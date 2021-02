Entretien avec Baltasar Garzón : «On me demande pourquoi je défends Alex Saab, mais je défends l’État de droit et les DDHH»

Le juge Baltazar Garzón s’est arrêté à l’émission «Voces sin Fronteras» pour parler de diverses questions juridiques qui sont sur le tapis en Amérique Latine et dans les Caraïbes. L’Espagnol est internationalement connu pour plusieurs affaires, notamment pour avoir été le juge qui a émis le mandat d’arrêt contre le dictateur chilien Augusto Pinochet (1973-1990).

Aujourd’hui, Garzón représente deux affaires juridiques aussi controversées que compliquées. D’une part, il est l’avocat de la défense du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange. L’Australien est privé de sa liberté au Royaume-Uni et risque d’être extradé vers les États-Unis, où il est accusé, sans fondement, de «crimes contre la sécurité nationale».

Dans le même temps, Garzón représente également légalement Alex Saab, l’agent diplomatique vénézuélien et de l’Union Africaine des Nations emprisonné sur l’île du Cap-Vert. Et, sans surprise, ce citoyen est également recherché par les États-Unis, dont le gouvernement cherche à obtenir son extradition en utilisant la ruse et en violant le droit international.

C’est précisément sur ce dernier sujet que commence la conversation avec Garzón, un défenseur acharné des droits de l’homme. Dans «Voces sin Fronteras», le juriste espagnol a été interviewé par Bruno Sommer et Denis Rogatyuk.

Existe-t-il un accord ou une entente entre les États-Unis et le Cap-Vert qui permettrait l’extradition d’Alex Saab ?

Garzón : Tout d’abord, il n’est pas nécessaire qu’il y ait un quelconque traité entre pays pour qu’une personne ayant commis un crime présumé soit arrêtée et extradée. Mais il arrive que, s’il y a un accord bilatéral, nous devions nous adapter aux règles qui sont incluses dans cet accord bilatéral, cet accord multilatéral ou cette réciprocité. Ce dernier signifie que lorsqu’il n’y a pas d’accord, les règles de réciprocité s’appliquent : «Si j’agis d’une manière, vous devez faire de même».

Curieusement, c’est la situation avec les États-Unis, mais avec un facteur aggravant. Les États-Unis ont fait savoir très clairement au Cap-Vert qu’ils ne respecteraient pas la réciprocité. Le Cap-Vert devrait donc dire : «Demain, si cela se produit aux États-Unis et que nous demandons l’extradition, vous vous y conformerez et la procédure sera alors terminée». De toute évidence, le Cap-Vert ne l’a pas dit, car il s’agit d’un minuscule archipel d’à peine 2.000 habitants et de la première puissance impérialiste du monde.

Le déséquilibre est absolument évident et il doit y avoir un élément fondamental : un mandat d’arrêt international. Ce mandat d’arrêt a été émis par les États-Unis dans une situation que nous pourrons commenter plus tard et, sur cette base, le Cap-Vert est intervenu.

Garzón aide l’équipe de défense du diplomate vénézuélien Alex Saab

Au moment du débarquement d’Alex Saab au Cap-Vert, y avait-il un mandat d’arrêt contre lui ? Si ce n’est pas le cas, quand a-t-il été effectivement délivré ?

Garzón : L’un des points aveugles qui existent dans cette affaire est que lorsqu’Alex Saab a été arrêté, le 12 juin 2020, il n’y a pas eu d’alerte rouge à Interpol. Cette alerte rouge signifie qu’il s’agit d’un mandat d’arrêt obligatoire délivré par les autorités de l’organisation Interpol dont le siège est à Lyo.

Dans ce cas, il n’y avait pas de mandat d’arrêt de ce type. Et s’il existait, il n’y avait pas d’alerte rouge. Interpol n’a donc pas pu l’exécuter. Ce qui s’est passé, et il existe des données vérifiées, c’est qu’Alex Saab a été détourné (l’avion qui le transportait) vers une juridiction amie aux États-Unis, après s’être vu refuser l’atterrissage dans deux pays d’Afrique du Nord. Il a fallu faire le plein de carburant et une fois arrivé au Cap-Vert, tous les mécanismes ont été activés et un mandat a été délivré le jour suivant.

Par conséquent, la détention au Cap-Vert est illégale et nous la défendons depuis le début. Avec un succès jusqu’à présent défavorable, mais qui fait l’objet d’une analyse au sein de la cour de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEEAO) et également dans les tribunaux du Cap-Vert. Il s’agit d’une détention illégale car, à part cela, elle viole le statut d’Alex Saab en tant qu’agent diplomatique vénézuélien.

