas participé».

De même, l’OEA ‘dénonce’ le fait que les élections n’avaient pas «d’une observation internationale, indépendante et crédible» ; et il y avait aussi «un manque d’indépendance de l’autorité électorale». Ceux parmi d’autres raisons.

Cinq anciens présidents ont participé en tant qu’observateurs internationaux

Les mensonges de l’OEA sont faciles à réfuter

Le refus de chacune des demandes de SV est une question très simple. Premièrement, le 31 août, le président Maduro a accordé des pardons politiques à 110 opposants avec des procédures judiciaires ouvertes.

Parmi les bénéficiaires de la mesure, 23 députés principaux et quatre suppléants du Parlement sortant ont été recensés. Tous ont été autorisés à s’inscrire comme candidats pour se présenter à la réélection, mais aucun ne l’a fait.

Deuxièmement, plus de 100 organisations politiques ont participé au processus, dont au moins 90 de l’opposition. De plus, ceux qui n’ont pas participé l’ont été parce qu’ils ne se sont pas inscrits et – au contraire – ils ont appelé à l’abstention.

Troisièmement, au moins 1.500 observateurs nationaux ont participé à l’événement- de tendances politiques différentes – et 200 observateurs internationaux de 34 pays. Tous ont certifié la transparence et la légitimité des élections.

Et quatrièmement, le 15 juin, un nouveau conseil d’administration a pris ses fonctions au Conseil National Électoral (CNE). Ses membres ont été choisis par consensus avec différents partis politiques d’opposition.

De plus, ce CNE que la droite radicale condamne tant est le même avec lequel les élections législatives de 2015 se sont disputées et remportées. Pour son leadership, les processus CNE ne sont frauduleux que lorsqu’ils perdent.

La présidente du CNE, Indira Alfonzo, a pris ses fonctions en juin de cette année

Le message de l’observation internationale

La mission d’observateurs internationaux a publié mardi un rapport général sur le processus. Là, ils ont affirmé que «le contexte dans lequel les élections parlementaires se sont déroulées était globalement conforme aux normes nationales et internationales, en matière d’audits, d’administration, avec la participation des organisations politiques et des citoyens, qui ont voté de manière responsable pour instaurer l’ordre et la tranquillité», a passé en revue la chaîne HispanTV.

Par conséquent, la mission reconnaît «la légitimité, la légalité et le respect de la Constitution du Venezuela». De même, «ils sont reconnaissants de l’attention portée par le CNE pour garantir leur présence et mener à bien leur travail dans le cadre d’une liberté absolue, sans aucun conditionnement».

En plena agonía terminal la administración saliente de EEUU pierde el juicio por completo. Ha entrado en fase de delirio. Venezuela la ha dejado totalmente descolocada ante el mundo. Esperamos que regrese la Diplomacia al @StateDept. https://t.co/CjtmPRyP46 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 8, 2020

En outre, ils rejettent les ingérences extérieures et les déclarations de non-reconnaissance des gouvernements des États-Unis, du Canada, de certains latino-américains et de l’Union Européenne (UE). Ils rappellent même que l’UE elle-même a été invitée à participer en tant «qu’observateur», mais ils ont refusé.

El Grupo (cartel) de Lima es igual a su Jefe Trump: se niega a reconocer que ya no existe. Han sido derrotados. ¿Quién es el Presidente de Perú? ¿En Chile a cuántos reprimieron hoy? ¿Algún líder social asesinado hoy en Colombia? ¿La Gripezinha avanza? Ahora son el Grupo de Narnia https://t.co/C2Vu34p6i6 — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 7, 2020

«Nous exigeons la fin de toutes sortes d’ingérences extérieures dans les affaires intérieures du Venezuela. Les affaires des Vénézuéliens sont résolues par les Vénézuéliens», conclut le document, cité par HispanTV

Le vice-président de la Douma d’État (Chambre Basse du Parlement Russe), Igor Ananskij, a été témoin du processus depuis Caracas. «Le résultat le plus important de ces élections est que le Venezuela a maintenant une Assemblée nationale légitime».

