Mónica Rincón: «Justicia con enfoque de género es aprender a mirar con otros ojos, unos que vean las pruebas en vez de mirar a las mujeres culpándonos por el solo hecho de serlo»

La periodista Mónica Rincón reflexionó acerca del dictamen del El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco, que declaró culpable a Martín Pradenas Dürr por siete delitos sexuales en un segundo juicio realizado durante el pasado viernes.

Esta sentencia se produjo luego de que la Corte Suprema anulara el primer juicio, en el cual Pradenas había sido condenado a 20 años de cárcel. En ese entonces, el máximo tribunal consideró que se habían vulnerado las garantías del imputado debido a comentarios en su contra que había realizado el juez Leonel Torres Labbé, quien calificó a Pradenas como «un maldito violador» en sus redes sociales.

En esta segunda instancia, el nuevo juez a cargo de la causa reafirmó la culpabilidad de Pradenas «más allá de toda duda razonable» en siete delitos sexuales perpetrados entre noviembre de 2010 y septiembre de 2019, los cuales incluyen cinco abusos sexuales y dos violaciones.

Por lo anterior, la fiscalía ha pedido una pena de más de 40 años de prisión para Martín Pradenas Dürr. La condena será leída el próximo viernes 28 de julio a las 13:00 horas.

En su «Minuto de confianza», la conductora de Tolerancia Cero, recordó que el anterior juicio no había sido anulado porque las pruebas fueran falsas o testigos poco sino que fue por el cuestionamiento a un juez y su uso de redes sociales.

«Pero este proceso es indiscutible, tanto que el propio Pradenas agradeció porque se había sentido bien tratado. El fallo es categórico, culpable de dos violaciones, un abuso sexual a una menor de 14 años y cuatro abusos sexuales a mayores de 14 años, dijo.

Señaló que el dictamen se produjo a pesar de que destruyeron evidencias valiosas, por ejemplo, desde el celular de Pradenas y de que sus amigos se coordinaron para atestiguar, de lo cual se jactaban: “La media declaración que me voy a mandar, de aquí a la fama” decía una joven, señaló la periodista.

«Aún así hubo justicia y sí con enfoque de género. ¿Por qué requiere ese apellido? Porque la justicia ordinaria está cargada de los sesgos machistas. Fue tan obvio en el juicio contra Pradenas. Un solo ejemplo: una siquiatra se permitió afirmar que las mujeres nos emborrachamos para lograr mejor sexo y que Antonia por eso había planificado tomar mucho. O sea, no era responsabilidad de Pradenas tener relaciones sexuales con alguien que no estaba en condiciones de consentir -y es más, que él mismo admite que aún en ese estado le dijo que no- sino que era culpa de ella», afirmó Rincón.

En su «Minuto de confianza» se refirió al planteamiento de la jueza Carola Rivas, quien en su libro señala que «la justicia de género no es ver para creer -porque de estos hechos rara vez hay terceros de testigos directos- pero tampoco creer sin ver. Es aprender a mirar con otros ojos. Unos que vean las pruebas en vez de mirar a las mujeres culpándonos por el solo hecho de serlo«.

«Gracias Antonia, porque tu testimonio te sobrevivió, dará fuerza a muchas víctimas y evitará que algunas lleguen a serlo», cerró la conductora.

Sigue leyendo: