Pourquoi les États-Unis peuvent-ils compter 250 millions de personnes infectées par le COVID-19 ?

Logique : «une façon particulière de penser, de voir, de raisonner ou d’agir qui est considérée comme cohérente, rationnelle ou de bon sens». Sur la base de cette définition, on peut affirmer sans aucun doute, ni discussion et avec la précision d’un chirurgien, que l’ancien président des États-Unis, Donald Trump, était un homme «raisonnablement logique» lorsque c’était son tour de parler de COVID-19.

Des arguments ? Il suffit de se rappeler une citation d’un rassemblement politique qu’il a donné en juin à Tulsa, Oklahoma, concernant les tests COVID-19 : «Les tests sont une épée à double tranchant (…) Quand vous faites beaucoup de tests, vous allez trouver beaucoup de cas. C’est pourquoi j’ai dit à mon équipe : s’il vous plaît, ralentissez les tests».

Quelques semaines plus tôt, il avait déjà présenté un apéritif : «Si vous ne testez pas, vous n’avez pas de cas. Si nous arrêtions les tests dès maintenant, nous aurions très peu de cas». Vous voyez ? C’est de la pure logique.

Aujourd’hui, ses mots pourraient faire rire à gorge déployée, au lieu de provoquer des rires nerveux, s’ils n’avaient pas été prononcés au milieu de la pandémie mondiale la plus dangereuse depuis 50 ans et dont l’épicentre est les États-Unis, un pays qui, au 9 février, a déclaré plus de 27 millions de cas positifs et 467.000 décès.

La carte des cas positifs cumulatifs de COVID-19 aux États-Unis, préparée par l’Université Johns Hopkins

Les 250 millions de personnes infectées

L’attitude de M. Trump au cours de sa dernière année de mandat est plus inquiétante après avoir écouté Robert Ray R. Redfield, directeur des Centres pour le Contrôle et la Prévention des Maladies (CDC pour son sigle en anglais), la plus haute autorité en matière de santé dans la nation nord-américaine. Il y a quelques mois, lors d’une conférence de presse téléphonique, il a lancé un avertissement qui a déclenché la sonnette d’alarme.

«Il est probable que le nombre de personnes qui ont été infectées par le coronavirus aux États-Unis est 10 fois plus élevé que les millions de cas confirmés», a averti l’administrateur de l’Agence pour les Substances Toxiques et le Registre des Maladies, selon les médias américains.

Lorsqu’on a demandé aux journalistes de confirmer ses propos, ils ont répondu : «Notre meilleure estimation à ce stade est que pour chaque cas signalé, il y a en fait dix autres infections». À l’époque, il s’agissait d’un total de 25 millions de cas positifs. Mais, si l’on en croit ses paroles, les États-Unis pourraient maintenant avoir dépassé les 25 millions de cas positifs. Et ce, même si plus de 90 % des cas ne sont pas encore détectés et qu’environ la moitié sont complètement asymptomatiques.

Au lieu de détecter le virus lui-même, le test sérologique détecte la réponse immunitaire de la personne contre l’agent pathogène. Photo: Web

Tests sérologiques

Mais comment le directeur du CDC est-il parvenu à une conclusion aussi alarmante ? Il a déclaré que la projection avait été établie après avoir testé des échantillons de sang dans tout le pays pour détecter la présence d’anticorps au virus du SARS-CoV-2.

Il a expliqué que les tests examinent le sang d’une personne à la recherche d’indicateurs que le système immunitaire a activé une réponse à l’infection. On a ainsi pu déterminer qu’au moins 8 % de la population l’a fait et, par conséquent, a été exposée au virus.

Toutefois, l’un des risques de ces tests est que s’ils sont effectués au cours de la première semaine de l’infection, il y a une forte probabilité que le résultat soit négatif, car il peut s’écouler jusqu’à 10 jours avant que le corps ne libère des anticorps, selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

En pleine pandémie, l’épidémiologiste de l’OMS Maria Van Kerkhove avait expliqué aux médias que «lorsqu’une personne est infectée par COVID-19, elle développe des anticorps et déploie une partie de sa réponse immunitaire une à trois semaines après l’infection». Cependant, bien que l’agence n’ait pas encore prouvé que cette réponse du système immunitaire signifie qu’ils sont immunisés, il est clair que cette personne pourrait infecter d’autres personnes.

