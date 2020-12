Diego Pary, Ambassadeur de Bolivie auprès de l’ONU : «Luis Almagro devrait démissionner car il a fait du mal à toute l’Amérique»

Diego Pary, ambassadeur de Bolivie aux L’Organisation des Nations Unies (ONU) et ancien ministre des Affaires Étrangères sous le Gouvernement d’Evo Morales, a affirmé que le secrétaire général de l’Organisation des États Américains (OEA) devrait démissionner de son poste pour des raisons d’éthique.

«Je crois qu’au-delà de la pression que reçoit Luis Almagro, en raison d’un problème éthique, il devrait démissionner, il devrait quitter le Secrétariat général de l’OEA car non seulement il a blessé un pays, mais il a blessé un continent, à toute l’Amérique», a-t-il déclaré dans une interview à Voces Sin Fronteras, animée par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk.

Par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk

Je voudrais que nous puissions évaluer les dommages qui ont été causés à l’image de la Bolivie et à ses relations extérieures avec le régime dictatorial de Jeanine Áñez. Comment décririez-vous l’essence de la politique étrangère d’Áñez et de sa ministre des Affaires étrangères, Karen Longaric ?

Un seul mot peut résumer ce que les putschistes ont fait, la politique étrangère promue par Áñez était tout simplement désastreuse, une politique étrangère qui a retiré la Bolivie des forums multilatéraux, qui a isolé la Bolivie de nos pays voisins, pays amis, et je pense que c’est très regrettable car non seulement il a isolé la Bolivie, mais ce qu’il a fait, c’est isoler le peuple bolivien de ses relations avec le monde, de son dialogue multilatéral.

Avant de devenir ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement d’Evo Morales, vous aviez le rôle de représenter votre pays devant l’OEA et comme nous le savons, cette organisation a joué un rôle clé dans le coup d’État de 2019. Actuellement, il y a un effort pour faire pression sur Luis Almagro pour qu’il démissionne de son poste de secrétaire général. Quelle est votre opinion sur l’avenir de l’OEA ?

Je crois que les organisations internationales sont faites par les pays membres, elles ne devraient pas répondre aux intérêts des fonctionnaires ou de ceux qui dirigent temporairement une organisation internationale. Les organisations internationales doivent essentiellement répondre aux intérêts des peuples, aux intérêts des gouvernements et des états membres, et dans ce contexte, nous pensons que le rôle joué par Luis Almagro est un rôle très regrettable, un rôle désastreux et il a nui à un pays, il a détruit la démocratie, il a nui au développement, il a engendré des bouleversements sociaux dans un pays comme la Bolivie, et c’est très inquiétant. Je crois qu’au-delà de la pression que reçoit Luis Almagro, en raison d’un problème éthique, il devrait démissionner, il devrait quitter le Secrétariat Général de l’OEA car non seulement il a blessé un pays, mais il a blessé un continent, à tout Amérique.

En ce sens, Luis Almagro n’a ni la morale ni l’éthique pour rester à la tête de l’Organisation des États Américains.

Quels sont les problèmes que vous considérez comme essentiels sur la scène mondiale sur lesquels la Bolivie peut conseiller, fournir des connaissances et faire campagne avec d’autres nations ?

La Bolivie a apporté de nombreux problèmes dans le monde, c’est un pays qui a renforcé le multilatéralisme, la Bolivie s’identifie pleinement au multilatéralisme, et en ce sens, nous allons apporter au monde cette expérience déjà développée en Bolivie. Je pense que nous avons fait des progrès très importants en matière de droits sociaux, économiques, culturels et environnementaux. En ce sens, nous avons promu la défense des droits de la Terre Mère, le droit à l’eau, le droit aux services de base, le droit à la santé, à l’éducation, les droits des peuples autochtones, et dans ce cadre nous continuerons sur cette voie, nous ne changerons pas de position.

