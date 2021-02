Le Brésil fait face à une maladie épidémique beaucoup plus mortelle que le COVID-19

Le Brésil est confronté au deuxième taux de mortalité par COVID-19 le plus élevé au monde, seulement dépassé par les États-Unis. Au 11 février 2020, elle compte plus de 9,6 millions de cas positifs et près de 235 000 décès. Ces chiffres représentent environ 9 % des infections et 10 % des décès dans le monde.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a récemment souligné que la pandémie n’est pas encore près d’être terminée. Tout dépendra de l’efficacité des vaccins actuellement en cours et, plus encore, de leur distribution efficace. Maintenant, est-ce là le principal problème de santé auquel le Brésil est confronté ?

Un groupe de scientifiques brésiliens craint la présence d’une autre maladie beaucoup plus mortelle. Il s’agit de la fièvre jaune, qui risque d’éclater à nouveau dans la nation amazonienne. Selon les chiffres officiels, 200.000 cas et au moins 30.000 décès sont signalés chaque année. C’est plus que le nombre de décès causés par le terrorisme et les accidents d’avion réunis en un an.

Le tamarin lion d’or

Cette fièvre est causée par un virus qui se propage entre les humains et les primates par l’intermédiaire des moustiques. Ses symptômes comprennent une fièvre intense, des maux de tête et, chez certains patients, une jaunisse, le jaunissement de la peau qui donne son nom à la maladie. Aujourd’hui, les cas les plus graves peuvent également entraîner des hémorragies internes et une insuffisance hépatique.

Le taux de mortalité de cette maladie est d’environ 15%, si la population n’est pas vaccinée. Ce chiffre est beaucoup plus élevé que celui de COVID-19, qui est d’environ 3 % dans le monde. La grande différence est que la fièvre jaune dispose d’un vaccin éprouvé et efficace.

Moustique du genre Aedes, qui transmet également les virus Zika et de la dengue

Une récente épidémie au Brésil

Récemment, le Brésil a connu plus de cas de fièvre jaune que tout autre pays. En décembre 2016, une épidémie a débuté dans le Minas Gerais et s’est étendue au voisin de l’Espírito Santo, tous deux au milieu de la forêt atlantique. À cette époque, quelque 40 millions de Brésiliens menacés par la fièvre jaune n’étaient pas vaccinés.

Puis, en mai 2017, l’épidémie s’est étendue à tout le Brésil, avec des points chauds dans les États voisins de Rio de Janeiro et du Minas Gerais. Cependant, d’autres foyers ont été signalés jusqu’à l’État du Pará, situé dans le nord du pays, à près de 4.800 kilomètres de là. Il s’agit de la pire épidémie des 80 dernières années : plus de 3.000 personnes infectées et près de 400 morts en quelques mois.

À cette époque, plusieurs communautés de singes ont été accusées d’être responsables de la propagation. «Lorsque vous avez des primates qui sont piégés dans de petites forêts à forte densité… il est facile pour tout le monde de se faire infecter», explique Carlos Ramon Ruiz-Miranda, biologiste de la conservation à l’Université d’État du Nord de Rio de Janeiro.

Cité par la BBC, il a expliqué que dans les forêts infestées de moustiques, la maladie saute particulièrement vite entre les singes tamarins lions dorés et les humains. Car, bien que les moustiques soient les porteurs, ce sont les humains qui aggravent la situation. Ils le font en envahissant et en détruisant les forêts, car ils réduisent la biodiversité et se rapprochent des autres primates.

La déforestation au Brésil détruit les habitats naturels du marmouset

Le défi du vaccin

Les forêts où les scientifiques chassent les singes sont situées à 80 kilomètres de Rio, la sixième plus grande zone métropolitaine des Amériques. À six heures de route au nord, le long de la côte atlantique, se trouve São Paulo, la plus grande ville de l’hémisphère.

Ainsi, la proximité de ces zones urbaines denses avec les forêts crée les conditions parfaites pour une épidémie. Mais pas n’importe quelle épidémie, une épidémie sans précédent depuis que le vaccin contre cette fièvre a été découvert il y a près d’un siècle.

Or, il est vrai que la fièvre jaune a un vaccin «très efficace». Cependant, la «méfiance» entrave la récente campagne de vaccination de 23 millions de personnes à São Paulo et Rio.

En 2018, le Ministère de la Santé a annoncé une campagne de vaccination pour 80 des 210 millions d’habitants du Brésil. Dans certaines municipalités, 95 % des habitants ont été vaccinés, mais dans les grandes villes, le taux dépasse à peine 50 %.

