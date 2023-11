Defensa de Jordhy Thompson apelará a la prisión preventiva, ya que «trunca su carrera»

José Mendoza, defensor penal público de Jordhy Thompson, anunció que apelará la medida cautelar de prisión preventiva que decretó la justicia en contra del futbolista, alegando que la acción judicial «trunca su carrera».

La medida cautelar fue determinada este lunes por el 14° Juzgado Garantía de Santiago, tribunal ante el que se formalizó al deportista por femicidio frustrado y desacato, luego que fuera detenido por un nuevo episodio de violencia intrafamiliar (VIF), en La Florida, Región Metropolitana, tras agredir nuevamente a su pareja, Camila Sepúlveda.

La Fiscalía Oriente solicitó la cautelar más gravosa por ser el imputado un peligro para la víctima y el Tribunal decidió acoger dicha solicitud.

El plazo de investigación quedó establecido en 45 días y el tribunal accedió a que el futbolista cumpla prisión preventiva durante todo este proceso, algo que no dejó conforme a la defensa de Thompson.

En diálogo con Emol, el abogado José Mendoza, confirmó que «se recurrirá de la prisión preventiva y como medida cautelar se solicitará la prohibición de acercarse a la víctima (Art. 9 b), prohibición de tenencia de armas y firma semanal».

Para estos fines, se debe apelar la resolución dentro de los primeros cinco días hábiles tras lo decidido por la magistrada Irene Rodríguez.

Además, durante el lunes expresó a ADN que la medida cautelar dictada para su representado “trunca su carrera”. “En la forma que está decretada la medida cautelar, va a ser imposible que vuelva a realizar cualquier actividad deportiva”, afirmó.

Actualmente, Jordhy Thompson se mantiene cumpliendo la medida cautelar en el penal Santiago 1.

Cabe destacar que tras el dictamen de la prisión preventiva, el Club Social y Deportivo Colo Colo afirmó que el jugador no “puede continuar en la institución”, ya que los hechos protagonizados por el volante corresponden a delitos graves reiterados, los que “contravienen absolutamente a los principios de nuestra institución”.

«Pensaba que me iba a matar»

El futbolista ya había sido formalizado mayo pasado por los delitos de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar y lesiones leves. En esa oportunidad. el tribunal dispuso su alejamiento de la víctima.

En conversación en Contigo en la Mañana, Camila Sepúlveda ofreció su relato sobre esta lamentable situación y confesó que “siempre fue una relación enfermiza y me afecta mucho porque yo siempre tuve la ilusión de que todo iba a mejorar entre nosotros, pero nunca mejoró nada”.

“De verdad le agradezco a Dios estar viva, porque ayer mientras me ahogaba yo no podía respirar, porque pensaba que me iba a matar”, afirmó.

“Esperé a que se quedara dormido para poder salir del departamento, con una desesperación terrible, nunca en mi vida me había sentido con tanto miedo“, complementó.

El 9 de mayo pasado, Thompson fue formalizado en el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, que le ordenó fijar un domicilio y le decretó una orden de alejamiento y prohibición de acercarse a Camila Sepúlveda e Isidora García, las víctimas de las agresiones.

Además, debía someterse a un tratamiento sicológico y pagarle $ 2.200.000 a su ex pareja a modo de compensación por la destrucción de un Ipad y un teléfono móvil.

Noobstante, tiempo después Thompson y Sepúlveda, retomaron su relación amorosa.

Por lo anterior, y según explicaron desde la Fiscalía Metropolitana Oriente, se citó a la víctima al Ministerio Público.

Tras esa citación, se modificó la orden de alejamiento a una prohibición de acercarse en términos violentos.

Sin embargo, la nueva agresión por la cual acusaron al futbolista, terminó por gatillar la formalización por femicidio frustrado y la posterior determinación de la prisión preventiva.

