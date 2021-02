Témoignages choquants : le récit de 9 Vénézuéliens après un an vivant en quarantaine

«La pandémie causée par COVID-19 est l’un des défis les plus importants auxquels nous ayons été confrontés au cours de notre vie. Elle va au-delà de toute crise humanitaire, avec de graves conséquences sanitaires et socio-économiques». Ces mots ont été prononcés il y a dix mois – le 8 avril 2020 – par le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres. Il les a dit trois mois après que le premier décès a été enregistré et avec de nombreux pays déjà en quarantaine sociale.

Personne, ni mentalement ni psychologiquement, n’est préparé à faire face de manière inattendue à une urgence sanitaire comme celle que nous connaissons actuellement. Heureusement, au Venezuela, des mesures préventives ont été prises à temps et une quarantaine sociale a été décrétée le 13 mars sans hésitation. Cela a empêché le pays d’avoir des chiffres alarmants aujourd’hui, comme c’est le cas en Colombie, en Équateur, au Pérou, au Chili et surtout au Brésil.

Parmi les réactions des Vénézuéliens, on peut en souligner deux : ceux qui ont pris radicalement à cœur toutes les recommandations de sécurité et de prévention ; et un autre groupe qui préfère ignorer les mesures. Ces derniers mettent en danger non seulement leur santé, mais aussi celle de leur famille et de tout le pays.

Cependant, chacun vit la quarantaine d’aujourd’hui à sa manière. Chacun a ses propres problèmes et trouve les aspects positifs et négatifs de la situation. Après presque 11 mois d’isolement, nous raconterons dans ces lignes l’expérience d’un groupe de vénézuéliens d’âges et de professions différentes, racontée personnellement par chacun d’entre eux.

Verónica Jiménez, 16 ans, étudiante, Barquisimeto, État de Lara. «Cela a été frustrant»

Ma routine a complètement changé, à tous égards. Je suis passé de l’école tous les jours, à mes activités à l’église, au partage avec mes amis, aux sorties avec ma famille le week-end, à l’enfermement à la maison du lundi au dimanche. Cela a été frustrant, car même si nous avons partagé de nombreuses activités à la maison, il y a des jours où je ne trouve rien à faire, j’essaie de changer ma routine mais c’est difficile.

Cette année, je vais recevoir mon diplôme de fin d’études secondaires et je ne sais toujours pas si nous aurons une cérémonie officielle. À la fin, peut-être qu’ils donneront le diplôme à mes parents par l’intermédiaire du bureau. Il y a quelques jours à peine, plusieurs d’entre nous se sont réunis pour passer du temps ensemble, et tout le monde n’a pas eu l’autorisation, même si c’était chez un camarade de classe et avec les mesures de sécurité en place. Je comprends que c’est pour notre propre bien, mais même si je le comprends, c’est toujours frustrant.

Tomás Pérez, 18 ans, étudiant, Maracay, État d’Aragua. «Ce n’est pas le nouveau style de vie que j’attendais»

La quarantaine ? C’est frustrant, parce que la semaine même où il a été décrété, il allait commencer à étudier la médecine à l’université Francisco de Miranda à Coro (Falcón, dans le nord-ouest du pays). J’allais commencer un nouveau style de vie, vivre seule dans une autre ville, sans mes parents ? Et tout s’est soudain écroulé. J’ai passé des mois avec une routine monotone, à vouloir commencer ma carrière et j’étais heureux parce que le moment était venu, mais mes plans étaient tronqués.

Je ne blâme pas la quarantaine, car je comprends qu’elle est nécessaire, mais ce n’est pas le nouveau style de vie auquel je m’attendais. En attendant, j’ai essayé de mettre de l’ordre dans mes affaires, de manger plus sainement et de faire de l’exercice à la maison, car maintenant nous ne nous réunissons même plus en famille tous les week-ends comme avant ; et entre amis, je vis avec un petit groupe et uniquement par le biais de WhatsApp et des réseaux sociaux.

Scarlet Rodríguez, 33 ans, journaliste, Caracas. «J’ai testé mes capacités de mère, d’amie et de femme»

Je suis maman et je vis avec mes deux filles de 7 et 10 ans et mon bébé de six mois. Parmi les bonnes choses, je dois souligner le temps consacré exclusivement à mon bébé et que j’ai testé mes capacités de mère, d’amie et de femme. J’ai pu m’occuper de différents fronts : l’alimentation, l’allaitement, l’éducation des enfants, les devoirs, les cours, les loisirs, le travail… des choses que je pensais ne pas pouvoir faire en même temps. J’ai tissé des liens avec mes filles et j’ai plus de communication et de rapports.

Mais la question économique a été très négative, parce que je travaille comme consultant indépendant et qu’en raison de la quarantaine, de nombreuses entreprises estiment qu’il ne vaut pas la peine d’embaucher en ce moment. Cela a limité mes revenus, je n’ai pas assez d’argent pour tous les rendez-vous médicaux, la nourriture et les médicaments comme avant. De plus, mes parents sont plus âgés, ils vivent dans un autre état et ne peuvent pas voir souvent leurs petites-filles, qui étaient leur plus grande distraction, surtout pour ma mère qui souffre de la maladie d’Alzheimer. En bref, le pire est l’incertitude de vivre dans un stress constant sans savoir ce qui va se passer ensuite.

Rafael Pérez, 47 ans, chauffeur de taxi, Barquisimeto, État de Lara. “Nous nous sommes fait une coquille dans cette quarantaine

La situation économique me bouleverse. J’ai dû ouvrir la boussole et chercher d’autres moyens de survivre, de m’adapter à la situation, plus à cause de mon attitude que parce que j’ai tout résolu. J’ai dû recourir à la vente sur Internet et aux réseaux sociaux. C’est ainsi que j’ai réussi à survivre avec ma femme et mes deux enfants, bien que ce ne soit pas comme je le souhaiterais. Et aussi grâce à l’aide de mes deux jeunes frères, dont l’un vient de l’extérieur du pays. Mais il n’y a pas grand-chose à faire, nous avons six ans de retard sur l’économie, l’inflation et les pannes quotidiennes.

Nous nous sommes fait un bouclier et nous avons essayé de tirer le meilleur parti du pire. Et bien que le gouvernement ait fait des progrès modestes, c’est la pénurie d’essence qui a été la meilleure, car il a réussi à enfermer une population avec peu de bon sens comme celle du Venezuela. Dieu merci, cela s’est passé ainsi, car le service de santé publique n’a pas pu résister à une épidémie massive.

María Guerrero, 37 ans, avocate, fonctionnaire, Caracas. «Maintenant, je travaille par vidéoconférence»

J’ai dû m’adapter, travailler à la maison. J’ai apporté mon ordinateur portable, Internet et mon imprimante et cela m’a permis de remplir mes obligations. J’ai dû me rendre très peu sur mon lieu de travail parce que j’ai décidé d’être en quarantaine volontaire. Maintenant, je travaille par vidéoconférence, tous les documents juridiques sont envoyés par courrier au bureau. C’est principalement parce que mon père a une maladie presque terminale et que nous avons pris des mesures radicales et extrêmes, car il serait mortel pour lui de l’attraper.

Avant, j’allais le voir plusieurs fois par semaine, maintenant j’y vais avec mon frère tous les 15 jours, po. Il s’avère qu’il était bloqué à Caracas, car il vit à Coro (Falcon) et depuis février, il n’a pas pu rentrer chez lui. Dieu merci, avec les médicaments, nous n’avons pas de problèmes car nous avons un stock qui, je l’espère, durera jusqu’à ce que tout redevienne normal, même s’il s’agit de cette soi-disant normalité relative.

Moisés Henríquez, 34 ans, membre de la garde nationale, Caracas. «Chez moi, les mesures sont strictes»

Je vis avec ma femme et mon fils de trois mois. À la maison, tout a beaucoup changé, parce que je ne peux pas emmener mon fils au parc, nous devons jouer avec lui dans le salon ou dans le couloir de l’appartement où nous vivons. Ma femme aimait se promener le week-end, nous ne pouvons pas le faire non plus. Nous avons dû nous adapter pour la sécurité de toute la famille. J’avais l’habitude de rendre visite à mes parents, maintenant je ne peux même plus leur envoyer de la nourriture comme je l’ai toujours fait, à cause des restrictions.

De plus, je n’ai pas le temps à cause de mon travail. Je suis dans la rue tous les jours et dès que j’arrive à l’appartement, je me désinfecte : j’enlève mes vêtements, je les mets dans la machine à laver et je prends un bain tout de suite. Je ne laisse pas ma femme ou mon fils avoir de contact avec moi tant que je n’ai pas fini de me nettoyer. Chez moi, les mesures sont strictes, tout comme au travail.

