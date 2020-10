Rechazan reportaje de TVN sobre el caso de Antonia Barra por omitir información para mejorar imagen del imputado

La noche del jueves el programa Informe Especial de TVN abrió una nueva temporada con reportaje sobre el caso de Antonia Barra, la joven que se suicidó el 13 de octubre de 2019 tras denunciar haber sido presuntamente violada por Martín Pradena

Al respecto, el padre de Antonia, Alejandro Barra, emitió una declaración en el que rechaza a las imágenes dadas a conocer por el canal estatal y en especial las declaraciones de Pradenas, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva por esta y otras denuncias del mismo tipo.

“TVN omitió importante información” señaló, indicando que las declaraciones se basan en la carpeta investigativa y que no mencionaron que Martín Pradenas “borró mensajes de Instagram (…) no informó de las casi 15.000 fotos borradas, con miles pornográficas”.

Criticó que tampoco se nombraran a las otras seis posibles víctimas de Martín Pradenas, que tras conocerse el caso de Antonia, también presentaron su denuncia ante la justicia.

Así, el padre de la joven declaró que omitir toda esta información, corresponde a un acuerdo con la defensa de Pradenas para que diera la entrevista. “Su ego fue tener algo que ningún otro periodista tuvo a cambio de omitir valiosa información para mejorar la imagen de un imputado”, aseveró Barra, citado por Radio Bío Bío.

“TVN omite la verdad a cambio de ser exclusivos, mercenarios del dolor de una familia que siempre ha dicho la verdad en base a lo que se ha investigado, igual que el juez que vio lo mismo del abogado defensor. Este país quiere que se informe la verdad”, finalizó.

En el reportaje emitido por el canal estatal, Pradenas aseguró que la relación con Antonia fue consensuada y que “jamás le hice daño. Me declaro totalmente inocente”, sin embargo, ante la justicia en el interrogatorio con la Fiscalía y una comisaria de la PDI, reconoció que Antonia Barra se negó a tener relaciones con él.Lee también…

En tanto, los padres del detenido por violación respaldaron a su hijo, y su madre afirmando que por este caso “hay dos familias destruidas” pero que confiaban en la justicia, además, entregándole responsabilidad a la joven por lo sucedido, ya que en su opinión, se pudo haber negado al actuar del imputado.

Un informe sin perspectiva de Género

El Partido Alternativa Feminista, que desde un principio ha exigido justicia por el caso de Antonia Barra también condenó el contenido del reportaje de TVN .

«Nos indigna que la única empresa de televisión pública no sea capaz de comprender que los reportajes sobre violencia contra las mujeres deben ser tratados con perspectiva de género. Es decir, hay que cuestionar los estereotipos y darle sentido a la desigualdad, explicar cuál es la realidad, en función de si se reconocen como hombre o mujer, en todos y cada uno de los ámbitos, para ayudar a avanzar hacia una sociedad más justa y digna, una sociedad donde se respeten todos los derechos humanos», indicó el grupo político a través de un comunicado firmadopor su presidenta, Rosa Moreno.

El texto denuncia que durante el reportaje, a pesar de queda claro que Antonia estaba indefensa porque había bebido, en ningún momento se explica claramente que lo que corresponde es protegerla y que estaba en total desventaja frente a un hombre que ya había violado a otras mujeres.

«Al contrario, todo gira en torno, a si Antonia consintió o no a las relaciones sexuales que le impuso Martin Pradenas. Para cualquier mujer que ha estado en situaciones parecidas, el reportaje es de extrema violencia hacia nosotras. Nos muestra una y otra vez, que el macho puede aprovecharse de nosotras, repitiendo los estereotipos que, si la mujer no le pega una patada y sale corriendo, está aceptando ser violada, no importa que esté prácticamente inconsciente. Aunque Martín Pradenas aún no ha sido juzgado por los tribunales, nosotras las mujeres sabemos que el caso de Antonia se repite una y mil veces en nuestro país», indicaron las integrantes del Partido Alternativa Feminista.

«Nos violan aprovechándose de circunstancias en que no podemos defendernos y luego nos culpabilizan, nos amenazan con dar a conocer lo sucedido, porque la sociedad sigue pensando que probablemente nosotras los incitamos y somos culpables», subrayaron».

Asimismo, el texto plantea que los medios de comunicación que tienen perspectiva de género y tratan de fomentar la equidad, no pueden poner en el mismo nivel a un violador y su víctima, y que si lo hacen, es porque no comprenden en absoluto el trauma que provoca la violación.

«Tratar de ser “objetivo o neutral” con ambas partes, es volver a revictimizar a las mujeres, es enjuiciarlas otra vez, porque quizás “ellas se lo buscaron”. Y a las víctimas, no les queda más que callarse, no decir nada, que nadie se entere. El trauma se vive sola o se buscan salidas drásticas como Antonia, suicidándose. Y lo que es peor, si los medios de comunicación tratan de ser “neutrales”, no solo no explican lo que realmente sucede, sino que además incentivan a otros machos violadores porque siempre podrán decir “no la violé, ella lo quiso y si se suicidó fue su decisión”.

Por último, rechazaron la divulgación y difusión a través de medios de comunicación, de cualquier antecedente de la vida personal de las víctimas de violación y delitos sexuales.

«No tienen derecho a cuestionarnos ni donde estábamos ni como vestíamos, porque la culpa no es nuestra. El violador eres tú», afirmaron.

