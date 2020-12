Les femmes victimes de disparitions forcées en Colombie racontent leur triste histoire

Le conflit interne que vit la Colombie depuis plus de 70 ans a sa version la plus violente aujourd’hui. Le régime d’Iván Duque, quartier d’Álvaro Uribe, se soucie peu de résoudre les atrocités subies par la population. Et parmi les plus oubliées et les moins protégées, les victimes de disparitions forcées se détachent, malheureusement.

Dans ce pays sud-américain, au moins 80.000 personnes ont été victimes de disparition forcée au cours des 50 dernières années. Cette forme de violence est susceptible de produire la terreur, de causer des souffrances prolongées et de modifier la vie des familles pendant des générations. En outre, il peut également paralyser des communautés et des sociétés entières.

Les chiffres sur les disparitions forcées en Colombie étaient dispersés dans diverses institutions et organisations sociales. L’une des tâches du Centre National de la Mémoire Historique (CNMH) était de les consolider.

En 2016, la CNMH a publié le rapport «Jusqu’à ce qu’on les trouve : le drame des disparitions forcées en Colombie». Cela a révélé qu’entre 1970 et 2015, 60.630 personnes avaient disparu de force dans le pays.

Par la suite, en 2018, l’Observatoire Mémoire et Conflits du CNMH a poursuivi les travaux de recherche et de compilation. Jusqu’en août de la même année, ils ont signalé pas moins de 80.000 victimes de ce fléau.

Maintenant, selon le dernier rapport de médecine légale, publié en octobre, en 2020, il y avait près de 3.000 nouvelles personnes disparues. De ce nombre, 1.727 sont des hommes et 1.086 sont des femmes.

Récemment, la journaliste Laura Alejandra Moreno a publié un rapport sur la situation des disparus. Il s’intitule «La lutte des femmes qui cherchent leur disparition dans les Plaines de l’Est». Là, il explique comment les proches des victimes se rassemblent pour se soutenir et s’entraider pour faire face à la situation.

Douleur, lutte et conscience sociale

«Nous leur donnons notre douleur, notre lutte et notre conscience sociale. Nous, les femmes, voulons contribuer à construire la paix», cite le rapport. Ces mots appartiennent aux mères, sœurs, épouses et filles qui ont consacré une bonne partie de leur vie à la recherche de leurs proches disparus dans les Plaines de l’Est.

Ainsi, ces femmes, au fil des années, sont devenues des chercheuses de vérité, de justice et de réparation. Il y a encore quelques jours, ils ont partagé leurs expériences avec la Commission de la Vérité.

Ces femmes constituent la Fondation Nydia Erika Bautista, dédiée à la défense des droits des proches des victimes de disparitions forcées. Pendant deux ans, ils ont rassemblé les histoires de 85 disparus à Guaviare, Meta et Vichada.

Les témoignages et le caractère systématique utilisé par les acteurs du conflit (légaux et illégaux) pour commettre ces crimes ont été mis en évidence. «Plus jamais d’oubli : disparitions forcées, recrutement de mineurs et de femmes disparues dans les Plaines de l’Est», s’appelait le rapport soumis à la Commission de la Vérité.

Les femmes ont constaté dans leurs recherches que 7.308 habitants des trois départements avaient été disparus de force entre 1985 et 2019. Parmi ces disparitions, 591 ont eu lieu à Meta en 2002, soit au moins une disparue par jour cette année-là. Bien que les familles aient recueilli des preuves, des témoignages et des indices susceptibles de les rapprocher de la vérité, la majorité des cas restent impunis.

«Dans 90% des cas, le Bureau du Procureur a conclu que les disparus sont morts. Cependant, leurs familles ne savent pas ce qui est réellement arrivé à leurs pères, mères, frères, épouses, filles et oncles. Ils ne savent pas non plus où se trouve leur corps. Au contraire, ils continuent d’attendre la vérité», explique Moreno dans son rapport rédigé pour Pacifista !

Disparu par les paramilitaires

«Ma grand-mère a pris le risque de chercher mon père. Il a donné des preuves et des indices au Bureau du Procureur, mais les enquêteurs n’ont rien fait, quoi que ce soit, avec ces informations». Les mots sont de María José, qui avec sa sœur avait quatre ans lorsque les paramilitaires ont fait disparaître son père.

