Élections au Venezuela : qui a gagné et qui a vraiment perdu ?

Le Venezuela a tenu des élections législatives ce dimanche 6 décembre. Les États-Unis, l’Union européenne et certains gouvernements latino-américains subordonnés à Washington disent ne pas les reconnaître. Mais la réalité est différente : le reste du monde le fait, et – en plus – ils sont absolument valables et contraignants dans le pays sud-américain.

La majeure partie de la droite vénézuélienne parie sur le coup d’État, l’intervention étrangère et une sortie inconstitutionnelle. Avant la tenue des élections, ils ont appelé à l’abstention et scandé la fraude – comme toujours – sans présenter une seule preuve. Malgré cela, des dizaines de partis d’opposition y ont participé.

Le processus de vote n’a pas duré une minute

Au final, les résultats n’étaient pas surprenants : la coalition au pouvoir a repris le contrôle de l’Assemblée Nationale, légalement. Ils ont même maintenant plus que les deux tiers nécessaires pour adopter de grandes lois. Ce Parlement entrera en fonction le 5 janvier, tandis que celui dirigé par Juan Guaidó sera oublié.

Par conséquent, les analystes et experts en dehors du conflit vénézuélien conviennent que ces élections signifiaient l’enterrement politique de Guaidó. En outre, ils soutiennent que c’est la fin de la campagne soutenue par les États-Unis pour renverser le président Nicolás Maduro.

Le président Nicolás Maduro après avoir exercé son droit de vote. Photo: AFP

Le Parlement est à nouveau ‘Chavista‘

Pour Maduro, ce processus a été l’occasion de prendre le contrôle de l’institution étatique qu’il a perdue aux élections de 2015. La droite a perdu cinq ans en poussant les voies antidémocratiques du Parlement. À l’époque, ils n’ont pas apporté une seule contribution au peuple vénézuélien, car ils ne faisaient que promouvoir des sanctions et des blocus contre leur pays.

Ce lundi, le Conseil National Électoral (CNE) a confirmé que la coalition du Gran Polo Patriótico (GPP) avait obtenu 4.294.130 voix. Cela signifie 69,27% des voix valides et 165 des 277 députés. Pendant ce temps, le taux de participation était de 30,5%, laissant une abstention de près de 70%.

«Nous avons récupéré l’Assemblée Nationale avec le vote majoritaire du peuple vénézuélien. C’est sans aucun doute une grande victoire pour la démocratie», a déclaré Maduro lundi matin, après le premier bulletin officiel.

Premier bulletin officiel de la CNE

Ainsi, perdre le contrôle du parlement, dernier bastion officiel de l’opposition, est un coup dur pour la croisade déjà faible de Guaidó. L’«aventure» qui a débuté lorsqu’il s’est proclamé «président par intérim» du Venezuela, en janvier 2019, touche à sa fin.

Comment fait-on ça ? Avec le soutien de l’énorme pouvoir politique des États-Unis et de 50 autres gouvernements qui font tout ce que la Maison Blanche leur dit de faire. Tout le monde a reconnu Guaidó comme «président» parce qu’il était en charge du Parlement.

Mais, à compter du 5 janvier 2021, il n’occupera plus ce poste, comme le stipule la Constitution vénézuélienne. De plus, sa base de soutien, tant au pays qu’à l’étranger, semble s’effondrer.

Depuis des mois, les «fonctionnaires» que Guaidó a nommés à l’étranger démissionnent. Il y a quelques jours, son envoyé au Royaume-Uni a démissionné et a déclaré au Financial Times que l’avenir de sa direction était «incertain».

Juan Guaidó est le grand perdant du concours, même sans y participer

Que se passera-t-il après le 5 janvier

Le 5 janvier, la nouvelle Assemblée Nationale prend ses fonctions. À cet égard, The Guardian a interviewé Phil Gunson, analyste à l’International Crisis Group. C’est une ONG fondée en 1995 par George Soros et dédiée «à la résolution et à la prévention des conflits armés internationaux».

Gunson a reconnu que «la coalition autour de Guaidó s’effondre lentement». Cependant, il doute que les gouvernements étrangers abandonnent immédiatement Guaidó après les élections.

«Il continuera pendant un moment. Mais, à moins qu’il ne puisse se réinventer d’une manière ou d’une autre, je pense que le plan de Guaido a clairement échoué. Maintenant, Maduro a mérité le droit de remporter un tour de victoire», a-t-il déclaré.

Dans le processus, aucun membre du bureau de vote n’a eu de contact avec l’électeur

En ce sens, il se justifie en rappelant que «presque deux ans plus tard (depuis l’auto-proclamation) il n’y a pas de progrès. En fait, Maduro a plus de contrôle, certainement politiquement, qu’avant.

L’analyste a également reconnu que le «boycott de l’opposition», entre autres facteurs, signifiait que le résultat était inévitable. «L’Assemblée Nationale s’est condamnée à devenir un Parlement officiel. Le gouvernement a la garantie d’une grande majorité».

Cependant, au-delà du contrôle du Parlement maintenant, Gunson prévient que pour Maduro, le problème demeure que «l’économie vénézuélienne s’est effondrée. Le pays est- en partie – isolé internationalement et il y a beaucoup de mécontentement au sein de son propre mouvement. C’est précisément pourquoi le président a promis «une nouvelle ère de reprise et de progrès réels pour tous».

L’ancien président espagnol José Luis Rodríguez Zapatero était un observateur international. Photo: Europa Press

Une autre vision internationale du processus électoral

Du Venezuela, Alan Macleod a présenté une autre vision internationale du conflit pour MintPress News. Alors que la coalition GPP célèbre sa victoire, Guaidó voit le résultat comme une victoire de l’opposition. On ne comprend pas pourquoi il le voit de cette façon, au point que c’est inexplicable, mais c’est comme ça.

