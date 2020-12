L’assassinat du scientifique iranien peut-il provoquer une nouvelle guerre au Moyen-Orient ?

Mohsen Fakhrizadeh était inconnu de la plupart, jusqu’à ce vendredi 27 novembre, lorsqu’il a été assassiné. Le scientifique iranien était connu de ceux qui suivaient le programme nucléaire de la République Islamique. Même les forces de sécurité occidentales – les États-Unis et l’Europe – la considéraient comme «importante».

Peut-être pour cette raison, les médias iraniens ont minimisé son importance. Il a été présenté comme un scientifique et chercheur impliqué dans la recherche de solutions contre la pandémie de COVID-19. Cependant, au moment de son assassinat, il était gardé par plusieurs gardes du corps, donc ce n’était pas si «courant».

En outre, l’Iran a accordé à Fakhrizadeh le statut de «martyr» lors d’un enterrement d’État à Téhéran. Le cercueil a été montré entouré de fleurs et de photographies de lui, ainsi que de portraits de Qassem Soleimani, le Commandant du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique tué lors d’une frappe de drone américain à Bagdad en janvier.

Des hauts fonctionnaires du Gouvernement, dont le ministre de la défense, le général Amir Hatami, ont assisté à la cérémonie. Lors de l’événement, il a promis que le Gouvernement «redoublera le travail» que Fakhrizadeh développait. En outre, il a attribué le meurtre à l’ennemi juré de l’Iran, Israël.

Mohsen Fakhrizadeh

Un jour plus tard, le secrétaire du Conseil Suprême de Sécurité Nationale, Ali Shamkhani, a pointé du doigt le groupe d’opposition iranien en exil Mujahideen -e Khalq et Israël. Il a dénoncé que des «appareils électroniques» étaient utilisés pour tirer, car «aucun individu n’était présent sur le site».

Les médias iraniens ont déclaré que Fakhrizadeh était criblé d’une mitrailleuse automatique télécommandée, placée dans une camionnette à 150 mètres. Deux balles l’ont touché sur le côté et une dans le dos. Un garde du corps qui tentait de le couvrir a également été abattu à plusieurs reprises.

Un récent rapport Forbes – cité par la BBC – a révélé que les mitrailleuses et autres armes terrestres télécommandées sont aujourd’hui largement utilisées au Moyen-Orient. Ils sont utilisés à la fois par des armées professionnelles et par des milices illégales.

L’agence de presse FARS a rapporté que l’opération a duré trois minutes et s’est terminée par l’explosion du fourgon. De leur côté, d’autres sites d’information affirment que les armes ont été activées par des satellites. Des images sur les réseaux sociaux montrent une route jonchée de débris et de sang, et un véhicule criblé de balles.

Les agences de renseignement iraniennes sont sous pression pour expliquer comment un personnage aussi important aurait pu être tué en plein jour sur une autoroute si proche de la capitale. Un élément est sûr : il s’agit d’un échec massif du contre-espionnage pour les chefs de la sécurité iraniens.

Un vent de changement en faveur de l’Iran (?)

À ce jour, personne n’a revendiqué la responsabilité de l’attaque. Cependant, les hypothèses traitées en Iran – selon The Guardian – indiquent un motif politique. En ce sens, deux raisons possibles se détachent :

Élevez des obstacles et tentez contre d’éventuelles améliorations des relations entre l’Iran et la nouvelle administration américaine. En janvier 2021, Joe Biden assumera la présidence et pourrait suivre la voie de Barack Obama, donnant l’occasion de dialoguer avec Téhéran. Inciter l’Iran à commettre un acte de représailles contre Israël. Ce faisant, cela encouragerait une guerre asymétrique qui les opposerait aux États-Unis, à Israël, à l’Arabie saoudite et à d’autres États arabes alliés.

«Les ennemis traversent des semaines stressantes (…) Ils sont conscients que la situation mondiale est en train de changer. Pour cette raison, ils essaient de profiter de ces jours pour créer des conditions instables dans la région», a déclaré le président iranien Hassan Rohani.

Hasan Rohani et Benjamin Netanyahu

Rohani désigne sans aucun doute Donald Trump, Israël et l’Arabie Saoudite comme les «ennemis» de l’Iran. Et ces «vents de changement» seraient le changement d’administration aux États-Unis.

Biden a clairement indiqué au cours de sa campagne électorale qu’il souhaitait rejoindre le pacte nucléaire avec l’Iran. Cela a été signé sous l’administration Obama en 2015, puis abandonné par Trump en 2018. La réalité est que Téhéran attend avec impatience la possibilité d’un allègement des sanctions avec Biden à la Maison Blanche.

Joen Biden et Barack Obama

Pourquoi Israël serait-il responsable

De nombreux rapports de presse désignent le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu comme l’un des rares dirigeants mondiaux à parler directement du scientifique il y a des années.

En 2018, il a déclaré que plusieurs «documents» obtenus par son pays montraient que Fakhrizadeh dirigeait un programme secret de développement d’armes nucléaires. Il a même exhorté les gens à «se souvenir de ce nom». Depuis lors, Fakhrizadeh a été décrit par Israël comme le «père» du programme d’armes nucléaires de l’Iran.

L’agence BBC a rappelé que Téhéran avait précédemment accusé Israël du meurtre de quatre autres scientifiques nucléaires iraniens entre 2010 et 2012. Cependant, dans ce dernier, ses autorités ont refusé de commenter le meurtre, rapporte The Guardian.

En outre, le meurtre a jusqu’à présent été condamné par Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et le Koweït. Mais, Israël et l’Arabie Saoudite sont silencieux.

Pourquoi ne pouvait-il pas s’agir des États-Unis ? Rappelons qu’en janvier, Trump s’est vanté de l’assassinat du haut commandant militaire iranien, le général Qasem Soleimani. L’acte a été perpétré avec des drones américains et le président n’a pas mis une heure pour assumer la responsabilité de l’événement. Il n’y aurait aucune raison pour lui de décider cette fois de cacher qu’il s’agissait d’une opération «dirigée» par lui.

Donald Trump

La vengeance de l’Iran est possible

Lors des funérailles, le ministre de la Défense a réaffirmé la détermination de l’Iran à venger le meurtre de Fakhrizadeh. «Les ennemis le savent, et je leur dis en tant que soldat : aucun crime, aucune attaque terroriste ou acte stupide ne restera sans réponse de la part du peuple iranien», a-t-il souligné.

Pour sa part, le guide suprême de l’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, a exigé une «punition finale» pour les responsables du meurtre de Fakhrizadeh.

D’un autre côté, l’Iran a une histoire très longue et bien établie d’éviter un conflit direct dans la région, depuis la fin de la guerre Iran-Irak en 1988. Bien que des personnalités politiques et militaires de haut rang profèrent des menaces dans les médias, leurs paroles sont loin d’être suivies de leurs actes.

S’il est vrai qu’une vengeance bien marquée ne peut être totalement exclue, les antécédents récents parlent d’eux-mêmes. En janvier, l’Iran a évité une escalade majeure suite à l’assassinat américain de Soleimani.

Qassem Soleimani et Mohsen Fakhrizadeh

Malgré le fait qu’il était une figure très importante dans l’armée, la réponse de l’Iran a été une attaque de missiles limitée sur des bases abritant les forces américaines en Irak.

De plus, Washington a clairement indiqué qu’une attaque iranienne contre Israël déclencherait une réponse militaire, et Téhéran le sait. Pendant ce temps, The Guardian dit qu’il n’y a aucune preuve de déploiements navals américains. Ni est vu Israël déplacer des batteries anti-missiles. Il semble donc qu’une escalade rapide ne soit pas prévue.

Maintenant, alors que des représailles à petite échelle sont une possibilité, l’inauguration de Biden dans quelques semaines pourrait la limiter à zéro.

Quel rôle jouera Biden dans le conflit avec l’Iran

De la BBC, The Guardian et The New York Times, certains analystes pensent que cet assassinat n’était pas destiné à paralyser le programme nucléaire iranien. Ce serait plutôt un message pour le président élu Joe Biden, qui entrera en fonction en janvier.

En théorie, Téhéran voit la sombre administration Trump prendre fin. À son tour, il espère que Biden décidera de reprendre l’accord nucléaire et d’alléger les sanctions. Par conséquent, le message pourrait être un spoiler dirigé contre la nouvelle politique étrangère américaine.

Même les médias israéliens examinés par la BBC l’interprètent comme un signal pour Biden. Le message serait qu’Israël «ne restera pas silencieux» s’il cherche à rejoindre l’accord nucléaire iranien.

Trump a abandonné unilatéralement le pacte nucléaire. L’Iran a décidé d’ignorer ce qui y était promis et a augmenté son arsenal d’uranium enrichi. Le Gouvernement nie tout intérêt à développer des armes nucléaires, affirmant que leurs recherches sont menées à des fins pacifiques.

À la suite de cet assassinat, le Parlement iranien a annoncé que les futures inspections des sites nucléaires des Nations Unies devaient prendre fin. Pendant ce temps, les autres signataires du pacte l’Iran, la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine – se réuniront à Vienne le 16 décembre pour discuter de la manière de préserver l’accord.

