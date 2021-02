Putin interrompt sa rencontre avec Lukashenko pour aller skier : Combien de talents cachés possède le leader russe ?

Le président russe Vladimir Putin et son homologue biélorusse Alexandr Lukashenko ont interrompu leurs discussions à Sochi lundi. Au milieu de leur réunion, ils ont décidé d’aller skier sur les pistes de la station de Krasnaya Polyana. Ce lieu a été l’un des principaux sites des Jeux olympiques de 2014 à Sochi.

Après le ski, les deux dirigeants se sont promenés en motoneige et ont poursuivi leurs négociations lors d’un déjeuner de travail. Ce genre de réunion est-il normal ? Pour la diplomatie en général, ce n’est pas le cas. Pour Putin, cependant, c’est une journée politique typique. Examinons donc quelques-unes des innombrables compétences – et idées – qui ont fait du leader russe une sorte de mythe ou de légende vivante.

Putin skie avec son homologue biélorusse à Sotchi

Qui est Vladimir Vladímirovich Putin ?

Alexandre le Grand mesurait 1,80 m et a dirigé un empire s’étendant de la Grèce et de l’Égypte à l’Inde pendant 13 ans (336-323 av. J.-C.). Napoléon Bonaparte mesurait 1,68 mètre et a donc conquis et contrôlé l’Europe pendant 11 ans (1804-1815). Vladimir Putin mesure 1,70 m, a 21 ans de carrière politique et une décennie comme l’un des hommes les plus puissants de la planète. En fait, son «règne» semble destiné à durer 36 ans.

Putin est le président de la Fédération de Russie, la plus grande nation du monde et le chef de l’ancienne Union Soviétique. C’est une puissance économique, énergétique et nucléaire. Son nom inspire le respect – la peur dans certains cas – à des dirigeants aussi différents que Joe Biden, Xi Jinping, Kim Jong-un, Narendra Modi, Benjamin Netanyahu, Hassan Rohani et Angela Merkel. Ils veulent tous une photo avec lui.

Depuis 1999, il alterne les fonctions de Premier Ministre et de Président, poste qu’il occupera jusqu’en 2024. Cependant, le peuple russe a approuvé un référendum constitutionnel, organisé du 25 juin au 1er juillet 2020, qui permet à Putin de se présenter pour deux mandats supplémentaires de six ans chacun.

Putin considère Xi Jinping comme un ami, plutôt qu’un allié. Ensemble, ils constituent 1–2 de la politique et du pouvoir mondiaux. Photo: AP

Sa réélection hypothétique est plus que probable. En 2018, il a remporté la présidence avec un soutien populaire de plus de 76 %. Aujourd’hui, bien que la Russie soit l’un des pays les plus touchés par la pandémie, il jouit toujours d’une bonne approbation. Les grands médias le critiquent avec prudence ; les grands dirigeants n’osent pas piétiner son nom. Tout cela a créé une aura de mystère autour de sa figure, avec des histoires, des légendes urbaines et des théories. Elles vont du vérifiable au mystique.

Les origines de l’homme, le mythe, la légende

«Il est le plus grand espion que la Russie ait jamais eu», «Sa sagesse est infinie», «C’est un explorateur expérimenté de l’air, de la mer et de la terre», «C’est un ‘Dan’ supérieur à Chuck Norris au taekwondo» (oui, vous avez bien lu, Chuck Norris), «Il a la capacité de communiquer avec les animaux» et bien d’autres encore. Mais comment est-il passé du statut de personne à celui de «leader mondial le plus important depuis Winston Churchill», comme le définit The Intercept ?

Le président russe a sa propre bande dessinée, “Super Putin”, sur un spécialiste des arts martiaux qui parvient à sauver l’humanité du bout du monde

Il est né et a grandi dans la ville de Leningrad, aujourd’hui Saint-Pétersbourg. Sa famille était si pauvre qu’il a dû partager un appartement avec deux autres familles. «Nous n’étions pas riches, mais nous avions une télévision. Bien que mes parents vivaient au jour le jour et empruntaient souvent de l’argent jusqu’à ce qu’ils soient payés», a-t-il raconté dans une interview de 2018. Il est même allé jusqu’à raconter qu’il chassait les rats dans les escaliers de sa maison pour «s’amuser».

Dans l’Union Soviétique troublée des années 1960, et vu sa petite taille, il s’est mis aux arts martiaux à l’âge de 14 ans pour apprendre à se défendre contre ceux qui l’intimidaient. Ainsi, il est devenu ceinture noire de judo et de sambo.

En 2014, la Fédération Mondiale de Taekwondo lui a décerné une ceinture noire 9e Dan et le titre de Grand Maître, le plaçant un grade au-dessus de Chuck Norris.

