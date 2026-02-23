Estadounidenses y franceses expulsados de Torres del Paine por usar fuego: no podrán volver por 3 años y donarán a Bomberos

Tras ser sorprendida manipulando una cocinilla a gas en una zona donde está estrictamente prohibido encender fuego, una turista francesa fue sancionada con una multa y la medida cautelar de prohibición de salir del país hasta concretar una donación de $3 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanzas. En enero pasado dos visitantes israelíes captados fumando un cigarrillo en Torres del Paine, también fueron obligados a donar $1 millón y $2 millones, respectivamente, a los bomberos.

En una nueva demostración de la política de tolerancia cero implementada por las autoridades para proteger uno de los patrimonios naturales más importantes del país, el Juzgado de Garantía de Puerto Natales aplicó severas sanciones a turistas extranjeros que fueron sorprendidos utilizando elementos de fuego en áreas prohibidas del Parque Nacional Torres del Paine. Las medidas incluyen multas, donaciones a Bomberos, la expulsión inmediata del territorio nacional y la prohibición de reingresar a Chile por un período de tres años.

El caso más reciente corresponde a una turista de nacionalidad estadounidense, quien fue sorprendida manipulando una cocinilla a gas por personal de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en una zona donde la normativa prohíbe estrictamente cualquier fuente de ignición.

Según los antecedentes proporcionados por el Ministerio Público y conocidos en la audiencia realizada en el Juzgado de Garantía de Puerto Natales, los hechos ocurrieron alrededor del mediodía del 17 de febrero, en uno de los sectores más concurridos y sensibles del macizo andino.

La imputada fue sorprendida por guardaparques en el kilómetro 1.100 del sendero de trekking que conduce al mirador Base de las Torres del Paine, específicamente en las cercanías del refugio «Chileno»., por lo que fue expulsada del área protegida y puesta a disposición de la Fiscalía de Puerto Natales.

En ese lugar, donde las regulaciones ambientales prohíben estrictamente cualquier tipo de fuente de calor, la turista se encontraba manipulando una cocinilla a gas con el propósito evidente de preparar alimentos o calentar líquidos, una acción que enciende todas las alarmas en un ecosistema que aún recuerda los devastadores incendios de años anteriores.

Durante la audiencia, que se resolvió mediante una salida alternativa al juicio oral, la magistrada Marianela Chacur Benítez analizó los antecedentes del caso y determinó imponer a la ciudadana estadounidense un conjunto de sanciones que buscan ser ejemplificadoras.

En primer lugar, se aplicó una multa económica y la medida cautelar de prohibición de salir del país hasta concretar una donación de tres millones de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza, recursos que serán destinados a voluntarios que operan en el parque.

Una vez que efectúe la millonaria indemnización, la ciudadana estadounidense deberá abandonar Chile y tendrá prohibición de ingresar al país durante los próximos tres años.

Expulsión de turista francés

Este caso no es aislado, en octubre de 2025 Conaf expulsó a un turista francés del Parque Nacional Torres del Paine tras provocar un amago de incendio en el sector de Paine Grande, justamente por utilizar una cocinilla en una zona no autorizada.

En esa circunstancia se habría provocado de forma repentina una inflamación del equipo que llevó a una alerta de incendio, la que fue rápidamente controlada por personal del camping.

Por tal motivo Conaf instruyó a los guardaparques llevar a cabo la expulsión del turista francés por incumplimiento de la Ley 20.653, que sanciona a los responsables de incendios forestales.

Cabe señalar que dicho incidente tuvo lugar cuando se cumplieron 20 años del lamentable incendio forestal registrado en Torres del Paine, que consumió más de 15 mil hectáreas. En aquella ocasión, un turista checo fue el responsable de un incendio mayor por el mal uso de una cocinilla. El culpable, Jiri Smitak, solo tuvo que pagar una multa de 121.000 pesos.

Torres del Paine concentra infracciones de turistas

En medio del incremento de visitantes en la Región de Magallanes, Conaf ha reforzado sus controles en parques y reservas, registrando una cifra inédita de expulsiones por incumplimiento de normas básicas de protección ambiental.

Durante el transcurso de la temporada, 35 turistas han sido obligados a abandonar áreas protegidas tras protagonizar 14 episodios considerados de alto riesgo, principalmente por acciones asociadas a la generación de incendios.

La nacionalidad con más expulsados es la israelí (17), de acuerdo con cifras difundidas por El Mostrador a partir de reportes de la Corporación.

