Estudiantes de Brasil demandan la renuncia inmediata de Bolsonaro

Integrantes de la Unión Nacional de Estudiantes (UNE) de Brasil y de otras organizaciones juveniles realizan este miércoles una movilización nacional, a través de la cual reclaman una educación pública de calidad y exigen la dimisión del presidente Jair Bolsonaro.

En mensajes difundidos a través de la red social Twitter, la UNE informa que la movilización estudiantil forma parte de la campaña Fuera Bolsonaro, cuya cuarta manifestación se produjo el 24 de julio pasado.

Los actos previstos para este miércoles coinciden con el Día del Estudiante en Brasil y con el aniversario 84 de la fundación de la UNE. En ellos también toman parte la Unión Brasileña de Estudiantes de Bachillerato (UBES), la Asociación Nacional de Estudiantes de Posgrado (Anpgl) y la Unión de Juventudes Socialistas (AJS).

En la convocatoria a esta jornada de lucha se denuncian los recortes presupuestarios en las universidades. De acuerdo con la presidenta de la organización estudiantil, Bruna Brelaz, en medio de la pandemia urge reforzar la educación, pero el Gobierno opta por desecharla. Eso es inaceptable, subrayó.

La líder juvenil también critica que el Ejecutivo no implemente políticas para hacer más inclusivos los procesos educativos. Además, cuestiona que el Ministerio de Educación no disponga de proyectos de inversión ni de propuestas para adecuar los centros docentes para el regreso seguro a clases presenciales.

Hoje é dia daqueles e daquelas que lutam e resistem em defesa do Brasil!



Hoje, ocuparemos as ruas pelos nossos sonhos de um Brasil soberano. Vem fazer parte da maior organização de juventude do Brasil, vem pra UJS!#DiaDoEstudante pic.twitter.com/KYXgJTbqRk— UJS (@UJSBRASIL) August 11, 2021