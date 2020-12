Jeanine Áñez paiera-t-elle les commis par sa dictature en Bolivie ?

La dictature de Jeanine Áñez en Bolivie a été établie après le coup d’État contre Evo Morales. Elle a duré près d’un an et a été impliquée dans des milliers de crimes contre l’humanité et de violations des droits de l’homme. Ses actions comprenaient des massacres, des disparitions, des assassinats, des persécutions politiques et judiciaires.

Son départ du pouvoir a été obtenu grâce au vote du peuple bolivien pour Luis Arce aux élections présidentielles. Cependant, cela signifie que les crimes commis pendant la dictature d’Áñez ont été prescrits. Au contraire, la justice bolivienne a la dette d’enquêter et de punir tous les coupables.

À cet égard, le nouveau ministre de la Justice, Iván Lima, a offert un entretien à l’agence NODAL. Il y abordait différentes questions sur la nécessité de rétablir l’état de droit en Bolivie. Cela signifie, entre autres, lutter contre l’impunité et défendre les droits violés sous le régime ultra-catholique de Jeanine Áñez.

Lors du coup d’État de novembre 2019, la police et l’armée ont réprimé la population qui avait rejeté cette action. A cette époque, il y avait deux massacres dans les villes de Sacaba et Senkata. Entre les deux, au moins 26 personnes ont été assassinées, selon un rapport de la CIDH.

Depuis qu’Arce a assumé la présidence, des poursuites judiciaires ont été engagées contre les responsables de ces événements. Ainsi, le Pouvoir Judiciaire a ouvert des enquêtes contre d’anciens fonctionnaires de facto.

Dans sa politique répressive, Jeanine Áñez a lancé une persécution judiciaire contre la direction du parti MAS, y compris des dirigeants syndicaux et des militants. Actuellement, au moins 1.500 prisonniers politiques attendent leur libération. Voici des extraits de l’interview NODAL.

Qu’arrivera-t-il aux prisonniers politiques et aux poursuites judiciaires contre les dirigeants du MAS ?

Il y a des rôles institutionnels qui doivent être remplis. Au sein du Ministère, nous avons le Service de la Défense Publique et le Service Plurinational d’Attention aux Victimes (SETAVI). Ces institutions doivent servir les prisonniers politiques et tous les boliviens dont les droits de l’homme ont été affectés sous le régime précédent.

Beaucoup ont des poursuites pénales et la défense publique sera en charge du travail opérationnel afin qu’ils cessent d’être persécutés politiquement. De même, SETAVI s’occupera des victimes de Senkata et Sacaba et de toutes les personnes qui ont été touchées. Un bras défendant l’accusé, l’accusé et l’autre bras conseillant les victimes.

Le chef de l’action pénale en Bolivie est le procureur général. Le pouvoir judiciaire dictera les peines et le devoir du ministère de la Justice est de veiller au bon fonctionnement de ces deux institutions. Il ne s’agit pas des prisonniers politiques du MAS, mais de l’ensemble du pays et de ceux qui ont soutenu le président Luis Arce. Tout le monde a besoin de justice.

Nous ne pouvons pas continuer à avoir un système judiciaire indolent qui ne persécute que ceux qui pensent différemment. La justice doit être indépendante.

Ce gouvernement ne traitera pas les cas spécifiques du Ministère de la Justice. Nous allons construire des politiques publiques de respect de la Constitution et de garanties pour tous les citoyens, d’où qu’ils viennent et quel que soit leur parti.

Jeanine Áñez

Jeanine Áñez, les putschistes et les auteurs de crimes contre l’humanité seront-ils jugés ?

Ce sont des sujets qui ne peuvent pas être soulignés. Décidément, le procureur devra construire une politique pénale qui donne la priorité à ces affaires emblématiques.

Dire qu’il y a eu un coup d’État n’est pas le travail du Ministre de la Justice, ni même du procureur général. Décidément, l’évaluation de ce qui s’est passé pendant la transition doit être le résultat d’une décision judiciaire. Et, à mon avis, il devrait être défini et poursuivi par les niveaux politiques et par le procureur général.

L’évaluation de ce qui s’est passé après l’investiture de Jeanine Áñez doit être le résultat d’actions concrètes issues de notre Assemblée Législative. Ce qui s’est passé à ce moment-là est en cours d’examen par le Congrès. L’Assemblée précédente l’a fait et la nouvelle doit finir de définir la portée du caractère transitoire et des violations graves des droits de l’homme. Nous avons déjà un instrument normatif qui réglemente cela.

Le nouveau ministre de la Justice, Iván Lima

De quel instrument normatif le ministre se réfère-t-il ?

