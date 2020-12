Nouveau rapport de l’OEA sur le Venezuela : la déclaration d’Almagro est-elle fiable à ce stade ?

L’Organisation des États Américains et son secrétaire général, Luis Almagro, sont synonymes de maladresse, de mensonges, de tricherie et d’inefficacité. Leur bilan récent – pour ne citer qu’un exemple – les rend responsables de la crise politique et sociale qui a envahi la Bolivie pendant un an. Un rapport de l’OEA a provoqué des massacres, des emprisonnements, des exils et des actes de répression dont le peuple bolivien est la seule victime.

Le document falsifié qu’ils ont remis pour dénoncer une fraude présumée dans la victoire électorale d’Evo Morales a été largement démenti. L’OEA a assuré qu’elle disposait de «sources fiables» et de «données exactes» pour corroborer une fraude qui n’a jamais existé. Au contraire, de nombreuses études dans les médias et les universités américaines ont qualifié ce rapport de mensonge solide. À ce jour, personne à l’OEA ne s’est excusé pour son irresponsabilité.

Le dernier rapport de l’OEA a servi à donner un coup d’État à Evo Morales en Bolivie

Un an plus tard, l’OEA et Almagro ciblent désormais leurs intérêts contre le Venezuela et son peuple … une fois de plus. Ils le font depuis cinq ans, depuis que l’Uruguayen a pris ses fonctions en 2015. Cependant, leurs allégations n’ont jamais abouti, toujours faute de preuves, car leurs plaintes reposent sur des données inexactes.

Ce mercredi 2 décembre, ils ont publié un rapport intitulé «Promotion de l’impunité : l’impact de l’échec du Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI) à ouvrir une enquête sur l’éventuelle commission de crimes contre l’humanité au Venezuela».

Dans ce rapport, ils “condamnent” le fait que le procureur Fatou Bensouda, de la CPI, n’a pas ‘condamner’ le président vénézuélien Nicolás Maduro. Ils expriment leur colère, leur mécontentement et leur frustration que Maduro reste à la tête de l’État. Ils regrettent qu’il n’y ait pas de mandat d’arrêt émis par la plus haute juridiction internationale.

Luis Almagro tente de discréditer le président Nicolás Maduro depuis cinq ans

Le double standard du rapport de l’OEA

L’OEA et Almagro ne comprennent pas pourquoi la réalité est telle qu’elle est. Par conséquent, dans ce nouveau rapport, ils disent «qu’il existe une base raisonnable pour conclure que le régime de Nicolás Maduro commet des crimes contre l’humanité au Venezuela depuis le 12 février 2014».

Sa déclaration rappelle à cette époque – il y a un an – qu’ils ont dénoncé la fraude en Bolivie parce qu’il y avait «une augmentation inhabituelle des voix en faveur d’Evo Morales» dans la dernière ligne droite du décompte. Cela, tout en omettant délibérément que cette augmentation des voix provienne de régions qui ont toujours voté pour le chef indigène.

Revenant au rapport sur le Venezuela, il fait 153 pages et se développe sur un autre rapport de 2018 d’un «Panel d’Experts Indépendants». Ce premier rapport indiquait également «qu’il existe une base raisonnable pour conclure que le régime de Nicolás Maduro a commis des crimes …», eh bien, le reste de la peine est connu.

Almagro ne se soucie pas du reste de l’Amérique, il ne se soucie que du Venezuela

Et oui, ce rapport compte 153 pages consacrées au Venezuela et à Maduro. L’année dernière, il n’y a jamais eu de rapport – même pas trois pages – sur les ravages de la pandémie au Brésil en raison de l’inaction de Jair Bolsonaro. Ni pour les 78 massacres commis en Colombie en 2020 sous la protection d’Iván Duque.

Beaucoup moins ont été signalés par la crise politique au Pérou, qui a proclamé trois présidents en une semaine. Sans même y penser pour les violations des droits de l’homme ordonnées par la présidente de facto Jeanine Áñez en Bolivie. Jamais, pas un mot, pour les nombreuses et violentes attaques ne contre la population afro-américaine aux États-Unis. Bref, il n’y a que des yeux pour le Venezuela.

