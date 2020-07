«El futuro es no binario»: Semana No Binarie 2020

Colectivo Neutres, No Binarie Fem y Colectiva Pies Descalzos se unieron para crear esta semana en conmemoración del Día de la Visibilidad No Binarie.

El 14 de julio es el Día de la Visibilidad No Binarie. Pero, ¿qué es ser no binarie? Una persona no binarie es aquella que se resiste y reivindica el derecho de no encajar en el binario hombre-mujer. En general se lo ubica en el espectro trans porque implica una sublevación o una subversión frente a las normas de género, pero se diferencian de otras personas trans que sí se encasillan como binarias.

El Colectivo Neutres, No Binarie Fem y la Colectiva Pies Disidentes se unieron y en conmemoración del Día de la Visibilización No Binarie, organizaron la Semana No Binarie 2020, con actividades virtuales -principalmente conversatorios- que irán desde este lunes 13 al domingo 19 de julio, en zona horaria de Chile.

Día de la Visibilidad No Binarie. Texto por @neutreschile

Las actividades comenzaron la noche de este lunes, con el conversatorio virtual “¿Qué es ser no binarie?: Feminismo fuera de la bi norma”. Este martes, también a las 21:00 horas realizarán “La belleza de Reptar: El mejor live que verán en su vida”, a cargo de Andre Amanita, transfeminista no binarie y una integrante de la Colectiva Pies Descalzos donde hablarán de “amor, vih y otras desafectaciones” por el Instagram oficial de Neutres.

“Trans-Maricona: Resistencia femenina desde la transgresión no binaria”, será la conversación que se sostendrá este miércoles 15 a partir de las 19:30 horas via Zoom, a cargo de la Coordinadora de Neutres y una performer de Yeguada Latinoamericana, entre otras. El jueves a las 17:00 horas será el turno de “Interseccionalidades de ser no binarie” por Valénti Erregui e invitades, para a las 21:00 horas darle paso a “El arte en el no binarismo”, ambas por el IGTV de la misma cuenta de Neutres.

“La trans no binariedad desde cuerpos socializados como femeninos” a las 19:30 horas por Noam Vilches y Eiden Viera se llevará a cabo este viernes. El fin de semana anuncian sorpresas y el sorteo de una rifa. Cerrarán la Semana No Binarie con un “Luca Palooza”, donde por una suma de 3 mil pesos las personas interesadas podrán unirse a Zoom y participar de la actividad, en la cuál tocará en vivo de manera virtual Kamon Kamon Kamon, Barbacius, Kote Santa Ana y Pamela Leiva.