La Bolivie est un pays progressiste qui défend les droits des peuples et, en ce sens, nous continuerons à travailler aux Nations Unies. Nous allons promouvoir tout ce qui profite aux peuples et qui permet à nos peuples d’exercer pleinement leurs droits. Et en ce sens, je crois que l’agenda multilatéral qu’il va promouvoir sera très important, nous allons prioriser trois domaines: d’abord, réincorporer rapidement la Bolivie dans les différentes organisations multilatérales, en faire à nouveau un protagoniste de la dynamique internationale, mais nous sommes également intéressés par la reprise de la bonnes relations diplomatiques que la Bolivie entretenait avec les différents pays du monde, la Bolivie est un pays géographiquement au cœur de l’Amérique du Sud, elle doit donc devenir un axe articulé, un espace d’intégration de tous les pays d’Amérique du Sud, de tous les pays d’Amérique Latine, parce que la Bolivie est un pays intégrationniste et internationaliste, et en ce sens nous allons promouvoir que nous puissions reprendre rapidement nos relations diplomatiques avec tous les pays du monde, mais aussi promouvoir afin que la Bolivie puisse être rapidement l’un des acteurs fondamentaux et proactifs, dynamique dans le contexte international.

Hoy arribamos a Nueva York para iniciar una nueva etapa de la representación de Bolivia ante la #ONU. Ratifico mi compromiso y dedicación para fortalecer la participación activa del país en el contexto internacional y los lazos de hermandad de Bolivia con el mundo. pic.twitter.com/NFUPs0LH8J — Diego Pary Rodríguez (@DiegoPary) November 25, 2020

L’une des premières décisions du gouvernement Luis Arce a été de rétablir les liens avec les gouvernements de Cuba, du Venezuela et du Nicaragua et de rejoindre l’ALBA. Comment voyez-vous le développement des relations avec ces pays dans les années à venir et quel genre de projets pensez-vous que la Bolivie développera ?

Nous avons non seulement rétabli des relations avec ces pays, mais aussi avec d’autres pays comme l’Argentine, le Mexique, l’Espagne, qui est l’un des pays importants pour la Bolivie car c’est la porte d’entrée vers l’Europe, l’Argentine est l’un de nos pays voisins où Nous avons le plus grand nombre de Boliviens, le Mexique est l’un des pays potentiellement importants pour les produits boliviens et en ce sens nous sommes intéressés à interagir avec tous les pays du monde.

Au cours de la dernière décennie, nous avons réussi à nous diriger vers la Russie, la Turquie, la Chine, ces pays émergents, vers l’Inde, qui sont des pays importants dans la dynamique internationale, ont une présence internationale et nous, en tant que Bolivie, souhaitons avoir un dialogue permanent avec tous, mais nous souhaitons également renforcer le commerce extérieur avec ces pays, qui constituent un marché très important.

En ce sens, nous nous intéressons aux relations diplomatiques de la Bolivie avec tous les pays du monde, mais dans des conditions d’égalité, de respect de la souveraineté et du principe de non-intervention dans les affaires intérieures.

Nous voulons dialoguer, nous voulons travailler, construire une relation fructueuse avec les différents pays, mais toujours sous le principe du respect de notre souveraineté et du principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États.

Frère Evo Morales a parlé de la nécessité de reconstruire Unasur et c’est quelque chose que le président de l’Argentine, Alberto Fernández, a fait écho. À votre avis, comment allons-nous avancer dans la reconstruction de cette institution très importante pour l’Amérique latine et quels seront les objectifs clés de cet Unasur 2.0 ?