Les actions de la Force d’actions Spéciales (FAES) de la Police au Venezuela font l’objet d’une enquête du Ministère Public

Quelles plaintes le rapport de l’OEA comprend-il

Le document est publié au moment même où se produisent deux événements qui ratifieront l’échec d’Almagro en tant que laquais de Washington. Premièrement, la ratification de la défaite de Donald Trump aux élections présidentielles. Et deuxièmement, la tenue d’élections parlementaires libres et directes au Venezuela, par mandat constitutionnel.

Justement, ces parlementaires signifient la fin de la législature de Juan Guaidó, un suppléant qui, sur ordre de Trump, s’est proclamé président par intérim du Venezuela. Depuis lors, il s’est consacré à voler les ressources de l’État à l’étranger et à demander des sanctions contre le peuple vénézuélien.

Donald Trump et Juan Guaidó disent “au revoir” à leurs positions respectives en janvier

Mais quelles sont les plaintes que l’OEA et Almagro incluent dans le nouveau rapport ? Premièrement, ils parlent d’une crise humanitaire «causée par des troubles politiques et économiques sans précédent, associés à une pénurie de produits alimentaires et médicaux».

Bien entendu, le rapport n’indique pas que la crise économique, médicale et alimentaire est le produit de mesures coercitives unilatérales imposées par Washington et l’Union Européenne. Celles-ci ne permettent pas l’achat de nourriture, de fournitures médicales, de machines, de pièces détachées et d’autres instruments essentiels pour récupérer l’appareil productif de la nation.

De même, le rapport parle d’exécutions extrajudiciaires effectuées par les forces de sécurité de l’État, de détentions arbitraires et d’emprisonnement illégal. Il évoque également les disparitions forcées, la torture, les violences sexuelles comme arme de contrôle de l’État, la famine, la malnutrition et les épidémies de rougeole, de diphtérie et de paludisme. Bref, la scène d’un pays chaotique et apocalyptique.

Tamara Suju est directrice exécutive de l’Institut CASLA et reçoit des fonds du Département d’État

Les sources «fiables» d’Almagro et de compagnie

Quelles sont les sources utilisées par l’OEA et Almagro pour rédiger leur rapport détaillé ? Dans le texte, ils mentionnent «des rapports fiables d’organisations multilatérales, d’ONG et des médias». Maintenant, la question obligatoire est : sont-ils aussi fiables et véridiques que les sources utilisées pour signaler des fraudes en Bolivie qui n’ont jamais existé ?

Ses «sources» comprennent l’Observatoire Vénézuélien de la Violence, l’ONG Monitor de Victimes et Foro Pénal, l’Institut CASLA et le Robert F. Kennedy Human Rights. Par coïncidence, tous ont été désignés par le passé comme bénéficiaires de fonds du Département d’État.

La source la plus «fiable» utilisée serait peut – être le bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme. Il y a des mois, cette instance a présenté un rapport similaire, basé sur les mêmes sources dont l’OEA profite aujourd’hui pour produire son document.

Vu sous un autre angle, ce rapport de l’OEA a décidé de ne pas faire ses propres suppositions, hypothèses et analyses. Au lieu de cela, il a décidé de transcrire des conjectures, des hypothèses et des analyses typiques des organisations payées avec des fonds du Département d’État et des dirigeants de l’opposition vénézuélienne.

Le procureur Fatou Bensouda a été «sanctionné» pour avoir enquêté sur les crimes contre l’humanité des États-Unis en Afghanistan

Une «mépris» flagrant a la CPI

Confrontés à la frustration de ne pas avoir rempli leur mission, l’OEA et Almagro soulignent dans leur rapport «l’incapacité du procureur de la CPI à mener son examen préliminaire dans les plus brefs délais, ainsi qu’à ouvrir une enquête malgré les preuves accablantes de de la compétence de la Cour».

