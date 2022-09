Luis Mariano Rendón por querella contra fiscal Garrido por filtración en caso Llaitul: «La Fiscalía ha violado todas las normas establecida en el código procesal penal»

El Juzgado de Garantía de Temuco admitió este lunes a trámite una querella ingresada por el abogado Luis Mariano Rendón, en contra del fiscal de la Araucanía, Roberto Garrido, por la revelación de audios vinculados a la detención de Héctor Llaitul.

La acción judicial ingresada por Rendón apunta a la comisión del delito de violación de secreto, en el marco del arresto del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que se produjo el pasado miércoles en Cañete.

El propio abogado del dirigente mapuche , Rodrigo Román, criticó que la Fiscalía filtrara antecedentes “que no están en la carpeta investigativa y al que no ha sido puesta a disposición de la defensa”, haciendo referencia a la conversación entre una asesora de la ex ministra Jeanette Vega y Llaitul, lo que catalogó como “temas colaterales”.

Ante este hecho, el abogado Rendón aseveró que con esta filtracíon, la Fiscalía ha violado todas las normas establecidas en el Código Procesal Penal, en el tema de las escuchas telefónicas.

«La Fiscalía ha violado todas las normas establecida en el código procesal penal. Es un mecanismo excepcional que interfiere con el derecho constitucional a la privacidad de las comunicaciones. Deben ser utilizada de forma muy acotada por Fiscalía estrictamente para la investigación de hechos delictivos. todas las conversaciones de Llaitul que no tenían que ver con los hechos delictivos, nunca debieron ser ni siquiera transcritas, mucho menos incorporada a la carpeta investigativa», expresó Rendón en un material audiovisual, publicado en su cuenta en la red social Twitter.

Me pidieron de un medio un vídeo sobre la admisión de mi querella contra Roberto Garrido, fiscal regional de @FISCALIA_IX, por las filtraciones en caso Llaitul. Aprovecho de compartírselos, para explicar los fundamentos. pic.twitter.com/AiZftKkuEd August 30, 2022

Por esta razón, aseveró que presentó la querella, debido a que es necesario brindarle a la ciudadanía la seguridad de que estos casos no volverán a ocurrir.

«Hay que dar garantía la ciudadanía de que ni la policía ni la Fiscalía van a utilizar este mecanismo de forma abusiva. Hoy es Llaitul, mañana puede ser otra persona», señaló.

«Hay que evitar que fiscalía aparezca involucrada en operaciones políticas, que es lo que ha ocurrido en este caso», añadió el letrado.

Te interesa leer: Diputado Cuello presenta denuncia penal por filtración de llamado a Llaitul y pide que se cite a declarar a parlamentario UDI Jorge Alessandri

Por otra parte, Rendón indicó que esperó a que el Gobierno presentara una querella formal, para que se inicie una investigación.

«Si bien los hechos materia de la querella afectan a las comunicaciones de una persona en específico, el señor Llaitul, con quien no me une ningún vínculo y con cuyo actuar público por lo demás no siento ninguna simpatía, constituyen al mismo tiempo un nefasto precedente de alcance general», dijo Rendón, citado por MegaNoticias.

Recalcó que «estas filtraciones de conversaciones privadas, penalmente irrelevantes, dejan absolutamente cuestionada la técnica investigativa de la interceptación telefónica a los ojos de la ciudadanía».

Tras la audiencia de control de la detención de Llaitul, se le preguntó al fiscal Roberto Garrido sobre la filtración de los audios.

El persecutor expresó que “carecemos de las herramientas legales para pesquisar filtraciones que no derivan de personas que tienen que guardar secreto”.

“Desconocemos la forma en cómo un medio de comunicación tomó noticia de eso”, dijo

Cabe recordar que, Llaitul, detenido el pasado miércoles, está siendo imputado por los delitos de robo de madera, usurpación y atentado contra la autoridad (amparados bajo la Ley de Seguridad del Estado), por cinco hechos ocurridos entre enero de 2020 y mayo este año.

Tanto la Fiscalía como el Gobierno, querellante en la causa, pidieron la medida cautelar de prisión preventiva para el líder de la CAM.