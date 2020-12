La démocratie reviendra-t-elle au Pérou ? Voici le panorama électoral pour 2021

La crise politique au Pérou dure depuis plusieurs années et la plupart d’entre elles sont passées sans une véritable démocratie. Son dernier président élu était Pedro Pablo Kuczynski, qui a régné du 28 juillet 2016 au 23 mars 2018.

Kuczynski, pour éviter d’être déposé par le Congrès, a démissionné de ses fonctions. Le président a été impliqué dans le scandale de corruption d’Odebrecht et dans une prétendue tentative de corruption.

Lors des élections, Kuczynski a battu Keiko Fujimori, fille de l’ancien président Alberto Fujimori, emprisonnée pour meurtre, crimes contre l’humanité, corruption, enlèvement et détournement de fonds. Keiko a également été démise de son poste de membre du Congrès pour avoir également été impliquée dans des stratagèmes de corruption pour le scandale Odebrecht.

Le successeur Kuczynski était Martin Vizcarra, qui a été récemment démis de ses fonctions par le même Congrès qui l’a nommé. Son mandat a duré du 23 mars 2018 au 9 novembre 2020. Ce jour-là, le Parlement a déclaré la présidence vacante en raison de son «incapacité morale permanente».

Vizcarra a été accusé d’avoir reçu des paiements illicites d’entreprises de construction lorsqu’il était gouverneur de Moquegua. Vizcarra a été remplacé par Manuel Merino, qui a à peine duré cinq jours à la présidence. Il a dû démissionner après les manifestations massives au Pérou.

Le dernier président proclamé par le Congrès – assez délégitimé et sans crédibilité – est Francisco Sagasti. Il est le troisième «président par intérim» au Pérou en moins de deux ans, et le deuxième en moins d’une semaine.

Martín Vizcarra, Manuel Merino et Francisco Sagasti

Le Pérou a-t-il oublié de faire des élections ?

Le Pérou a une démocratie pratiquement perdue. Le système tourne autour de nominations présidentielles triées sur le volet qui n’ont rien à voir avec leurs citoyens. Pendant ce temps, l’Organisation des États Américains (OEA) et son secrétaire général Luis Almagro restent silencieux. Les Nations Unies ne parlent pas non plus, encore moins le Groupe de Lima ou les États-Unis.

Mais, au milieu de tout cela, plusieurs questions se posent : quand y aura-t-il des élections au Pérou? Pourquoi la communauté internationale ne fait-elle pas pression sur le Pérou pour qu’il convoque des élections ? ; Quel est le panorama électoral dans le pays andin ?

À cet égard, le correspondant de Prensa Latina au Pérou, Manuel Robles Sosa, a rédigé un rapport sur l’éventuel processus électoral qui cherchera à mettre de l’ordre dans la situation critique dans ce pays.

Le rapport est intitulé «Peu de protagonistes et de nombreux figurants dans le processus électoral péruvien». Il décrit le panorama avant les élections générales prévues le 11 avril 2021. «C’est un film avec peu de protagonistes, des acteurs de soutien et de nombreux figurants. Bien qu’ils l’appellent aussi un cirque électoral, en raison de la diversité des 25 candidats».

Qui cherchera la présidence en 2021

Une recrue et plusieurs personnalités ayant participé à des processus antérieurs figurent parmi les protagonistes des sondages et de la couverture médiatique. Après la clôture de l’inscription des pré-candidats, seuls cinq dossiers seront soumis à des élections internes.

Le néolibéral Keiko Fujimori, qui sera jugé pour blanchiment d’argent et autres chefs d’accusation, cherchera la présidence pour la troisième fois. Il représentera le parti Fuerza Popular (FP).

Keiko a déjà échoué au deuxième tour en 2011 contre le nationaliste Ollanta Humala, et en 2016 contre le néolibéral Pedro Pablo Kuczynski. Sur son dos, il porte «le lourd sac à dos» du gouvernement autoritaire de son père. Cela ajoute à ses propres problèmes judiciaires.

La progressiste Verónika Mendoza, du bloc Juntos por el Perú (JP), en est à sa deuxième tentative. En 2016, c’était la surprise d’être placé à la troisième place, bien au-dessus du néolibéral Alfredo Barnechea.

Humala et autres candidats mineurs

Prensa Latina a précisé que Barnechea sera en concurrence avec l’ancien législateur Yonhy Lescano et deux autres candidats à la nomination de l’ancien parti d’Acción Popular (AP). Il est encouragé par l’élection de son candidat Luis Muñoz à la mairie de Lima en 2018. Également par la première place parmi neuf minorités obtenue aux élections législatives de 2020.

Ces triomphes ont été éclipsés par la modeste performance de Muñoz en tant que maire. La lutte interne entre les tendances de droite et de centre gauche et la performance impopulaire du banc AP au Congrès s’ajoutent.

Ollanta Humala, chef du Partido Nacionalista, est le seul ancien dirigeant (2011-16) enregistré pour les élections. Cela, malgré une enquête pour blanchiment d’argent et autres accusations. Pour cette raison, il a peu de chances de gagner, selon les premiers sondages.

Deux autres participeront à la course pour la deuxième fois. Il s’agit du riche homme d’affaires conservateur César Acuña (Alianza para el Progreso) et du centre-droit Julio Guzmán (Partido Morado).

