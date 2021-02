Sénat confirmé deuxième impeachment : Comment Trump est-il devenu un président sociopathe ?

Le Sénat américain a voté mardi en faveur de la tenue du deuxième procès de destitution de l’actuel ancien président Donald Trump. Six sénateurs républicains ont rejoint le banc des démocrates et ont ajouté 56 voix, contre 44 pour les opposants. Le vote a eu lieu après que les procureurs de la Chambre des Représentants aient ouvert le dossier avec la projection d’une vidéo poignante de 13 minutes. La vidéo montre les violentes émeutes au Capitole le 6 janvier, dont ils tiennent le magnat pour responsable.

Mais le fait que seuls six républicains aient voté en faveur de cette proposition semble être une prémonition que Trump sera à nouveau acquitté. «Le résultat de ce procès est prédéterminée», a souligné le sénateur républicain texan Ted Cruz lors de la séance. «Le président Trump sera acquitté». Maintenant, pourquoi les démocrates veulent le mettre en accusation et le condamner, nous avons déjà abordé cette question dans un article précédent que vous pouvez lire ICI.

Mais au-delà de cette réalité, la question se pose de savoir comment une personne peut devenir comme Trump. Pire encore, comment un tel être sociopathe pourrait devenir président de la première puissance économique et militaire du monde. Il y a quelques mois, une de ses nièces a donné des indices pour répondre à cette question qui vaut des millions de dollars.

Quel genre d’homme est Donald Trump

Un sociopathe est reconnu dans le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux – de l’Association Psychiatrique Américaine – comme un individu souffrant d’un «trouble de la personnalité antisociale». C’est un menteur, manipulateur, impulsif, irritable, agressif, irresponsable, têtu, arrogant, manquant d’empathie et de remords, et il a du mal à être dans une relation monogame. Alors, Donald Trump est-il un sociopathe ?

Oui, il l’est, selon sa nièce, Mary L Trump. Elle est l’auteur du livre «Too Much and Never Enough : How My Family Created The World’s Most Dangerous Man» : Comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde).

Mary L (55 ans) est la fille de Fred Trump Jr, le frère aîné de Donald, aujourd’hui décédé. Elle est titulaire d’un diplôme en littérature anglaise et d’un doctorat en Psychologie Clinique de l’Université Adelphi de New York. De plus, elle a vécu son enfance et son adolescence au sein d’une «famille maligne et dysfonctionnelle».

Dans des déclarations recueillies par The Guardian, Mary L. décrit le magnat comme un escroc, narcissique, tordu, méchant, sans empathie, victime d’un père sociopathe et sexiste. Précisément, elle dépeint Fred Trump – son grand-père – comme «un patriarche dominant, avec un cœur de pierre», qui a transmis tous ses complexes et antivaleurs au président actuel.

Les psychiatres soulignent que la psychopathie peut être héréditaire, le produit d’une blessure au cerveau ou d’abus et/ou de négligence dans l’enfance. À cet égard, Martha Stout, psychologue à Harvard et auteur du livre The Sociopath Next Door, explique : «Une parentalité instable ou irrégulière ou une discipline parentale incohérente augmente la probabilité que le trouble de conduite se transforme en un trouble de la personnalité antisociale».

Mary L. a révélé que lors de l’élection présidentielle de 2016, elle avait voté pour Hillary Clinton. Photo: Web

Les médecins qui ont examiné M. Trump au cours de la dernière décennie affirment que son état de santé est «exceptionnel». Ensuite, la thèse de l’auteur se renforce. The New York Times rapporte que dans le livre, Mary L dit que son grand-père Fred «a poussé le président à adopter l’intimidation et d’autres comportements agressifs pour couvrir ses propres insécurités».

Il indique également que la famille Trump «était profondément divisée en termes de genre». Fred a «élevé» les trois garçons et sa femme Mary a élevé les deux filles.

Dans la famille Trump, le père a élevé les mâles et la mère s’est occupée des femelles. Photo: Web

«L’environnement de division que mon grand-père a créé est l’eau dans laquelle Donald a toujours nagé. C’était un sociopathe de premier ordre» qui suivait deux règles strictes : «ne jamais montrer de faiblesse» et «ne jamais s’excuser». Si Fred Jr. disait «Je suis désolé, papa», Fred «se moquerait». Il voulait que son fils aîné soit un tueur».

«Lors des dîners de la famille, il y avait certaines choses que Fred ne tolérait pas. Il s’exclamait sans cesse : «Ne mettez pas vos coudes sur la table, ce n’est pas une écurie de cheval s’exclamait à plusieurs reprises». Même, avec un couteau à la main, il arrivait à frapper sa poignée contre l’avant-bras de celui qui n’écoutait pas». Mary L Trump

Trump et ses frères ont préféré mentir à leur père. «Pour Freddy, c’était une attitude défensive, pas seulement un moyen d’échapper à la désapprobation ou d’éviter la punition, mais une façon de survivre (…) Pour Donald, le mensonge était une façon de se faire plaisir. Il voulait convaincre tout le monde qu’il était meilleur qu’il ne l’était vraiment ».

Selon l’auteur, son grand-père «a limité l’accès de Donald à ses propres sentiments. Il en a rendu beaucoup inacceptables, a perverti la perception du monde de son fils et a endommagé sa capacité à y vivre».