La déclaration ferme de la Russie

La porte-parole du Ministère des Affaires Étrangères de la Russie, Maria Zajárova, a publié une déclaration sur le processus. Dans ce document, il a salué «les efforts des autorités vénézuéliennes pour organiser le vote conformément aux plus hauts standards de transparence, de démocratie et de sécurité sanitaire et épidémiologique».

«Les élections ont été caractérisées par l’introduction presque universelle de machines à voter de haute technologie et la participation d’un large éventail de forces d’opposition», a ajouté le communiqué.

Il a également déclaré que «sous de nombreux aspects, le processus électoral au Venezuela a été organisé de manière plus responsable et transparente que dans certains États, qui ont l’habitude de se présenter comme des normes de démocratie».

Ce dernier fait référence au système électoral américain, qui a organisé les élections présidentielles du 3 novembre. Cinq semaines plus tard, il n’y a toujours pas de résultats définitifs. De plus, le gouvernement qui les a organisés chante la fraude et n’en reconnaît pas les résultats. Sans compter que le mode de scrutin est indirect, puisque le peuple n’élit pas son président, comme nous l’avons expliqué ici.

Enfin, Moscou prévient que «les déclarations de non-reconnaissance des résultats par certains gouvernements, qui malgré les invitations disponibles ont refusé d’envoyer des observateurs, témoignent de leur incapacité à accepter la réalité objective».

Luis Almagro obéit à tous les ordres que Washington lui donne

La résolution de l’OEA

Tout comme l’Ambassadeur Moncada l’a mis en garde, la branche putschiste de Washington en Amérique latine – officiellement connue sous le nom d’OEA – a publié sa résolution. Lors de la séance de ce mercredi, la proposition présentée par le Brésil a obtenu 21 voix pour, 2 contre, 5 abstentions et 6 absences.

Parmi les pays qui ont promu le texte, le Canada, le Chili, la Colombie, l’Équateur, les États-Unis, le Guatemala, le Paraguay, le Pérou, l’Uruguay et la délégation illégale de Juan Guaidó se distinguent. La Dominique, la Grenade, le Nicaragua, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Trinité-et -Tobago et Antigua-et-Barbuda étaient absents de la session. Par ailleurs, le Mexique a voté contre et l’Argentine s’est abstenue.

La résolution ignore les résultats électoraux et soutient la «Consultation Populaire» de Guaidó en tant que mécanisme légitime.

Maintenant, de quoi parle cette ‘consultation populaire’ ? C’est une nouvelle façade pour essayer de justifier devant les médias internationaux son faux «gouvernement intérimaire». Avec lui, il essaie de convaincre ses partisans qu’il a «un» contrôle politique au Venezuela. Cependant, dans ce RAPPORT, nous l’abordons en détail.

The living dead… https://t.co/552p9ZuhSL — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) December 9, 2020

Avec sa résolution, le Gouvernement du Venezuela doit rester attentif aux prochaines actions que Washington pourrait entreprendre. En 2019, l’ancien président bolivien Evo Morales a un peu négligé les actions de l’OEA et a fini par subir un coup d’État.

Le secrétaire général de l’OEA, Luis Almagro, a désespérément besoin de présenter une réalisation à Trump dans l’affaire du Venezuela. L’Uruguayen a plus de cinq ans à promouvoir un coup d’État et une intervention militaire étrangère. Cependant, leurs actions vont de l’échec à l’échec.

Quand les États-Unis et l’OEA disent «le monde», ils veulent dire «ce monde»

Au milieu de tout cela, il n’y a que trois choses qui sont certaines : 1) Trump est président jusqu’au 20 janvier. 2) Guaidó est député jusqu’au 5 janvier. Et 3) les élections législatives tenues ce dimanche sont valables, constitutionnelles et contraignantes, le Venezuela a donc une nouvelle Assemblée Nationale pour la période 2021-2026, quiconque pleure.