La loi que nous avons construite avec le Chancelier Rogelio Mayta sur les États d’exception. Cela donne à l’Assemblée des délais précis pour examiner les graves violations des droits de l’homme pendant la période d’Áñez. Elle a déguisé sa persécution contre les citoyens, les militants et les rivaux politiques comme une «lutte contre la pandémie».

Des événements graves se sont produits pendant la pandémie. Par exemple, les décrets qui accordaient l’impunité aux forces armées d’utiliser des armes à feu contre la protestation sociale. Il y a aussi les décrets qui restreignent la liberté d’expression. De même, des événements plus graves tels que le fait d’avoir des centaines de Boliviens à la frontière avec le Chili, gelant à des températures très basses. L’excuse était que «les protocoles de l’OMS doivent être suivis», alors qu’un tel traitement ne peut en aucun cas être administré.

Toutes les violations des droits humains (par Jeanine Áñez) ont déjà un cadre juridique : la Loi sur l’État d’Urgence. Ils seront jugés, les procès seront promus et l’indépendance de la justice et le rôle du procureur seront respectés. C’est l’objectif de ce gouvernement.

Que fera-t-on face aux discours violents et putschistes comme ceux de Luis Fernando Camacho ?

Ce sont des discours qui doivent nécessairement être évalués par la population. Ces gens recherchent un niveau de confrontation avec le Gouvernement actuel et ils ne le trouveront pas.

Il y a un combat quand les deux veulent se battre et que le gouvernement n’a aucun intérêt à se disputer avec Luis Fernando Camacho. Le pays a pris conscience et sait que ce n’est pas une personne sérieuse. Il n’a pas de propositions concrètes, pas d’alternatives et il ne veut que la confrontation entre les Boliviens.

Si vous voulez continuer à développer un discours de haine, le procureur général devra agir. Si, au contraire, on veut commencer à construire un nouveau pays, une nouvelle patrie avec des résultats pour le peuple, les portes sont ouvertes.

Nous ne pouvons certainement pas construire un pays avec un discours de haine (comme celui d’Áñez). On doit le mettre de côté et commencer à générer des propositions. Ce n’est qu’ainsi, en cessant de chercher la confrontation avec nous, qu’il pourra construire un projet politique sérieux.

Quels défis le gouvernement aura-t-il concernant la réforme de la magistrature et la sélection des magistrats ?

Le principal problème de la réforme de la justice est le manque d’indépendance de l’organe judiciaire. Nous nous sommes engagés à adopter cinq lois d’exception. La première est la carrière judiciaire et il y en a deux sur lesquelles nous travaillons déjà à l’Assemblée, approuvées par le Sénat avant l’entrée en fonction de Luis Arce. Ils font tous partie de l’ensemble des lois structurelles.

Le premier est une réforme de la loi 44, sur les procès et les responsabilités. Il y a une impunité totale pour les conseillers et les magistrats en Bolivie. Ces autorités ont accordé des mesures conservatoires pour suspendre le traitement des actions et des procès contre les conseillers, les magistrats et les hautes juridictions.

Eh bien, cette loi vise à débloquer ce retard de justice et à mettre fin à ce système d’impunité. Il vise également à rendre viables les jugements de responsabilité.

Président Luis Arce

Sur quoi portent les autres lois déjà adoptées par le Sénat ?

La deuxième loi concerne la justice constitutionnelle, avec sa nouvelle structure, la carrière judiciaire et l’évaluation des performances. Un dialogue a eu lieu avec la Cour Constitutionnelle Plurinationale et il devrait s’agir de la deuxième loi d’urgence à être approuvée.

Les autres lois partent de zéro. L’un concerne la réforme des droits réels, la question du registre, de la propriété publique dans les villes qui ont une loi d’il y a deux siècles qui ne répond pas aux attentes de la population. Nous voulons nettoyer 100% de la propriété urbaine et résoudre le problème que nous avons avec la grave corruption des droits de propriété.

Et une autre loi d’urgence concerne l’adoption. Nous ne savons même pas combien d’enfants se trouvent dans des foyers institutionnalisés. On parle d’un chiffre compris entre 8.500 et 15.000 enfants. Cependant, aucune loi n’a résolu le problème.

L’idée est de rendre le Ministère de la Justice opérationnel, en lui accordant des pouvoirs accrus pour coordonner et réaliser les travaux. Le ministre cherchera à débloquer, résoudre, réglementer et accélérer les processus d’adoption qui ne se sont pas concrétisés au cours des deux dernières années. Cette ligne de travail inclut l’adoption internationale, car nous voulons être à nouveau un pays solidaire qui protège les plus vulnérables.

