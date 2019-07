¿Nepotismo?: Bolsonaro pretende nombrar a uno de sus hijos embajador en EE.UU.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, señaló que las críticas en contra lo convencen más para que su hijo sea el embajador y no teme que los senadores brasileños desaprueben el nombramiento.

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, aseguró que la decisión de que su hijo Eduardo Bolsonaro se convierta en embajador en Estados Unidos (EE.UU.), ya está tomada y depende solo de la aprobación del Gobierno norteamericano y del Senado de su país.

«Por mi parte está definido; conversé con él, creo que anteayer (14 de julio), y hay interés (…) no es un nepotismo, hay una decisión del Tribunal Supremo en ese sentido», aseguró el presidente en declaraciones a los medios, según recoge el portal de noticias G1.

La semana pasada, Bolsonaro reveló que estaba evaluando nombrar a su hijo embajador en Washington, lo que le valió fuertes críticas de la oposición y del cuerpo diplomático, que lo consideran una forma de nepotismo.

No obstante, el mandatario alegó no entender el motivo de tanta polémica si se trata, en su opinión, de un nombramiento no solo legal como conveniente.

«¿Por qué toda esa presión sobre un hijo mío?», ¿Él es competente o no es competente? Varios países hacen indicaciones políticas para cargos diplomáticos y en Brasil eso también es legal», expresó.

El jefe de Estado insistió en que la legislación brasileña no prohíbe las designaciones políticas en cargos diplomáticos y, que, además de ser legal, su decisión es de conveniencia para Brasil debido a las buenas relaciones de su hijo con miembros del gobierno del presidente Donald Trump, su principal aliado a nivel internacional.

El presidente ultraderechista precisó, que el nombramiento depende de varias etapas, como una consulta protocolaria a EE.UU. y el visto bueno del Senado, reseñó Sputnik.

«Hay un camino grande por delante, hay un término técnico para que los EE.UU. vean si tienen algo en contra, es normal hacer eso, hay que conversar con el Parlamento», dijo.

Bolsonaro señaló que las críticas en contra lo convencen más para que su hijo sea el embajador y no teme que los senadores brasileños desaprueben el nombramiento.

Si no logra ser embajador. Eduardo Bolsonaro retomará sus actividades como diputado federal en la Cámara de Diputados y «punto final», aseveró el mandatario.

Eduardo Bolsonaro fue propuesto por su padre y presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, como embajador en Estados Unidos. Foto El Espectador.

Polémica decisión

Eduardo Bolsonaro, actualmente diputado federal recientemente cumplió 35 años el miércoles pasado, edad mínima para ser nombrado Embajador, pero su experiencia internacional, en sus propias palabras, indica que no cuenta con preparación necesaria para ocupar este puesto.

“Ya hice intercambio, he preparado hamburguesas allá en Estados Unidos, en el frío de Maine, estado que tiene frontera con Canadá. En el frío de Colorado, allá en una montaña, perfeccioné mi inglés”, relató.

“Desde la salida del Embajador Sérgio Amaral en abril de este año, el puesto está vacante. Ahora con el desarrollo de los acontecimientos, se puede concluir que la vacancia fue intencional para que Eduardo Bolsonaro alcanzara la edad mínima permitida para ocupar el puesto de Embajador. Incluso, algunas fuentes cercanas al Palacio del Planalto afirman que desde el gobierno de transición ya se pensaba en este nombramiento”, señaló Beatriz Miranda Côrtes, profesora de la Universidad Externado de Colombia.

Algunos medios han señalado que tan pronto el presidente Bolsonaro habló de del nombramiento con su homólogo estadounidense Donald Trump, el inquilino de la Casa Blanca indicó de pronto también nombraría su hijo Embajador de Estados Unidos en Brasil. Sin embargo, hasta el momento son apenas rumores.

