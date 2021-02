Quand la pandémie va-t-elle prendre fin ? : cette estimation scientifique prévoit que ce sera dans sept ans

La question la plus posée ces derniers mois est la suivante : quand la pandémie va-t-elle prendre fin ? Malheureusement, il n’existe pas de réponse précise. Même les meilleurs spécialistes de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne peuvent en être sûrs. Tout est résolu par des calculs, des estimations et même des formules mathématiques basées sur les chiffres tragiques de ce phénomène de santé.

Pour certains scientifiques et experts, la réponse peut se trouver dans la distribution efficace et équitable des vaccins. Mais c’est précisément là que se situe le problème de la solution au problème mondial dont nous souffrons. En d’autres termes, il existe de nombreux vaccins en cours de développement – quatre ont déjà passé les phases cliniques – mais peu de pays les stockent. Cela laisse plus de la moitié du monde sans protection au milieu d’une pandémie.

Par exemple, les pays les plus riches – les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et plusieurs membres de l’Union Européenne – possèdent la plupart des doses. Ils ont même jusqu’à six fois plus de traitements médicaux pour vacciner leur propre population. C’est un signe de l’énorme indifférence à l’égard d’une humanité qui pourrait manquer de vaccins d’ici la fin de 2021.

La calculatrice de Bloomberg

Au milieu de cette pandémie, l’agence Bloomberg a créé une énorme base de données pour enregistrer les vaccins administrés dans le monde. Au 5 février, ils avaient compté 119 millions de doses, contre une population d’environ 7,7 millions de personnes. Cela donne un pourcentage inférieur à 2%.

À cet égard, des scientifiques américains comme Anthony Fauci, le plus grand épidémiologiste du pays, ont averti qu’une couverture de 70 à 85 % de la population sera nécessaire pour que les choses reviennent à la «normalité». Alors, étant donné les inégalités actuelles, combien de temps faudra-t-il pour y parvenir ?

L’application Vaccine Tracker de Bloomberg montre que certains pays progressent beaucoup plus vite que d’autres. Il est intéressant de noter que ces pays sont ceux qui ont le plus de pouvoir économique et qui thésaurisent même les vaccins comme aliments en période de pénurie. Leur objectif est très égoïste et très simple : atteindre cette couverture de 75 % avant le reste du monde.

Le vaccin et sa distribution inéquitable

Il y a des cas comme celui d’Israël, le pays ayant le taux de vaccination le plus élevé au monde. En deux mois seulement, elle est proche d’atteindre cette couverture de 75 %. Bien sûr, il n’y a pas plus de neuf millions d’habitants. D’autre part, nous avons les États-Unis, une nation de près de 330 millions d’habitants. Selon l’application, elle atteindrait l’objectif juste à temps pour accueillir le Nouvel An 2022.

Cela signifie-t-il qu’il en sera ainsi dans le reste du monde ? La réponse est : non. Le processus de vaccination est le plus rapide dans les pays occidentaux les plus riches. En revanche, le reste du monde devrait atteindre un taux de vaccination de 75% en sept ans au rythme actuel. Ce dernier chiffre est fourni par la «calculatrice Bloomberg», conçue pour mettre en perspective les taux de vaccination actuels.

L’application réalise ce calcul en utilisant la moyenne mobile la plus récente des vaccinations. Ainsi, à mesure que le nombre de vaccinations augmentera, le temps nécessaire pour atteindre le seuil de 75 % diminuera. L’agence explique toutefois que ces calculs sont volatiles et que les chiffres peuvent être faussés par des interruptions temporaires.

Ils citent en exemple New York, dont le délai a été brièvement prolongé à 17 mois cette semaine. Cela, après une tempête de neige hivernale, a empêché certaines personnes de se faire vacciner. Cependant, quelques jours plus tard, la période maximale a de nouveau été réduite à 13 mois.