La fièvre jaune a un vaccin très efficace

Cela s’est produit parce que de nombreux brésiliens ne font pas confiance aux directives de leur gouvernement en matière de santé publique. Actuellement, avec Jair Bolsonaro aux commandes, la corruption est omniprésente. Ainsi, même si le vaccin est gratuit, nombreux sont ceux qui pensent que cette campagne est uniquement destinée à profiter à ceux qui fabriquent ces antidotes.

Après l’épidémie de 2016-17, la même situation s’est produite qu’aujourd’hui avec la COVID-19. De nombreuses fausses nouvelles ont été diffusées sur les médias sociaux et les applications de messagerie, qualifiant l’antidote d’inefficace et d’insécurisant.

À cet égard, l’OMS a appelé les fabricants à augmenter la production, mais le vaccin «reste limité en raison de la capacité de production restreinte». En conséquence, à peine la moitié des habitants de Rio ont été vaccinés contre la fièvre jaune.

Les scientifiques estiment qu’il ne reste qu’environ 2500 spécimens

La population de singes tamarins lion d’or

Le monde compte environ 7,8 milliards d’habitants, alors qu’il n’y a qu’environ 2.500 tamarins lion d’or. Ainsi, les scientifiques avancent une proposition plus qu’intéressante. «Pour arrêter les futures épidémies entre humains, pourrais-je utiliser une nouvelle approche : vacciner nos frères à fourrure qui aiment les bananes ? »

«Une façon d’arrêter la propagation de la maladie est de vacciner les humains et le tamarin lion doré», explique l’un des chercheurs. Elle est Mirela d’Arc, biologiste à l’Université Fédérale de Pernambuco. «Si les singes sont vaccinés, nous aurons moins d’individus porteurs de la maladie (…) C’est une immunité collective», a-t-elle déclaré.

À première vue, le tamarin lion doré ressemble à une boule de fourrure orange flamboyante. Maintenant, avec une moustache et sans queue, il ressemble de façon frappante au Lorax du livre pour enfants de 1971 du Dr Seuss. Là, une créature floue défend sa forêt contre les humains qui viennent couper tous les arbres. Puis, il est chassé de son environnement naturel et forcé de quitter la forêt… Exactement ce qui se passe avec le lion d’or ouistiti.

Une image de Lorax, le protagoniste du film d’animation

Dans les années 1970, ce primate occupait de vastes étendues de la forêt atlantique dans le sud-est du Brésil. Progressivement, l’exploitation forestière a coupé son habitat en petits morceaux, au point qu’aujourd’hui, il est considéré comme une espèce en danger critique d’extinction. «Les écologistes ont retiré des dizaines de singes de leur habitat en déclin et les ont jetés dans des réserves naturelles en dehors de la ville de Rio», indique un rapport du The Guardian.

Aujourd’hui, moins de 2500 singes vivent encore à l’état sauvage. La plupart vivent dans des fragments de forêt restants dans le bassin du fleuve São João. Leur résilience a été suffisante pour reclasser l’espèce de «en danger critique d’extinction» à «en danger».

L’épidémie de fièvre jaune de 2017

Le biologiste Carlos Ramon Ruiz-Miranda se souvient d’une expérience particulière vécue lors de l’épidémie de 2017. Un fermier l’a conduit avec son équipe à un tamarin lion doré dans la forêt. Le singe a été testé positif pour la fièvre jaune. Plus tard, ils ont trouvé cinq singes morts. À la fin, l’épidémie avait tué plus de 4.000 singes.

Même parmi certains groupes de singes hurleurs, le taux de mortalité atteignait 80 à 90%. Pour faire simple : les primates étaient déjà vulnérables. «Au final, nous avons perdu 30 % de la population, de 2.600 à 3.700 singes, en moins d’un an», a déclaré Ruiz-Miranda.

Des singes ont été tués en 2017 par peur d’une épidémie de fièvre jaune

Après cela, ils ont commencé à faire des tests dans les communes voisines des singes. Au final, plusieurs des échantillons prélevés se sont révélés positifs pour la fièvre jaune. En conclusion : l’épidémie de 2017 a montré que non seulement les humains, mais aussi les singes, sont vulnérables à une maladie commune.