Sa grand-mère a commencé une recherche et pendant six ans, ils se sont joints à cette tâche pour la vérité. «Nous voulons que l’État nous écoute et nous donne une réponse digne, qu’il se joigne à nous dans cette recherche». C’est ce que María José a demandé lorsqu’elle s’est entretenue avec la Commission.

Sur les 7.308 disparus à Meta, Guaviare et Vichada, seulement 2% sont revenus vivants. Pendant ce temps, 74% continuent dans ce statut, sans laisser de trace ni d’indice de l’endroit où ils se trouvent. La majorité (99%) est des civils : journaliers, étudiants, marchands, «raspachines» de feuilles de coca et victimes d’autres attaques, telles que les déplacements massifs.

Selon le rapport de la fondation, beaucoup ont été stigmatisés par la Force Publique et des groupes paramilitaires. Malheureusement, ils sont désignés comme des «informateurs de la guérilla».

Viviendo en Colombia todos los días se debe agradecer poder tener a toda la familia y amigos bien y no desaparecidos o muertos 😔 November 26, 2020

Yanette Bautista, directrice de la Fondation Nydia Erika Bautista, a évoqué ce fléau. Elle a expliqué que les disparitions forcées sont une pratique systématique d’acteurs armés dans les plaines orientales.

Pendant des années, ils ont militarisé la vie de millions de personnes dans cette région, sous prétexte de contrôler les villes et les zones rurales. De plus, ils menacent, torturent et même recrutent des jeunes.

Au milieu de leurs recherches, ils sont revictimisés par la Force Publique, leur refusant d’être accompagnés pendant qu’ils recueillent des preuves. Ils violent également leurs droits, comme Lucila Plata, dont le mari a disparu il y a 21 ans. Aujourd’hui, elle est également victime de violences sexuelles de la part de l’Armée.

Son travail est truffé d’obstacles, principalement étatiques. Elles disent se sentir abandonnés lorsqu’ils recherchent leurs proches disparus.

Se siguen robando a los menores

Por favor mas investigación periodistica, por que aqui la Ley se acabo

Menores de edad desaparecidos entre 2018 y 2019 👉🏻14.501 — Colombía Paralela 😒👉🏻🌎🌎 (@JavierGAB) November 24, 2020

Un métier risqué

Le travail qu’ils accomplissent est risqué, car rechercher la vérité signifie exposer leur vie. Au cours des enquêtes, les corps de leurs proches leur sont cachés et ils ont reçu des menaces. Certains ont même dû fuir leurs terres.

«Les demandeurs sont de nouveau victimisés lorsqu’ils font leur travail. Les groupes armés les attaquent avec des menaces, des déplacements et des violences sexuelles». C’est ainsi qu’a déclaré Rebekka Rust, représentante du programme Propaz GIZ de coopération allemande, une organisation qui les a aidés à préparer le rapport.

«L’État ne s’intéresse pas à notre douleur», a déclaré Amparo Butaco après avoir raconté l’histoire de sa fille qui a été abusée sexuellement et a disparu par des groupes paramilitaires il y a 18 ans à San José del Guaviare. La violence sexiste est une constante parmi les disparus des Plaines de l’Est, indique le rapport.

Malgré les difficultés et les risques, ces femmes ont mené une lutte collective pour revendiquer leurs droits. Son plus grand objectif est de pouvoir, enfin, clarifier la vérité sur ses proches.

Le rapport les décrit ainsi : «Nous parlons de femmes qui sont devenues des« raspachines» pour découvrir comment leurs enfants ont disparu ; les enquêteurs à la recherche de témoignages, qui se rendent dans les lieux où leurs proches peuvent avoir été enterrés ; les femmes qui ont été agressées pour avoir persisté dans leurs recherches.

Toutes poursuivent l’objectif commun de découvrir la vérité sur leurs disparus et d’aider d’autres femmes qui sont également des victimes. «Nous espérons pouvoir clôturer notre cycle un jour et avoir une place pour prendre une fleur», a conclu Amparo.

