(Video) El llanto desgarrador de una migrante haitiana en México conmociona al mundo

«¡Por favor, por favor, ayúdame! .Mi hijo está enfermo. Muchos días de sufrir. Pásame un poquito de comida”, suplicó la migrante haitiana ante las autoridades mexicanas.

El llanto desgarrador de una migrante haitiana que pide ayuda y comida para su bebé enfermo es la nueva imagen de la tragedia que golpea a decenas de miles de centroamericanos, caribeños y africanos que ingresan a México para poder cruzar hacia los Estados Unidos (EE.UU).

El video que ha conmocionado al mundo muestra a la mujer tirada en el suelo de un albergue temporal para migrantes de la ciudad de Tapachula —al sur del estado de Chiapas— mientras que llora y grita al tiempo que sujeta a su hijo, Pablo Andrés, de un año y dos meses. Lleva 10 días en el albergue y su pequeño está enfermo.

En las imágenes, se puede ver a la migrante intentando ser escuchada por debajo del portón del recinto y suplicando en un español entrecortado: «¡Por favor, por favor, ayúdame! .Mi hijo está enfermo. Muchos días de sufrir. Pásame un poquito de comida. Todos los días no hay agua potable. Está sufriendo mucho, está enfermo. Si no me ayudan, mi hijo se va a morir«.

Su lamento se unió a los gritos de «¡libertad, libertad, libertad!», de decenas de migrantes caribeños y africanos encerrados en este improvisado albergue y que exigían una respuesta oficial para poder seguir con su ruta hacia EE.UU., reseñó el diario El País.

Según los medios locales, otras mujeres también pidieron auxilio porque sus hijos se encuentran con tos y temperatura debido a la picadura de zancudos y la humedad en las instalaciones de este lugar.

Migrantes en condiciones precarias

El albergue fue habilitado como una extensión de la estación migratoria Siglo XXI y allí se encuentran encerrados más de 600 migrantes sin papeles, que incluso han tratado de escaparse y formaron un motín tras denunciar condiciones precarias, falta de agua y alimentos.

Para la investigadora mexicana Dolores París, Frontera Norte, existe una «emergencia humanitaria» y, de acuerdo a su propia constatación, los niños son «encerrados con adultos en hacinamiento, sin atención médica, sin higiene«, reportó AFP.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado en el que asegura que las personas extranjeras que se encuentran en este recinto «han contado con todos los servicios básicos y se han cubierto las necesidades que han manifestado con el propósito de que su estancia sea digna» y cuentan con servicio de «agua potable, productos de aseo personal, limpieza y colchonetas para su descanso».

Haitianos deportados

Este sábado fueron deportados 81 migrantes haitianos que tenían estancia ilegal en México, el traslado se realizó desde Tapachula, Chiapas, a Puerto Príncipe, capital de Haití.

“Este sábado, a las 12:19 horas, se llevó a cabo el retorno asistido de 81 personas de Haití, el traslado se realizó en estricto apego a los derechos humanos, en acuerdo con las autoridades del gobierno de Haití, también se cumplieron las normas y procedimientos migratorios vigentes”, detalló el Istituto Nacional de Migración de México.

Según la Secretaría de Gobernación mexicana, durante los primeros cuatro meses del año, 53.544 extranjeros han sido presentados ante la autoridad migratoria. De esa cifra, el 85 % proviene de Centroamérica.