Putin est une ceinture noire de judo et de sambo, et il a également obtenu ce niveau en karaté et taekwondo. Photo: Web

Ses premiers pas en politique

En 1975, il a obtenu son diplôme d’avocat avec les honneurs. Il est immédiatement recruté par le Comité pour la Sécurité de l’État ou KGB, l’agence soviétique de police secrète et de renseignement, qui a été dissoute. Les médias de son pays l’ont décrit comme l’un des «meilleurs espions de l’histoire du KGB».

En 1991, après la dissolution de l’Union Soviétique, le président Boris Yeltsin le nomme à la tête du nouveau Service Fédéral de Sécurité : le FSB. C’est là qu’il commencera son ascension vers le sommet du monde. Dans une Russie effondrée, corrompue et pleine de traîtres, il a réussi à écarter de son chemin tous ceux qui semblaient vouloir l’achever, sans armes, avec des renseignements.

Il était un espion reconnu pour le KGB soviétique et chef des services secrets russes. Il est fan des films de James Bond, car en eux, un homme sauve le monde. Photo: Web

Un fidèle dans un monde de traîtres

«L’énigmatique et froid ex-espion a fait ce que personne d’autre n’a fait : rester fidèle à ses patrons jusqu’au bout. Même, ou surtout, lorsque les choses se sont compliquées et que d’autres ont quitté le navire par crainte d’être contaminés et de ruiner leur carrière politique», écrit Vanity Fair dans un rapport biographique.

Ainsi, le 9 août 1999, Boris Yeltsin le nomme Premier Ministre de la nation. Dans son discours, le président a annoncé l’avenir qui attendait Poutine et la Russie :

«J’ai décidé de nommer la personne qui, à mon avis, est capable de consolider notre société, d’assurer la poursuite des réformes en Russie avec le soutien des forces politiques les plus larges. Il pourra diriger ceux qui, au XXIe siècle, devront renouveler notre grande Russie». Boris Yeltsin

En huit ans seulement, un jeune homme inconnu d’origine pauvre s’est élevé plus haut que quiconque dans l’histoire russe. À l’époque, sa cote électorale était de 1%, rappelle le journaliste Oliver Carroll dans un reportage de The Intercept. À cette époque, le public supposait que Poutine suivrait la même voie politique qu’Eltsine.

C’est Valentin Yumashev, gendre et conseiller d’Eltsine, qui a amené Putin au Kremlin. En 2019, il se rappelle dans une interview à la BBC : «Nous avons commencé à travailler ensemble et j’ai immédiatement remarqué son travail extraordinaire. Il était brillant pour formuler des idées, analyser et argumenter ses approches (…) Il s’était montré un libéral et un démocrate qui voulait poursuivre les réformes du marché».

En 2011, il a piloté un hydravion pour aider à éteindre les incendies de forêt qui faisaient rage dans la région centrale de Ryazan. Photo: Web

Putin : un homme, deux politiques

Son administration peut être divisée en deux phases. Dans le premier, «il a doublé le contrôle de l’État sur l’économie et a ramené les services secrets au centre de la vie russe». Elle a été «une phase pro-occidentale, favorable aux États-Unis et réformatrice du libre marché», jusqu’en 2006-2007.

Dans la seconde, il a promu le concept de «démocratie souveraine». C’est là qu’il a commencé à prendre ses distances avec l’Occident, avec un point de rupture évident : l’annexion de la Crimée et le conflit en Ukraine en 2014. À cette époque, il a ratifié son idée d’une «économie souveraine» et a envoyé un message aux États-Unis : «J’ai le pouvoir».

En 2014, alors qu’il visitait un zoo, un léopard a attaqué des journalistes. Poutine est venu et l’a caressé jusqu’à ce qu’il se calme. Une légende dit qu’il domine les esprits faibles et peut contrôler les animaux

S’adressant à The Intercept, Gleb Pavlovsky, un consultant politique qui a travaillé au Kremlin pendant les 12 premières années de son gouvernement, a réaffirmé : «En 20 ans, les États-Unis ont vu Clinton, Bush, Obama et Trump, chacun avec une perspective politique différente (…) En Russie, il y a toujours eu Putin. Les gens pensent qu’un président n’est fidèle qu’à une seule politique et ce n’est pas du tout le cas. Des premières années de Putin n’a rien en commun avec celui d’aujourd’hui».

Précisément, entre 2013, 2014, 2015 et 2016, le magazine Forbes l’a désigné comme «l’homme le plus puissant du Monde». Cependant, il est resté dans le top 3 depuis 2009.

