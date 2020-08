Femmes disparues, maltraitées et assassinées en quarantaine : l’autre pandémie au Pérou

«Nous devons savoir ce qui leur est arrivé». Cette phrase énergique a été récemment exprimée par le Médiateur du Pérou, Walter Gutiérrez, en référence aux 915 femmes que cette institution rapporte comme disparues depuis le début de la quarantaine en raison de la pandémie de COVID-19.

Cependant, la disparition des femmes est un problème endémique au Pérou, et avant la quarantaine, en moyenne cinq cas par jour étaient signalés. Mais la pandémie a exacerbé cette malheureuse réalité et avec elle la vulnérabilité des femmes dans le pays andin. Le nombre de personnes disparues est passé de cinq à huit par jour pendant la détention.

Ces indicateurs ont été présentés au cours de la dernière semaine de juillet par le Bureau du Médiateur, par l’intermédiaire de son principal porte-parole, Walter Gutiérrez. Sur les 915 femmes officiellement portées disparues, ce qui attire encore plus l’attention – qui suscite l’alarme et l’inquiétude – est que 70% sont des mineures.

Ces femmes ont disparu au Pérou juste pendant les trois mois et demi de confinement appliqués par la pandémie, une augmentation par rapport aux chiffres précédents.

«Pendant la quarantaine, du 16 mars au 30 juin, 915 femmes ont été portées disparues au Pérou», a déclaré à l’AFP Eliana Revollar, responsable des Droits des Femmes au Bureau du Médiateur.

#QuéPasóConEllas #ComunicadoCIDH "Desde @Defensoria_Peru demandamos al Ejecutivo que se complemente todos los instrumentos que permitan realizar una búsqueda efectiva y tener cifras reales de #QuéPasóConEllas, a cuantas se ubicaron con vida o fallecidas", Eliana Revollar pic.twitter.com/FCxgIA0jbQ — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) July 30, 2020

Que leur est-il arrivé ?

«Nous devons savoir ce qui leur est arrivé», adéclaré le Médiateur, Walter Gutiérrez, dans des déclarations aux médias péruviens RPP Noticias.

Pour sa part, Revollar a déclaré que «les cas des filles et des adolescentes sont les plus élevés car ils dépassent 70% du nombre total de femmes disparues». Il a indiqué que, même si certaines de ces femmes sont apparues plus tard, faute de registre national de la police, on ne sait pas combien sont toujours portées disparues.

«Il y a une résistance de la police en prenant ces cas. Nous exigeons que le registre national des personnes disparues soit conclu», a déclaré Revollar.

Selon plusieurs ONG féministes, la police et les procureurs ne se soucient pas beaucoup d’enquêter car ils estiment que ces femmes sont parties volontairement, sans prêter attention au fait que le pays compte un nombre élevé de fémicides et qu’il existe des réseaux de traite des êtres humains et de prostitution forcée.

Pour cette raison, le Bureau du Médiateur a demandé au Gouvernement de mettre en service le registre dès que possible, d’identifier le nombre exact de femmes toujours portées disparues, de savoir celles qui ont été retrouvées vivantes ou décédées et d’adopter des mesures préventives pour les femmes en situation de plus grand risque.

#QuéPasóConEllas "Entre niñas y adolescentes, estamos hablando de un 66% y un 34% son mujeres mayores de edad. Hay una mayor prevalencia entre los 18 y 30 años y más incidencia en #Lima con 387 casos", Eliana Revollar de @Defensoria_Peru Vía @RPPNoticias pic.twitter.com/RQZpGmagzu — Defensoría Perú (@Defensoria_Peru) July 30, 2020

Les femmes sont également victimes de meurtres

En janvier, le cas de Solsiret Rodríguez, étudiante universitaire et militante contre la violence sexiste qui a disparu trois ans plus tôt, a été largement médiatisée, dont le sort n’a pas attiré l’attention des autorités jusqu’à ce que son corps mutilé ait été retrouvé dans une maison de Lima.