«Le rejet du régime et sa fraude nous ont unis, il faut maintenant répondre dans la rue. Le 12 décembre, nous nous mobiliserons comme une grande majorité qui veut choisir son avenir», a-t-il annoncé sur ses réseaux sociaux. Guaidó se crédite de l’énorme abstention, mais la réalité est que son leadership est mort, explique Macleod.

La faible participation électorale était le produit d’un mélange de trois facteurs. Premièrement, l’appel à l’abstention de la droite. Deuxièmement, la peur de la pandémie du COVID-19, au-delà du fait que le processus envisageait les mesures sanitaires nécessaires. Et troisièmement, le mécontentement causé par les effets néfastes des mesures coercitives unilatérales des États-Unis.

L’ancien président équatorien Rafael Correa a participé en tant qu’observateur international

Mais le faible taux de participation n’a pas d’importance, car la crédibilité de l’élection est incontestable. Le processus a impliqué quelque 1.500 observateurs internationaux, dont plusieurs anciens chefs d’État. Parmi eux figuraient Fernando Lugo (Paraguay), Evo Morales (Bolivie), Rafael Correa (Équateur), José Luís Rodríguez Zapatero (Espagne) et Manuel Zelaya (Honduras).

«Au Venezuela, personne ne peut douter du système électoral», a déclaré Correa. «Le processus était transparent et pacifique», a ajouté Zelaya. Pendant ce temps, la déclaration finale de la mission sont des observateurs a été résumée en une idée :

«Nous avons vu des élections propres et transparentes, ainsi qu’une belle journée en période de pandémie. Cette élection représente également une défaite face aux sanctions économiques contre le Venezuela», imposées par le régime américain.

L’ancien président bolivien Evo Morales et l’ancien sénateur colombien Piedad Córdoba étaient également des observateurs

Les États-Unis continuent de se mêler

Le gouvernement de l’EE.UU. Et avait décidé que le processus était frauduleux, depuis avant fait. «Les résultats annoncés par le régime Maduro ne refléteront pas la volonté du peuple vénézuélien. Ce qui se passe est une fraude et un simulacre, pas une élection», a déclaré le secrétaire d’État Mike Pompeo.

Étonnamment, la déclaration vient d’un gouvernement qui a organisé des élections le 3 novembre et 35 jours plus tard n’a toujours pas de résultats officiels. C’est le même gouvernement qui a dénoncé la fraude lors d’une élection qu’ils ont organisée eux-mêmes. Oui, c’est le même gouvernement qui refuse de reconnaître le candidat gagnant.

En même temps, les grandes entreprises médiatiques dansent. «Maduro consolide le pouvoir au Venezuela, dominant une élection boycottée par l’opposition», a titré le Washington Post. «Maduro se renforce au Venezuela alors que l’opposition boycotte les élections», a écrit le Wall Street Journal. Et c’est ainsi que le reste des médias hégémoniques leur est arrivé.

Le processus comprenait toutes les mesures sanitaires possibles. Photo: Reuters

Pendant ce temps, Human Rights Watch a décrit l’élection comme «une pièce de théâtre conçue pour donner au gouvernement Maduro une apparence de légitimité». Bien sûr, la plainte provient d’une organisation qui a soutenu le coup d’État en Bolivie en 2019, pour ne citer qu’un cas récent.

De même, les médias diffusent des données non vérifiées fournies par les ennemis du Gouvernement et du peuple vénézuélien. Geoff Ramsay du Bureau des Affaires Latino-Américaines de Washington (WOLA) a déclaré que le taux de participation n’était que de 15%. Il l’a fait sur la base d’hypothèses, rien de corroborable.

Pendant ce temps, la chef du Bureau de Bloomberg au Venezuela, Patricia Laya, est allé plus loin. Elle insiste sur le fait que le taux de participation n’était que de 10%. Où sont ses preuves ? Il n’y en a tout simplement pas. Elle s’appuie sur la soi-disant «liberté d’expression» pour mentir et ne pas subir de conséquences juridiques.

Le vote au Venezuela est universel, direct et secret. Photo: Reuters

Qu’en est-il de la faible participation des électeurs ?

Les préoccupations concernant les faibles taux de participation ne semblent pas s’étendre à l’allié américain et membre de l’OTAN, la Roumanie. Ce pays d’Europe de l’Est a également tenu des élections législatives dimanche et le taux de participation a à peine dépassé 30%.

Mais, contrairement au Venezuela, il n’y a pas eu de protestations de la Maison Blanche, ni de l’Union Européenne. Il y a eu beaucoup moins de condamnations de la part des grands médias d’entreprise.

En fin de compte, tous ces acteurs politiques – à commencer par Washington – ont une double morale, un double standard. Au Venezuela, sa réponse a à voir exclusivement avec qui a remporté les élections. En 2015, avec le même CNE, la droite a obtenu la majorité au Parlement et tout le monde à l’étranger a reconnu et célébré le processus.

Toutes les élections au Venezuela sont 100% automatisées

Cette victoire de la gauche au Venezuela s’ajoute au récent triomphe de Luis Arce en Bolivie, du Movimiento al Socialismo. En outre, en Guyane, un secteur de gauche prévalait également en début d’année. En revanche, en 2021, le retour de la Revolución Ciudadana en Équateur est pratiquement un fait.

Pendant ce temps, au Brésil, il y aura des élections présidentielles en 2022 et la défaite de Jair Bolsonaro est presque certaine. Au final, tout indique que le début de cette nouvelle décennie sera très positif pour les forces progressistes de la région.

