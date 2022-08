Fraude en el Ejército: Corte Suprema confirma resolución que revoca procesamiento contra general Ricardo Martínez

La Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó este miércoles la decisión de la justicia militar de revocar el procesamiento contra el general Ricardo Martínez, por el caso de Fraude en el Ejército.

La Corte Marcial había revocado el procesamiento de Martínez, a quien se le atribuyó el delito de fraude al fisco por la arista de empresas de turismo.

Esto, luego de que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentara un recurso de queja ante la Corte Suprema por la decisión de la Corte Marcial de revocar el procesamiento del excomandante en jefe del Ejército, por la desviación de fondos públicos.

El fallo de la Corte Suprema señala que «el recurso de queja procede contra las sentencias interlocutorias, cuando ponen fin al juicio o hacen imposible su continuación, o contra las sentencias definitivas, siempre que unas y otras no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario», cita MegaNoticias.

«En el presente caso, se ha deducido este recurso contra la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago que revocó en el auto de procesamiento dictado por la ministra en visita extraordinaria por no encontrarse suficientemente determinada la existencia y monto del perjuicio fiscal efectivamente causado, declaró que el investigado no es procesado y dispuso que la ministra encargara una pericia contable, decisión que no comparte la naturaleza de aquellas que hacen procedente el recurso intentado, razón que conduce a que éste sea declarado inadmisible», añade la sentencia.

Cabe recordar que, Martínez había sido acusado por la ministra en visita Romy Rutherford de defraudar alrededor de 44 millones de pesos en beneficio personal, en el caso del Fraude en el Ejército; razón por la que estuvo además prisión preventiva.

Pero, posteriormente la Corte Marcial decidió derogar la causa por estimar necesario ejecutar una pericia contable para determinar el monto defraudado, esto, porque no se encontraría «acreditada» la existencia y el monto de los perjuicios «efectivamente causados».

En este proceso, la ministra en visita de la Corte Marcial cuenta con 278 tomos en tramitación y más de 800 archivos de información, la cual fue entregada por diferentes organismos.

En concreto, Rutherford cuenta en su posesión con 1.392 documentos que involucra a diferentes miembros del Ejército, entre ellos Óscar Izurieta (2006-2010), Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014) y Humberto Oviedo (2010-2014).