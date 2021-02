Entretien avec Luis Britto García : Les clés pour éviter une crise alimentaire au Venezuela

Le dernier rapport de l’Organisation des Nations unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO, pour son acronyme en anglais) n’est absolument pas encourageant. Fin 2019, on comptait 687,8 millions de personnes sous-alimentées dans le monde (8,9 % de la population). La projection pour 2030 est de 841,4 millions (9,8 %), soit un habitant sur dix. Une véritable crise alimentaire.

Dans le cas de l’Amérique Latine et des Caraïbes, on compte 47,7 millions de personnes sous-alimentées (7,4 %). Cependant, l’estimation pour 2030 est de 69,9 millions (9,5%). Mais qu’est-ce qui est le plus préoccupant dans ces estimations ? La FAO ne prévoit pas encore l’impact du coronavirus. «Nous ne pouvons pas projeter les chiffres car nous ne savons pas combien de temps durera cette crise sanitaire», a expliqué Julio Berdegué, représentant régional de la FAO, dans un entretien avec CNN.

La Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes (CEPAL) estime que la pandémie fera basculer 28 millions de personnes dans l’extrême pauvreté. Cette augmentation régionale de 40 % aura sans aucun doute un impact majeur sur la sécurité alimentaire.

Et au milieu de cette crise sanitaire mondiale, quel espoir y a-t-il pour le Venezuela ? C’est un peuple assiégé par des sanctions et un blocus économique, commercial et financier hermétique imposé par le gouvernement américain.

Le blocus ne doit pas empêcher le Venezuela de relancer sa production agricole. Photo: Web

Oh, et maintenant, qui pourra nous aider ?

Dans un entretien exclusive, Luis Britto García, avocat vénézuélien, essayiste et professeur universitaire d’Histoire de la Pensée Politique, a rappelé trois précédents historiques de pays ayant connu des situations similaires.

«L’Union soviétique et la Chine ont été acculées pendant la plus grande partie du siècle dernier par des blocus, des sanctions et des sièges diplomatiques. Malgré cela, ils ont développé des économies puissantes : l’Union Soviétique était la deuxième plus grande au monde, tandis que la Chine est aujourd’hui la première», a-t-il déclaré.

Le troisième cas qu’il a souligné est celui de Cuba. Ce pays, après presque 60 ans de blocus, «a un niveau élevé d’autosuffisance» en matière de production et d’alimentation. Ainsi, compte tenu de ces précédents, comment le Venezuela pourrait-il survivre même s’il est acculé par des sanctions ?

«En nous consacrant au développement et à la production intérieure. Il faut se débarrasser une fois pour toutes de l’illusion que les sociétés transnationales ou la bourgeoisie viendront enfin nous sauver», a souligné Britto García.

En ce sens, il a souligné la nécessité de tirer les leçons d’autres expériences, notamment celles de la Corée du Nord et du Vietnam. «Dans ces pays, les grands domaines ont été éliminés et la production alimentaire a été socialisée. C’est ainsi qu’ils ont réussi à satisfaire leur demande, malgré de terribles situations de blocus et d’agressions militaires», a-t-il déclaré.

Luis Britto García s’est engagé à éradiquer les grandes propriétés et à socialiser la production agroalimentaire. Photo: Alba Ciudad

Le secteur privé impassible

Britto García a averti que la crise sanitaire intensifie la vulnérabilité et l’inégalité des systèmes alimentaires. Cela pourrait faire tomber entre 83 et 132 millions de personnes dans la famine d’ici la fin de l’année.

Son estimation est tirée du rapport «L’État de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde». Le texte a été préparé par la FAO, l’Organisation Mondiale de la Santé, le Fonds de Développement Agricole, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et le Programme Alimentaire Mondial.

«Une douzaine de sociétés transnationales et 36 filiales interconnectées dominent la production et la commercialisation des aliments (…) Elles gèrent 95% du système aux États-Unis, en Europe, dans les 54 pays du Commonwealth des Nations et en Amérique latine, notamment en Argentine et au Brésil. Cinq milliards de personnes dépendent de leurs cultures», soit 65% de la population mondiale, a-t-il déclaré.

Il a aussi déclaré que cet «oligopole colossal» a fait baisser la production alimentaire dans le reste du monde. «Il a initié l’élimination des politiques protectionnistes et des subventions, la suspension des financements et des grands projets agricoles, le dumping (vente à perte), et la domination sur les semences et les engrais», a-t-il déclaré.

Le secteur privé n’est pas intéressé par la lutte contre la crise alimentaire. Photo: Web

Le secteur privé peut-il mettre fin à la crise ?

Tout simplement, a-t-il poursuivi, «le secteur privé n’est pas intéressé, ni dans son intérêt, à prévenir ou à résoudre une crise alimentaire. Elle ne s’intéresse qu’à ses propres profits, même au prix de la souffrance humaine».