De plus, avec le même ton de supériorité que Trump, bien que sans le même pouvoir, ils ‘recommandent’ ‘au procureur «de procéder le plus rapidement possible à l’ouverture d’une enquête (…) demander un accès immédiat, complet et ouvert au Venezuela, publier une déclaration publique des informations détaillées sur la détérioration de la situation (…) et mettre en évidence l’ampleur et la gravité réelles» de la situation dans le pays.

À titre personnel, Almagro critique la CPI car «elle a permis au régime vénézuélien de fonctionner en toute impunité. Chaque jour d’inaction de la communauté internationale accroît les souffrances du peuple vénézuélien. Nous appelons le Procureur de la Cour Pénale Internationale à agir et à montrer au monde que les crimes contre l’humanité ne resteront pas impunis».

La pénurie d’essence au Venezuela est le produit des «sanctions» imposées par les États-Unis à la population

En outre, le conseiller spécial Jared Genser a noté : «La seule conclusion raisonnable tirée lors de l’examen de l’ampleur et de l’étendue des violations des droits de l’homme (…) est que ces actions constituent des crimes contre l’humanité» Là encore, l’expression «seule conclusion raisonnable» évoque cette «augmentation inhabituelle des voix» en Bolivie.

«Il est donc à la fois inexplicable et choquant qu’après près de trois ans d’examen de la situation, la procureure Fatou Bensouda n’ait pas ouvert d’enquête sur les crimes allégués», ajoute le rapport.

Et, parmi tant de critiques, il n’y a pas la moindre autocritique pour comprendre que la «seule conclusion raisonnable» que son rapport n’est pas pris en compte est qu’il est basé sur des données fausses et / ou altérées.

Entre 50% et 60% des tweets officiels d’Almagro dénoncent “quelque chose” du Venezuela

L’obsession d’Almagro pour Maduro

Le rapport ressemble à une thèse de premier cycle qu’Almagro présentera à Trump, avant que le magnat ne quitte la Maison Blanche en janvier. Les 153 pages sont divisées en plusieurs ‘chapitres’, si le terme le permet :

Résumé analytique détaillé.

Compte rendu actualisé de la crise politique au Venezuela.

Résumé et analyse juridique de l’examen préliminaire du parquet sur la situation au Venezuela.

Évaluation approfondie des principales enquêtes multilatérales sur la situation au Venezuela.

Analyse détaillée des crimes contre l’humanité présumés au Venezuela, y compris le meurtre, la torture, l’emprisonnement ou la privation grave de liberté, les disparitions forcées, les viols / violences sexuelles, les persécutions et autres actes inhumains.

Examen de la responsabilité pénale des fonctionnaires du régime Maduro.

Pour le moment, il n’y a pas de déclaration officielle du Gouvernement du Venezuela. Cependant, la Chancellerie du pays sud-américain n’est plus qu’une question d’heures pour publier une déclaration. Lors d’occasions précédentes, l’ambassadeur vénézuélien auprès de l’ONU, Samuel Moncada, s’est consacré à réfuter – étape par étape – les rapports antérieurs qui cherchent à accuser le Venezuela de crimes inexistants.

Le Venezuela célèbre les élections législatives ce dimanche 6 décembre

De plus, quelques heures après les élections législatives au Venezuela – et quelques semaines après que Trump a dit au revoir à la Maison Blanche – de nouvelles attaques vont sûrement s’intensifier pour tenter de discréditer Caracas.

Alors que cela se produit, ce mardi 1er décembre, l’Assemblée Générale de l’ONU a reconnu le Gouvernement de Nicolás Maduro comme le seul et légitime représentant du Venezuela pour la période 2020-2021. Ainsi, pour reprendre une phrase de l’ambassadeur Moncada, ce nouveau rapport de l’OEA «est l’échec de l’aventure coloniale de Trump et une victoire pour la souveraineté et l’indépendance du Venezuela».

Cela peut vous intéresser …