En 2019, il y avait 166 fémicides au Pérou et un dixième d’entre eux ont été classés comme disparitions dans un premier temps.

La Defense a exigé que les enquêtes soient accélérées afin que les victimes, directes et indirectes, puissent obtenir justice et réparation. Dans le cas de morts violentes, il est également urgent qu’elles soient correctement classées.

La Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) a appelé l’État à enquêter sur les cas avec diligence et dans une perspective de genre. À son tour, il lui a demandé de remplir «son devoir de protéger intégralement les droits des adolescentes».

L’institution a averti qu ‘«il y a encore des mesures en suspens qui doivent être mises en œuvre» pour parvenir à une recherche efficace de ces personnes. «La violence à l’égard des femmes ne s’arrête pas», arapporté le journal El Comercio.

Au cours des deux premiers mois de la quarantaine, 12 fémicides et 26 tentatives de fémicide ont été enregistrés. En outre, 226 filles et adolescentes ont été victimes d’abus sexuels et 27 997 appels ont été lancés pour signaler des actes de violence domestique, selon le Ministère de la Femme.

Le confinement a aggravé la violence contre les femmes

La Ministre de la Femme, Gloria Montenegro, a fourni des données plus inquiétantes sur les femmes. Selon les chiffres gérés par ce bureau, les disparitions s’élèvent déjà à 1.200 et, en outre, 600 filles et adolescents ont été victimes d’abus sexuels depuis le début de la quarantaine.

Le nombre de plaintes déposées par des femmes – dont on ne sait pas du tout depuis le début de 2020 – atteint 2415, dont 737 adultes et 1720 mineurs.

«Jusqu’à présent, nous avons 36 fémicides enregistrés. Nous avons condamné à perpétuité, ou plus de 30 ans dans de nombreux cas. Nous travaillons avec la police et le Ministère Public pour que l’arrestation soit immédiate», a déclaré le Monténégro, qui a ajouté qu’à ces données, nous devons ajouter 32 autres tentatives de fémicide et 15 morts violentes.

Concernant cette crise de violence contre les femmes, Eliana Revollar souligne que ces mois de pandémie et de quarantaine ont exacerbé les violences sexuelles contre les femmes principalement en raison des graves problèmes de surpeuplement familial qui a contraint les femmes à «être confinées» avec leurs agresseurs, «qui peuvent devenir partenaires, parents, beaux-parents, grands-parents, oncles».

En outre, cela indique que la pandémie a mis en scène l’un des contrastes les plus forts de la société péruvienne, l’inégalité sociale, une situation qui ne s’est pas améliorée malgré le fait que le Produit Intérieur Brut (PIB) est passé depuis le début du 21e siècle de 51.745 millions à 222.045 millions de dollars.

Malgré ces chiffres économiques encourageants pour tous les pays, la matrice des inégalités n’a pas changé : au moins deux millions de logements sont manquants, et seulement à Lima, le déficit de logements est de 51%. La demande de l’État de «rester à la maison» et d’être protégé du virus est entrée en collision avec cette réalité, car en outre, la plupart des travailleurs obtiennent leur gagne-pain quotidien dans la rue, c’est-à-dire de manière informelle.

La quarantaine a débuté le 16 mars, en même temps que la fermeture totale des frontières, les couvre-feux de nuit et l’interdiction du transport interprovincial de passagers. Depuis le 1er juillet, la détention a été officiellement levée dans 18 des 25 régions du pays, mais elle se poursuit dans sept départements où les infections ne diminuent toujours pas : Áncash, Arequipa, Ica, Huánuco, Junín, San Martín et Madre de Dios.

Avec 33 millions d’habitants, le Pérou enregistre – selon la carte interactive de l’Université Johns Hopkins – plus de 423.000 cas de COVID-19 et 19 400 décès. C’est aussi le septième pays au monde avec le plus grand nombre d’infections et le troisième en Amérique Latine, une situation qui entretient une crise sanitaire profonde qui affecte de manière aiguë l’environnement économique et social des Péruviens.