À la lumière de cela, les virologistes du CDC affirment que la pandémie en est encore à ses débuts et que le devoir des individus est de continuer à essayer de limiter la propagation du virus.

Les mots de Redfield sont arrivés au moment où le nombre de cas continue d’augmenter pour atteindre des niveaux record dans de nombreux états, pendant les mois chauds où l’on s’attendait à une accalmie de la pandémie.

Les États-Unis sont le pays le plus touché au monde

Le directeur du CDC a indiqué fin 2020 que si l’on pensait que les personnes de plus de 65 ans étaient confrontées à un risque plus élevé, ce marqueur a été supprimé, car si le risque augmente régulièrement avec l’âge, aujourd’hui, ce sont les jeunes qui sont à la pointe de la transmission.

«Les jeunes, dont beaucoup sont nouvellement mobilisés après des mois d’enfermement, ont été testés plus fréquemment ces dernières semaines et sont à l’origine de l’augmentation des cas dans le Sud et l’Ouest», a-t-il déclaré.

Il a donc exhorté les citoyens à peser les risques individuels qu’ils courent dans leur vie. «Quand vous devez sortir dans la communauté, moins de personnes valent mieux que beaucoup, et des périodes plus courtes valent mieux que des périodes plus longues». Il a également rappelé à quel point sont essentiels pour la santé l’éloignement social, le lavage fréquent des mains et le fait de bien se couvrir le visage.

«Ce virus provoque de nombreuses infections asymptomatiques. L’approche traditionnelle qui consiste à rechercher les maladies symptomatiques et à les diagnostiquer sous-estime évidemment le nombre total d’infections», a-t-il soutenu, puis il a rappelé qu’environ la moitié des cas sont sans symptômes.

Parlent plus d’experts

En juin, Anthony Fauci, directeur de l’Institut National des Allergies et des Maladies Infectieuses, a ajouté à l’alerte, avertissant que le nombre de cas quotidiens pourrait atteindre 100.000 si les autorités ne parviennent pas à contenir la propagation de la pandémie.

Lors d’une audition au Sénat, il a cité les projections du CDC et a ajouté «le mépris du public pour la distanciation sociale» comme cause de l’augmentation de l’incidence de COVID-19 aux États-Unis.

L’épidémiologiste le plus respecté du pays a souligné ce dernier point : «Si vous regardez ce qui se passe…des rassemblements massifs de personnes, souvent sans masque, qui ignorent les directives que nous avons soigneusement élaborées … c’est une recette pour le désastre».

Le secrétaire d’État à la Santé et Services Sociaux, Alex Azar, a également averti cette fois que «la fenêtre se referme» pour que les États-Unis prennent des mesures pour enrayer la pandémie. Toutefois, il a reconnu que pour réussir, il était essentiel que les citoyens agissent de manière responsable, respectent la distance sociale et portent des masques.

De nombreux jeunes partisans du président Donald Trump ont assisté aux fêtes de Covid pour l’attraper et croient plus tard qu’ils étaient invincibles.

Les fêtes Covid

Les responsables de la santé de plusieurs États ont signalé des fêtes «BYOC» (Bring Your Own COVID-19 «Apportez votre propre COVID-19») pendant ces mois de pandémie. Dessus, les personnes non infectées se mêlaient aux cas positifs car elles croyaient que si elles contractaient intentionnellement le virus, elles pourraient être immunisées.

Selon les comptes rendus officiels, les participants à ces réunions étaient principalement des jeunes, une population qui est plus réticente à la pratique de la distanciation sociale.