Saab a aidé à briser le blocus alimentaire et médical américain contre le Venezuela

Il y a un document émis par la CEEAO que le Cap-Vert ignore, est-ce conforme à la loi ?

Garzón : Le tribunal de la CEEAO, également connu sous l’acronyme anglais ECOWAS, est une organisation territoriale qui a compétence au sein de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest. Le Cap-Vert lui appartient et, par conséquent, la résolution que son tribunal établit est contraignante pour tous les États. Nous, l’équipe de défense, avons soulevé devant ce tribunal la situation d’illégalité, la violation des droits diplomatiques d’Alex Saab. Aussi la perte de liberté dans des situations extrêmes qui a rendu impossible, non seulement le droit de défense, mais aussi le traitement humanitaire que toute personne devrait avoir.

C’est la demande qui a été portée devant le tribunal de la CEEAO. Pour l’instant, en ce qui concerne les mesures de précaution demandées, le tribunal a établi que l’emprisonnement d’Alex Saab devait être immédiatement remplacé par une situation moins rigoureuse, comme l’assignation à résidence. C’était pour qu’il puisse avoir accès à un traitement médical approprié.

Pendant tous ces mois et jusqu’à il y a environ 15 jours, Alex Saab n’avait pas eu accès à un traitement médical approprié. Il n’avait pas pu recevoir la visite d’un médecin de famille, un droit fondamental que toute personne ne possède dans tout système démocratique. Les conditions de détention étaient vraiment déplorables, dans une cellule de deux mètres carrés avec un trou dans le plafond par lequel la lumière du jour entrait à peine. Les conditions d’hygiène étaient épouvantables, surtout pour une personne qui a un cas avéré de cancer, ce qui a aggravé son état physique et psychologique dans cette situation extrême.

C’est pourquoi nous attendons maintenant que la CEEAO se prononce définitivement sur le fond, c’est-à-dire sur la question de savoir si l’immunité d’Alex Saab en tant qu’agent diplomatique a été violée, non seulement dans le cadre du travail humanitaire de la République bolivarienne du Venezuela, mais aussi devant l’Union africaine, où il a été explicitement désigné comme tel.

Nous constatons que cette situation est très grave car il n’y avait pas de droit à la détention de cette personne. C’est une chose importante qui fait également l’objet d’une enquête, malgré la réticence de la police et de l’organe juridictionnel compétent. Parce que les lettres prouvant sa nomination et son statut d’agent diplomatique ont été dissimulées par la police. Il n’en a pas été fait mention. Lorsque les biens d’Alex Saab ont été saisis, il a simplement été omis que ces biens contenaient les lettres de créance prouvant qu’il était un agent diplomatique et, par conséquent, protégé par la Convention de Vienne du 67’. Il ne pouvait donc pas être touché, mais directement expulsé du pays ou déclaré persona non grata et renvoyé dans son pays d’origine.

De toute évidence, cela a été fait parce que les États-Unis sont derrière. Il reflète la position des États-Unis à l’égard du Venezuela, de son gouvernement et de tous ceux qui ont des relations avec la nation sud-américaine.

Les États-Unis accusent Alex Saab d’être partenaire de Nicolás Maduro

Garzón : Nous, la défense, l’équipe juridique des États-Unis, avons essayé de faire partie de l’affaire aux États-Unis. Nous avons demandé à comparaître, mais les procureurs américains ont objecté avec des arguments absolument bizarres. D’abord, ils nous ont attaqués en disant que nous ne sommes pas les avocats d’Alex Saab mais ceux du Gouvernement Bolivarien. C’est une situation qui ne cesse de surprendre.

Ils disent que nous ne représentons personne sur le plan diplomatique. Mais, si vous ne reconnaissez même pas le gouvernement de Nicolás Maduro, comment voulez-vous que quelqu’un soit accrédité devant vous si sa légitimité n’est pas reconnue ? Mais c’est que, en plus, ils émettent un mandat d’arrêt international avec des hypothèses absolument incorrectes, avec des données et des enquêtes faites dans nos dos et sans possibilité de confrontation. En outre, le fait de se référer à une personne qui est un diplomate et qui, de quelque manière que ce soit, comment ce prétendu complot visant à protéger diplomatiquement quelqu’un peut-il être vrai alors qu’il n’y avait pas de mandat d’arrêt contre lui ?