CELAC et Unasur ne sont pas seulement des organisations qui sont en vigueur mais ce sont des organisations qui sont une priorité pour l’Amérique du Sud, pour l’Amérique Latine, d’abord, Unasur c’est l’espace, c’est la maison qui intègre tous les Sud-Américains. Unasur nous a permis de faire face à différents moments difficiles que notre Amérique du Sud a connus et dans ce cadre je crois qu’il est important de la reconstituer, la renforcer et la projeter. Unasur n’est pas seulement une construction des gouvernements, mais c’est aussi une construction des peuples et dans ce cadre nous devons, dans les plus brefs délais, mettre en œuvre Unasur mais sur la base des enjeux qui nous unissent, il peut y avoir différents visions politiques, perspectives dans différentes sphères, mais je crois que nos gouvernements doivent identifier clairement les points qui nous unissent, ces questions qui sont communes à nos pays, qui sont importantes pour nos peuples, et sur la base d’eux, re-promouvoir cette organisation internationale afin important qu’elle puisse contribuer à la démocratie, au développement, au renforcement commercial, qui puisse contribuer au dialogue entre les différents acteurs politiques de notre région sud-américaine.

Mais aussi la CELAC, qui est l’antidote à ce qu’est l’OEA, est une construction des peuples, la CELAC est née de l’initiative des mouvements sociaux et populaires sur le continent, et dans ce cadre, les gouvernements doivent assumer qu’aujourd’hui Il n’est pas possible de faire de la diplomatie uniquement à partir des gouvernements mais il faut aller vers la diplomatie des peuples, où les mouvements sociaux et les acteurs participent également aux débats politiques au niveau des pays, au niveau des organisations internationales. Je pense que la CELAC est une excellente occasion d’intégrer, d’unir et de renforcer les pays d’Amérique latine et des Caraïbes et je pense que nos gouvernements devraient travailler dans cette direction pour récupérer et projeter la CELAC dans les mois à venir, dans les années à venir.

Comment voyez-vous le développement futur de la relation avec la nation sœur de l’Argentine ?

Nous avons avec l’Argentine une fraternité, une relation diplomatique construite il y a de nombreuses années. Nous sommes très reconnaissants pour tout ce que l’Argentine a fait au cours de l’année dernière, le président Fernández a été pratiquement l’un des présidents qui a dirigé l’ensemble du rétablissement de la démocratie en Bolivie, et je pense qu’il est très important de reconnaître cette contribution, car le président Fernández a pratiquement parié sur une Bolivie démocratique, qui respecte la décision souveraine de son peuple, et dans ce cadre nous voulons le remercier et nous voulons travailler très étroitement avec l’Argentine.

L’Argentine est l’un des pays importants de notre Amérique du Sud, de notre Amérique latine, et je pense que c’est aussi l’un des pays voisins qui a un rôle économique important pour la Bolivie, une grande partie du gaz bolivien est exportée vers l’Argentine, une grande partie de l’économie qui se déplace entre l’Argentine et la Bolivie fait partie de ce qu’est le Produit Intérieur Brut du pays, le plus grand nombre de boliviens à l’étranger sont installés précisément en Argentine, et je pense que toutes ces questions nous amènent à penser que l’union, le travail conjoint avec l’Argentine doit être l’une de nos priorités et nous travaillerons dans ce sens.

L’Argentine est également un acteur important de l’intégration régionale, au Mercosur maintenant qu’elle assume la présidence, elle dirigera les activités à développer en bloc dans les six prochains mois et je pense que c’est le bon moment pour récupérer et projeter le Mercosur, car ces derniers mois, il a été diminué par les affrontements politiques, par les différentes opinions politiques qui ont existé au sein du bloc. Il est temps de reprendre l’ordre du jour, de le projeter et, par exemple, certaines négociations qui ont été avancées entre le bloc de la Communauté Européenne et le bloc du Mercosur pour pouvoir avancer sur les questions commerciales et je pense que ce sont des questions qui doivent être abordées en ce moment et c’est le meilleur moment pour pouvoir reprendre cet agenda.

Pensez-vous qu’il sera possible de régler la question du droit d’accès à la mer pour la Bolivie, de construire une nouvelle relation avec le Chili sur la base du processus constitutionnel qui va avoir lieu ?