Cette attitude suprématiste peut être liée à une théorie appelée «immunité collective», qui propose une «contagion contrôlée» pour accélérer la production d’anticorps et une barrière immunitaire. Cependant, l’un des gouvernements qui a appliqué cette ‘stratégie’ était la Suède et le résultat actuel est le suivant : près de 600.000 personnes infectées et plus de 12.000 morts, ce qui place le pays au 29e rang des pays les plus touchés.

Une fosse commune creusée pour servir de cimetière aux personnes tuées par COVID-19 à New York. Photo: Reuters

Y a-t-il également plus de décès par COVID-19 ?

Une enquête menée par l’agence BBC a révélé que lorsque le monde a enregistré 440.000 morts – le 19 juin – il y avait en fait 130.000 autres personnes disparues à cause de COVID-19.

Les journalistes Becky Dale et Nassos Stylianou ont examiné les données préliminaires sur la mortalité dans 27 pays et ont constaté que le nombre total de décès pendant la pandémie, quelle qu’en soit la cause, a été supérieur à la moyenne des années précédentes pour la même période.

«Le soi-disant ‘surmortalité’, qui indique un nombre de décès supérieur à la moyenne, suggère que l’impact humain de la pandémie dépasse les données officielles publiées par les différents gouvernements dans le monde», a déclaré l’agence britannique.

Dans le cas des États-Unis, l’étude a conclu qu’entre le 16 février et le 2 mai, «le nombre de décès était de 16% supérieur à la moyenne, avec un total de 97.300 décès de plus que d’habitude».

Donc, si le 2 mai, le nombre de décès était de 70.266, cela signifie que pendant la période de l’étude, les «décès en excès» étaient de 26 986, et beaucoup d’entre eux peuvent être attribués à COVID-19, soit parce qu’il s’agissait de personnes qui n’ont pas fait le test, soit parce qu’elles ont fait le test mais sont mortes avant d’avoir obtenu les résultats.

Les autorités recommandent de ne pas négliger les mesures de protection contre le virus

Ce que disent les études les plus récentes et actuelles

Joe Biden a pris ses fonctions le 20 janvier et a immédiatement annulé certaines des mesures et décisions controversées de Trump en matière de santé. Cependant, un an après la propagation de la pandémie, les dégâts ont été faits.

Depuis mars 2020, les fonctionnaires mesurent la gravité de la propagation en suivant une mesure particulière : le nombre de nouveaux cas confirmés par les tests chaque jour. Cependant, il est clair depuis le début que ce chiffre est un euphémisme en raison des lacunes des tests.

Ce mois-ci, une équipe de recherche de l’Université de Columbia a créé un modèle mathématique qui donne une image beaucoup plus complète et effrayante de la quantité du virus qui circule aux États-Unis. Il calcule également combien de personnes ne sont jamais comptées parce qu’elles ne se font jamais tester.

On répond également à une deuxième question, peut-être encore plus cruciale, mais pour laquelle les estimations ne sont pas encore fiables : Quel est le nombre total de personnes qui sont activement infectieuses ? Cela inclut les personnes qui ont pu être infectées les jours précédents mais qui continuent à propager le virus et sont capables de propager la maladie.

La conclusion du modèle : chaque jour, le nombre réel de cas actifs (personnes nouvellement infectées ou encore infectées) est probablement dix fois supérieur au nombre de cas officiels signalés ce jour-là. Le modèle n’a pas encore été publié ni examiné par des pairs, mais le chercheur principal Jeffrey Shaman, spécialiste des maladies infectieuses, a partagé les données exclusivement avec NPR.

Depuis que la pandémie a frappé ce pays, cela fait près d’un an et la situation continue d’empirer chaque jour. Si ces affirmations et théories sont vraies, un pays de près de 330 millions d’habitants – selon le Bureau du recensement américain – aurait plus de 250 millions de personnes infectées, soit environ 75 % de sa population.

Combien de décès aux États-Unis auraient été causés par le coronavirus ? Le temps passera et le révélera, Donald Trump étant maintenant évincé de la Maison Blanche et de retour en bonne santé dans un de ses luxueux manoirs. En fin de compte, Biden pourra-t-il empêcher la propagation de la maladie ou est-il trop tard pour cela ?