Saab partait en mission humanitaire, référée avec de la nourriture et des médicaments. Il a été désigné depuis un certain temps comme agent diplomatique du Venezuela. Il était donc en mission humanitaire et il est peu probable que ce soit une stratégie pour le protéger alors que les papiers d’identité se trouvaient dans les mêmes bagages. Plus tard, il a également été nommé à l’Union africaine, qui a été poursuivie pour le même travail. Ce n’est donc pas une stratégie d’Alex Saab et de son équipe de défense pour le sortir du bourbier de l’extradition, mais une stratégie des États-Unis. Ils utilisent tous leurs mécanismes légaux et non légaux pour obtenir l’extradition d’une personne qu’ils veulent manifestement utiliser comme un guide, un moyen ou un mécanisme pour atteindre un autre objectif.

C’est-à-dire qu’ils instrumentalisent un processus d’extradition parce qu’ils veulent obtenir un objectif différent : attaquer le Gouvernement Bolivarien et plus précisément son propre président qui, bien sûr, dans ce cas, n’est pas joué et n’a rien à voir avec cela. Au contraire, nous avons une personne qui est privée de sa liberté depuis le 12 juin et nous ne savons toujours pas pourquoi.

Au Venezuela, ils demandent la liberté d’Alex Saab

Alex Saab a contribué à briser le blocus, permettant à la nourriture et aux médicaments d’atteindre le Venezuela. Est-ce cet acte humanitaire qui met les États-Unis en colère ?

Garzón : Les sanctions auxquelles le Venezuela est soumis, imposées depuis le début par les États-Unis, comprennent une série de règles qui vont de l’inscription de personnes sur la liste de l’OFAC à des sanctions contre le pays lui-même, contre les dirigeants. Beaucoup d’entre eux s’abstiennent absolument de déplacer des ressources financières, principalement pour la propre subsistance du pays. Cela a été souligné par l’Organisation des Nations Unies elle-même lors de la dernière visite du rapporteur concerné. Il se trouve qu’un pays est contraint par des questions politiques qui peuvent être discutées, qui doivent être discutées.

Il y a un problème politique au Venezuela qui doit être traité par certaines voies, mais pas par la coercition ou les sanctions, car c’est ainsi que tout le peuple vénézuélien est condamné. Ce n’est pas avec la nomination d’un pseudo président que même après les élections à l’Assemblée Nationale, il est toujours considéré (dans ce cas par les États-Unis) comme un président fonctionnel pour lui donner le pouvoir sur les biens qui appartiennent à l’État. Un exemple est la société (CITGO), une filiale de PDVSA. Ce sont des ressources, comme l’or en Grande-Bretagne, qui sont enlevées au gouvernement légitime et unique du Venezuela et mises au service d’une personne et d’une structure absolument opaque qui n’est plus reconnue, même pas par l’Union européenne elle-même.

C’est très grave. J’espère que la communauté internationale, au-delà de la confrontation avec le Gouvernement vénézuélien, se rend compte qu’elle fait des choses très graves contre la communauté vénézuélienne. À part cela, qu’est-ce qu’Alex Saab a à voir avec cette affaire ? C’est un agent diplomatique, une personne privée de sa liberté qui exerce des activités au-delà de la sienne, comme chacun peut le faire, au profit de sa propre communauté. Ce que l’on ne peut pas faire, c’est recourir à un système clair et palpable de guerre juridique où la loi est utilisée pour attaquer politiquement ceux qui ne sont pas d’accord.

Je pense qu’il y a de nombreux pays qui, avec un système beaucoup plus discutable, pourraient être soumis à une telle pression de la part des États-Unis. Dans le cas du Venezuela – je n’entrerai pas dans cette dynamique de défense du gouvernement bolivarien – il dispose de mécanismes pour le faire. Mais Alex Saab ne fait pas partie d’une structure du Gouvernement ; il est simplement une personne ou un agent diplomatique qui a obtenu l’immunité pour son travail humanitaire.

Juge espagnol Baltazar Garzón, expert des droits de l’homme

Les États-Unis exercent-ils des pressions sur la justice ou sur l’exécutif capverdien ? Quelles seraient les conséquences si le Cap-Vert continuait à adopter cette attitude de non-respect du droit international et de la diplomatie ?