Premièrement, le droit d’accès à la mer est un droit que les peuples ont, que notre humanité a, et dans ce cadre, nous devons travailler avec le Chili. Je pense que les différents gouvernements ont eu des positions différentes, mais je pense qu’il est temps de pouvoir s’asseoir, de chercher une solution consensuelle, une solution bénéfique tant pour le Chili que pour la Bolivie. Si la question maritime est résolue, je crois qu’il y a beaucoup de problèmes qui vont couler rapidement, inutilement, deux pays frères que nous sommes destinés à vivre à travers l’histoire, tout au long de notre existence, nous sommes confrontés à un problème qui est facilement pourrait résoudre sur la base du dialogue.

Je crois que nous pouvons reprendre cet ordre du jour le plus tôt possible, cela dépendra beaucoup de la volonté politique du gouvernement chilien, des gouvernements chiliens, ainsi que de l’Assemblée Constituante, le moment est peut-être propice pour le Chili d’analyser et de donner des orientations générales pour la résolution de ce problème historique, tant que la question maritime de la Bolivie n’est pas résolue, le droit souverain qu’a la Bolivie d’accéder au Pacifique, je crois que le continent continuera d’avoir une blessure en suspens et une question en suspens à résoudre.

Comment voyez-vous la possibilité de reprendre l’agenda en 13 points avec le Chili à court terme ? Je crois comprendre que cela a régressé au moment où la question a été portée devant un tribunal international, mais je vois que c’est une question pour les peuples et, deuxièmement, c’est une question bilatérale.

La Bolivie a toujours été disposée à reprendre immédiatement, pour le moment et aussi longtemps que le Chili le décide, le dialogue pour pouvoir parler et trouver une issue sur cette question, mais je pense que nous avons besoin de la volonté politique des deux pays pour en trouver une solution. Les mêmes conclusions, les mêmes résolutions du procès qui a été présenté devant la Cour Internationale de Justice de La Haye, établissent très précisément que les deux pays ont des intérêts communs et devraient s’asseoir pour dialoguer pour chercher une solution à la question maritime, je pense que c’est le résultat obtenu par la Cour de La Haye est un très bon début et permet aux deux pays de trouver des solutions créatives qui peuvent profiter aux deux pays, aux deux peuples, nous sommes des peuples frères, la mer est si grande, c’est une immensité qui a la nature offerte et je crois que la partager ne nuit à personne, elle n’enlève rien à personne, mais nous pouvons plutôt partager cette importante et grande ressource naturelle que la nature nous a donnée.

En ce sens, il suffit d’un peu de volonté politique et de trouver des solutions créatives pour pouvoir trouver une solution à ce problème historique qui guérira une blessure d’il y a de nombreuses années.

Je voudrais vous interroger sur le développement futur des relations avec la Russie et la Chine et s’il y a des projets spécifiques que la Bolivie peut développer avec ces deux puissances

Il y a sans aucun doute de nombreux projets, non seulement avec la Russie et la Chine, la Turquie est l’un des pays en développement qui a connu une croissance significative, l’Inde a également sans aucun doute de grands progrès, elle a la deuxième plus grande population mondiale de son pays, et je crois que dans ce sens, nous devons travailler avec tous ces pays.

Tout d’abord avec la Russie, nous avons plusieurs projets de coopération, principalement dans le domaine de l’éducation, de la santé, nous travaillons également sur la question productive. Nous avons plusieurs projets avec la Chine, principalement sur la question de l’électrification, des routes, avec la Turquie, nous avons des accords commerciaux avancés, avec la Chine nous avons également des accords commerciaux, je pense qu’il y a un très large spectre qui est ouvert pour continuer à travailler et à avancer et nous devons faire comme cela correspond dans la diplomatie, dans les relations internationales, nous devons définir un agenda de travail entre les deux pays et de cette manière non seulement nous pouvons bénéficier en tant que pays des progrès qu’ils ont, nous avons également des avancées importantes, par exemple, en termes de développement forestier, éducation à l’interculturalité, en tout ce qui est la récupération des savoirs des peuples autochtones, que nous pouvons aussi partager avec ces pays comme une expérience positive et ainsi se compléter afin d’améliorer la situation de nos citoyens et faire à chaque fois qu’ils ont de meilleures conditions de vie, nous pouvons construire une belle vie nos peuples, une vie digne pour chacun des habitants de ces pays.