«Les États-Unis sont un exemple de ce qui se passe lorsque le secteur privé domine l’État : afin de ne pas diminuer les profits des entreprises, l’existence d’une pandémie a été niée. Ensuite, ils ont minimisé son importance en le traitant comme une grippe saisonnière. Ils ont alors évité de déclarer une quarantaine nationale», a-t-il rappelé.

Résultat : près de 28 millions de contagions, près de 500.000 décès et le taux de chômage le plus élevé de son histoire. En outre, l’ancien président Donald Trump a perdu sa réélection et a quitté la Maison Blanche par la porte de derrière.

La solution est de responsabiliser les producteurs agroalimentaires. Photo: Web

L’État, les travailleurs et la société

En 2004, la FAO elle-même a admis que les politiques néolibérales, le marché libre et les ajustements dictés par la Banque Mondiale, le Fonds Monétaire International et l’Organisation Mondiale du Commerce rendent impossible pour les pays d’assurer le droit à l’alimentation.

En ce sens, Britto García a ajouté : «La nourriture n’est pas un business. C’est une question fondamentale de vie et de mort pour l’humanité. Les gouvernements – y compris celui du Venezuela – doivent assumer le contrôle social de la production agricole et de l’élevage. De plus, comme dans le cas de la santé, il faut privilégier les intérêts de la population par rapport au capital».

De même, il a réaffirmé que la pandémie a été neutralisée, ou du moins contenue, dans les pays où l’État exerce un certain contrôle sur l’économie. Les exemples les plus tangibles sont la Chine et Cuba.

Entre-temps, le virus a été libéré dans des pays dotés de systèmes néolibéraux, comme les États-Unis, le Brésil, le Pérou, le Chili, l’Équateur et la Colombie. Leurs gouvernements encouragent la concentration de la propriété agricole. L’utilisation sans discernement des transgéniques et les monopoles et oligopoles dans la distribution alimentaire.

«L’État, en coordination avec les travailleurs et la société, doit exercer un contrôle efficace contre ces distorsions du marché», a souligné Britto García. En outre, il doit comprendre que la production agro-industrielle repose sur un secteur très mal payé et vulnérable. C’est donc à eux, explique-t-il, qu’il devrait offrir des financements, des subventions et des installations sanitaires. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui peuvent surmonter la crise alimentaire latente.

En ce sens, il a attiré l’attention des petits et moyens producteurs, car ils bénéficieront d’un fort impact. «La faillite massive de ces petites entreprises profitera toujours aux grands capitaux privés, qui pourront partager leurs actifs et leurs clients», a-t-il déclaré.

Est-ce un mythe ou une réalité que le Venezuela ne produit pas la nourriture qu’il consomme? Photo: Web

Crise alimentaire dans un pays mono-producteur ?

En outre, Britto García a demandé au Gouvernement de revoir les taux de production et les chaînes de distribution ainsi que les coûts pour éviter une crise alimentaire. Il a cité une étude de l’économiste Pasqualina Curcio, qui a révélé que, d’une manière générale, depuis les dernières décennies du siècle dernier, le Venezuela a produit 88% des aliments qu’il consomme.

«Historiquement, selon l’Institut National de la Nutrition, 88% des aliments que nous consommons sont produits au Venezuela. La production nationale d’œufs est de 99 %, de racines et tubercules de 99 %, de légumes de 97 %, de fruits de 98 %, de lait et fromage de 98 %, de viandes de 92 %, de poissons et fruits de mer de 70 %, de céréales de 63 %. Nous importons du blé, du soja et une partie du maïs, ainsi qu’une bonne partie des légumineuses : 91%. Nous vous invitons à vérifier votre liste de marchés. Où pensez-vous que les bananes, la coriandre, le manioc, le yucca, le potiron, la citrouille, les oranges, les tomates, le paprika, les œufs, la viande, le lait, le poulet, le fromage, le jambon, les oignons, le riz, les pâtes, la farine de maïs et le pain que vous mangez ont été produits ? Pascualina Cursio

C’est pourquoi, conclut Britto García, «lorsque la guerre économique s’est intensifiée, il y a eu une prétendue ‘pénurie’ d’aliments transformés ou facilement stockés, tels que la farine, la viande et les œufs. Mais les tomates, les pommes de terre, les oignons et les fruits étaient vendus en quantité illimitée dans la rue».

La réponse à ce dilemme est peut-être à chercher chez Julio Berdegué, le représentant régional de la FAO. «Bien que l’Amérique Latine et les Caraïbes aient une grande production de nourriture, de légumes, de produits laitiers, de viande et de poisson, c’est la région où il est plus cher de manger sainement : 3,98 dollars par jour (…) Encore plus simple : boire une boisson sucrée est moins cher que boire du lait».