Eloína Salcedo, 60 ans, retraitée et entrepreneure. Caracas. «Je ne peux pas sortir à cause de la quarantaine»

Je vis dans la paroisse du 23 d’Enero et ici tout est très strict et radical. Vous devez respecter les mesures de prévention. Depuis le début de la quarantaine, je n’ai pas pu quitter Caracas pour rendre visite à ma mère à Aragua, faute de moyens de transport. Je n’ai pas non plus pu rencontrer mes frères et sœurs ni aller à l’appartement que j’ai sur la plage. Je n’ai même pas pu rendre visite à mes autres frères ici à Caracas.

C’est pourquoi j’ai consacré plus de temps à ma maison, pour lui donner plus de chaleur, pour la nettoyer, pour aller au lit quand je veux. La distraction, c’est mon travail, j’ai une petite boutique et je vends des petits déjeuners et des snacks, mais personne n’entre là-dedans sans masque, ou sans se mettre du gel antibactérien sur les mains. Maintenant, tout est à faire car ils ne peuvent même pas s’asseoir aux tables. Cela a été très dur, je prie juste Dieu que tout passe plus vite que nous le pensons.

Delfina Linárez, 69 ans, retraitée, Petare, État de Miranda. «Je prends beaucoup soin de moi car je me suis remise d’un cancer du sein»

Je ne sortais pas souvent, mais maintenant c’est extrême. Je ne suis sorti que cinq fois pour acheter de la nourriture et jeter les ordures. J’avais l’habitude d’aller au marché, de parler à mes amis dans l’immeuble, j’avais l’habitude de prendre moi-même la boîte de nourriture, et maintenant je ne l’ai pas fait depuis dix mois. Je ne rends même pas visite à mes voisins dans leurs appartements. Je prends beaucoup soin de moi car je me suis remise d’un cancer du sein. De plus, ma fille et mon petit-fils ne veulent pas que je sorte parce que je pourrais tomber malade.

Avant, je me distrayais aussi à la machine à coudre, mais maintenant je ne peux plus non plus, parce que je n’ai pas de fil et je l’achetais à Petare, mais je n’y vais pas, ni ma fille, ni mon petit-fils. J’ai même passé mon anniversaire en quarantaine, je ne pouvais pas sortir pour manger comme je le fais chaque année, ni rendre visite à mes frères et sœurs. Cela me dérange beaucoup, mais je comprends que c’est la meilleure chose pour tout le monde.

Jesús Núñez, 69 ans, commerçant, Maracay, État d’Aragua. «Je n’ai pas vu mes enfants depuis presque un an»

Je ne quitte pas l’urbanisation où je vis. J’allais chez mes grands-parents, au club équestre, je regardais les matchs de base-ball sur un terrain voisin… Je ne peux plus faire tout cela. La seule chose que je fais est d’aller travailler à la bodega très tôt le matin et jusqu’à midi. Là-bas, je porte un masque et comme je n’ai pas de gants, je mets des sacs en plastique et je les change tout le temps. Mais je ne peux pas arrêter de travailler, car la pension ne suffit pas et je ne peux pas manger sans argent.

En outre, je vois que beaucoup de gens ne suivent pas les recommandations, alors j’essaie de garder mes distances avec tout le monde. Je jouais même aux dominos avec mes amis tous les jours jusqu’à neuf heures du soir, mais j’ai décidé de ne plus me réunir en groupe. Maintenant, je me tiens à sept heures du soir au plus tard. Mais ce que je regrette le plus, c’est de ne pas pouvoir rendre visite à mes enfants à Caracas, il est impossible de s’y rendre ou qu’ils viennent me voir.

Et c’est précisément cette attitude et certaines des paroles de Jesús Núñez qu’il faut garder à l’esprit. «Je vois que beaucoup de gens ne suivent pas les recommandations en pleine quarantaine, alors j’essaie de garder mes distances avec tout le monde». La maladie COVID-19 s’est avérée ne pas être un jeu, et avec plus de 100 millions de personnes infectées dans le monde et en voie de 500.000 décès, nous devons accorder de la valeur aux paroles du directeur général de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus : «Le pire est encore à venir (…) Une année s’est écoulée depuis l’apparition du nouveau coronavirus et la pandémie est loin d’être terminée».