Garzón : Nous espérons, en tant qu’équipe de défense, que les autorités juridictionnelles du Cap-Vert feront enfin ce qu’elles doivent faire et pas avec autant de réticence. Notre licence est technico-légale. Nous n’abordons pas les questions politiques, seulement lorsque nous devons argumenter et évaluer une inviolabilité. C’est une décision politique souveraine, d’un pays souverain, et si les États-Unis eux-mêmes étaient dans une situation similaire, j’aurais le même discours. Si on bénéficie de la protection diplomatique, on l’a. C’est une autre chose si nous sommes favorables à cette protection diplomatique, mais elle est inaltérable depuis des siècles. Ce n’est pas comme tuer des ambassadeurs comme dans les films sur les temps anciens. Non, il existe ici des conventions internationales qui protègent les diplomates et les rendent inviolables afin de protéger leur activité.

C’est ce que nous demandons à la Cour du Cap-Vert de reconnaître, au-delà de toute puissance que le pays le plus fort – les États-Unis – peut exercer sur le plus faible. Il y a un mécanisme, il y a un État de droit, et il y a des lois qui doivent être appliquées. Il est évident que nous avons des indications que la branche exécutive d’un pays exerce une pression sur un autre. Il a même été dit que les charges étaient abandonnées par le Département d’État pour pouvoir favoriser la bonne volonté du Cap-Vert en faveur de l’extradition. Mais il se trouve que les accusations ne sont pas abandonnées par le Département d’État, ni par les juges, et il n’y a donc aucun changement à cet égard. Il se trouve que, compte tenu de l’ampleur de la peine de cent ans et quelque que Saab pourrait recevoir s’il est extradé et condamné, il est clair qu’il y a un traitement inhumain.

Ce sont des peines totalement disproportionnées. Ensuite, ils (les États-Unis) disent : «Nous allons vous poursuivre pour un seul acte», mais ensuite, quand il est aux États-Unis, ils le poursuivent pour tout. S’il y a une chose dans laquelle j’ai de l’expérience, c’est bien les extraditions, car je travaille dans ce domaine depuis plus de 25 ans. Donc oui, je pense qu’il y a eu des pressions. Alex Saab lui-même a subi des pressions pendant son séjour en prison.

Alors, nous ne savons pas s’ils sont toujours en cours d’exécution. Mais il semble qu’au moins publiquement et dans les médias, il y ait des informations confirmées comme la présence militaire, etc. Ceci, à tout le moins, jette une forte suspicion sur l’impartialité de cette procédure et devrait être dénoncé. Ceci afin que le Cap-Vert se sente protégé car, si la position du Cap-Vert au niveau international devait céder à des raisons de ce type qui ne sont pas légales, il serait lésé devant la communauté internationale et, surtout, devant la Communauté des États de la CEEAO et de l’Union Africaine, qui exigent à juste titre qu’elles soient respectées.

Nous essayons de mettre sur la table tous les éléments qui sont dans cette situation d’illégalité. Il y a beaucoup d’attaques qui ont été faites à la défense et à moi-même : «Comment défendez-vous Alex Saab?» Non, je défends l’État de droit et les droits de l’homme qui touchent toute personne, et non pas à cause de son origine ou parce qu’il y a un État que certains aiment et d’autres pas.

Garzón est l’avocat de la défense de l’Australien Julian Assange, fondateur de Wikileaks

Garzón : Nous avons une sentence du juge britannique, bien qu’elle ne soit pas basée sur la violation des libertés et du droit d’accès à l’information, ce que nous avons demandé. Nous voulions qu’il soit dénoncé, démontré et inclus dans la phrase qu’il y a eu (et continue d’y avoir) une persécution politique par les États-Unis contre Julian Assange et Wikileaks. Tout cela pour avoir dénoncé en 2010 et dans les périodes suivantes – diverses activités hautement secrètes, certaines illégales ou illicites, d’autres douteuses, d’autres encore des cas majeurs de corruption, des crimes, d’éventuels crimes contre l’humanité. Mais, à cause de cela, il est plongé dans un processus judiciaire, sous le signe d’une loi d’espionnage de 1917.

Il n’y avait pas d’espionnage, seulement une liberté d’expression pure et simple, et un courage incommensurable pour affronter des techniques qui, pour le moins, éveillent des soupçons d’illégalité. Mais, dans la sentence, ils ont réussi à ne pas accorder l’extradition parce qu’il y a un risque élevé de suicide, de tentative de suicide. Ceci, précisément, en raison de la quantité de peines possibles et surtout parce que, prenons en compte que Julian est privé de liberté depuis le 19 juin 2012. C’est formidable, il est en route pour neuf ans. Nous sommes maintenant confrontés à la possibilité que la Cour Suprême se prononce sur l’extradition. Si elle confirmait le premier jugement, nous serions dans une situation où nous aurions gagné le procès et Julian pourrait se sortir de cette situation d’enlèvement légal dans laquelle il se trouve ; et ainsi profiter de sa famille et pouvoir faire ce qu’il sait faire, du journalisme, et s’y consacrer avec courage.

