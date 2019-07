José Egido de España: «El imperialismo morirá sin poder tomar otra vez Venezuela, su excolonia petrolera»

La edición XXV del Foro de Sao Paulo, que comenzó este jueves en Caracas, Venezuela, es para el sociólogo españól José Egido la más importante en toda su historia.

En entrevista con El Ciudadano, el analista explicó que el encuentro de este año se desarrolla en circunstancias de una extrema agresividad barbárica, criminal y terrorista del Gobierno norteamericano contra, principalmente, Venezuela.

¿Cuáles son sus expectativas sobre el foro?

Ejido: El Foro de Sao Paulo nace en Sao Paulo, Brasil, en 1990, por la necesidad que tiene la Revolución Cubana de diversificar sus relaciones con la izquierda de América Latina ante la inminencia de la caída del campo socialista.

Una idea genial de Fidel Castro en alianza con Luiz Inácio Lula Da Silva. Aprovecho para pedir la libertad de Lula. Bueno… de todos aquellos años pasados y todos los 24 foros pasados, este es, en mi modesta opinión, el foro más importante de todos, porque se desarrolla en circunstancias de una extrema agresividad barbárica, criminal, terrorista, del Gobierno norteamericano dirigido por el señor Donald Trump, por el señor John Bolton, por el señor Mike Pence, por el señor Mike Pompeo, por el señor Marco Rubio.

Ellos han decidido derribar la República Bolivariana, asesinar al presidente Nicolás Maduro y establecer una junta colonial en Caracas, dirigida por Elliott Abrams, quien es el asesino de El Mozote que en los años 80 fue el joven criminal del Departamento de Estado que le dio cobertura a la dictadura genocida de Ríos Montt en Guatemala, de los coroneles en El Salvador, y luego de la contrarrevolución nicaragüense desde Honduras. Ese es el hombre designado para dirigir el poder si cae el proceso bolivariano, que yo no lo llamo revolución sino que lo llamo proceso.

No ha habido un solo momento más importante que este momento, que es de extrema gravedad, de extrema dificultad por la multiplicación de sanciones, de embargos, actos terroristas, golpes de Estado, actividades subversivas, ataques al sistema eléctrico, cibernéticos, probablemente infiltración de paramilitares para destruir Venezuela, no para cambiar el poder, sino para destruir Venezuela.

Este foro está en condiciones de máxima alerta y peligrosidad y es el más importante desde el foro de 1990.

Ante esta arremetida, ¿cuál debe ser el plan de acción que debe nacer de este foro para contrarrestar estas acciones?

Egido: Las fuerzas patrióticas, nacionalistas, democráticas y revolucionarias de América Latina y del Caribe deben de hacer un programa de contraofensiva para recuperar el poder político donde lo han perdido y para consolidar y defender los Gobiernos democráticos y revolucionarios que están en grave peligro.

Venezuela es el que está en más peligro, después viene Nicaragua, después Cuba, Surinam también y Bolivia. Entonces hay que hacer un plan, movilizar a las masas, hay que lanzar una contraofensiva no solo en estos países, sino también en los gigantes Brasil y México y defender el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que trata de sacar al gigante mexicano de la postración arruinada en la que lo dejaron los Gobiernos criminales neoliberales.

Y eso tiene que ir acompañado además de una amplia solidaridad política, material, ideológica y cultural de los pueblos del mundo, de europa occidental, de la España de donde vengo, contando, por supuesto, con la activa solidaridad de dos gigantes que cambian el panorama geopolítico mundial, uno es la Federación de Rusia y otro es la República Popular de China.

Juntando todas estas fuerzas, el enemigo de la humanidad será derrotado y se frenará el impulso criminal de los monopolios norteamericanos que hoy encabezan los bandidos, mafiosos que he mencionado antes.

‘Presiones de EEUU a Irán se volverán en su contra como bumerán’ – https://t.co/id4zaWwgT7 — José A.Egido (@ja_egido) July 16, 2019

¿Cuáles son los errores que han cometido los Gobiernos progresistas de la región y que han permitido el avance de la derecha?

Lo que hay es una ofensiva del imperialismo, que es el que manda sobre las fuerzas de la derecha. Las fuerzas de la derecha en América Latina no tienen autonomía política, no representan a burguesías nacionales patrióticas, sino a burguesías compradoras pro imperialistas. Duque y los mafiosos de Uribe, Piñera y los pinochetistas chilenos, Macri y la burguesía compradora argentina, la burguesía bananera hondureña, ellos no son la burguesía nacional, ellos son marionetas al servicio del Departamento de Estado que es quien está moviendo los hilos, también de Canadá y de la Unión Europea.

Los Gobiernos resistieron siempre esta ofensiva, el presidente Chávez ha creado un sistema que resiste desde hace 20 años, el presidente Salvador Allende resistió tres años la misma ofensiva criminal y fue asesinado en el palacio de La Moneda.

Usted me pregunta por los errores, yo le digo qué aciertos ha hecho el pueblo venezolano para aguantar 20 años, resistir golpes de Estado y resistir lo que no resistió el gran Brasil ni la gran Argentina. Me interesa mucho investigar los grandes aciertos del pueblo venezolano, porque los errores ya los conocemos, no hay obra humana sin errores.

Mucho es lo que se dice de Venezuela, ¿cuál es su opinión como sociólogo?

Egido: Yo cuando llegué a Caracas, la primera vez en mi vida, fue el último día de agosto de 2006. Me integré a tareas académicas desde el primer momento, el pueblo de 2006 no es el de 2019, es decir, la tarea pedagógica del Comandante Chávez y de todo el sistema que él puso, al que yo contribuí, a puesto de pie a un sujeto histórico desconocido hasta ahora, que es el pueblo bolivariano de Venezuela, no un pueblo alienado por el whisky y corrompido como pasó en la IV República, que sabía levantarse contra un Gobierno criminal, pero no sabía de política, había sido alienado por los Gobiernos podridos de la IV República.

El Comandante Chávez le quitó toda esa basura depositada por el imperialismo y sus lacayos y ha emergido un pueblo pobre, obrero, campesino, estudiante, burguesía nacional patriota y digno hijo de los lanceros que cuenta Uslar Pietri en una obra que se llama Las Lanzas Coloradas. Entonces, estos lanceros del siglo XXI ya no están derrotando al imperio español, están derrotando al imperio más bárbaro que ha conocido la historia.

¿Cuánto ha cambiado el foro en todos estos años?

El Foro de Sao Paulo en el 90 era la necesidad de la Revolución Cubana de mantener el socialismo cubano frente a la caída contrarrevolucionaria del campo socialista y se alió con una fuerza popular democrática que era el Partido de los Trabajadores. No había una unidad estratégica, pero había la necesidad política de la Revolución Cubana de salir del aislamiento al que quería llevarlo el imperialismo norteamericano. Ese objetivo se cumplió plenamente, ha habido muchos foros, mucho bla bla bla, este es el foro más importante, porque es un combate a vida o muerte, o triunfa el pueblo venezolano o el pueblo venezolano muere, y aquí va a morir el imperialismo norteamericano, aquí sin poder tomar otra vez lo que fue su colonia petrolera.