Tous deux étaient candidats à la présidentielle en 2016, mais ont été éliminés par les autorités électorales. Le cas d’Acuña était dû à des problèmes éthiques (il a subi un plagiat intellectuel) et Guzmán à une infraction réglementaire.

Les surprises avant les élections

Parmi les nouveaux venus, le néolibéral George Forsyth se démarque avec la première place dans les sondages. Il est favorisé par son inclusion dans les sondages longtemps à l’avance et sa grande exposition médiatique.

Le jeune ex-footballeur et ancien maire est l’un des candidats qui n’a ni parti ni moyen de le construire. Pour cette raison, il utilise -quelle marque de location- le registre du petit groupe Restauración Nacional. Beaucoup dans la presse péruvienne disent que sa première place ne durera pas longtemps.

Un autre qui a obtenu un vote électoral similaire est l’économiste néolibéral Hernando de Soto, candidat d’Avanza País. Après avoir conseillé à plusieurs reprises les candidatures non retenues, cette fois «il tente son chance en tant que candidat avec une éloge personnelle débordante».

Néolibéraux, traditionnels et hommes d’affaires

L’ex-général bronco Daniel Urresti, député du parti Podemos Perú, a des positions que beaucoup considèrent comme populistes. De plus, il sera prochainement jugé pour son implication présumée dans le meurtre d’un journaliste, alors qu’il était jeune officier il y a 32 ans. S’il proclame son innocence, s’il est condamné, ne sera pas candidat.

Les partis traditionnels Aprista et Popular Cristiano (PPC) ont échoué en tant qu’alliés aux élections générales de 2016. Ensuite, séparément, ils ont fait pires dans les législatures complémentaires de janvier 2020. Lors de ces dernières élections, ils n’ont obtenu aucun des 130 sièges en jeu.

Le PPC, en crise terminale depuis des années, a tenté une nouvelle alliance pour continuer à survivre avec l’APP d’Acuña. Cependant, ce dernier a mis fin à l’association une semaine plus tard.

Quant à l’ancien Partido Aprista, le suicide de son chef et ancien président Alan García (1985-1990, 2006-2011) -quand il a été sollicité par la justice pour corruption- a accru la crise électorale dans laquelle on se trouve.

Quelles options ont l’Aprismo et les Chrétiens

La principale candidate de l’aprisme à une élection interne est Nidia Vílchez, ancienne parlementaire et ancienne ministre de García. Elle propose de reprendre les drapeaux auroraux réformistes, tout en se félicitant du soutien de l’homme d’affaires minier de droite Roque Benavides.

Soit dit en passant, Benavides, comme le PPC et d’autres défenseurs du modèle néolibéral, prétend être au centre ou au-dessus des définitions idéologiques. Le détail qu’il ne mentionne pas est que son affiche de droite suscite le rejet du public.

Parmi les candidats figure également l’homme d’affaires Rafael López Aliaga. Il est présenté comme une expression du christianisme et des positions des catholiques et des évangéliques conservateurs. Parmi ses idées controversées, sa position de rejet fondamentaliste de l’avortement se démarque.

Le Frente Popular Agrario del Perú (FREPAP) a été une surprise lors des élections législatives de janvier. C’est l’expression politique d’une église évangélique dont le pasteur, Jonás Ataucusi, sera candidat pour gouverner le pays.

Extras dans le film électoral du Pérou

Une autre option est l’Union por el Perú (UPP), une combinaison d’éléments de droite et de nationalistes radicaux. Ils le seront bientôt lorsqu’ils fêteront leur élection interne de candidats.

Du côté gauche du spectre politique, l’ancien prêtre de l’environnement Marco Arana (Frente Amplio) et le professeur Padro Castillo (Perú Libre) sont également à la recherche de la présidence.

Selon les premiers sondages, parmi les figurants du film électoral se trouvent les candidats du Frente Esperanza, Fernando Olivera ; Nous sommes le Pérou, Daniel Salaverry ; Tout pour le Pérou, Fernando Cillóniz ; Démocratie directe, Andrés Alcántara ; Avec vous, Máximo San Román ; et Peru Nación, Francisco Diez Canseco.

Beaucoup se demandent pourquoi il y a tant de candidats? L’explication réside dans une réforme juridique qui cherche à résoudre le problème des partis qui ne sont apparus que lors d’élections et ont hiberné pendant plusieurs années. Ces auvents, lorsque la situation n’était pas propice à un processus électoral, n’ont pas participé et ont gelé leurs registres.

Que s’est-il passé après cette réforme juridique ?

Après cette réforme, bon nombre des 25 groupes participent uniquement pour éviter leur élimination légale par absence. De plus, ils cherchent à atteindre 5% des voix et l’élection de 6 législateurs, conditions pour rester inscrits. Cela leur permettrait également d’offrir leur papier à en-tête à des candidats occasionnels.

Aux élections générales de 2016, seuls six partis ont dépassé la soi-disant barrière électorale de 5%. Malheureusement pour eux, la réforme les oblige désormais à atteindre au moins six législateurs élus.

Aux élections législatives de cette année, neuf partis ont réussi. Cependant, à l’élection présidentielle, il y a une plus grande concentration de voix parmi les principaux candidats.

Avec les nouvelles conditions, les élections d’avril 2021 seront aussi une sorte d’élagage de l’arbre feuillu du système des partis. Dans les déclarations de Prensa Latina, l’analyste électoral Fernando Tuesta estime que seules sept ou huit organisations politiques survivront.