En 2011, le gouvernement kirghize l’a remercié pour son soutien en nommant une montagne de 4 446 mètres “Vladimir Poutine” située dans la chaîne de montagnes du Tien Shan. Photo: Web

Le tsar des temps nouveaux

Actuellement, Putin domine à volonté le monde politique. En Syrie, il a ébranlé les forces américaines, vaincu le terrorisme et aidé Bachar al-Assad à consolider son pouvoir. Il est l’allié numéro un de la Chine, bien qu’il qualifie le président Xi Jinping «d’ami plutôt que d’allié». Il a une relation cordiale et respectueuse avec le leader nord-coréen Kim Jong-un.

Il est un acteur clé pour empêcher les États-Unis de prendre le contrôle du Venezuela. Putin défend ce pays en raison de sa grande amitié avec le regretté Hugo Chavez et de son respect pour Nicolas Maduro. Il est à la tête du BRICS, un groupe de puissances émergentes composé du Brésil, de la Russie, de l’Inde, de la Chine et de l’Afrique du Sud. Il entretient d’excellentes relations avec les Gouvernements et les présidents de l’Iran et de la Turquie. Il est respecté par Israël et l’Europe lui cède malgré les menaces de sanctions de Washington.

C’est un amoureux des animaux. Il a trois chiens: un berger d’Asie centrale, un berger bulgare et un Akita. Des personnes proches de lui affirment qu’il les emmène à certaines réunions comme une forme d’intimidation

La vision globale de Putin pour l’avenir

En 2020, la Russie a organisé des événements commémorant le 75e anniversaire de la victoire sur l’Allemagne nazie. Ce jour-là, Putin a évoqué certaines de ses idées pour l’avenir du monde.

Le dirigeant russe préconise une «amélioration» du système des relations internationales. Son idée est d’éviter de commettre les mêmes erreurs que celles qui ont conduit à la Seconde Guerre Mondiale.

«Il est conseillé de discuter des mesures à prendre pour développer des principes collectifs dans les affaires mondiales, de parler franchement du maintien de la paix, du renforcement de la sécurité mondiale et régionale, du contrôle des armes stratégiques, des efforts conjoints pour combattre le terrorisme, l’extrémisme et d’autres défis et menaces urgents», a-t-il écrit dans un article.

Vladimir Putin a également d’excellentes compétences en hockey sur glace, en pêche et en équitation.

L’homme le plus respecté au monde ?

Le président affirme que les grands États du monde sont responsables, d’une manière ou d’une autre, du déclenchement d’une guerre. Il assure donc que seuls le dialogue, le respect de l’autodétermination des peuples et la non-ingérence permettent d’avancer vers un monde meilleur et plus globalisé, dans lequel personne n’assume le rôle de juge, justifiant ou condamnant qui que ce soit.

En 2012, il a appris à voler des cigognes sibériennes élevées en captivité. Il a mis un casque, une blouse blanche et a piloté un petit avion pour que les oiseaux l’identifient comme leur «parent» et se laissent guider sur une partie de leur route migratoire vers l’Asie centrale.

Putin a rendu la Russie plus détachée des valeurs libérales, plus conservatrice, patriotique et nationaliste. Ses convictions religieuses profondes et ses positions radicales lui ont valu des détracteurs. De nombreux Russes l’accusent de diriger un régime autoritaire qui contrôle les médias, les organes de l’État et toutes les régions du pays.

Malgré cela, son idée d’un monde multipolaire, avec des relations respectueuses entre les nations, fait de lui « l’homme» à suivre. Cette mesure entre en vigueur à un moment où les États-Unis imposent «la loi de la jungle», violant ainsi toutes les conventions internationales existantes et futures. Cette triste phase a commencé lorsqu’elle a envahi l’Irak en 2003 sur la base de «fake news» et sans l’autorisation du Conseil de Sécurité des Nations Unies (ONU).

Poutine aide personnellement à suivre les ours polaires dans l’Arctique pour les sauver du changement climatique. Une autre légende prétend que les animaux l’approchent parce qu’ils sont attirés par son «magnétisme»

Make Russia Great Again ?

Il est public que Putin a voulu sauver les valeurs de l’ancienne Union Soviétique. Sa politique pourrait même être facilement identifiée avec la phrase «Make Russia Great Again». Mais, entre deux modèles au sens nationaliste – Washington et Moscou – l’humanité pourrait être plus encline à choisir celui qui ne s’immisce pas dans les affaires des autres et qui prône le consensus.

Ainsi, au-delà de la réflexion sur ce que serait une Russie sans Putin, il est peut-être plus approprié de penser à ce que serait un monde sans Putin. Le chef du Kremlin est le levier de frein qui empêche les États-Unis de prendre le contrôle de l’Univers, car son influence s’étend aussi à l’espace. À la fin, son nom restera dans les livres d’histoire comme une sorte d’homme du XXIe siècle, de mythe et de légende.