Autre exemple : le taux de vaccination du Canada a été réduit de moitié récemment, en raison de retards dans l’expédition des vaccins. En conséquence, ils estiment qu’il faudrait plus de 10 ans pour atteindre 75 %. Mais cela ne veut pas dire qu’il le fera, car le Canada a des contrats pour acheter plus de doses par personne que tout autre pays. Elle prévoit donc d’augmenter son taux de vaccination prochainement.

L’effronterie de l’Ouest en pleine pandémie

Jusqu’à présent, plus de 8,5 milliards de doses de vaccins ont été vendues dans le monde, grâce à plus de 100 accords suivis par Bloomberg. Cela suffirait à vacciner 100 % de la population mondiale et à immuniser à nouveau 800 millions de personnes. Le problème est qu’il n’y a pas d’équité dans la distribution.

Par exemple, un article récent du New York Times a abordé cette question. Les États-Unis ont garanti 100 millions de doses à Pfizer, avec la possibilité d’en acheter 500 millions de plus. Ils ont ajouté 200 millions de Moderna, avec une offre supplémentaire de 300 millions. Ils ont également passé des commandes préalables pour 810 millions de doses auprès d’AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax et Novavax.

Au final, les États-Unis pourraient disposer de près de 2 milliards de doses pour une population de 330 millions d’habitants. En d’autres termes : environ 2 % de la population mondiale aura accès à des vaccins qui pourraient bénéficier à plus de 25 % des habitants de la planète. Vous pouvez lire la suite de cette histoire ICI.

En outre, Bloomberg explique également que, si seules quelques personnes d’une communauté sont vaccinées, le virus peut continuer à se propager sans contrôle. Ainsi, plus le nombre de personnes qui reçoivent le vaccin sera élevé, plus l’immunité collective se développera rapidement. Mais cela signifie qu’il faut profiter au plus grand nombre, et non à quelques-uns.

Fauci lui-même affirme que l’immunité collective peut être obtenue beaucoup plus tôt que les 75% qu’il a mentionnés ci-dessus. Le détail est qu’il y a une distribution équitable des antidotes et que la majorité dans chaque communauté est vaccinée. Voyons les choses sous cet angle : s’il y a un ou quelques cas dans une région, l’immunité des troupeaux empêche la pandémie de se propager et de s’aggraver.

Selon Bloomberg, les vaccins actuellement disponibles nécessitent deux doses pour une immunisation complète. Leurs calculs sont donc basés sur deux doses par personne. Mais, il y a des cas comme le nouveau vaccin de Johnson & Johnson en cours de développement, qui ne nécessite qu’une seule dose. S’il est mis sur le marché, le nombre de doses nécessaires pour atteindre 75 % de la population mondiale sera à nouveau ajusté.

Il faut également tenir compte du fait que les quatre vaccins approuvés par l’OMS – Sputnik V, Pfizer, Moderna et AstraZeneca – n’ont pas été autorisées pour une utilisation chez les enfants ou les femmes enceintes. Cependant, ces personnes sont incluses dans les calculs parce qu’elles vivent dans le même temps et le même espace que tout le monde. En outre, ils sont inclus parce que la pandémie n’exclut personne et que tout le monde a besoin de protection.

De plus, en raison de la récurrence du virus, de nombreuses personnes souffrent de la maladie une seconde fois. Par conséquent, dans le calcul mathématique, personne ne peut être écarté simplement parce qu’il a déjà eu le virus. Le vaccin est toujours recommandé pour les personnes qui se sont remises du COVID-19.

Le calculateur Bloomberg est mis à jour quotidiennement et est basé sur la moyenne des vaccinations quotidiennes dans les données recueillies dans 67 pays. Les pays peuvent être exclus lorsqu’ils en sont aux premiers stades de la vaccination ou s’ils fournissent des mises à jour peu fréquentes de leur nombre de vaccinations.

En fin de compte, il y a une donnée concluante qui devrait être la plus préoccupante de toutes. Il faudra au moins sept ans pour parvenir à une immunisation juste et équitable de 75 % de la population mondiale. Ce n’est qu’après avoir pensé à la fin de la pandémie.