En ce sens, nous voulons travailler avec tous les pays du monde, non seulement avec ceux que j’ai mentionnés, mais avec tous ceux qui veulent vraiment avoir une relation dynamique et proactive avec la Bolivie et ainsi être en mesure de promouvoir notre développement et notre croissance.

L’un des problèmes qui a été gâché par la dictature d’Áñez était l’avancement des relations, également en raison des intérêts nord-américains sur une ressource stratégique de la Bolivie qui est le lithium, avec une entreprise allemande pour travailler dans ce domaine. Ces relations reprendront-elles à court terme ?

Premièrement, il est clair qu’une partie des intérêts du coup d’État est soutenue par les ressources naturelles dont dispose la Bolivie, et à l’heure actuelle, le lithium est l’une des ressources naturelles les plus précieuses au monde, tout le monde sait que les batteries des téléphones portables, les ordinateurs et autres appareils sont fabriqués précisément avec du lithium, et en outre, de nombreux responsables sont sortis, y compris des États-Unis, propriétaires d’entreprises multimillionnaires, qui ont déclaré qu’ils avaient manifestement contribué au coup d’État bolivien.

Mais je crois qu’il est clair que le lithium est l’une des ressources les plus importantes à l’heure actuelle et dans ce contexte, la Bolivie souhaite pouvoir profiter de cette ressource naturelle pour renforcer son développement, sa croissance économique, et dans ce sens, nous travaillerons avec les différents pays, entreprises intéressées.

Et sans aucun doute, l’Allemagne est l’un des pays qui a avancé technologiquement dans le domaine des véhicules électriques, dans la fabrication d’autres appareils électroniques fonctionnant avec des batteries au lithium, et donc nous sommes intéressés à pouvoir travailler avec eux et je sais que le président a chargé une équipe qui peut immédiatement avancer et travailler dessus, car nous avons besoin de cette ressource naturelle pour être au service du développement de nos peuples, pour aider au développement économique, à la croissance économique du Département de Potosí où cette ressource est précisément et au région du sud-ouest potosino où se trouve le Salar de Uyuni qui est la plus grande réserve de lithium au monde.

Quelle est votre impression de la nouvelle administration à la Maison Blanche ? Y a-t- il une possibilité d’améliorer les relations entre la Bolivie et les États-Unis ?

Les relations du peuple américain avec le peuple bolivien sont des relations de respect, de complémentarité, qui permet pratiquement de nous unir entre les peuples. Nous avons des différences et des différences profondes avec les gouvernements des États-Unis parce que les gouvernements ont toujours eu une politique interventionniste, d’assujettissement aux peuples d’Amérique Latine et des Caraïbes, et en ce sens nous avons rejeté ce type de relation diplomatique.

Si les États-Unis décident d’adopter une politique de respect mutuel, de non-intervention dans les affaires intérieures des pays, nous aurons évidemment aussi l’ouverture nécessaire pour pouvoir travailler et coordonner avec eux, nous sommes intéressés à interagir avec tous les peuples du monde sans aucune limitation, sans blocage par des positions idéologiques, ce que nous voulons, c’est identifier les questions d’intérêt commun, les priorités de nos pays et sur la base de ce travail en commun.

Nous sommes intéressés par le respect de la souveraineté et de l’indépendance dont jouit chacun des pays du monde et si le pays qui veut interagir avec nous a les mêmes principes, nous partageons les mêmes principes, nous aurons une relation fructueuse et que cela être utiles à nos peuples.