Le Brésil abrite plus d’espèces de primates que tout autre pays de la planète. Pour prévenir une nouvelle épidémie et ne pas avoir à en faire le deuil, il faudra peut-être d’abord sauver ces singes. C’est la conclusion à laquelle est parvenu le biologiste Arc, dans le rapport cité par le journal britannique.

Toutefois, il n’est pas aussi difficile d’approcher ces singes pour les faire vacciner que pour d’autres animaux sauvages. «En général, les animaux ont peur des humains. Mais ici, dans ce fragment, les tamarins du lion d’or nous connaissent», a déclaré D’Arc.

Les scientifiques ont lancé une campagne de vaccination des primates

Vacciner les primates

Récemment, l’Association Golden Lion Tamarin, un groupe de conservation à but non lucratif, s’est mise au travail sur la vaccination. Les chercheurs ont utilisé un petit appareil GPS pour enregistrer la localisation des singes, en suivant les mouvements de l’animal dans la forêt. D’autres posent des pièges chargés de bananes sur une plateforme en bois faite à la main sur le sol de la forêt.

Une fois qu’ils ont attrapé suffisamment de tamarins, ils sont retournés dans un laboratoire pour les examiner. Pour s’assurer que les singes ne ressentent rien, ils les ont mis sous sédatif. Ensuite, ils leur ont fait passer un examen de santé général, ont mesuré leur poids, leur température corporelle et ont prélevé des échantillons de selles, de sang et de bouche.

D’Arc a enfoncé un coton-tige dans la bouche du singe, le frottant doucement autour de ses petites dents. Après tout cela, ils ont été vaccinés par le bas-ventre. Ensuite, l’équipe les a ramenés dans la forêt avant qu’ils ne se réveillent.

À la fin de la journée, l’équipe avait capturé, transporté, testé, vacciné et ramené huit tamarins de trois groupes familiaux différents. Mais leur travail ne faisait que commencer. Dans deux ans, dit Ruiz-Miranda, ils prévoient de vacciner 500 tamarins lion d’or.

En ce sens, ils nous invitent à ne pas oublier un détail immense : comme COVID-19, la fièvre jaune a peut-être commencé chez les animaux. Cependant, ce sont les humains et leur irresponsabilité qui l’ont répandue dans le monde entier.

L’origine de la fièvre jaune est liée au continent africain

La fièvre jaune

La fièvre jaune est une maladie d’origine africaine, qui n’existait pas avant la traite des esclaves, selon plusieurs études. On estime qu’il est arrivé au continent américain il y a trois ou quatre siècles. La maladie se propage lorsque des moustiques femelles piquent des humains ou d’autres primates infectés, puis piquent et infectent d’autres personnes.

«Une fois qu’une épidémie commence, les espèces de primates ont quatre à six jours pour être virémiques. Cela signifie que le virus est actif et que les moustiques qui les piquent peuvent être infectés», a expliqué Ruiz-Miranda. Les singes deviennent alors des «amplificateurs» de la maladie transmise par les moustiques.

Aujourd’hui, le risque s’étend plus que jamais, notamment en raison de la déforestation de leur habitat par l’homme. Comme la forêt au Brésil est décimée, les primates sont contraints de s’installer dans des zones plus petites et à plus forte densité. Les animaux risquent donc davantage de se transmettre des infections entre eux. Ensuite, avec l’empiètement des humains dans ces mêmes zones, le risque que ces animaux transmettent des agents pathogènes aux humains augmente.

«La biodiversité agit comme un amortisseur» contre les maladies, dit Ruiz-Miranda. «Si vous considérez une épidémie comme une espèce envahissante, plus l’environnement est dégradé, plus il est facile pour la maladie de s’installer».

Le Brésil aura besoin de 226 millions de doses d’un vaccin humain d’ici 2026

L’appel à l’attention générale

Les chercheurs affirment que l’épidémie de 2017 au Brésil a été un signal d’alarme. Ils soulignent même que cette épidémie a illustré la rapidité avec laquelle l’homme peut propager la fièvre jaune, d’une région à l’autre du pays. Aujourd’hui, avec la pandémie mondiale de COVID-1, cette hypothèse est plus que prouvée.

Enfin, l’étude présentée par les scientifiques assure qu’à moins que davantage de singes et de personnes ne soient vaccinés, les épidémies de fièvre jaune s’aggraveront. Selon une estimation, le Brésil aura besoin de 226 millions de doses d’un vaccin humain d’ici 2026. Contrairement au COVID-19, la fièvre jaune est en avance sur son temps, car il existe un vaccin efficace et largement disponible.