Israelíes lideran expulsiones en parques de Magallanes

El caso más visible se registró en Torres del Paine: el 10 de enero fueron expulsados nueve turistas israelíes por fumar en un lugar prohibido. Ese mismo día, tres turistas neerlandeses recibieron la misma medida por la misma conducta.

Cuatro días después, el 14 de enero, un turista francés-israelí fue denunciado por un trabajador de una empresa contratista del parque por estar fumando en medio de un sendero.

Según informó la Fiscalía de Magallanes, los hechos ocurrieron en el campamento Dickson, cuando un trabajador de una empresa concesionaria (Vértice) sorprendió a Halifa Nevo fumando en un área no habilitada.



«El trabajador documentó la infracción mediante una fotografía, lo que permitió realizar una denuncia inmediata ante Conaf y Carabineros de Chile, activándose el procedimiento correspondiente», indicaron desde el ente persecutor.

Nevo llegó a un acuerdo judicial y debió donar 1 millón de pesos al cuerpo de bomberos de Última Esperanza, quedándole además prohibida la entrada a Chile por el plazo de un año.

Posteriormente, el pasado 15 de enero, un turista israelí de 23 años también fue detenido por fumar en un sendero.

El caso se volvió viral tras la difusión de un registro en redes sociales. Los hechos ocurrieron en el circuito de trekking “O”, en el tramo entre el Campamento Serón y la Guardería Coirón de CONAF. Tras ser detectado fumando, personal de Conaf expulsó al visitante del parque y lo puso a disposición de la fiscalía.

En audiencia —fijada tras su formalización del 25 de enero— el imputado aceptó el acuerdo propuesto por la fiscalía para zanjar la causa y poder salir de Chile, ya que se encontraba con arraigo.

El Juzgado de Garantía aprobó la suspensión condicional del procedimiento por el delito consumado de uso de fuego en lugar expresamente prohibido. Como condiciones, se estableció la prohibición de volver a Chile por tres años y la obligación de donar $2 millones al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

Juzgado de Garantía de Puerto Natales impuso suspensión condicional a ciudadano israelí por fumar en el Parque Nacional Torres del Paine. Además, se le decretó prohibición de ingreso a Chile por 3 años y pago de $2 millones a Bomberos.



Fiscalía fue representada por la abogada… pic.twitter.com/3u1zsT2eZe — AgenciaUno (@agenciaunochile) February 4, 2026

Desde Conaf Magallanes indicaron que la cifra de incidentes convierte a esta temporada en la que registra más expulsiones, pese a que todavía faltan meses para el cierre del período estadístico. La temporada previa con más medidas de este tipo fue 2022-2023, con 12 expulsiones.



Mauricio Ruiz, director regional de Conaf en Magallanes, vinculó el aumento de infracciones al incremento de visitantes. Según consignó el medio citado, Ruiz planteó que podría influir el aumento de 13% de turistas en Torres del Paine. Pero también remarcó su preocupación por el tipo de falta: “mucha gente ha incumplido algo que es básico, que es no hacer fuego en áreas protegidas, la cual es la amenaza más grande que tienen los parques nacionales”.

El trasfondo no es menor. Después del megaincendio de 2011, que quemó 17 mil hectáreas, un cambio legal permitió ejecutar expulsiones contra turistas que incumplen normas en parques. Desde 2012 se han decretado 52 medidas de expulsión en parques de Magallanes, involucrando a 174 personas. Las nacionalidades con más infractores son israelíes (53), chilenos (28) y franceses (17), según los datos recopilados por El Mostrador.

Los últimos casos de israelíes expulsados en enero también terminaron en sanciones judiciales. Halifa Nevo pagó $1.000.000 en beneficio del Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza (depósito realizado el 2 de febrero) y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 12 meses. En tanto, Ido Krinsky fue condenado a una multa de $2.000.000 y a la prohibición absoluta de ingresar por tres años, con pago ya cumplido.

Carolina Cerda, directora del Programa Ruta de los Parques de Rewilding Chile, advirtió a El Mostrador que “hemos sido testigos de diversos comportamientos irresponsables de turistas en áreas protegidas de la Ruta de los Parques de la Patagonia. Gente fumando, ingresando con motos de agua en aguas protegidas, rayando cortezas de alerce milenarios o pinturas rupestres, entre otros”. Y agregó que esto afecta ecosistemas y también a comunidades y visitantes: “No es casualidad que hayan sido los propios vecinos y guías locales quienes han denunciado estas conductas… las comunidades defienden su territorio y no quieren a cualquier tipo de visitante”.