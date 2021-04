Familia de Tomás Bravo recibió el cuerpo del niño tras dos meses de peritajes: Emotiva caravana lo acompaña hasta Arauco

Luego de 56 días el Servicio Médico Legal (SML) de Concepción entregó la tarde de este viernes el cuerpo de Tomás Bravo a su familia para poder dar inicio a las ceremonias fúnebres del pequeño, que desapareció el pasado 17 de febrero y que nueve días después fue encontrado sin vida en Caripilun, Arauco, Región del Biobío.

Los padres del pequeño llegaron durante la mañana hasta la sede del organismo, para realizar los papeleos necesarios y poder recibir el cuerpo del menor tras casis dos meses de peritajes par determinar las causas de su muerte.

Par acompañar a la familia de Tomás en tan difícil momento, los padres de la menor Tamara Moya, asesinada durante una encerrona en Huechuraba, y la madre de Fernanda Maciel, se dirigieron hasta Concepción.

Imagen: Publimetro.

Caravana a Arauco

Tras la entrega del cuerpo, se dio inicio a una caravana que atraviesa el centro de Concepción, rumbo a la un la catedral de la ciudad donde tendrá lugar un homenaje y posteriormente tomará rumbo a Arauco.

Masiva despedida al pequeño #tomasito 🤍🕯🧸🕯🌻🤍 Besito al cielo! Pequeño angelito 👼 pic.twitter.com/W0VHcPs9xB April 23, 2021

Como se puede apreciar en las imágenes que circulan en las redes sociales, cientos de ciudadanas y ciudadanos han salido a las calles para despedir al niño y manifestar su apoya la familia.

Al llegar al sector rural de Caripilun donde vivía el pequeño junto a su familia, el cortejo llegará hasta una sede social del lugar, donde se realizará su velorio y se tiene previsto la realización de un responso, consignó Meganoticias.

Para mañana sábado 24 de abril, se espera la salida de la carroza para realizar la ceremonia fúnebre del niño.

Las autoridades se encuentran trabajando para establecer controles de tránsito y ampliar las medidas de seguridad para evitar aglomeraciones como prevención ante la pandemia deCOVID-19.

Habrá resguardo policial y la madre pidió que las personas que se acerquen al cortejo fúnebre lleven globos azules o disfraces del «Hombre-Araña» o de payasos.

El sepelio tendrá lugar en el Cementerio General de Arauco, donde sólo podrán accede rlos familiares cercanos debido a las restricciones sanitarias, pero se espera que la salida sea masiva.

Dos meses en el SML

Cabe recordar que el 17 de febrero se perdió el rastro del menor en la localidad de Caripilún, luego que fuera junto a su tío abuelo Jorge Escobar, a arrear animales. Nueve días después se dio con el hallazgo del cuerpo.

En tanto, hace unos días se filtró el resultado de la autopsia del SML de Concepción, en el que se determina que la muerte del niño de 3 años fue accidental, por hipotermia e inanición, descartándose la acción de terceros y también de una agresión sexual.

No obstante, la Fiscalía Regional del Biobío, a cargo del caso, continúa manteniendo la hipótesis de que hubo intervención de terceros.

Por la muerte de Tomás, fue detenido el propio tío abuelo del menor, sin embargo, quedó libre al no poder constatarse un homicidio ni su presunta participación en los hechos.

El cuerpo del pequeño estuvo cerca de dos meses en el SML, debido a que los peritajes, que se extendieron incluso hasta ayer jueves, debido a que la fiscal a cargo, Marcela Cartagena aseguró no estar conforme, ya que a su juicio, las conclusiones del informe de autopsia del SML de Concepción fueron «apresuradas».

La familia de Tomás, manifestó su disconformidad con la investigación desarrollada sobre la muerte del menor, y la madre del niño calificó de «imperdonable» los problemas suscitados durante el proceso, incluyendo la filtración del informe del Servicio Médico Legal.

«Ha habido negligencias, errores y muchas equivocaciones que no van a pasar desapercibidas. De eso un día vamos a tener que llegar a buscar a los responsables porque lo que pasó es imperdonable», dijo el jueves en declaraciones al programa Buenos Días a Todos.

Sostuvo que la fiscal Cartagena, mantiene la misma teoría que los familiares, es decir, que hubo participación de más personas en contradicción al informe filtrado que asegura que fue accidental.

«Ella va a seguir investigando y no cree que el informe que se filtró. Ella no cree eso. En eso estamos conforme». «Esto no se va a cerrar y ella lo dejó en claro. Nosotros también, no vamos a quedar tranquilos con que se va a cerrar el caso. Aquí hay terceros, esto no fue accidental», indicó.

SML defiende informe

El director del Servicio Médico Legal de Concepción, Gabriel Zamora, defendió este viernes la labor realizada por el organismo.

«Es de la máxima importancia destacar que el SML en su conjunto ha realizado todos los procedimientos que han sido solicitados por la Fiscalía en el marco de este caso, cumpliendo con tiempo y forma, no quedando pendiente ningún examen ni antecedente», dijo.

Indicó que la misión del SML no es establecer la existencia de un posible delito «sino que es la fiscalía la que debe, a la luz de todos los antecedentes de la investigación, determinar las circunstancias en las que se produce un delito y las eventuales responsabilidades penales».

En un comunicado, el SML solicito una reunión con la fiscal Marcela Cartagena «para manifestar y delimitar las responsabilidades y competencias del SML, y aquellas que corresponden a la Fiscalía».

Con respecto a la filtración de la autopsia, indicaron que» los hechos ocurridos son inaceptables y creemos que se debe investigar hasta dar con los responsables”.