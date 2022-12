Segundo juicio por agresión sexual: declaran culpable de violación a Harvey Weinstein

Un jurado de Los Ángeles emitió este lunes19 de diciembre un veredicto de culpabilidad en un segundo juicio por agresión sexual contra Harvey Weinstein, el exproductor de Hollywood acusado de usar su influencia para atraer a mujeres a reuniones privadas y agredirlas sexualmente, informa AP.

El escándalo sexual que llevó a prisión a Weinstein estalló en 2017, cuando más de 80 mujeres, entre ellas actrices famosas como Angelina Jolie o Salma Hayek, lo acusaron por acoso sexual, agresión sexual o violación. El productor fue condenado en 2020 a 23 años de prisión.

Los nuevos cargos se relacionan con cuatro mujeres que acusaron a Weinstein, de 70 años, de agredirlas entre los años 2004 y 2013, recoge The New York Times. En particular, fue declarado culpable de tres de los cargos -cópula oral forzada, penetración sexual por un objeto extraño y violación forzada-, todos relacionados con una acusadora conocida como Jane Doe 1. Por otra parte, fue declarado inocente de agresión sexual por restricción.

Foto: Pixabay/referencial.

El veredicto se conoció tras semanas de testimonios emocionales de 44 testigos de la Fiscalía, incluida Jennifer Siebel Newsom, una documentalista casada con el gobernador de California Gavin Newsom. No obstante, el jurado no pudo consensuar una decisión sobre varias acusaciones de otras mujeres, en particular las de Siebel Newsom.

Lauren Young, la única acusadora que testificó en ambos juicios, declaró que era una modelo que aspiraba a ser actriz cuando Weinstein la atrapó en el baño de un hotel y se masturbó frente a ella. Sin embargo, el jurado no pudo llegar a un veredicto sobre los cargos que involucran a Young.

Una masajista también testificó que Weinstein le hizo lo mismo después de recibir un masaje en 2010. Explicó que las mujeres, por regla general, llegaron a su habitación sin tener idea de lo que les esperaba. «¿Quién sospecharía que un titán de la industria del entretenimiento sería un violador degenerado?», preguntó.

Los abogados defensores de Weinstein dijeron que dos de las mujeres mintieron completamente sobre sus encuentros con el productor, mientras que otras dos tuvieron interacciones sexuales «consensuadas en un 100 %». «Arrepentirse no es lo mismo que violación», dijo el abogado de Weinstein, Alan Jackson.