Je dois admettre que dès le début de mon approche de cette affaire, j’ai posé comme condition que je le fasse ‘probono’, parce que je croyais en ce que je faisais. Par la suite, je me reconnais comme l’ami et l’admirateur de Julian, dans le sens où je sais qu’il a tout mis en œuvre pour faire savoir aux citoyens du monde que les services de renseignement et les services des gouvernements concernés trahissent parfois leur propre démocratie et la mécanique même de la protection de leurs citoyens, en prétendant les défendre.

Espérons que les États-Unis réagiront avec ce nouveau président et respecteront le premier amendement, qui parle du droit à la liberté d’expression

Garzón : Regardez ce à quoi les sénateurs républicains ont fait allusion pour éviter la destitution du président Donald Trump. Mais en même temps, nous avons quelqu’un qui a dénoncé des actes criminels présumés faisant l’objet d’une procédure d’extradition. C’est le paradoxe des États-Unis : ils appliquent leurs règles avec sévérité à tous ceux qui s’y opposent, mais ne les appliquent pas lorsqu’elles les concernent.

Garzón a évoqué la possibilité d’amener Sebastián Piñera à la CPI

Enfin, d’après votre expérience : face à une plainte pour crimes contre l’humanité déposée au Chili contre le président Sebastián Piñera pour violation systématique des droits de l’homme… dans l’hypothèse où la justice chilienne serait épuisée, pensez-vous que cette plainte soit suffisamment fondée pour être acceptée par la CPI ?

Garzón : J’ai été très proche, et je le suis toujours, de toute la politique, de la justice, des expériences qui se déroulent au Chili. Elle m’a toujours attiré et, pour des raisons évidentes, je suis depuis des années les événements de très près, surtout depuis l’explosion sociale du 18 octobre 2019. Je suis très inquiet. J’ai même eu l’occasion de participer avec des amis de Primera Línea et d’autres organisations de défense des droits de l’homme en janvier 2020, à Santiago du Chili, à un événement puis à des manifestations en direct.

D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, il semble y avoir une forte possibilité d’approcher la réalité d’une action systématique préétablie de la part d’un organisme d’État. Cela pourrait donc être considéré comme un crime contre l’humanité.

Cela inclut toute l’action systématique des carabiniers face aux manifestants : les centaines de coups de feu, les emprisonnements massifs, les problèmes qui sont encore répétés. Tout récemment, il y a eu une autre victime de l’éclatement des yeux, des actions de mort dans les postes de police eux-mêmes, d’étranges suicides et bien d’autres dénonciations qui touchent de grands collectifs et des peuples autochtones. Ils me font penser que nous sommes confrontés à un événement d’une gravité et d’une transcendance plus grande que de possibles crimes isolés, simplement enchaînés. Par conséquent, oui, je pense qu’ils pourraient être classés comme tels. Mais, quant au Bureau du Procureur de la Cour Pénale Internationale (CPI), avec lequel j’ai collaboré un temps en tant que conseiller externe, il doit, en vertu du principe de complémentarité du statut de Rome, laisser d’abord les tribunaux chiliens faire leur travail.

Il est nécessaire que la justice chilienne approfondisse clairement, en détail, la moindre information qui révèle cette action criminelle et la protection intégrale des victimes. S’il le fait, en identifiant les auteurs possibles, même s’ils occupent la plus haute fonction du pays, où qu’elle se trouve, le bureau du procureur de la CPI n’aura pas besoin d’agir ou d’ouvrir une enquête ou un examen préliminaire. Mais, évidemment, s’il n’y a pas ce contrôle de légalité, une enquête approfondie avec toutes les garanties, avec dépendance, nous pourrions faire face à ce scénario.

C’est donc la responsabilité des institutions, notamment de la juridiction chilienne, qui déterminera si, face à leur omission, la possibilité d’ouvrir une procédure au sein du parquet de la CPI est possible ou, au contraire, s’il y a eu une réponse proportionnée à l’ampleur des actes qui ont été commis et continuent à l’être.

