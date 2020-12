Duque veut la guerre ? La comparaison haineuse de Maduro avec Milosevic

Le président colombien Iván Duque a récemment fait une comparaison odieuse impliquant son homologue vénézuélien, Nicolás Maduro. L’uribista a déclaré que Maduro est «l’équivalent» en Amérique Latine de l’ancien président de la Serbie et de la Yougoslavie Slobodan Milosevic. Ce dernier a été harcelé par les États-Unis, l’OTAN et l’ONU, étant qualifié de «dictateur» et de «criminel de guerre».

Après que Milosevic ait été étiqueté avec ces qualificatifs, la guerre des médias contre sa présidence et son image s’est intensifiée. Même la communauté internationale croyait qu’il était juste et nécessaire de le retirer du Pouvoir, alors ils ont argumenté en faveur d’une invasion militaire étrangère.

La même technique est appliquée aujourd’hui contre le Venezuela et le gouvernement du président Nicolás Maduro. Par conséquent, il n’est pas surprenant que Duque fasse des déclarations qui cherchent à justifier toute action contre les vénézuéliens. Pendant des années, son intention avouée est de renverser un gouvernement élu en 2018 avec plus de 60% de soutien.

Alias ​​Popeye, principal tueur à gages de Pablo Escobar Gaviria, avec Iván Duque

C’est ainsi que Duque ment, sans preuves et en toute impunité

Les paroles de Duque étaient : «C’est la dictature la plus brutale que nous ayons vue ces derniers temps en Amérique latine. Je n’ai pas ressenti de timidité à devoir dire que Maduro peut être comparé à Slobodan Milosevic, dans le cas de l’Amérique Latine».

Ses déclarations ont été faites lors d’une «conversation virtuelle organisée par le groupe de réflexion Inter-American Dialogue, basé à Washington». Plus tard, ils ont été revus par l’Agence EFE.

Duque dit que «les preuves montrent que (Maduro) a une attitude continue de violer toutes les formes de droits de l’homme». Mais, ses paroles ne font qu’enflammer le peuple colombien, car des crimes contre l’humanité sont commis quotidiennement dans leur pays. Chaque jour, des dirigeants sociaux sont assassinés et des massacres sont commis, au moins 78 en 2020 seulement.

Juan Guaidó, Iván Duque et Mike Pence

Duque compare le Venezuela à la Syrie

Ajoutant à son embarras, Duque a également applaudi Washington pour avoir soutenu les allégations contre Maduro. Les États-Unis sont le principal exécuteur du blocus total contre Caracas et du sabotage de son industrie pétrolière. Le Colombien célèbre également le vol de milliards de dollars de l’État vénézuélien qui se trouvent sur le marché financier international.

De même, Duque s’est dit fier de rappeler qu’il avait lui-même déposé une plainte contre Maduro devant la Cour Pénale Internationale (CPI). Cependant, il a oublié de dire que c’était comme celui qu’il avait précédemment présenté à l’ONU, chargé de fausses nouvelles et de mensonges.

Des civils syriens après le bombardement des troupes américaines et de l’OTAN en Syrie

Pour cette raison, Duque assure qu’il exerce, de la part de son «gouvernement», «toutes les pressions nécessaires pour mettre fin à cette dictature». «Quand nous pensons que la crise migratoire la plus importante a été la Syrie (un pays attaqué militairement par les États-Unis), cette année nous serions surpris de voir le Venezuela», a-t-il dit.

«La crise en Syrie», a-t-il ajouté, «était basée sur les données de cinq millions de migrants à la suite de la crise (générée par l’invasion étrangère). Dans ce cas, à la fin de l’année, nous parlons de plus de six millions. Et la Colombie a absorbé deux millions de migrants (vénézuéliens)», a déclaré un président qui s’exprime généralement sans preuves et sur la base de mensonges.

Iván Duque et Donald Trump

Quatre points pour mettre fin au Venezuela

Duque est devenu l’un des alliés fidèles de l’administration Donald Trump contre le Venezuela. Dans son discours, il a souligné quatre points importants à suivre pour mettre fin au Venezuela.

«Débarrasserons-nous de la dictature, construire un gouvernement de coalition nationale avec les Chavistas et avec les chefs de la résistance ; appelez à des élections libres et mettez en œuvre un plan de relance», a déclaré Duque.

Le président a refusé d’émettre une «recommandation » à la nouvelle administration Joe Biden sur la manière de faire face à la situation au Venezuela. Cependant, il a défendu comme «important» le soutien bipartisan et bicaméral contre le Venezuela ; et que la pression, les sanctions et les appels de la communauté internationale soient maintenus.

Slobodan Milosevic

L’invasion de la Yougoslavie

Le bombardement de la Yougoslavie par l’OTAN en 1999 pour renverser Milosevic est devenu l’Opération Force Alliée (Operation Allied Force). C’était une invasion qui s’est terminée par une guerre, menée par la majorité des pays membres de l’OTAN contre la République Fédérale de Yougoslavie.

Les attaques ont eu lieu du 24 mars au 11 juin 1999. Le bombardement était la deuxième guerre majeure de l’OTAN depuis sa création, après l’Opération Force Délibérée, en Bosnie.

L’invasion a été initiée unilatéralement par l’OTAN, sans autorisation préalable du Conseil de Sécurité de l’ONU. Pour cette raison, l’agence considère les attentats comme des crimes de guerre.

Des intellectuels tels que Noam Chomsky et Jean Bricmont ont condamné ces attaques, arguant qu’elles violaient de manière flagrante la Charte des Nations Unies.

L’invasion contre la Yougoslavie était la première fois que l’OTAN utilisait la force militaire sans l’approbation du Conseil de Sécurité. Ces bombardements ont tué 462 soldats, 114 policiers spéciaux et près de 6.000 civils yougoslaves. En outre, trois journalistes chinois ont été tués dans un attentat à la bombe contre l’ambassade du pays asiatique.

Cela peut vous intéresser …