¿El escuadrón del mal?: Claudio Crespo junto a diputados UDI y Republicanos apoyan a excabo Zamora en juicio Pío Nono

Tal y como había informado El Ciudadano, este miércoles 22 de mayo se dio inicio al juicio oral en contra del excarabinero Sebastián Zamora, actual asesor de la diputada del Partido Republicano (PR) Chiara Barchiesi, quien es acusado de homicidio frustrado por empujar a un joven de 16 años desde el Puente Pío Nono hasta el lecho del Río Mapocho, el 2 de octubre de 2020.

El joven que para ese entonces tenía 16 años, cayó de una altura de 7,4 metros y sufrió la fractura de muñecas, una contusión pulmonar y un golpe en la cabeza.

Zamora, por su parte, fue dado de baja de Carabineros, no por la agresión al adolescente, sino «por mala conducta», tras haber hecho uso de su cámara particular en el procedimiento y no haber dado aviso oportuno.

Cabe recordar que la Fiscalía de Alta Complejidad Centro Norte, representada por Ximena Chong, presentó una acusación por homicidio frustrado y solicitó una pena de ocho años de cárcel para Zamora.

El proceso judicial ha enfrentado diversos obstáculos, incluyendo tres solicitudes de retraso por parte de la Fiscalía, las cuales fueron denegadas por el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago.

Diputados UDI y Republicanos apoyan a Zamora

Durante el comienzo del juicio oral que se desarrolló en el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, el excabo Zamora estuvo arropado, además de Barchiesi, por los diputados Agustín Romero (PR) y Jorge Alessandri (UDI), a quienes se sumó el excarabinero Claudio Crespo, investigado por disparar y cegar a Gustavo Gatica.

Romero declaró que fueron “a acompañar a una persona que representa uno de los casos de persecución hacia las policías más emblemáticos de estos juicios”.

“El cabo Zamora es una persona inocente que está siendo hoy día enjuiciada por una persistente intención de, por así decirlo, tratar de llevar este juicio sin las pruebas correspondientes”, indicó, citado por Bio Bío Chile.

Según el republicano, actualmente, «el Estado persigue de una u otra manera a las personas que nos protegen».

En la misma línea, Alessandri planteó que “al cabo Sebastián Zamora ya le liquidaron la vida, le privaron de su sueño de ser carabinero».

«Ya se quedó sin trabajo, sin sueldo, sin seguro de salud, viviendo con su familia a pocas cuadras del Congreso Nacional en Valparaíso”, afirmó, sin hacer mención a que el exuniformado es asesor en el Congreso de la diputada Barchiesi, quien incluso ha manifestado sentirse «orgullosa de tener al Cabo Zamora en mi equipo».

Según registros que han circulado en redes sociales, el ex cabo percibiría una remuneración mensual de 834.400 pesos.

Barchiesi: «Estoy convencida de su inocencia»

A través de sus redes sociales, la parlamentaria republicana, explicó que decidió acompañar a Zamora al inicio del juicio, porque “estoy convencida de su inocencia y hay pruebas que lo demuestran, por mi apoyo absoluto a Carabineros de Chile”.

Asimismo, cargó contra la fiscal Chong, a quien acusó de ser «una declarada enemiga de Carabineros».

«Espero que el juicio continúe con normalidad, transparente y apegado a derecho», expresó.

