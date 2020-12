La Consultation Populaire de Guaidó est-elle aussi «fiable» que les élections américaines ?

Juan Guaidó ne sait plus comment tenter de justifier son faux «gouvernement intérimaire» auprès des médias internationaux. Il s’avère que maintenant il a «inventé» une nouvelle façade pour faire croire qu’ils ont un certain contrôle politique au Venezuela. Ce «quelque chose» qu’il appelait lui-même «Consultation Populaire».

Même ses propres partisans ne croient pas à ce nouveau chapitre de sa farce. Beaucoup l’appellent même un «escroc» sur les réseaux sociaux, car il ne tient jamais ses plans et promesses. Désormais, il entend utiliser cette «consultation» pour perpétuer son faux «gouvernement intérimaire» jusqu’après le 5 janvier. Ce jour-là, le nouveau parlement, désormais à majorité chaviste, sera assermenté au début de la nouvelle législature.

La soi-disant Consultation Populaire de Guaidó aurait un vaste programme comprenant deux modalités, l’une numérique et l’autre en face à face. Selon lui, il est approuvé par «les Vénézuéliens à l’intérieur et à l’extérieur du pays». Aussi par «l’Assemblée Nationale» qui est au mépris des lois nationales.

Le plagiat de Guaidó et compagnie

Les deux modalités sont une copie conforme, pour ne pas dire du plagiat, du récent processus électoral américain qui s’est déroulé sur plusieurs semaines. Dans la nation nord-américaine, tout a commencé par le vote par correspondance, puis par la séance en personne du 3 novembre.

À cet égard, l’actuel président Donald Trump, qui a gagné avec le même système, assure que le triomphe de Joe Biden était une fraude. Le magnat dénonce que toute la structure de ce processus est irrégulière et permet de tricher.

Les élections américaines sont largement critiquées, car leur structure complexe permet au candidat ayant le moins de voix de l’emporter. C’est précisément ce qui s’est passé en 2016, lorsque Trump a battu Hillary Clinton. Eh bien, c’est ce système qui a pris comme exemple le «Comité d’Organisation de la Consultation Populaire» de Guaidó.

Une ‘Consultation’ pour éterniser

Sa soi-disant «Consultation Populaire» durera plusieurs jours pour «l’expression de la volonté» de ceux qui participent voie digitale. Ce sera entre 5 et 12 Décembre, la date à laquelle fera la «démonstration en face à face». Selon Guaidó, «les mécanismes de biosécurité pertinents seront utilisés», bien qu’il n’indique pas où ni comment cela sera fait.

Certes, comme cela se passe dans les États-Unis, la «consultation» de Guaidó également prendre plusieurs jours pour définir un certain résultat, ou peut – être jamais publié. La seule différence que les deux processus pourraient avoir est que personne ne chantera sûrement la fraude, comme Trump l’a fait cette nuit du 3 novembre.

Cependant, il est probable que Guaidó se déclarera à nouveau vainqueur, comme Trump l’a fait le 3 novembre. Plus d’un mois plus tard, le magnat maintient la théorie de la fraude, malgré le fait que le monde reconnaisse déjà Biden. Même son gouvernement a déjà entamé la transition et traite Biden comme le nouveau chef de la Maison Blanche.

Le rôle de l’OEA dans la ‘Consultation Populaire‘

La «Consultation Populaire de Guaidó», comme ils le prétendent, aura des «mécanismes de contrôle» pour «identifier les anomalies». En outre, il est censé être «vérifiable et fiable», mais on ne dit nulle part quels ou combien de mécanismes de vérification des données seront ou qui ou quelles organisations seraient présentes dans ces audits.

Peut-être que l’Organisation des États Américains (OEA) est disposée à certifier la «consultation populaire» de Guaidó. Son précédent le plus récent était la «fraude» sans preuves qu’il a chantées aux élections boliviennes de 2019. Sa plainte irresponsable a provoqué un coup d’État contre Evo Morales et l’imposition immédiate de la dictature de la «présidente par intérim» également autoproclamée, Jeanine Áñez.

En fait, la même OEA a également participé en tant qu’observateur aux élections américaines et a déclaré que tout était correct. En d’autres termes, il n’était pas surpris par l’allégation de fraude de Trump.

La position de cette «institution» dirigée par Luis Almagro a été qualifiée d’étrange, car en Bolivie il n’a pas hésité à chanter la fraude et cette fois il a ignoré les prétendues irrégularités commises dans différentes centres électoraux qui auraient donné la victoire à Biden.