Un tortionnaire sociopathe

Dès son plus jeune âge, dit Mary L., «Donald voyait son jeune frère, Robert, comme le plus faible, et aimait le tourmenter. Il cachait souvent ses jouets préférés et faisait semblant de ne pas savoir où ils se trouvaient». Elle se souvient également qu’une fois, lorsque la crise de colère de Robert a dégénéré, Donald a menacé de démonter ses camions s’il n’arrêtait pas de pleurer.

«Désespéré pour les sauver, Robert a couru vers sa mère. La solution de Mary – qui n’avait pas le droit de les élever – était de cacher les camions dans le grenier. Elle a puni Robert, qui n’avait rien fait de mal, faisant en sorte que Donald se sente invincible (…) Bien qu’il n’ait pas été récompensé pour son égoïsme, son entêtement et sa cruauté, il n’a pas été puni non plus», a-t-elle détaillé.

Dos generaciones de sociópatas, el hijo con mucho más poder que el padre. Foto: Web

Un sociopathe malveillant

Une fois, raconte sa nièce, Trump a tourmenté Robert et a reçu une cuillerée de son propre médicament : son frère aîné, Freddy, a jeté un bol de purée sur Donald, blessant profondément sa fierté. Plus d’un demi-siècle plus tard, en 2017, sa sœur Maryanne a évoqué l’anecdote lors d’un toast à la Maison Blanche et le président a été profondément bouleversé.

Depuis ce jour, il a décidé que puisque son père ne respectait pas son frère aîné, il ne le ferait pas non plus. Selon les témoignages recueillis par le Times, Donald a remarqué que son père se moquait de son frère aîné et a décidé de le rejoindre, pour devenir «le fils préféré» du premier sociopathe Trump.

«Donald ne tolérerait pas un tel mépris. Sa personnalité a servi le but de son père (…) C’est ce que font les sociopathes : ils cooptent les autres et les utilisent à leurs propres fins, de manière impitoyable et efficace. Aucune tolérance pour la dissidence ou la résistance».

Un sociopathe narcissique

Mary L. révèle également que son oncle «a payé un ami pour passer le SAT, un test standardisé utilisé pour évaluer les candidats à l’université», selon BBC Mundo.

«Il était inquiet. Il craignait que sa moyenne générale, qui le plaçait loin de la première place de sa classe, ne ruine ses efforts pour être accepté (…) Il a donc engagé un garçon intelligent et réputé bon aux examens pour passer ses SAT à sa place», écrit l’auteur, qui ajoute : «Donald, qui n’a jamais manqué de fonds, a bien payé son ami».

«Sa consolation en dépeignant cette image, ainsi que la faveur de son père et la sécurité financière que lui apportait la richesse de celui-ci, lui ont donné la confiance non méritée pour ce qui a été une farce dès le début : se vendre non seulement comme un riche playboy, mais comme un brillant entrepreneur fait lui-même». Mary L Trump

Pour sa nièce, l’une des caractéristiques essentielles de l’atout sociopathique est «la tricherie comme mode de vie». Selon le Times, le livre montre des documents juridiques, bancaires, fiscaux et autres «documents» à l’appui de ces allégations.

Les marginaux

Ce n’est un secret pour personne que Mary L, son frère et ses parents ont toujours été marginalisés par la famille Trump. Son père est mort d’une crise cardiaque en 1981, à l’âge de 42 ans, alors qu’il luttait contre l’alcoolisme. Selon elle, il n’a jamais supporté la pression du rejet de sa famille.

«Une fois, la petite Marie s’est réveillée en entendant le rire de son père qui pointait un fusil sur le visage de sa mère, qui a crié (…) En 1970, sa mère a dit à son père de partir, et il ne reviendrait jamais vivre avec eux. Ils ont divorcé en 1971». The New York Times

En juin 1999, à la mort de leur grand-père, Mary L et son frère, Fred Trump III, ont appris qu’ils avaient été exclus du testament. Des mois plus tard, ils ont contesté la décision devant un tribunal de New York. Sur le plan juridique, ils ont fait valoir que Fred Trump «souffrait de démence et avait été manipulé par ses enfants pour influencer la rédaction du testament».

Le Times ajoute que quelques jours plus tard, une entreprise familiale a suspendu son assurance maladie et celle de toute sa famille. Parmi eux, «le fils de Fred III, William, âgé de neuf mois, qui souffrait de troubles convulsifs et d’infirmité motrice cérébrale». L’ordre est venu de Donald, le sociopathe Trump II.

Donald a même reconnu que cette décision était une réponse à la lutte sur la volonté. «Quand Fred III nous a poursuivis, nous avons dit : Pourquoi devrions-nous lui donner une couverture santé», a-t-il déclaré au Daily News à l’époque. Ils ont finalement réglé leurs différends en avril 2001, bien que des années plus tard, Mary L. ait prétendu qu’ils avaient été trompés.

Donald Trump avec sa femme actuelle, Melania, et quatre de leurs cinq enfants. Photo: Agences

Une famille dysfonctionnelle

Ainsi, une partie de l’histoire de la façon dont sa famille a façonné le comportement du président, le sociopathe Trump, que Mary L. considère comme «l’homme le plus dangereux du monde», devient publique. «Le pays est usé, comme il l’a fait avec mon père. Il affaiblit notre capacité à être gentil, à croire au pardon, des concepts qui n’ont jamais eu de sens pour lui».

Enfin, elle se souvient que le jour de la victoire de Trump, une peur a traversé son corps. Il craignait que les électeurs «aient choisi de transformer l’Amérique en une macro version de ma famille maligne et dysfonctionnelle». Et apparemment, c’est ce qui s’est passé.

